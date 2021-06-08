Парады Победы – от первого Берлинского до карнавального Лондонского

Самый первый парад Победы прошёл в Берлине 4 мая 1945 года: через день после успешного штурма города-крепости и за три дня до того, как стихли выстрелы на его окраинах. Он имел огромное военно-политическое значение. Всему миру было продемонстрировано, что взятием столицы и цитадели Третьего рейха сопротивление фашистского государства окончательно сломлено, что истекают последние дни войны.

И чья это заслуга – дали понять тоже.

Утром этого памятного дня представители 15 армий 1-го Белорусского фронта и 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского торжественным маршем прошли от Рейхстага до Бранденбургских ворот: всего полтора километра, для большинства из участников завершавшие путь в без малого три тысячи вёрст от Волги до Шпрее. Принимал парад первый военный комендант Берлина генерал-полковник, Герой Советского Союза Н.Э. Берзарин.

В июне центр празднований сместился в Москву, где прошёл самый величественный и единственный в своём роде, настоящий Парад Победы, когда в ходе торжеств к подножию мавзолея В.И. Ленина были брошены знамёна разгромленных Красной армией нацистских полчищ, включая личный штандарт Адольфа Гитлера.

Через несколько минут эти фашистские знамёна будут брошены к подножию мавзолея

Победитель, впрочем, был весьма великодушен, и 7 сентября 1945 года по предложению маршала Г.К. Жукова, одобренного И.В. Сталиным, в Берлине прошел совместный парад воинов стран антигитлеровской коалиции, уже трещавшей по всем швам. У Бранденбургских ворот промаршировали колонны пехоты и проехала бронетехника армий Советского Союза, США, Великобритании и Франции, демонстрируя миру единство, которого де-факто уже не было.

Парад в Берлине 7 сентября 1945 года. Вверху – трибуна для почётных гостей, в центре маршал Г.К. Жуков. Внизу - советские танки ИС-3, впервые продемонстрированные здесь союзникам

Парадом командовал комендант британского сектора Берлина генерал-майор Эрик Нэйрс, принимал маршал Георгий Жуков. В завершение был произведён торжественный салют и дан праздничный ужин. Отмечали как победу над нацистской Германией, так и над милитаристской Японией, одержанную совместно пятью днями ранее.

Собственно победу над Японией мы со своими западными союзниками отмечали порознь: отбросив все прежние договорённости, американцы действовали в направлении установления единоличного контроля над Японией с дальним прицелом на превращение её в «непотопляемый авианосец» у берегов СССР. Уже переписывалась история: затушёвывался смысл неоправданного с военной точки зрения ядерного удара янки по мирным, в сущности, городам Хиросима и Нагасаки, всячески принижалась роль РККА в решительных для исхода войны победах над сухопутными войсками Японии в Корее, Манчжурии и Китае.

Поэтому парад по случаю окончания войны на Дальнем Востоке был проведен Красной армией без участия союзников в китайском Харбине 16 сентября 1945 года. Описание его можно найти в газетах того времени: «Сотни тысяч людей вышли на улицы. Главные магистрали города - Китайская и Диагональная улицы и вокзал заполнены. Одетые в лучшее платье, люди стояли шпалерами вдоль тротуаров. Каждый держал в руках два флажка - советский и китайский. Море цветов, тысячи лозунгов на русском, китайском и корейском языках, прославлявших величие и доблесть воинов Красной Армии».

На улицах Харбина в день проведения Парада Победы 16 сентября 1945 года

Финальным аккордом наших совместных с союзниками празднований общей победы стал парад войск антигитлеровской коалиции, состоявшийся 13 апреля 1946 года в Вене, приуроченный к первой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В нём приняли участие советские, американские, британские и французские части. Командовал парадом командир 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, отличившейся в Сталинградской битве, Герой Советского Союза генерал-майор Владимир Комаров.

Парад союзников в Вене 13 апреля 1946 года. На фото (слева направо): принимающие парад маршал Советского Союза Иван Конев, генерал американской армии Марк У. Кларк, британский полковник Гордон Смит и генерал французской армии Мари-Эмиль Бетуар

Парад завершила манифестация жителей Вены. Очевидец вспоминал: «Идут через площадь колонны демонстрантов. Несут знамёна, портреты, транспаранты. Золотом на кумаче горят слова: „Слава Советской Армии – освободительнице Вены“. Проходят мимо памятника, склоняют знамена, кладут к подножию венки живых цветов». Речь о монументе 17 тысячам героев Красной армии, павшим в битве за Вену, только что возведённом в центре австрийской столицы.

А самостийное празднование победы началось 13 мая 1945 года в Англии. В этот день достаточно невзрачные парады прошли в Борнмуте, Престоне и Бирмингеме. Эстафету перехватила 4 июля 1945 года норвежская столица Осло, где прошёл парад американских военных. Приурочили его к Дню независимости США, но к чести скандинавов они не забыли о главных победителях Второй мировой: парадные колонны на пути к королевскому дворцу проходили под аркой, украшенной флагами СССР, Великобритании и США и надписью на норвежском, английском и русском: «Норвегия благодарит вас».

Парад в Осло 4 июля 1945 года

Десятью днями позже к празднованию победы над фашизмом подключилась Франция, соединив это событие с национальным праздником – Днём взятия Бастилии. Тем более что во время немецкой оккупации он был под запретом.

В число победителей над Гитлером французов включил Сталин, памятуя о добрых делах и героической борьбе авиаполка «Нормандия-Неман», «Сражающейся Франции» генерала де Голля и сил Сопротивления внутри страны.

Три дня кряду веселились беззаботные французы: с основной трибуны на площади Бастилии звучали патриотические речи, по Елисейским Полям раскатывали моторизованные подразделения, играла музыка и рекою лилось шампанское.

Американцы сподобились на парад в честь окончания Второй мировой войны лишь 12 января следующего, 1946 года. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Войсковые соединения и техника прошли там более пяти километров от Вашингтон-сквер и далее по Пятой авеню. Сопровождали их рёв моторов, шарканье подошв по асфальту и возгласы толпы – и только, ибо военные оркестры к тому времени были распущены, «демилитаризованы» (бравурную музыку на кинохронику наложили позже при монтаже). С присущей американцам скромностью они назвали его Monster Victory Parade.

Парад 12 января 1946 года. Прохождение 82-й воздушно-десантной дивизии по улицам Нью-Йорка

Реванш вознамерился взять Лондон. Пять месяцев спустя, 8 июня, в столице Британской империи состоялось так называемое «празднование победы Британского Содружества, Империи и Союзников после поражения нацистской Германии и Японии в Второй мировой войне». Таковыми союзниками считались США, Франция, Бельгия, Бразилия, Чехословакия, Дания, Египет, Эфиопия, Греция, Иран, Ирак, Люксембург, Мексика, Непал, Нидерланды, Норвегия и даже подмандатный Британии эмират Трансиордания. Принимала парад королевская семья.

В ходе действа прошагали и проехали на машинах подразделения Королевского флота, Королевских военно-воздушных сил, британских гражданских служб и британской армии. Прохождение туземных воинских контингентов – индусов в тюрбанах, малайцев в тарбушах, эвзонов (элитные подразделения греческой армии) в традиционных белых килтах и прочих экзотов являло собой столь крайне живописную картину, но какое всё это имело отношение к победе над фашизмом? Народ оказался хлипким: 4127 участникам потребовалась медицинская помощь, а 65 победителей были госпитализированы.

Лондонский парад 8 июня 1946 года. Слева вверху – участники мероприятия: британский индийский солдат, малайские полицейский и моряк, боец Малайской народной антияпонской армии. Справа – за парадом наблюдает королевская семья. Внизу – маршируют солдаты армии и флота США

Гранд-изюминкой лондонского парада 1946 года стал скандал, который закатили польские вояки, не получившие приглашения на участие. Нет, 25 лётчиков польских истребительных эскадрилий RAF, принимавших участие в битве за Британию, были приглашены, но покрасоваться на улицах Лондона хотели бы и двести тысяч других поляков, принимавших участие в войнах британцев в Африке, на Ближнем Востоке и Европе.

Советский Союз и Югославия отклонили приглашение принять участие в лондонском параде, и этому имелись веская причина: за три месяца до его проведения, 5 марта 1946 года, в Вестминстерском колледже в США (г. Фултон, штат Миссури) Уинстоном Черчиллем была произнесена знаменитая его речь, положившая начало холодной войне между СССР и Западом.

Комментируя её, Сталин дал такой ответ корреспонденту «Правды»:

«Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира».

Это предостережение оставалось актуальным все последующие 75 лет, вплоть до наших дней.

Шагать с такими в одном строю на параде Победы лидер СССР не пожелал, в чём с ним оказались солидарны его союзники из стран нарождающегося и крепнувшего социалистического лагеря. В итоге парады Победы были прочно забыты – и на Западе, и в СССР.

Парад в честь 30-летия Победы, 9 мая 1975 года.

Переосмысление их значения произошло только через 30 лет – в Советском Союзе. Вот потому 9 мая 1975 года на Красной площади в Москве после долгого перерыва вновь состоялся парад Победы. Его принимал министр обороны Маршал Советского Союза С.Л. Соколов. Командовал парадом генерал-полковник П.Г. Лушев. Среди его участников были колонны ветеранов (в том числе братьев по оружию), подразделения всех родов войск, представители высших военных заведений ВС СССР, суворовцы и нахимовцы.

Состоялся показ техники, начиная от боевых машин-ветеранов Т-34, «катюш», самоходок, и заканчивая образцами современного оружия. Как зримое предостережение всем тем, кто хотел бы развязать новую мировую бойню.

На заглавном фото. Парад в Берлине 4 мая 1945 года. Колонна 372-й Краснознамённой Новгородской стрелковой дивизии проходит у стен поверженного Рейхстага

Тихомир ПАВЛОВ

https://odnarodyna.org/article/parady-pobedy-ot-pervogo-berl...