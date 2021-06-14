Финляндия во Второй мировой войне

Мы из Советского Союза

В феврале 2021 года Силы обороны Финляндии обнародовали архив из 160 000 фотографий эпохи Второй мировой войны. Это снимки 1939-1945 гг., описывающие Зимнюю войну между Финляндией и Советским Союзом 1939-1940, военные действия Финляндии, когда она стала союзницей нацистской Германии в войне против Советского Союза 1941-1945 гг., и Лапландскую войну́ — военные действия между Финляндией и Германией в сентябре 1944 — апреле 1945 года.

Фотографии Финляндии во Второй мировой войне.

Все подписи были короткими и на финском языке, поэтому возможны некоторые неточности.

Свастика — один из самых древних и широко распространённых графических символов. С 1918 по 1945 год свастика изображается на знамёнах ВВС и танковых войск Финляндии, а в настоящее время — на президентском штандарте.

Снегоход с пропеллером и свастикой, Хаапасаари, Финляндия. (Фото SA-kuva):

Огнемет в действии. В лесу недалеко от деревни Niinisalo в Финляндии, 1 июля 1942. (Фото SA-kuva):

Военные действия над Ямиярви, Финляндия, 17 июля 1942. (Фото SA-kuva):

В ожидании приближающихся самолетов противника. Этот невероятный прибор — акустический локатор. (Фото SA-kuva):

Финский солдат в Миккели, Финляндия, 4 сентября 1941. (Фото SA-kuva):

Финский танковый экипаж, 8 июля 1941 года. (Фото SA-kuva):

Эвакуация гражданского населения, 1 июля 1941. (Фото SA-kuva):

Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):

Визит Гитлера в Финляндию в июне 1942 года. (Фото SA-kuva):

Бомбардировки Хельсинки советскими самолетами, 30 ноября 1939.

В этот день Советский Союз напал на Финляндию (напоминаю, это перевод). Количество дивизий — 21, общее количество солдат — 450 тысяч. Началась Зимняя война. (Фото SA-kuva):

Раненые в Хельсинки. (Фото SA-kuva):

Горит здание на Сенатской площади в Хельсинки. (Фото SA-kuva):

Улицы Хельсинки после бомбардировок. (Фото SA-kuva):

Зенитное орудие в Хельсинки. (Фото SA-kuva):

Выборг. Тогда еще в Финляндии. (Фото SA-kuva):

Финский бронепоезд. (Фото SA-kuva):

Экспериментальная перевозка войск в холодную погоду. (Фото SA-kuva):

Военная школа собак Хямеенлинна. (Фото SA-kuva):

Ракета, запущенная из леса. (Фото SA-kuva):

Уличные бои в Медвежьегорске, Россия. Город был оккупирован Финляндией в течение трех лет. (Фото SA-kuva):

Замерзший солдат. (Фото SA-kuva):

Около 400 русских солдат, погибших в бою, 1 февраля 1940. (Фото SA-kuva):

Замерзший конь возле Ruhtinaanmäki, 21 января 1940 года. (Фото SA-kuva):

Солдат в защитном костюме от газовой атаки. (Фото SA-kuva):

Сбитый советский самолет. (Фото SA-kuva):

Восстановление разбомбленных трамвайных путей. (Фото SA-kuva):

Две девушки на развалинах собора Мартина в Турку, Финляндия. (Фото SA-kuva):

Советские военнопленные. (Фото SA-kuva):

Подъем из воды локомотива. (Фото SA-kuva):

Бомбоубежище-госпиталь в Миккели, Финляндия. (Фото SA-kuva):

Взрыв на военном объекте в порту в Хельсинки, 14 сентября 1941. (Фото SA-kuva):

Бомбовый удар. (Фото SA-kuva):

Погибший немецкий солдат. (Фото SA-kuva):

Собор в Выборге после бомбежки. (Фото SA-kuva):

Тринадцатилетний мальчик в госпитале. (Фото SA-kuva):

Бомбардировщики над полем, 2 июля 1944. (Фото SA-kuva):

Горящая деревня Nurmoila, Финляндия. (Фото SA-kuva):

Шлемы убитых советских солдат, 28 июля 1941. (Фото SA-kuva):

Финские мотоцикл и танк со свастикой. (Фото SA-kuva):

Замаскированный велосипед, 17 августа 1941. (Фото SA-kuva):

Солдат и северный олень на льду в северной Лапландии, Финляндия, 26 октября 1941 года. (Фото SA-kuva):