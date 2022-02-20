Российские конкуренты выдавили Western Union

Выдавливанием с внутреннего рынка нашей страны обернулось для Western Union развитие отечественных платёжных сервисов. В результате американская компания объявила, что прекращает проведение операций внутри России с 1 апреля текущего года. Нет спроса – Рыночек порешал, что наши платёжные системы намного удобнее и выгоднее. Как вам такое, светлоликие западофилы, верещащие об «отсталости» нашей Родины?

Помните, как осенью ушедшего года выяснилось неприятное для «всёпропальщиков» – что Россия занимает более 10% мирового рынка безналичных платежей?

А вот ещё одно подтверждение того, что наша страна очень развита в плане наличия современных платёжных систем.

«Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнёрам. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на платёжном рынке. Представитель Western Union это подтвердил.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме».

https://www.

Конкурентами Western Union на внутреннем рынке выступают платёжные системы отечественных банков, а также СБП – национальная Система быстрых платежей.

«Очередные кричащие "ахахаха да разве вата могЁт в Современные Работающие Системы Переводов, ахахаха какое всё смищное и нинужное, МИР какой-то, быстрые платежи от Сбера, никакого смысла даже сравнивать с априори сверхэффективными, сверхтехнологичными, сверхдешёвыми западными системами нет", понурив гребешки, поплелись за сарай клевать тёплую лепёшку. Спрос упал, рыночек порешал – Western Union внутри страны тупо стал никому не нужен - а ещё лет пять назад планировал дальнейшее развитие и расширение».

https://vk.com/wall-172055407_225558

Напомню, СБП была запущена Банком России и Национальной системой платёжных карт в начале 2019 года. Вой стоял оглушительный: вся русофобская рать верещала, что нововведение «нинужно, нинужно», что оно отсталое в сравнении с иностранными сервисами и прочее в таком духе.

Миновало 3 года. Если открыть новости по теме, то оттуда градом посыплется вот такое.

«Доля Системы быстрых платежей (СБП) в общем объёме межбанковских переводов физических лиц в 2021 году существенно выросла, рассказали представители нескольких банков. В трёх из них — ВТБ, Почта Банке и Промсвязьбанке — доля этого канала превысила 50% среди всех видов внешних переводов, у Райффайзенбанка стала крупнейшей среди других каналов, но составила 32%.

В 2021 году через СБП уже было совершено более 0,8 миллиарда переводов на 4,7 триллиона рублей, сообщил РБК представитель ЦБ. Это в восемь раз превышает число операций за весь 2020 год и почти в шесть раз — их сумму (тогда было осуществлено 0,1 миллиарда переводов на 0,8 триллиона рублей). «Граждане «распробовали» сервис, его удобство и выгоду и активно им пользуются. Только с начала года количество пользователей выросло в три раза и превысило 40 миллионов человек», — указал представитель Банка России».

https://www.rbc.ru/newspaper/2021/12/23/61c1cdaa9a79477d55c64863

«Сис­те­ма быс­трых пла­тежей ста­ла са­мым по­пуляр­ным спо­собом меж­банков­ских пе­рево­дов в 2021 году. Фак­ти­чес­ки пе­рево­ды че­рез СБП за­мещают пе­рево­ды с кар­ты на кар­ту, за­бирая их до­лю. Ос­новной сти­мул для раз­ви­тия СБП в 2022 году бу­дет обус­ловлен пла­нами по рас­ши­рению сер­ви­са СБПэй - то есть воз­можнос­ти приеёма пла­тежей в фи­зичес­ких и он­лайн-ма­гази­нах».

https://www.comnews.ru/content/218374/2022-01-21/2022-w03/sbp-vytesnit-karty

Развитие СБП создаёт ту самую добросовестную конкуренцию, которой не было на рынке, когда в России правили бал только иностранные платёжные системы. Наверняка кулуарно договаривавшиеся между собой насчёт уровня комиссий за переводы.

Теперь же, под давлением конкуренции, зарубежные системы вынуждены подстраиваться под изменившиеся реалии.

https://www.oreanda.ru/finansy/mastercard-planiruet-snizit-komissii-pochti-do-nulya-chtoby-sostavit-/article1410582/

«Mastercard снизила комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях, в рамках собственного сервиса системы, узнал РБК. Это должно помочь ей конкурировать с Системой быстрых платежей от ЦБ.

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 года изменит комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к её платформе Mastercard Transfer Hub. Этот сервис позволяет переводить денежные средства по простым идентификаторам — номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в социальных сетях.

Mastercard установила нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub, а также ввела комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя. Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%».

https://www.rbc.ru/finances/09/02/2022/61fd3cd29a79477fbfc7b3ef

Могло произойти такое, если бы СБП не была запущена, и на российском рынке по-прежнему властвовали бы западные платёжные сервисы? Да ни в жизнь.

Передаю мой пламенный привет всем мамкиным нытикам, старающимися измазать грязью любое отечественное нововведение.

Как вы, борцы с Режимом, продолжаете пользоваться демократическими платёжными системами, отстёгивая им комиссию? Или тайком перебежали в «ужасно отсталую» и «неэффективную», согласно либеральному дискурсу, Систему быстрых платежей от Банка России, возглавляемого клятой Набиуллиной?

https://ruslanostashko.livejournal.com/867083.html?utm_refer...