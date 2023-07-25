"Вагнер" засел в белорусских лесах. Мины на границе Киеву не помогут

Белорусские СМИ сообщают: инструкторы ЧВК "Вагнер" приступили к подготовке местных бойцов, не имеющих боевого опыта. Но "музыканты" специализируются на штурмах, в то время как у Белоруссии оборонная доктрина. Чему вагнеровцы научат белорусов, разбирался Царьград.

Испугались инструктажа

На белорусской границе тучи ходят хмуро, ибо украинская и польская стороны нагнетают нешуточные страсти. Так, узнав, что в Белоруссию прибывают бойцы ЧВК "Вагнер", польское генеральное командование в начале июля заявило:

Мы укрепляем своё присутствие в Восточной Польше. Одна тысяча солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад переместятся на восток Польши.

И сдержало своё обещание, начав процесс 8 июля.

В свою очередь, Украина решила вообще закрыть границу с Белоруссией, основательно её при этом заминировав.

Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам ещё долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет,

– обосновал решение командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

И рассказал, как за последние 10 дней украинские военные установили в приграничной зоне 30 противотанковых минных полей и заграждений, для чего понадобилось 5,8 тысячи мин.

Вдоль границы оборудовано около 5000 метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов, созданы огневые позиции для личного состава и военной техники,

– отрапортовал Наев.

Боятся. Хотя, казалось, чего бы? Официально в Белоруссию бойцы ЧВК "Вагнер" прибывают как инструкторы. Уже побежала по соцсетям фотография Евгения Пригожина в армейской палатке, установленной в одном из белорусских лесов.

Уже и местное ТВ сделало репортаж про то, как суперэкипированные "музыканты" обучают местных бойцов в устаревших металлических касках премудростям штурмового боя. Тем нравится, им интересно. Как-никак, последний военный конфликт, в котором принимали непосредственное участие жители Северо-Западной Руси, – это советская война в Афганистане. Далее Бог миловал.

Группа есть, но как бы её нет…

Вопросов по происходящему хватает. Зададим их.

Первый: чего же так боятся неуважаемые западные партнёры, если практически всё своё вооружение "Вагнер" передал Министерству обороны России? Согласно официальным данным, это 2000 единиц вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3; реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган"; зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"; самоходная артиллерия – 2С1 "Гвоздика" (122 мм), 2С3 "Акация" (152 мм), 2С5 "Гиацинт" (152 мм), 2С4 "Тюльпан" (240 мм). А также гаубицы, противотанковые орудия, миномёты, бронированные тягачи, бронетранспортёры, автомобили, 20 тысяч единиц стрелкового оружия. То есть для полноценной войны у "музыкантов", по сути, ничего не осталось.

Второй: на каких основаниях будет находиться "Вагнер" в Белоруссии, если местный бюджет его явно не потянет, а президент России Владимир Путин этот проект для России официально закрыл. О чём сказал сам, поведав о своей встрече с вагнеровцами, состоявшейся 29 июня в Московском Кремле:

Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос.

То есть, по сути, президент России отпустил тему в дальнее плавание, намекая, что если она и решится, то весьма нескоро. А пока – на нет и суда нет.

Но вот третий вопрос в некотором роде закрывает оба предыдущих. Как мы уже сказали, ЧВК "Вагнер" – объединение преимущественно штурмовое. При этом оборонная доктрина Белоруссии – оборонительная. Что президент этой страны Александр Лукашенко не устаёт регулярно подчёркивать. Так против кого тогда "вагнера" собираются готовить штурмовиков в Белоруссии? Или же сами решили потренироваться от души? Для чего? Вроде статуса никакого нет, оружия – толком тоже. Или же если не первое, то хотя бы второе вполне себе появится, когда появится необходимость?

Кстати, как сообщает телеграм-канал "Белорусский силовик", в соседнюю страну на днях прибывает "африканский корпус "Вагнера". А это закалённые в тропических боях бойцы. И Белоруссии такого количества инструкторов явно не нужно.

Хорошо бы "на Киев!"

Чтобы разобраться со всеми этими вопросами и противоречиями, Царьград обратился к военному эксперту Александру Артамонову.

Неделю назад польская военная пресса вышла с заголовками о необходимости срочного ввода на территорию Северной Украины польско-литовско-украинского корпуса – 25 тысяч человек. Это существующая войсковая единица, только сейчас не корпус, а бригада из 4400 человек, она базируется в польском Люблине. Её собираются вводить для прикрытия Киева,

– рассказал эксперт.

По его словам, ввод польско-литовско-украинского корпуса планируется из-за того, что, по данным польских источников, с белорусской стороны уже стоят 8000 бойцов штурмовой пехоты "Вагнер", которые, по мнению поляков, планируют пойти походом на Киев.

Потому как действительно "вагнера" являются частями наступления, а не обороны, я не буду сильно удивлён, если подобный сценарий будет возможен. Это точно оттянуло бы войска украинской армии от наших фронтов, ослабило бы нагрузку на Запорожье и дезорганизовало бы действия украинской армии на их стороне Днепра,

– убеждён Артамонов.

При этом эксперт отмечает, что ЧВК "Вагнер", ушедшая в Белоруссию, не является частью русской армии. Не является она и частью белорусской армии. Поэтому официально за действия "Вагнера" ни Москва, ни Минск не отвечают.

Что с того?

С одной стороны, версия Александра Артамонова многое объясняет – и "закрытие" проекта "Вагнер" на фоне кровопролитной войны, и пребывание "музыкантов" в Белоруссии, у границы с Украиной.

С другой – это всего лишь предположения, а каковы реальные ходы мировых гроссмейстеров, мы узнаем, лишь когда придёт время и поступит приказ. Но понятно одно: ЧВК "Вагнер" – не та фигура, которую следовало бы разменивать в столь серьёзной партии. Ведь на кону само существование России и Русской Цивилизации.

https://tsargrad.tv/articles/vagner-zasel-v-belorusskih-lesa...