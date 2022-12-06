Сергей Бабин - «Мы должны уже сейчас думать, куда вернутся герои»

Развитие специальной военной операции на Украине, мобилизация и развитие военной промышленности могут стать для России фактором развития на многие годы вперед. О том, как формируется бюджет Оренбургской области в условиях ограничений, как развиваются приграничные с Казахстаном территории, какой вызов принимает Россия и как мобилизованные россияне могут стать силой роста страны рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Бабин.

– Сейчас в России идет процесс утверждения бюджетов на 2023 год и последующие два года. Как это происходит в Оренбургской области?

– На минувшей неделе в рамках заседания Законодательного собрания Оренбургской области был принят бюджет в первом чтении. Если совсем кратко, то на следующий год запланированы доходы в размере 132,6 млрд рублей, расходы составят 144,9 млрд рублей. Это рекордные показатели для нашей области за всю постсоветскую историю, что создает предпосылки для развития всех сфер жизнедеятельности региона. Растут расходы на социальную поддержку, образование, инфраструктурные проекты, запланированы вложения в развитие коммунальной сферы, минимизация аварий и чрезвычайных происшествий. В целом можно сказать, что область находится на уверенном и стабильном пути развития.

– Не так давно в федеральную программу развития приграничных территорий были включены Орск и Акбулакский, Беляевский и Кваркенский районы, расположенные на востоке Оренбургской области. Что это может принести этим территориям и области в целом?

– О том, что восточные территории Оренбургской области требуют повышенного внимания, я говорил уже давно. В советское время это были прекрасно развитые муниципалитеты с промышленностью, общественными пространствами, занятостью населения и довольно высоким уровнем зарплат. Лихие 90-е восток Оренбургской области перенес тяжело, многие предприятия просто прекратили свое существование, другие снизили объемы выпуска продукции, сократили персонал. Неминуемо последовал отток населения, возникают локальные очаги социального напряжения, хотя именно нашу область нельзя отнести к регионам с высоким протестным потенциалом. При этом надо учитывать, что эти территории действительно находятся на границе с Казахстаном, а это всегда несет в себе потенциальные риски. Так что внимание федеральных властей к этим четырем муниципалитетам объяснимо и давно назрело.

Говоря о том, что это дает, достаточно взглянуть на те направления, которые обозначены в качестве основных для развития территорий. Среди них приграничное сотрудничество, сокращение времени прохождения грузов, повышение инвестиционной привлекательности, создание комфортной среды для проживания. Это не исчерпывающий список, общую направленность которого можно обозначить коротко – восток Оренбуржья должен превратиться в территорию, на которой хочется жить и работать. Путем титанических усилий региональных властей удалось запустить ряд производств. Но силы правительства области не безграничны, необходима поддержка федерального центра. И не думаю, что придется изобретать велосипед. Транспортная доступность, качественные и широкие дороги обеспечат скоростное прохождение грузов, позволят создать транспортно-логистические центры с возможностью развития сборочных производств, выпуск готовой продукции с высокой прибавочной стоимостью. А близость Казахстана и удобное транспортное плечо с Китаем даст возможность расширить рынки сбыта, повысить ту самую инвестиционную привлекательность, повысить собираемость налогов и обеспечит стабильное поступательное развитие всей области в целом.

– Вы неоднократно говорили о новом общественном договоре. Что вы вкладываете в это понятие?

– Да, о том, что пересмотр социальных отношений назревает, я говорил еще в самом начале нынешнего года до начала всем известных событий. Уже тогда было понятно, что сложившаяся ситуация в стране все меньше устраивает тех, кто собственно и создает богатства нашей страны – простых рабочих и служащих. Запрос на более справедливое распределение доходов, большее участие в жизни страны, в принятии ключевых решений формулировался все отчетливее. И с каждым днем запрос на пересмотр того, что называется социальным договором, становился все очевиднее. Нельзя сказать, что ничего в ответ не предпринималось. Партийные и административные социальные лифты, программы переподготовки кадров, конкурсы лучших по профессии дают возможность реализовать себя тем, кто действительно этого хочет. И ко всему прочему они помогают отделить желающих развития от пустословов.

Но начало специальной операции на Украине только усилило этот запрос. Возникло волонтерское движение, проводятся гражданские сборы на закупку техники, снаряжения, оборудования. Все это говорит о готовности граждан помогать своей стране изо всех сил, быть с ней в самые тяжелые моменты истории. Да не все приняли реальность таковой, какой она стала после 24 февраля, есть такие, кто не слышит Президента РФ Владимира Путина, и ждет возврата в прошлое. Но в большинстве своем россияне приняли изменение положения дел, и восприняли ее как личное. Люди за счет своих не самых больших зарплат и сбережений решали и решают сейчас проблемы военных, своих сограждан, родственников, знакомых или совершенно незнакомых людей. Тех людей, которые обеспечивают мирное небо над всей нашей родиной.

И этот общественный порыв требует полноценной оценки всеми структурами власти нашей страны. Россия в очередной раз доказала, что это не территория, а прежде всего люди. Замечательные люди самых разных национальностей и вероисповедания, в тяжелые для страны времена подчеркивающие, что, несмотря на все различия, все равно они остаются одним народом. Тем народом, который не победить никому и никогда. И этот народ имеет право на полноценное участие в жизни страны, принятии ключевых решений и участие в распределении доходов. Это тот вызов, который стоит перед всей вертикалью управления Россией, и на него придется отвечать уже сейчас. Не надо забывать, что проиграть Россия может только себе и никому больше.

– Вы упоминаете начало СВО на Украине как некий водораздел, который определяет логику событий. Насколько долго, на ваш взгляд, это будет иметь влияние?

– Не только начало специальной военной операции на Украине, но и последующие события, безусловно, стали определяющим факторами в развитии страны. И еще долго будут влиять.

Сразу определимся, я ни в коей мере не сомневаюсь в нашей итоговой победе. Я уже не первый срок представляю в Законодательном собрании Оренбургской области Тоцкий муниципальный район, в котором расположен Тоцкий-2, военный городок, в котором базируются наши части. Я много общаюсь с военными, поэтому абсолютно уверен в их профессионализме и героизме. И не думаю, что имеет смысл рассуждать о том, что именно надо военным делать для ее достижения. Так что нам надо набраться терпения и подождать, пока профессионалы сделают то, что умеют.

Но в то же время сейчас в армию призваны по мобилизации 300 тысяч россиян, еще вчера бывших рабочими и служащими, бизнесменами и предпринимателями. Их вырвали из привычной жизни, они не побежали в тот же Казахстан или Армению с Грузией, а взяли в руки оружие и пошли защищать свою родину, как делали из отцы, деды и прадеды. Но завтра или послезавтра после победы они вернутся домой. Вернутся уже не теми простыми россиянами, которыми были еще вчера, нет. Они вернутся той самой пассионарной силой, которая может перевернуть всю Россию. И вот в каком направлении будет направлена эта пассионарная сила, надо думать уже сейчас. Необходимо создавать социальные лифты для того, чтобы доказавшие свой патриотизм с оружием в руках, имели возможность определять пути развития страны, отдельных ее территорий на годы вперед.

От того, как мы все сможем использовать эту пассионарность, зависит вся траектория развития нашей страны. «Единая Россия», принимающая на себя ответственность за будущее России, политическую стабильность, поступательное развитие, неминуемо должна принять на себя ответственность за этих людей, за их будущее. Не случайно секретарь Генеральной совета «Единой России» Андрей Турчак проводит так много времени в зоне проведения специальной военной операции. Ему, десантнику, прекрасно понятно кто такие военные, насколько это патриотичная часть общества, граждане страны, которые готовы своей жизнью защитить существование своей родины, обеспечить будущее семье, близким и совершенно незнакомым людям. И также ему прекрасно понятно, что люди, посмотревшие в глаза смерти, с удвоенной и утроенной силой будут делать так, чтобы этот ужас никогда не повторился. А это возможно только в том случае, если Россия будет сильной, стабильной и уверенной в своих силах, чтобы никто не мог даже помечтать ее победить на поле боя.