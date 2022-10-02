В теме о фильме "Офицеры" был упомянут Белостокский котел. Когда рыскала по нахождению фото натолкнулась на большой объем фотоархива. Под Белостоком в первые дни войны возникла весьма интересная ситуация.

Немцы танковыми колоннами 2 и 3-й армий обтекали Белостокский выступ, тесня слабые, технически отсталые 11, 13 и 14 мехкорпуса (мк), в составе которых были в основном только легкие танки числом 200 (11мк), 260 (13мк) и 500(14мк).

Наступали же полнокровные немецкие группы по 700-800 танков в каждой. Но!

Внутри выступа был сосредоточен 6-й механизированный корпус, САМЫЙ мощный в Красной армии.

1200 танков, из которых не менее половины Т-34 и КВ, с которыми на конец июня-начало июля немцы вообще не понимали как бороться.

Он был, судя по всему, вообще не замечен немецкой разведкой, его не бомбили и вообще немцы вели себя так,

будто бы не имели у себя во флангах танковой группировки, превосходящей по мощи любую из их армий.

Корпус мог ударить (неожиданно ударить!) во фланг любой из танковых армий вермахта.

Удачное наступление перечеркивало напрочь все планы немцев на центральном направлении.

И такое решение было принято - 6-й мк должен был нанести удар на север во фланг 3-й танковой армии.

В ночь с 24-го на 25-е июня, через ТРИ дня после начала войны корпус начал наступление.

... а к вечеру 25-го числа он исчез.

По крайней мере именно такое впечатление у меня складывается при чтении путанных и противоречивых документов и донесений.

Вот мне и интересно - что ЭТО такое?

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:

6 механизированный корпус

в/ч 9090

Наличие танков на 22.06.41 г.:

Танки КВ ... 114

Танки Т-34 ... 239

Танки Т-26 ... 126

Танки БТ-2 ... 30

Танки БТ-5 ... 37

Танки БТ ... 416

Танки ХТ... 44

Прочие ... 127

ВСЕГО: ... 1131

24 июня 1941 года 6 МК был брошен в наступления на Индуру, Кузницу, Старое Дубовое без поддержки авиации и артиллерии и на четверть заправки горючим.

25 июня, после гибели командира корпуса генерал-майора Хацкилевича, общее командование соединениями корпуса было нарушено.

26-29 июня 6 МК был разгромлен, он не вышел из окружения…

25 июня связь с корпусом была прервана, но командующий Западным фронтом Павлов продолжал отдавать приказы на использование 6-го МК, поскольку не владел информацией о разгроме корпуса..

Ветераны Западного фронта называют дорогу Волковыск - Слоним "дорогой смерти". В конце июня 1941 район этого шоссе был завален брошенными танками, сгоревшими автомашинами, разбитыми пушками. В некоторых местах скопление техники было столь велико, что прямое и объездное движение на транспорте было невозможно. Но самое главное - на этой дороге полегла огромная масса солдат и офицеров пытавшихся пробить кольцо окружения. Здесь завершил свой боевой путь 6-й механизированный корпус.

А теперь фотоархив: 1. Дорога Белосток-Волковыск.БТ-7 и бронеавтомобиль Panard,получивший прямо в лоб 45-мм снаряд. Могилы экипажа бронеавтомобиля присутствуют. Конец июня 1941г.; 2. Техника 6-го мк Западного фронта разбитая при переправе у м.Зельва. Конец июня 1941 г.; 3. Погибший расчёт 45-мм. противотанкового орудия,оседлавшего дорогу Слоним-Волковыск,чтобы прикрыть отход товарищей. Конец июня 1941 г.; 4. Техника 6-го мк застрявшая в р.Зельвянка. Конец июня 1941 г.; 5. Расстрелянная ПТО "тридцатьчетвёрка" из 6-го мк,рядом погибший член экипажа. Шоссе Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 6. Битая техника 6-го мк на окраине м. Зельва. Конец июня 1941 г.; 7. Последствия авиаудара по колонне 6-го мк. у разьезда на шоссе Белосток-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 8. Там же. За переездом. 9. Танки Т-26 и БТ-7 6-го мк Западного фронта,застрявшие при переправе через р.Щара у Слонима. БТ шёл на колесном ходу,гусеницы уложены на надгусеничную полку. Конец июня 1941 г.; 10. Разрушенный внутренним взрывом Т-34 и погибший лейтенант-танкист. Озерница. Конец июня 1941 г. 11. 122-мм гаубицы М-30 из разбомбленной артиллерийской колонны 6-го мк. с.Красное. Конец июня 1941 г.; 12. Битые Т-34 и Т-26 6-го мк Западного фронта на окраине Озерницы. Конец июня 1941 г.; 13. Шоссе Слоним-Волковыск. Подбитый Т-34 6-го мк. Рядом погибшие танкисты. Конец июня 1941 г.; 14. Разбитое прорывающимися танками 6-го мк орудие Pak 35 и могилы немецких артиллеристов. Озерница. Конец июня 1941 г.; 15. Разбитая танками 6-го мк немецкая артиллерийская колонна. Озерница. Конец июня 1941 г.;

16. Застрявшие Т-34 6-го мк.Переправа через р.Щара южнее Слонима. Конец июня 1941 г.; 16. Застрявшие Т-34 6-го мк.Переправа через р.Щара южнее Слонима. Конец июня 1941 г.;

17. Танк Т-34 6-го мк прорвавшийся в Слоним.Танкисты хорошо навели шороху в городе положив более 50 немцев,раздавив несколько автомашин и расстреляв штаб немецкого гарнизона в Слониме. При попытке вырваться из города на восток был расстрелян ПТО и забросан гранатами. Рядом с танком погибшие члены экипажа. Слоним,конец июня 1941 г.; 17. Танк Т-34 6-го мк прорвавшийся в Слоним.Танкисты хорошо навели шороху в городе положив более 50 немцев,раздавив несколько автомашин и расстреляв штаб немецкого гарнизона в Слониме. При попытке вырваться из города на восток был расстрелян ПТО и забросан гранатами. Рядом с танком погибшие члены экипажа. Слоним,конец июня 1941 г.;

18. Прорвавшаяся через Слоним и подбитая за городом "тридцатьчетвёрка". По меньшей мере двое из находившихся в танке-женщины, белые женские туфли на одной и явно не военная, пышная шевелюра у другой. Слоним, конец июня 1941 г.; 18. Прорвавшаяся через Слоним и подбитая за городом "тридцатьчетвёрка". По меньшей мере двое из находившихся в танке-женщины, белые женские туфли на одной и явно не военная, пышная шевелюра у другой. Слоним, конец июня 1941 г.;

19. Разбитый танками 6-го мк немецкий пушечный бронеавтомобиль. Восточнее с.Красное. Конец июня 1941 г.; 19. Разбитый танками 6-го мк немецкий пушечный бронеавтомобиль. Восточнее с.Красное. Конец июня 1941 г.;

20. Погибший лейтенант-танкист из экипажа подбитого на шоссе Слоним-Волковыск КВ-1 6-го мехкорпуса, оказался единственным выжившим, в одиночку вёл бой, отстреливаясь из снятого ДТ (имеется на других ракурсах фото), гранаты Ф-1 использовать не успел. Конец июня 1941 г. 20. Погибший лейтенант-танкист из экипажа подбитого на шоссе Слоним-Волковыск КВ-1 6-го мехкорпуса, оказался единственным выжившим, в одиночку вёл бой, отстреливаясь из снятого ДТ (имеется на других ракурсах фото), гранаты Ф-1 использовать не успел. Конец июня 1941 г.

21. Битая "четвёрка" у д.Сухачи недалеко от Слонима. Конец июня 1941 г. 21. Битая "четвёрка" у д.Сухачи недалеко от Слонима. Конец июня 1941 г.

22. КВ-1 из 6-го мк. Занял позицию и принял бой у с.Красное,прикрывая отход колонны к Озернице. В ходе боя получил повреждение орудия, экипаж попытался покинуть машину и был расстрелян ружейно-пулемётным огнём немцев, один раненый танкист закрылся внутри танка и отклонив требования немцев о сдаче подорвал себя гранатой-видна выбитая внутренним взрывом шаровая установка пулемёта. 26 июня 1941 г. 22. КВ-1 из 6-го мк. Занял позицию и принял бой у с.Красное,прикрывая отход колонны к Озернице. В ходе боя получил повреждение орудия, экипаж попытался покинуть машину и был расстрелян ружейно-пулемётным огнём немцев, один раненый танкист закрылся внутри танка и отклонив требования немцев о сдаче подорвал себя гранатой-видна выбитая внутренним взрывом шаровая установка пулемёта. 26 июня 1941 г.

23. Немецкая пехота на окраине Озерницы. Конец июня 1941 г. 23. Немецкая пехота на окраине Озерницы. Конец июня 1941 г.

24. Сгоревший на дороге Слоним-Волковыск КВ-1 6-го мк. Погибший танкист. Конец июня 1941 г. 24. Сгоревший на дороге Слоним-Волковыск КВ-1 6-го мк. Погибший танкист. Конец июня 1941 г.

25. Битые БТ-7,БА-20 и погибшие танкисты. Озерница, конец июня 1941 г. 25. Битые БТ-7,БА-20 и погибшие танкисты. Озерница, конец июня 1941 г.

26. Застрявший на мосту в Клепачах БА-10 и принявший последний бой член экипажа. 28-29 июня 1941 г. 26. Застрявший на мосту в Клепачах БА-10 и принявший последний бой член экипажа. 28-29 июня 1941 г.

27. "Дорога смерти" Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г. 27. "Дорога смерти" Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г.

28. Т-34 6-го мк на дороге в Клепачах. Конец июня 1941 г. 28. Т-34 6-го мк на дороге в Клепачах. Конец июня 1941 г.

29. Прорвавшийся к Озернице Т-34 и горящий немецкий грузовик. Конец июня 1941 г. 29. Прорвавшийся к Озернице Т-34 и горящий немецкий грузовик. Конец июня 1941 г.

30. Сожжённые в атаке у Клепачей Т-26 6-го мк. 26 июня 1941 г. 30. Сожжённые в атаке у Клепачей Т-26 6-го мк. 26 июня 1941 г.

31. Погибшие в атаке у Озерницы танкисты рядом со своим Т-34. Конец июня 1941 г.; 31. Погибшие в атаке у Озерницы танкисты рядом со своим Т-34. Конец июня 1941 г.; 32. Погибший в бою на дороге Зельва-Волковыск экипаж КВ-1 6-го мк. Видна простреленная командирская фуражка. Конец июня 1941 г.; 32. Погибший в бою на дороге Зельва-Волковыск экипаж КВ-1 6-го мк. Видна простреленная командирская фуражка. Конец июня 1941 г.; 33. Т-34 6-го мк проутюживший немецкую колонну южнее Козубец (6 км. от Озерницы)-на заднем фоне виден раздавленный танком немецкий грузовик. Танк был расстрелян ПТО, видна пробоина в боковой проекции корпуса. Экипаж сгорел. Конец июня 1941 г.; 33. Т-34 6-го мк проутюживший немецкую колонну южнее Козубец (6 км. от Озерницы)-на заднем фоне виден раздавленный танком немецкий грузовик. Танк был расстрелян ПТО, видна пробоина в боковой проекции корпуса. Экипаж сгорел. Конец июня 1941 г.; 34. Техника 6-го мк оставленная на дороге Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 34. Техника 6-го мк оставленная на дороге Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 35. Пленные из состава полкового или дивизионного оркестра одной из частей 6-го мк, с.Почапенцы недалеко от Слонима. Оригинальная подпись к фото гласит: "Последний "Интернационал" красных". Конец июня 1941 г.; 35. Пленные из состава полкового или дивизионного оркестра одной из частей 6-го мк, с.Почапенцы недалеко от Слонима. Оригинальная подпись к фото гласит: "Последний "Интернационал" красных". Конец июня 1941 г.; 36. Погибшие красонармейцы и разбитая техника-результат авиаудара по колонне на дороге Зельва-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 36. Погибшие красонармейцы и разбитая техника-результат авиаудара по колонне на дороге Зельва-Волковыск. Конец июня 1941 г.; 37. Расчёт ПТО Pak 35 на фоне подбитых на окраине Озерницы Т-34 и Т-26 6-го мк. Конец июня 1941 г.; 37. Расчёт ПТО Pak 35 на фоне подбитых на окраине Озерницы Т-34 и Т-26 6-го мк. Конец июня 1941 г.; 38. Оставленная на дороге Слоним-Волковыск техника 6-го мк. Конец июня 1941 г.; 38. Оставленная на дороге Слоним-Волковыск техника 6-го мк. Конец июня 1941 г.; 39. Т-34 6-го мк прорвавшийся к позициям немецкой артиллерии у Озерницы и проутюживший их. Уничтожил более десятка немецких артиллеристов и командира немецкой батареи. Получил повреждение двигателя и заглох за позициями немцев, двое танкистов были пленены и расстреляны немцами рядом со своей машиной. Конец июня 1941 г. 39. Т-34 6-го мк прорвавшийся к позициям немецкой артиллерии у Озерницы и проутюживший их. Уничтожил более десятка немецких артиллеристов и командира немецкой батареи. Получил повреждение двигателя и заглох за позициями немцев, двое танкистов были пленены и расстреляны немцами рядом со своей машиной. Конец июня 1941 г. 40. Т-34 6-го мк подбитый на дороге Зельва-Волковыск и погибшие танкисты, на броне лежит пулемёт ДТ из которого танкисты отстреливались от наседавшего противника. Конец июня 1941 г. 40. Т-34 6-го мк подбитый на дороге Зельва-Волковыск и погибшие танкисты, на броне лежит пулемёт ДТ из которого танкисты отстреливались от наседавшего противника. Конец июня 1941 г.

http://dialogforum.net/showthread.php?t=575

https://vk.com/@322537776-b