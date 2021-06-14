Мы из Советского Союза

13 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    А кто Вы собственно такой, чтоб фамилии значимых людей нашей страны уничижительно писать с маленькой буквы? Зато себя...Приехали. Казахст...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Очень трогательно, прямо до слёз. Спасибо!"Козёл"
  • Владимир Негода
    нашей власти вообще до бывших республик дела не от слова - совсем , им - бы газ с нефтью пропедалить , вот и вся заб...Приехали. Казахст...

Финляндия во Второй мировой войне

В феврале 2021 года Силы обороны Финляндии обнародовали архив из 160 000 фотографий эпохи Второй мировой войны. Это снимки 1939-1945 гг., описывающие Зимнюю войну между Финляндией и Советским Союзом 1939-1940, военные действия Финляндии, когда она стала союзницей нацистской Германии в войне против Советского Союза 1941-1945 гг., и Лапландскую войну́ — военные действия между Финляндией и Германией в сентябре 1944 — апреле 1945 года.

Фотографии Финляндии во Второй мировой войне.Финляндия во Второй мировой войне

Все подписи были короткими и на финском языке, поэтому возможны некоторые неточности.

Свастика — один из самых древних и широко распространённых графических символов. С 1918 по 1945 год свастика изображается на знамёнах ВВС и танковых войск Финляндии, а в настоящее время — на президентском штандарте.

Снегоход с пропеллером и свастикой, Хаапасаари, Финляндия. (Фото SA-kuva):Снегоход с пропеллером, Хаапасаари, Финляндия

Огнемет в действии. В лесу недалеко от деревни Niinisalo в Финляндии, 1 июля 1942. (Фото SA-kuva):Огнемет в действии. В лесу недалеко от деревни Niinisalo в Финляндии

Военные действия над Ямиярви, Финляндия, 17 июля 1942. (Фото SA-kuva):Военные действия над Ямиярви, Финляндия

В ожидании приближающихся самолетов противника. Этот невероятный прибор — акустический локатор. (Фото SA-kuva):В ожидании приближающийся самолетов противника. Этот невероятный прибор — акустический локатор

Финский солдат в Миккели, Финляндия, 4 сентября 1941. (Фото SA-kuva):Финский солдат в Миккели, Финляндия

Финский танковый экипаж, 8 июля 1941 года. (Фото SA-kuva):Финская танковый экипаж, 8 июля 1941 года

Эвакуация гражданского населения, 1 июля 1941. (Фото SA-kuva):09s

Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):Сбитый советский самолет

Визит Гитлера в Финляндию в июне 1942 года. (Фото SA-kuva):Визит Гитлера в Финляндию в июне 1942 года

Бомбардировки Хельсинки советскими самолетами, 30 ноября 1939.

В этот день Советский Союз напал на Финляндию (напоминаю, это перевод). Количество дивизий — 21, общее количество солдат — 450 тысяч. Началась Зимняя война. (Фото SA-kuva):Бомбардировки Хельсинки советскими самолетами

Раненые в Хельсинки. (Фото SA-kuva):Раненые в Хельсинки

Горит здание на Сенатской площади в Хельсинки. (Фото SA-kuva):Горит здание на Сенатской площади в Хельсинки

Улицы Хельсинки после бомбардировок. (Фото SA-kuva):Улицы Хельсинки после бомбардировок

Зенитное орудие в Хельсинки. (Фото SA-kuva):Зенитное орудие в Хельсинки

Выборг. Тогда еще в Финляндии. (Фото SA-kuva):Выборг

Финский бронепоезд. (Фото SA-kuva):Финский бронепоезд

Экспериментальная перевозка войск в холодную погоду. (Фото SA-kuva):Экспериментальная перевозка войск в холодную погоду

Военная школа собак Хямеенлинна. (Фото SA-kuva):Военная школа собак Хямеенлинна

Ракета, запущенная из леса. (Фото SA-kuva):Ракета, запущенная из леса

Уличные бои в Медвежьегорске, Россия. Город был оккупирован Финляндией в течение трех лет. (Фото SA-kuva):Уличные бои в Медвежьегорске, Россия. Город был финнами в течение трех лет

Замерзший солдат. (Фото SA-kuva):Замерзший солдат

Около 400 русских солдат, погибших в бою, 1 февраля 1940. (Фото SA-kuva):Около 400 русских солдат, погибших в бою

Замерзший конь возле Ruhtinaanmäki, 21 января 1940 года. (Фото SA-kuva):Замерзший конь возле Ruhtinaanmäki

Солдат в защитном костюме от газовой атаки. (Фото SA-kuva):Солдат в защитном костюме от газовой атаки

Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):Сбитый советский самолет

Восстановление разбомбленных трамвайных путей. (Фото SA-kuva):Восстановление разбомбленных трамвайных путей

Две девушки на развалинах собора Мартина в Турку, Финляндия. (Фото SA-kuva):Две девушки на развалинах собора Мартина в Турку, Финляндия

Советские военнопленные. (Фото SA-kuva):Советские военнопленные

Подъем из воды локомотива. (Фото SA-kuva):Подъем из воды локомотива

Бомбоубежище-госпиталь в Миккели, Финляндия. (Фото SA-kuva):Бомбоубежище-госпиталь в Миккели, Финляндия

Взрыв на военном объекте в порту в Хельсинки, 14 сентября 1941. (Фото SA-kuva):Взрыв на военном объекте в порту в Хельсинки

Бомбовый удар. (Фото SA-kuva):Бомбовый удар

Погибший немецкий солдат. (Фото SA-kuva):Погибший немецкий солдат

Собор в Выборге после бомбежки. (Фото SA-kuva):Собор в Выборге после бомбежки

Тринадцатилетний мальчик в госпитале. (Фото SA-kuva):Тринадцатилетний мальчик в госпитале

Бомбардировщики над полем, 2 июля 1944. (Фото SA-kuva):Бомбардировщики над полем

Горящая деревня Nurmoila, Финляндия. (Фото SA-kuva):Деревня Nurmoila, Финляндия

Шлемы убитых советских солдат, 28 июля 1941. (Фото SA-kuva):Шлемы убитых советских русских

Финские мотоцикл и танк со свастикой. (Фото SA-kuva):Финские мотоцикл и танк со свастикой

Замаскированный велосипед, 17 августа 1941. (Фото SA-kuva):Замаскированный велосипед

Солдат и северный олень на льду в северной Лапландии, Финляндия, 26 октября 1941 года. (Фото SA-kuva):Солдат и северный олень на льду в северной Лапландии, Финляндия

ЗападСветлана МитленкоВеликая Отечественная войнафотоностальгия
41
Обсудить

Картина дня

наверх