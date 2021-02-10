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Дорога Победы - Коридор бессмертия

78 лет назад – 5 февраля 1943 года – была введена в строй железная дорога протяженностью 33 километра от станции Петрокрепость (совр. Шлиссельбург) до платформы Поляны. По ней в осажденный Ленинград отправились эшелоны с продовольствием, медикаментами, углем. Машинисты называли ее «коридором смерти» - дорога проходила по участку шириной в среднем восемь километров, отбитому войсками Ленинградского и Волховского фронтов у немцев в ходе операции «Искра». Первый поезд, прибывший в город на Неве, для ленинградцев стал символом спасения.

Дорога Победы - Коридор бессмертия

Дорогу Победы сумели построить всего за 17 суток. Территория, по которой она проходила, была совсем не пригодна для сооружения железных путей. Заболоченная местность вперемешку с лесными массивами. Самой сложной задачей стало возведение низководного моста через Неву длиной 1300 метров. Выбор места осложняли и неравномерная глубина реки, и скорость ее течения. Для того, чтобы выбрать оптимальное место, строители – железнодорожники из Управления военно-восстановительных работ №2 Министерства путей сообщения СССР, созданного годом ранее при Ленинградском фронте – поднимали архивы Балтийского пароходства и все архивы по Неве.

Работы не прекращались ни днем, ни ночью.

Строительство велось в нескольких километрах от линии фронта под постоянными артиллерийскими обстрелами. При этом на данном участке еще оставались тысячи неразорвавшихся снарядов и мин, на которых ежеминутно рисковали подорваться железнодорожники. А еще – сильные морозы, бездорожье, ввиду которого рабочим иной раз буквально на себе приходилось нести к трассе тяжелейшие грузы – машины здесь пройти не могли. Но все понимали – чем быстрее будет построена дорога, тем больше жизней будет спасено в Ленинграде, находившемся в блокаде уже два года.

Сооружение этой железнодорожной трассы было засекреченным – она проходила в прифронтовой зоне. Слишком рискованно было раскрывать эту информацию, ведь от успеха строительства этой ветки зависело слишком многое. Если бы немцы, узнав о том, что вскоре Ленинград вновь обретет связь с большой землей, бросили сюда все свои силы, то второго шанса ленинградцы могли и не получить. Поэтому, если о Дороге Жизни знал каждый житель города, она была воспета в военных песнях, то подробности того, как создавалась Дорога Победы, мы узнаем лишь сейчас.

Тем не менее, сведения об «активности на торфяниках» немцы получили практически сразу же. И почти сразу начали бомбить дорогу. Точное количество жертв не известно, однако, как вспоминают очевидцы, при этих бомбежках каждый день гибло не менее 20 человек. Хоронили их тут же, и поисковые отряды до сих пор находят останки погибших рядом с Дорогой Победы. Не меньше народу гибло, подорвавшись на незамеченных неразорвавшихся снарядах…

Однако ровно через 17 дней после начала строительства Дорога была построена и введена в строй. Первый состав прибыл в город на Неве через два дня, 7 февраля. Паровоз Эу-708-64, считавшийся в то время самым надежным, привез в город 800 тонн сливочного масла, которое развезли по госпиталям, заводам, столовым. Люди, месяцами не получавшие необходимые для организма жиры, не могли поверить в то, что видят настоящее сливочное масло.

Дорога стала единственной транспортной артерией, на по суше связывающей Ленинград и остальную страну до полного снятия блокады. Каждый рейс машинисты рисковали жизнью. Всего за год существования трассы она подверглась более, чем 1200 бомбежкам. Тут же ее чинили железнодорожники – ведь город ждал следующего эшелона. По сведениям музея «Дорога Победы», немцы при бомбежках ориентировались на звук и пар паровоза. Машинисты шли на хитрость. Они заранее разгонялись на участках, более-менее закрытых лесом, а на открытых – закрывали все форсунки и двигались по инерции. Естественно, дорога никак не освещалась, в темноте была и сама станция Петрокрепость.

Несмотря на все это, за год в Ленинград прошло около 6 тысяч составов с самыми необходимыми изможденному городу грузами. Поэтому для многих эта дорога стала еще и Коридором бессмертия.

http://westvoices.ru/analytics/38597/

героигорода Советского СоюзаВеликая Отечественная война
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