В теме о фильме "Офицеры" был упомянут Белостокский котел. Когда рыскала по нахождению фото натолкнулась на большой объем фотоархива. Под Белостоком в первые дни войны возникла весьма интересная ситуация.
Немцы танковыми колоннами 2 и 3-й армий обтекали Белостокский выступ, тесня слабые, технически отсталые 11, 13 и 14 мехкорпуса (мк), в составе которых были в основном только легкие танки числом 200 (11мк), 260 (13мк) и 500(14мк).
Наступали же полнокровные немецкие группы по 700-800 танков в каждой. Но!
Внутри выступа был сосредоточен 6-й механизированный корпус, САМЫЙ мощный в Красной армии.
1200 танков, из которых не менее половины Т-34 и КВ, с которыми на конец июня-начало июля немцы вообще не понимали как бороться.
Он был, судя по всему, вообще не замечен немецкой разведкой, его не бомбили и вообще немцы вели себя так,
будто бы не имели у себя во флангах танковой группировки, превосходящей по мощи любую из их армий.
Корпус мог ударить (неожиданно ударить!) во фланг любой из танковых армий вермахта.
Удачное наступление перечеркивало напрочь все планы немцев на центральном направлении.
И такое решение было принято - 6-й мк должен был нанести удар на север во фланг 3-й танковой армии.
В ночь с 24-го на 25-е июня, через ТРИ дня после начала войны корпус начал наступление.
... а к вечеру 25-го числа он исчез.
По крайней мере именно такое впечатление у меня складывается при чтении путанных и противоречивых документов и донесений.
Вот мне и интересно - что ЭТО такое?
ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:
6 механизированный корпус
в/ч 9090
Наличие танков на 22.06.41 г.:
Танки КВ ... 114
Танки Т-34 ... 239
Танки Т-26 ... 126
Танки БТ-2 ... 30
Танки БТ-5 ... 37
Танки БТ ... 416
Танки ХТ... 44
Прочие ... 127
ВСЕГО: ... 1131
24 июня 1941 года 6 МК был брошен в наступления на Индуру, Кузницу, Старое Дубовое без поддержки авиации и артиллерии и на четверть заправки горючим.
25 июня, после гибели командира корпуса генерал-майора Хацкилевича, общее командование соединениями корпуса было нарушено.
26-29 июня 6 МК был разгромлен, он не вышел из окружения…
Ветераны Западного фронта называют дорогу Волковыск - Слоним "дорогой смерти". В конце июня 1941 район этого шоссе был завален брошенными танками, сгоревшими автомашинами, разбитыми пушками. В некоторых местах скопление техники было столь велико, что прямое и объездное движение на транспорте было невозможно. Но самое главное - на этой дороге полегла огромная масса солдат и офицеров пытавшихся пробить кольцо окружения. Здесь завершил свой боевой путь 6-й механизированный корпус.
25 июня связь с корпусом была прервана, но командующий Западным фронтом Павлов продолжал отдавать приказы на использование 6-го МК, поскольку не владел информацией о разгроме корпуса..
А теперь фотоархив:1. Дорога Белосток-Волковыск.БТ-7 и бронеавтомобиль Panard,получивший прямо в лоб 45-мм снаряд. Могилы экипажа бронеавтомобиля присутствуют. Конец июня 1941г.;2. Техника 6-го мк Западного фронта разбитая при переправе у м.Зельва. Конец июня 1941 г.;3. Погибший расчёт 45-мм. противотанкового орудия,оседлавшего дорогу Слоним-Волковыск,чтобы прикрыть отход товарищей. Конец июня 1941 г.;4. Техника 6-го мк застрявшая в р.Зельвянка. Конец июня 1941 г.;5. Расстрелянная ПТО "тридцатьчетвёрка" из 6-го мк,рядом погибший член экипажа. Шоссе Слоним-Волковыск. Конец июня 1941 г.;6. Битая техника 6-го мк на окраине м. Зельва. Конец июня 1941 г.;7. Последствия авиаудара по колонне 6-го мк. у разьезда на шоссе Белосток-Волковыск. Конец июня 1941 г.;8. Там же. За переездом.9. Танки Т-26 и БТ-7 6-го мк Западного фронта,застрявшие при переправе через р.Щара у Слонима. БТ шёл на колесном ходу,гусеницы уложены на надгусеничную полку. Конец июня 1941 г.;10. Разрушенный внутренним взрывом Т-34 и погибший лейтенант-танкист. Озерница. Конец июня 1941 г.11. 122-мм гаубицы М-30 из разбомбленной артиллерийской колонны 6-го мк. с.Красное. Конец июня 1941 г.;12. Битые Т-34 и Т-26 6-го мк Западного фронта на окраине Озерницы. Конец июня 1941 г.;13. Шоссе Слоним-Волковыск. Подбитый Т-34 6-го мк. Рядом погибшие танкисты. Конец июня 1941 г.;14. Разбитое прорывающимися танками 6-го мк орудие Pak 35 и могилы немецких артиллеристов. Озерница. Конец июня 1941 г.;15. Разбитая танками 6-го мк немецкая артиллерийская колонна. Озерница. Конец июня 1941 г.;
http://dialogforum.net/showthread.php?t=575
https://vk.com/@322537776-b
Свежие комментарии