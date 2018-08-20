Красоты России. Ольхон

Для местных Ольхон — священное место. За ним закрепилась слава сакрального острова, так называемого «места силы», куда едут чтобы отдохнуть и набраться энергии для новых подвигов.Считается священным местом, т.к. в ней есть пещера - место обитания Хан Хутэ-бабая - царя всех шаманов. Почитание его было так велико, что даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня на поводу. И сейчас вход туда женщинам и детям запрещён. Также запрещается появляться здесь в пьяном виде, громко разговаривать, осквернять скалы надписями, битьём бутылок, плохими словами и мыслями.Увы, запреты на битьё бутылок и нанесение надписей соблюдается слабо, а насчёт плохих слов и мыслей - я вообще слабо представляю, как это осуществимо...Чайки неподвижно висят в воздухе, благодаря сильному ветруОчень много народу: в посёлке Хужир сплошь турбазы и апартаменты, и вечером на берег выползает тьма фотографов, мешающих друг другу снимать.Наконец, нормального заката там не видать: слишком близко гористый западный берег острова, и солнце прячется за горами намного раньше, чем за горизонтом.Поселок ХужирОдин из новых баров, куда зашла корова.Центральный магазин послёлкаЕсть и другие магазинчики, впрочем как и бары, и даже интернет-кафе присутствует.На центральной площади посёлка присутствует интересный памятник тем, кто ушел на фронт в годы Второй мировой...Дома у жителей вполне обычныеОдин из старых построек, вон даже брус потемнелЗаборы довольно высокиеА тут идет строительство нового дома и тоже из брусаНа сопке построена небольшая церквушкаА здесь строится большой туристический комплексВпрочем, туризм основная статья дохода и местных жителей и местного бюджетаНа восточном берегу острова, недалеко от мыса Хобой есть метеостанция Узуры....и, конечно же, сам мыс Хобой на северной оконечности острова. Это самое широкое место Байкала, где ширина озера составляет без малого 8 километров. Тем не менее, и отсюда хорошо видно оба берега озера, хотя остров и находится гораздо ближе к западному.Гора Жима и мыс Бурхан — главные сакральные объекты Байкала и достопримечательности острова. Название горы происходит от бурятского слова «эжэн», которое переводится как «хозяин». По одной из версий, на Ольхоне еще до появления бурят, жили монголы. Среди них был могучий шаман Награй Боо. Когда началось переселение, шаман попросил верховного бога Неба Тэнгри оставить его на Ольхоне. Тэнгри согласился и подарил шаману эту самую гору, чтобы она стала его дворцом.С этой горой связана красивая легенда о медведе, который живет здесь, закованный в цепи. Рассказывают, что давным давно он был реальным человеком — царем, шаманом, а может-быть просто могучим охотником. Каждый раз сделав три круга вокруг волшебного дерева он превращался в медведя. Но потом дерево срубили, а он так и остался медведем. По другой версии, охотник был превращен в медведя в наказание за то, что испугал лошадь Хозяина, которая сбросила его на землю. Хобой по-бурятски означает клык, коренной зуб - такую форму имеет каменная плита на оконечности мыса.Существует легенда, согласно которой бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, как и пожалованный её мужу, была превращена богами в скалу со словами: "Покуда на земле будут зло и зависть, будешь камнем".Мыс Бурхан — вторая сакральная точка острова. Здесь живет его Хозяин. Считается, что в подчинении у Хозяина целый горнизон байкальских духов, а еще он женат на дочери Восточного неба, а их сын — орел. В честь ольхонского эжэна устраиваются особые ритуальные места «обо» — деревья, к которым привязывают цветные ленточки и лоскутки, загадывая желания. Для древних шаманов они не просто способ загадать желание, но возможность выразить свою благодарность богам.
Красоты России. Ольхон
Посмотрим картуСамый большой и известный остров Байкала - Ольхон. Пожалуй, самая растиражированная достопримечательность Байкала - скала Шаманка - находится как раз здесь, в оконечности мыса Бурхан на западном берегу острова, рядом с самым большим посёлком на острове - Хужиром.
Существует красивая версия, что именно на Ольхоне находится могила Чингисхана. Говорят, что прах великого воина и его сокровища находятся в одной из пещер в глубине острова. Там же хранятся и мифические сосуды с «живой кровью», которая в назначенный час должна оживить Чингисхана. Это лишь одна из множества легенд и мифов, которые рассказывают об этом месте местные. Историки, археологи, фольклористы изучают Ольхон уже более 200 лет. За это время здесь обнаружено более 140 археологических памятников: древние поселения, стоянки, наскальные рисунки, оборонительные и культовые сооружения, а также места захоронения древних людей…
Как бы то ни было, не только археологическое, но и эзотерическое значение острова неоспоримо. Именно по этой причине его любят использовать для практик и медитаций представители самых разных духовных направлений. И немного о грустном!
Антропогенная нагрузка на уникальную природу этого места достаточно высока, и в последние годы в связи с развитием туризма только усилилась.
Степная часть Ольхона страдает от автомобилей, которые ездят не только по проложенной колее: новые стихийные дороги увеличивают эрозию почвы. Остров «задыхается» от мусора, в лесистой части нередко возникают пожары. При этом Ольхон является постоянным приложением сил всевозможных природоохранных организаций, которые устраивают здесь как разовые акции, так и реализуют долгосрочные проекты.
Всплеск туристической активности начался в 2006 году, когда сюда провели электричество. Линия электропередач проходит под водой, по проливу Ольхонские Ворота. Прокладка кабеля была проведена в сложных условиях с применением уникальных для России технологий. Еще на суше кабель был заключен в полиэтиленовую герметичную трубу повышенной прочности. Затем корабли транспортировали трубу к месту укладки, где она по дну фиксировалась якорями и защищалась мешками с цементом. Общая стоимость подводного кабеля составила порядка 1,2 млн евро, а строительство линии электропередач до Хужира — еще 470 млн рублей. А теперь ложка дёгтя!
Туристы также не останавливаются перед вандализмом и с особым усердием вырисовывают свои инициалы на скалах и святынях Ольхона. Подобные вещи уничтожают то, что природа создавала веками. Другой важной проблемой для экологии острова являются незаконные вырубки леса местными жителями, а также хаотичная свалка бытовых отходов, которая находится в районе поселка Хужир.
Грустно, что люди позволяют гадить в собственном доме!
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