Цена одиночества

Отличный комментарий Алекса Крепчинского:

«Я хорошо помню этот саммит.

Он остался один за столом, он был в одиночестве на всех мероприятиях G20 в Австралии, а когда до конца осознал свою роль, просто встал и ушёл, пожав на прощание руку полицейскому из эскорта сопровождения.

Сколько грязи и сплетен получил он в свой адрес за все время у власти. Десятки дворцов Путина, миллиарды на счётах Путина... лучшие разведки мира много лет искали баснословные активы Президента России, но так ничего и не найдя, положили все силы на ощипывание «друзей» Путина.

А что он сам, почему не собирает команду придворных журналистов, чтобы опровергать бесконечную ложь в свой адрес? Ответ прост - за него говорят его дела.

Он пришёл в далеком 1999, когда от страны осталось одно название. Только отгремело по всему миру унизительное «дефолт России».

ВВП-195 $ млрд, а Госдолг-190 $ млрд.

Путин принял разорившуюся страну, стоимость активов которой была фактически равна ее внешнему долгу.

С чем же изолированная Россия эпохи правления изгоя Путина подошла к 2018 году?

Только за «санкционный» 2017 год ВВП страны вырос на 2.7% и составляет 3 трлн 445 млрд $.

Просто сравните две цифры...

-ВВП 1999 - 195 млрд $

-ВВП 2017 - 3 трлн 445 млрд $

...и вы поймёте цену одиночества Президента.

Добавлю от себя.

Я прекрасно помню Россию без Путина.

Расстрел Парламента, танки и БТРы, грохочущие ночью под окном на Бабушкинской, где я жил, военные в полной выкладке по всей Москве. Лужи крови на тротуаре. Труп прохожего с раздавленной танком головой на дороге.

Вы видели? Я - видел.

Война в Чечне, и несколько командировок туда моих друзей из спецназа, с которыми 7 лет фанатично осваивали реальное айкидо на «Динамо». Рома по прозвищу «Гоблин», здоровяк под 2 метра. 2 ранения, только вставал на ноги и обратно.

Ребята рассказывали, как сливали Чечню международным террористам.

Предательство и продажность офицеров, наркотрафик, тонны долларов на взятки. Как на глазах гибли пацаны, которых для создания недовольства в стране отправляли на бойню предатели.

Вам не приходилось встречать сотню 200-х в цинках и видеть безумство матерей, истерично бросающихся на металлический ящик?

Не дай бог!

Вы забыли «Норд-Ост», который случился благодаря продажным милиционерам, пропустившим без досмотра военные грузовики с террористами, взрывчаткой и оружием почти до центра Москвы за 2-3 тысячи долларов?

Школу в Беслане забыли?

Когда дети-заложники пили свою мочу чтобы не умереть от жажды, когда закрывая собой вырвавшегося через окно ребенка погибали наши офицеры спецподразделений.

Безработица, тысячи предприятий закрыты, профессора торгуют на рынках, бюджетники годами не получают зарплату.

Как-то в центре Москвы я вышел из подъезда и попал на бандитскую разборку. Автоматные очереди и пистолетные выстрелы, крики раненых, трупы у автомобилей. И ты в чистом костюмчике и белой рубашечке ползешь на животе под стеной дома в грязи по клумбе за угол чтобы не пополнить статистику «естественной убыли населения».

За 90-е мы потеряли населения больше, чем за годы Великой Отечественной Войны.

Вы не помните? Я - помню.

Путин - не ангел, и я его не идеализирую. Пройдет время, и придет кто-то лучше него. Компетентнее, энергичнее, мудрее. Но я хочу отдать дань уважения этому человеку.

Ведь я помню, кто это все безумие остановил. И мне иногда хочется спросить тех, кто критикует и поливает этого человека грязью:

А ВЫ ЧТО СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ ЭТО ОСТАНОВИТЬ?

https://vk.com/agentura08?w=wall-167334441_418861

Можно послушать на Ютубе: