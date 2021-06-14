Финляндия во Второй мировой войне

В феврале 2021 года Силы обороны Финляндии обнародовали архив из 160 000 фотографий эпохи Второй мировой войны. Это снимки 1939-1945 гг., описывающие Зимнюю войну между Финляндией и Советским Союзом 1939-1940, военные действия Финляндии, когда она стала союзницей нацистской Германии в войне против Советского Союза 1941-1945 гг., и Лапландскую войну́ — военные действия между Финляндией и Германией в сентябре 1944 — апреле 1945 года.
Фотографии Финляндии во Второй мировой войне.
Все подписи были короткими и на финском языке, поэтому возможны некоторые неточности.
Свастика — один из самых древних и широко распространённых графических символов. С 1918 по 1945 год свастика изображается на знамёнах ВВС и танковых войск Финляндии, а в настоящее время — на президентском штандарте.
Снегоход с пропеллером и свастикой, Хаапасаари, Финляндия. (Фото SA-kuva):
Огнемет в действии. В лесу недалеко от деревни Niinisalo в Финляндии, 1 июля 1942. (Фото SA-kuva):
Военные действия над Ямиярви, Финляндия, 17 июля 1942. (Фото SA-kuva):
В ожидании приближающихся самолетов противника. Этот невероятный прибор — акустический локатор. (Фото SA-kuva):
Финский солдат в Миккели, Финляндия, 4 сентября 1941. (Фото SA-kuva):
Финский танковый экипаж, 8 июля 1941 года. (Фото SA-kuva):
Эвакуация гражданского населения, 1 июля 1941. (Фото SA-kuva):
Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):
Визит Гитлера в Финляндию в июне 1942 года. (Фото SA-kuva):
Бомбардировки Хельсинки советскими самолетами, 30 ноября 1939.
В этот день Советский Союз напал на Финляндию (напоминаю, это перевод). Количество дивизий — 21, общее количество солдат — 450 тысяч. Началась Зимняя война. (Фото SA-kuva):
Раненые в Хельсинки. (Фото SA-kuva):
Горит здание на Сенатской площади в Хельсинки. (Фото SA-kuva):
Улицы Хельсинки после бомбардировок. (Фото SA-kuva):
Зенитное орудие в Хельсинки. (Фото SA-kuva):
Выборг. Тогда еще в Финляндии. (Фото SA-kuva):
Финский бронепоезд. (Фото SA-kuva):
Экспериментальная перевозка войск в холодную погоду. (Фото SA-kuva):
Военная школа собак Хямеенлинна. (Фото SA-kuva):
Ракета, запущенная из леса. (Фото SA-kuva):
Уличные бои в Медвежьегорске, Россия. Город был оккупирован Финляндией в течение трех лет. (Фото SA-kuva):
Замерзший солдат. (Фото SA-kuva):
Около 400 русских солдат, погибших в бою, 1 февраля 1940. (Фото SA-kuva):
Замерзший конь возле Ruhtinaanmäki, 21 января 1940 года. (Фото SA-kuva):
Солдат в защитном костюме от газовой атаки. (Фото SA-kuva):
Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):
Восстановление разбомбленных трамвайных путей. (Фото SA-kuva):
Две девушки на развалинах собора Мартина в Турку, Финляндия. (Фото SA-kuva):
Советские военнопленные. (Фото SA-kuva):
Подъем из воды локомотива. (Фото SA-kuva):
Бомбоубежище-госпиталь в Миккели, Финляндия. (Фото SA-kuva):
Взрыв на военном объекте в порту в Хельсинки, 14 сентября 1941. (Фото SA-kuva):
Бомбовый удар. (Фото SA-kuva):
Погибший немецкий солдат. (Фото SA-kuva):
Собор в Выборге после бомбежки. (Фото SA-kuva):
Тринадцатилетний мальчик в госпитале. (Фото SA-kuva):
Бомбардировщики над полем, 2 июля 1944. (Фото SA-kuva):
Горящая деревня Nurmoila, Финляндия. (Фото SA-kuva):
Шлемы убитых советских солдат, 28 июля 1941. (Фото SA-kuva):
Финские мотоцикл и танк со свастикой. (Фото SA-kuva):
Замаскированный велосипед, 17 августа 1941. (Фото SA-kuva):
Солдат и северный олень на льду в северной Лапландии, Финляндия, 26 октября 1941 года. (Фото SA-kuva):
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