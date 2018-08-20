Красоты России. Ольхон

Посмотрим карту

Самый большой и известный остров Байкала - Ольхон. Пожалуй, самая растиражированная достопримечательность Байкала - скала Шаманка - находится как раз здесь, в оконечности мыса Бурхан на западном берегу острова, рядом с самым большим посёлком на острове - Хужиром.

Для местных Ольхон — священное место. За ним закрепилась слава сакрального острова, так называемого «места силы», куда едут чтобы отдохнуть и набраться энергии для новых подвигов. Считается священным местом, т.к. в ней есть пещера - место обитания Хан Хутэ-бабая - царя всех шаманов. Почитание его было так велико, что даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня на поводу. И сейчас вход туда женщинам и детям запрещён. Также запрещается появляться здесь в пьяном виде, громко разговаривать, осквернять скалы надписями, битьём бутылок, плохими словами и мыслями. Увы, запреты на битьё бутылок и нанесение надписей соблюдается слабо, а насчёт плохих слов и мыслей - я вообще слабо представляю, как это осуществимо... Чайки неподвижно висят в воздухе, благодаря сильному ветру Очень много народу: в посёлке Хужир сплошь турбазы и апартаменты, и вечером на берег выползает тьма фотографов, мешающих друг другу снимать. Наконец, нормального заката там не видать: слишком близко гористый западный берег острова, и солнце прячется за горами намного раньше, чем за горизонтом. Поселок Хужир Один из новых баров, куда зашла корова. Центральный магазин послёлка Есть и другие магазинчики, впрочем как и бары, и даже интернет-кафе присутствует. На центральной площади посёлка присутствует интересный памятник тем, кто ушел на фронт в годы Второй мировой... Дома у жителей вполне обычные Один из старых построек, вон даже брус потемнел Заборы довольно высокие А тут идет строительство нового дома и тоже из бруса На сопке построена небольшая церквушка А здесь строится большой туристический комплекс Впрочем, туризм основная статья дохода и местных жителей и местного бюджета На восточном берегу острова, недалеко от мыса Хобой есть метеостанция Узуры. ...и, конечно же, сам мыс Хобой на северной оконечности острова. Это самое широкое место Байкала, где ширина озера составляет без малого 8 километров. Тем не менее, и отсюда хорошо видно оба берега озера, хотя остров и находится гораздо ближе к западному. Гора Жима и мыс Бурхан — главные сакральные объекты Байкала и достопримечательности острова. Название горы происходит от бурятского слова «эжэн», которое переводится как «хозяин». По одной из версий, на Ольхоне еще до появления бурят, жили монголы. Среди них был могучий шаман Награй Боо. Когда началось переселение, шаман попросил верховного бога Неба Тэнгри оставить его на Ольхоне. Тэнгри согласился и подарил шаману эту самую гору, чтобы она стала его дворцом. С этой горой связана красивая легенда о медведе, который живет здесь, закованный в цепи. Рассказывают, что давным давно он был реальным человеком — царем, шаманом, а может-быть просто могучим охотником. Каждый раз сделав три круга вокруг волшебного дерева он превращался в медведя. Но потом дерево срубили, а он так и остался медведем. По другой версии, охотник был превращен в медведя в наказание за то, что испугал лошадь Хозяина, которая сбросила его на землю. Хобой по-бурятски означает клык, коренной зуб - такую форму имеет каменная плита на оконечности мыса. Существует легенда, согласно которой бурятка, просившая у тэнгриев такой же дворец, как и пожалованный её мужу, была превращена богами в скалу со словами: "Покуда на земле будут зло и зависть, будешь камнем". Мыс Бурхан — вторая сакральная точка острова. Здесь живет его Хозяин. Считается, что в подчинении у Хозяина целый горнизон байкальских духов, а еще он женат на дочери Восточного неба, а их сын — орел. В честь ольхонского эжэна устраиваются особые ритуальные места «обо» — деревья, к которым привязывают цветные ленточки и лоскутки, загадывая желания. Для древних шаманов они не просто способ загадать желание, но возможность выразить свою благодарность богам.