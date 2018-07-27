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Светлая память по советскому прошлому в объективе Семёна Фридлянда

Светлая память по советскому прошлому в объективе Семёна Фридлянда

Семён Осипович Фридлянд — советский фотограф и журналист. Его снимки советских людей сделали его известным не только на территории СССР, но и за его пределами. Работы Семена Фридлянда полны для современного человека ностальгии по давно ушедшим временам, когда солнце светило ярче и еда была вкуснее. Мы предлагаем Вам подборку ярких снимков человека, который фотографировал людей советского времени, вкладывая в каждый снимок частицу самого себя.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 1В архангельском сквере.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 2Портрет.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 3“С добрым утром” (Колхозное Закарпатье), 1952.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 4

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 5

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 6“Коллекционеры”.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 7Семья на бульваре нового города, построенного в голой степи для обслуживания Волго-донского канала, 1952.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 8Гостиная подмосковного санатория “Михайловское”.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 9Выдача на трудодни. Украина.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 10

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 11

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 12В Железнодорожных яслях.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 13В детском саду. Запорожье.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 14В украинском совхозе.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 15Валя Боровкова, машинист портальных и башенных кранов. Казань, речной порт.

Sovetskaya fotografiya Semen Fridlyand 16Елка в Кремле.

http://fotki.info/svetlaya-pamyat-po-sovetskomu-proshlomu-v-...

Светлана Митленкофотоностальгия

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