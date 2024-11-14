Россияне устали от безобразного поведения мигрантов

Большое Начальство изволит гневаться. Или думать, одно другому не мешает, если два занятия совместить. Второе лицо Совбеза, Дмитрий Анатольевич Медведев прислушался к гласу вопиющему и начал нарезать правду-матку по живому. Не успела разойтись профильная коллегия МВД по миграционным проблемам, где высшие полицейские чины совсем не стеснялись в оценках масштаба бедствия, как зампредседателя СБ РФ в довольно резкой форме суммировал официальные предложения силовых ведомств и добрых русских людей в несколько понятных тезисов. Новости СМИ2

Итак, эпиграфом к содержательному предложению-призыву Димнатолича стала фраза, вынесенная автором в заголовок статьи. У неё есть продолжение: «этому нужно положить конец», произнесённое самым суровым тоном, на который только способен бывший президент и премьер-министр.

А поскольку господин Медведев по-прежнему находится в обойме самых высших сановников Государства Российского и совещание Совбеза проводил по поручению Верховного... тады ой, многим профессиональным дружбо-народникам стоит теперь прикрутить свои фонтаны. И внимательно изучить официальную позицию самого Большого Начальства.

Что предложено к обсуждению, если рассмотреть тезисы. Во-первых, миграционная проблема признана (ну неужто!) конфронтационной межгосударственного уровня. Цитата «миграционная политика должна отвечать интересам граждан России, а не каких-то иностранных государств» заставит туго завибрировать среднеазиатских беев и ханов, позволяющих последнее время хамские выпады на тему прищемления в дверных проёмах миграционных «прав» своих граждан, категорически нежелающих поднимать благосостояние собственной родины. Интересно почему...

Второе: мигранты, «представляющие угрозу безопасности России», должны остаться за воротами, а «если кто-то находится на территории нашей страны, но не работает и не учится — такое лицо должно покинуть Россию», конец цитаты. Главные слова в адрес специальных служб и МВД произнесены, осталось дело за малым — создание единой базы подозреваемых в экстремизме-терроризме и сопроводительный полицейский контроль за перемещениями мигрантов на территории России.

Третье, оно же самое сложное на сегодняшний день: трудовые мигранты с низкой профессиональной квалификацией могут прибывать в РФ только на срок трудового контракта, контроль за этим временным параметром обязаны осуществлять работодатели. То есть, арабский вариант предлагается, когда день в день истечения годового трудового патента мигранта открывается окошко в специальном компьютере с уже заранее приобретённым обратным билетом. И коль не закрывается на границе... преступником назначается опоздавший на пароход или самолёт, его соучастником — работодатель.

Четвёртый тезис Дмитрия Анатольевича из разряда благих пожеланий, «необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, являющихся благодатной почвой для распространения экстремизма». Тут физиономия немедленно начинает скептически скручиваться, и вырывается непроизвольный вопрос: а кто эти «анклавы» создаёт, окормляет, крышует, бережно пестует до уровня влиятельных диаспор. Дабы потом дружбонародные депутаты и столоначальники всех уровней кормились с региональных отраслей так называемого народного хозяйства, решая свои электоральные проблемы.

Пятое положение, самое актуальное и важное, давненько лоббируемое главой Следственного Комитета Александром Бастрыкиным: «необходимо внедрить «цифровой профиль мигранта», позволяющий идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Несмотря на сложность и дороговизну». Да уж, «оцифрованным» со всех ракурсов россиянам такое слышать втройне приятно, ибо подобная лютая несправедливость больше всего и «разжигает» пресловутую рознь. Когда добрый русский человек любой национальности шага ступить не может без окрика государства со всем аппаратом принуждения, а миллионы иностранцев творят, что хотят.

И последнее, буквально бальзам на душу: «пора заканчивать с поступлением в российские школы детей мигрантов, незнающих русский язык». Тут тоже немедленно встречный мятежный вопрос возникает. Что вообще дети трудовых мигрантов делают в российских школах, ровно как на территории России их закутанные в ковры мамочки, дяди-тёти, дедушки-бабушки и далее по генеалогическому древу, требующие от социальной системы Государства Российского щедрое содержание своих бесценных персон.

Эмоциональные ремарки.

Начнём с последнего, ибо жутеньких историй от знакомых школьных преподавателей наслушался немало. Когда обрывал рассказы о еле-еле костыляющем на русском языке ребёнке «ценного специалиста» очевидным вопросом «а как экзамен по русскому языку?», то ответ был до глупого простым: несовершеннолетние по закону должны его сдавать по достижению 18-летнего возраста. До той поры они проблема школы, если неведомыми путями туда просочились. Вот дела чудные... а у моего хорошего знакомца семилетнего сына в «тоталитарном Иране» вежливо признали недостаточно знающим фарси по приезду на ПМЖ (по особому приглашению очень силовой и весьма влиятельной государственной структуры!).

На школьной коллегии, несмотря на официальное ходатайство целого очень важного генерала, предложили ребёнку годовой языковой курс в специальном классе «полного дня» для лучшей погружённости в языковую среду. Пришлось подчиниться единому образовательному стандарту и через девять месяцев экстерном сдать экзамен на персидском по трём предметам, дабы успеть к началу учебного года. Подобная практика... повсеместна, даже в жутко толерантном Евросоюзе не в каждую школу дети «муниципальных депутатов Алеппо» попадут без знания национального языка страны пребывания.

Если говорить о «приоритете интересов граждан России над какими-то иностранными государствами», то здесь Дмитрий Анатольевич, наконец-то, выдал базу. Принципиальные приоритеты расставил, дабы наши «партнёры» по СНГ не игрались в давно забытые настольные игры с интернационализмом и братской семьёй народов. Как дело доходит до денег или соблюдения договорных отношений в рамках интеграционных союзов — у них суверенитет по Уставу ООН, а как требуется соблюдать законы Российской Федерации — так немедля случается истерика и «русская колониальная политика».

Какая есть, и когда 70% населения страны (по словам Димнатолича, и его явно неверно информировали) требует ужесточение миграционного законодательства — явление под цветастый дружбонародный ковёр уже не получается заметать. Не знаю, с чего именно начнёт наше крапивное племя столоначальников, но напрашивается «цифровой профиль мигранта», ибо без учёта и контроля никакая бюрократия действовать не может.

Когда МВД и Следком говорят о 40% нелегалов в стране от общей массы прибывающих по «безвизу», то именно эти широко распахнутые ворота и нужно затворять в первую очередь. Прямо на ленточке госграницы. Биометрия, сим-карта на телефон, банковская и социальная, медицинская страховка с полным списком прививок и заключением некоторых профильных врачей. Трудовой патент, туристическая или гостевая цифровая привязка к ответственной организации/частному лицу. Да, это огромные массивы данных объединённых баз (особенно биометрия), неминуемое разрушение «безвизового пространства» внутри ЕАЭС, но... как там сказано: приоритет интересов граждан России должен главенствовать. Точка.

Теперь самое неприятное во всём этом протухшем миграционном компоте. Пресловутые диаспоры, по сей день называемые этническими анклавами, хотя и последние имеют место быть. Дмитрий Анатольевич прям в самый нерв попал, в события с цыганскими баронами Челябинской области, после убийства женщины-таксиста небрежно сообщившими добрым русским людям: своих преступников будет карать по своим законам. Дело закончилось стрельбой, пострадавшими, бунтами и отставкой местного головы града Коркино.

Корень беды именно здесь, когда почти в каждом крупном и среднем населённом пункте России находятся такие вот средневековые административные единицы. Баронства, эялеты-вилайеты, улусы-сатрапии, ханства-эмираты и дальше вниз по лестнице родоплеменного обособления кланов-тейпов и религиозных школ-течений. Где каждый старейшина, барон, «просто уважаемый человек» что-то решает с местным кувшинным рылом, исправником да урядником. Дабы в рамках дружбы народов и прав национального местечкового самоопределения разговаривать на равных. Мечеть там построить, детишек в школы пристроить, культурное мероприятие с казаном и песнями-плясками провести. И «не кошмарить бизнес».

Этим всё начинается, тем и заканчивается. С давлением на «национальный вопрос». Десятки раз был свидетелем подобных ролевых игр в кабинетах довольно высокого начальства, когда дрожащими голосами «уважаемые люди» жаловались на произвол и коррупцию то силовых ведомств, то проверяющих профильных организаций. Мол, по внешнему облику или паспорту расизм дремучий устраивают (вай-вай-вай!), медицинские книжки, кассовые аппараты, прописку, разрешения, патенты и прочую ересь требуют. Мы же братья!

Братья. И даже сёстры временами. Только есть единое конституционное пространство России, где существуют чёткие и понятные законы, административно-организационный уклад. Без баронств, азиатских улусов и родовых кочевий, обособленных анклавов и диаспор, живущих вне правого поля. Историко-культурные, этнико-национальные, традиционные особенности титульных народов РФ существуют, многие даже обладают статусом автономий ради их сохранения. Там есть социальные тонкости «у нас так принято», но они никогда не главенствуют над конституционными обязанностями граждан Российской Федерации, не ущемляют прав всех прочих.

Диаспоры — это большей частью неформальные отношения местной власти с огромной коррупционной составляющей и этнические полукриминальные группировки, нежелающие исполнять законы. Диаспоры — давно не форма взаимопомощи, как пытаются представить явление профессиональные болтуны, а осознанная борьба за мифическую идентичность по выдуманным на ходу «законам и традициям», в подавляющем большинстве случаев не имеющим исторических корней в укладе тех территорий, откуда мигранты прибыли. Поживите в Душанбе, Бишкеке или Самарканде с неделю (да хоть в бесчисленных райцентрах тех земель), дабы потом неподдельно изумляться манерам некоторых представителей народов уже здесь.

Новообразованные диаспоры (с точки зрения Европола и профильных организаций ООН) с начала XXI века, как началось новое Переселение Народов, представляют собой... великолепно налаженный бизнес огромных масштабов. Имеет он вполне признанное определение-термин «торговля людьми». В переводе: «вид преступной нелегальной предпринимательской деятельности, использующий выгоды миграционных потоков». За последние полвека рынок платных сексуальных услуг и домашней прислуги, ранее контролировавшийся именно диаспорами в Новом и Старом Свете... уступил место поставке дешёвой рабочей силы в отрасли строительства и обработки.

Международная организация Труда (ооновская контора) только в Европе оценивает теневой оборот в сфере «торговли людьми» далеко за 150 миллиардов долларов в год, вовлечены в орбиту сего непотребства не менее 25 миллионов условных «рабов». Две трети из них подвергаются принудительной трудовой эксплуатации, захватывая новые сферы деятельности. Например, с 2017-го года наибольший спрос на бесправную рабочую силу наблюдается в сельском хозяйстве и сфере обслуживания.

В преступные и полукриминальные схемы (используя лазейки в законодательстве) различных диаспор вовлечены сами работодатели, частные агентства по трудоустройству и так называемые «посредники» многочисленных общественных, правозащитных и благотворительных организаций. С каждым годом всё больше практик настоящего рабского труда, поскольку в европейских городах образуются экстерриториальные этнические анклавы, куда полиция и государство нос боятся сунуть. Там и процветает разная индустрия, где вкалывают большей частью нелегалы без паспортов (их попросту отбирают).

А выходящие «на волю» обязаны большую часть своего заработка отдавать «посредникам» из диаспор, обеспечивающим им разрешительные документы на работу. Любые попытки привлечь к проблеме внимание всегда расшибаются на яростное сопротивление ультралибералов, любые нападки на «диаспоры» расценивающих расизмом и ущемлением чего-то там. Потому любые научно-методические и межведомственные тематические контакты различных государств по вопросу этнической преступности в проблеме трансграничной торговли людьми давно выродились в бессмысленную говорильню.

Закончился процесс изучения пресловутых диаспор с их криминальными повадками (если брать Евросоюз) в 2011-м году, когда несознательные учёные и правоохранители посмели завести разговоры о «радикализации европейских мусульман второго поколения экономических мигрантов».

Явления точно и безошибочно схваченного статистикой по многим контролирующим ведомствам вообще-то. Как только на Ближнем Востоке нарисовалось бармалейское ИГИЛ (запрещено в РФ), так мгновенно задымило в европейских городах. А хлынувшие миллионы беженцев принесли баснословные прибыли диаспорам, толерантно названных «вторым поколением экономических беженцев». На человеческий язык – полукриминальными сообществами, ранее пробавлявшимися в индустрии проституции.

Прежняя Европа закончилась в тот момент, как приняла ошибочную концепцию по интеграции мигрантов. Фюрерша Меркель стукнула по столу кулачком и произнесла своё легендарное: «Анна или Алёна, Макс или Мохаммед, каждый должен иметь равные возможности. Примем всех!». И в Парламентской Ассамблеи Европы продавила волшебную Резолюцию:

«Лучший способ предотвратить радикализацию мигрантов — изучить потенциал диаспоральных сообществ для работы с теми, кто придерживается радикальных взглядов, и противодействовать этим взглядам. Общество и власти могут сделать только часть работы — диаспоральные сообщества могут помочь устранить недопонимание и недоверие на местном уровне и способствовать развитию диалога между людьми разного происхождения».

Ох, как потом фрау Меркель раскаялась в своих заблуждениях (или осталась довольна, пересчитывая гонорары). Поскольку с тех пор вопрос «криминализации диаспор» стал запретным, а Старушка превратилась за неполный десяток лет в полукриминальную территорию с торговлей людьми с баснословными оборотами преступных сообществ, перешедших на следующую ступень социальной эволюции — к прямому захвату ареала обитания.

Выводы.

Неслучайно дал отсылку к «ценному европейскому опыту», когда всего четыре страны во главе с ФРГ продавили Резолюцию о небывалой пользе диаспор в интеграции неконтролируемой миграции. Так не бывает, когда начинают параллельно существовать две правовые системы, одна для титульного большинства, вторая — для прибывающих или окопавшихся «во втором поколении» меньшинств. Когда даже полиция вынуждена жить по дневному и ночному Кодексам, боясь прикоснуться к разнузданным «гостям» пальцем и отказывая разбирать даже самые дикие и возмутительные правонарушения.

Диаспоры нового времени — это вам не местечковые евреи начала ХХ века, а структурированные организации имени дона Корлеоне, умеющие в негласные договорённости с правоохранителями и местными властями. Со временем перестающие платить, но берущие за глотку шантажом и силой. А когда подобные этнические бароны и «уважаемые люди» проталкивают наверх своих лоббистов, то любые попытки провинциальных властей призвать к порядку национальные пришлые меньшинства даже не предпринимаются, такова природа вертикали власти, где себе дороже выйдет умничать.

Вот и остаётся народу всего один способ отстаивать справедливость. Через сомнительную и опасную форму самосуда или бунта, как случалось уже не раз. Одинаково негативно отношусь к показной наглости распоясавшейся диаспоры и сжимающему кол коренному жителю, решающему проблемы своего двора, улицы, посёлка и городка столь радикальными методами, но... Ещё большее негодование вызывает так называемая «миграционная политика» моей страны, сегодня аккуратно подтачивающая запретную плотину «национального вопроса». Не приведи Небо, если он возникнет на русских просторах. Это будет бессмысленно и беспощадно, смертельно для государственности.

Больших иллюзий после заседания Совбеза не питаю, но зная, как скрипучи и медленны жернова российской государственности — рад и такому хлебу. Глядишь, начнут через пень-колоду строить цифровую среду для адекватного учёта и привлечения трудовых мигрантов, отсекут лишние рты из десятков родственников на каждого «ценного специалиста», тянущие вниз всю социалку. А там и до диаспор дело дойдёт, явления эфемерного и сомнительного по своему правовому статусу. Дабы всё стало на места, когда государство для своих граждан — мать родная, а для пришлого люда — строгая мачеха. А то и злобная тёща, если кто-то решил сыграть в насаждении своих «законов и традиций» под прикрытием традиций чуждой семейственности.

Никто не спорит, России нужны рабочие руки, и новые граждане тоже. Только первым необязательно встраиваться в наш социум, владеть русским языком на уровне АэС Пушкина и глубоко вникать в традиционный уклад условной Новгородчины. Заработал на годовом контракте свои деньги и уехал на родину. Но если замыслил обзавестись паспортом РФ... готовь почки и нервную систему. Для пуда соли и долгих лет безупречного соблюдения законов и правил. Даже дорожного движения, ибо лишний административный штраф за переход в неположенном месте закончится депортацией.

https://dzen.ru/a/ZydH3fM1pB629r-2

А пока у нас почему-то День Народного Единства преобразовался в дружбонародничество. Многонационал- очка из вилайета Вологда. Таджикские тюбетейки, узбекские халаты и выступление казахской автономии. Минин с Пожарским в гробах вертятся.

https://t.me/russkiegramoty/51636

Воронежская область, вилайет Калач. День русского единства превратили всё в тот же дружбонароднический шабаш. А русские-то где?

https://t.me/russkiegramoty/51609



Вилайет Красноярск. Как и везде в этом году, неотъемлемой (по сути главной) частью дня русского единства стали армянские, азербайджанские, узбекские и киргизские флаги.

https://t.me/adm_krasnoyarsk/18230

Какое отношение они имеют к России, русским и народному единству, никто внятно объяснить не может. Потому что объяснение тут одно: обитатели всех этих территориальных образований внезапно поняли, что без русских жить как-то не по кайфу, некого доить, никто не вылизывает в труднодоступных местах. И миллионами переехали в Россию. Но не для того, чтобы стать частью России, а чтобы построить тут копии своих -станов и сесть русским на шею. И это оказалось настолько легко и просто, что они сами охренели и теперь демонстрируют это при каждом удобном случае.

https://t.me/russkiegramoty/51602

Вилайет Орёл поздравляет (https://t.me/sfr_Orel/3329). Без замоташек теперь никуда. Никакого единства у добрых русских людей с ними нет, не было и никогда не будет, но имитация и глянцевое враньё превыше всего.

Вилайет Баку-на-Неве поздравляет (https://t.me/ekpcard/3266) и рассказывает о возникновении праздника.

И вот это все - повсеместно!