Светлая память по советскому прошлому в объективе Семёна Фридлянда

Семён Осипович Фридлянд — советский фотограф и журналист. Его снимки советских людей сделали его известным не только на территории СССР, но и за его пределами. Работы Семена Фридлянда полны для современного человека ностальгии по давно ушедшим временам, когда солнце светило ярче и еда была вкуснее. Мы предлагаем Вам подборку ярких снимков человека, который фотографировал людей советского времени, вкладывая в каждый снимок частицу самого себя.
В архангельском сквере.
Портрет.
“С добрым утром” (Колхозное Закарпатье), 1952.
“Коллекционеры”.
Семья на бульваре нового города, построенного в голой степи для обслуживания Волго-донского канала, 1952.
Гостиная подмосковного санатория “Михайловское”.
Выдача на трудодни. Украина.
В Железнодорожных яслях.
В детском саду. Запорожье.
В украинском совхозе.
Валя Боровкова, машинист портальных и башенных кранов. Казань, речной порт.
Елка в Кремле.
http://fotki.info/svetlaya-pamyat-po-sovetskomu-proshlomu-v-...
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