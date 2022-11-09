Некоторые фото с мест проведения операции 29

Героя России получил ещё один заслуженный офицер с позывным «Шпага», который всегда на боевом дежурстве где обеспечивает прикрытие десантно-штурмового полка от вражеской авиации. Вот его результаты за относительно короткое время.

1. Наш ротный опорный пункт был атакован двумя самолетами Су-25 ВВС Украины на предельно малых высотах. Не смотря на шквальный огонь вражеской авиации Шпага хладнокровно вышел из укрытия и поразил украинский самолёт, используя переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба», после чего «Сушка» упала навсегда.

2. В ходе очередного боевого дежурства Шпага обнаружил Су-25 ВВС Украины и сбил его, не дав даже успеть открыть огонь по нашим позициям.

3. Была обнаружена пара самолетов Су-25 ВВС Украины. Шпага уничтожил один вражеский самолёт двумя выстрелами из ПЗРК. В это время был обнаружен второй вражеский самолет Су-25, который также был сбит.

4. Две вражеские боевые вертушки Ми-8 двигались к нашим позициям на предельно малых высотах. Шпага осуществил пуск ракеты и сбил ведомого Ми-8, второй вертолёт развернулся и смог уйти к своим.

В итоге, на данный момент на счету Шпаги 4 боевых самолёта и один боевой вертолёт.

СЛАВА ВДВ https://t.me/rusich_army/5927

Строительство "линии Вагнера" в Белгородской области.

Эта глубоко эшелонированная оборона станет продолжением укреплений, которые созданы в ЛНР.

О том, как и для чего делается "Линия Вагнера", рассказал легендарный Андрей Богатов (вагнеровец), который и руководит процессом.

"Сани надо готовить летом. Все по уставу. Будут рвы и опорные пункты. Это делается, чтобы иметь основу и опору обороны. Мы здесь местные. Нам есть что защищать", - рассказал легендарный Андрей Богатов, руководящий процессом строительства.

Как видим, укреплениями занимаются не только на Донбассе.

Евгений Викторович, ранее вы рассказывали о строительстве «Линии Вагнера» в Белгородской области. Сегодня появились первые кадры этой новой линии и информация о приостановке работ из-за противодействия местных чиновников. Правда ли это?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, я подтверждаю, что Герой России Андрей Богатов за средства ЧВК «Вагнер» строит комплекс фортификационных сооружений на территории Белгородской области, частью которого является «Линия Вагнера», как ее называют в СМИ. К сожалению, общество разделилось на две части: тех, кто сознательно пытается беречь российский народ от возможных провокаций со стороны противника и других, как правило это представители власти и администраций государственных структур разных уровней, кто прямо противодействует интересам населения. Их можно назвать - враги-бюрократы. Из-за таких личностей, врагов-бюрократов, задуманное в феврале бесконечно меняет сценарий». https://t.me/Prigozhin_hat/1861

Фото опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

20 октября состоялись похороны Элиа Пуцолу, моего друга и товарища, бойца спецназа, погибшего в бою 17 октября. Эля приехал на Донбасс из Италии в 2018 году, чтобы защищать Донбасс и мир от нацизма 21 века. Он сразу пошел в армию и все это время служил в бою. Он был отличным солдатом, бесстрашным и высококвалифицированным, одним из лучших бойцов в самом элитном подразделении армии ДНР

Он не любил войну и убийства, но понимал, что другого выбора нет, и что нацисты и нацизм - это болезнь. Он вылечил многих из них. Постоянно. Вне поля боя он был добрым, щедрым и настоящим джентльменом. Его мечтой было открыть после войны приют для брошенных животных. Его тело будет возвращено матери и отцу в Италию. Ему было всего 28 лет. Он жил и умер как Герой, и сейчас находится в Раю в компании Святых и Героев. Даваи, Братан, беды этого мира вас больше не касаются. Мы продолжим работу, которую ты оставил, мы завершим ее и никогда не забудем тебя. https://t.me/boris_rozhin/68076

Сегодня состоялось прощание с погибшим в Песках добровольцем из Италии. "Он был замечательный человек, отважный воин. Он приехал сюда за идею против фашизма, против геноцида, который развязал Киев против мирного населения Донбасса", — рассказал сослуживец погибшего.Мужчина был патриотом России и принял христианство. На церемонии прощания присутствовали все иностранные добровольцы. "Это очень большая потеря", — поделился своими переживаниями бразилец Родольфо Макгвайер.

По его словам, итальянец — настоящий герой. Доброволец из Соединенных Штатов Рассел Бентли также отметил, что погибший боец был отличным воином. https://t.me/izvestia/108816

Воин-интернационалист из Колумбии погиб на Донбассе, сражаясь за Россию Колумбиец Алексис Кастильо 28 октября попал под артобстрел ВСУ под Песками. Вместе с тремя сослуживцами они отразили контратаку украинских формирований в районе села Пески и сумели уничтожить 22 бойца противника.

К сожалению, Кастильо, как и его товарищи погибли. Колумбиец скончался от полученных в результате обстрела ранений: его посекло осколками.

Алексис Кастильо с позывным «Альфонсо» сражался на Донбассе все 8 лет. О произошедшем на Украине перевороте он узнал, будучи в Испании, но после того, как случилась Одесская трагедия, решил для себя, что больше не может оставаться в стороне.

На скорбную новость уже отреагировал президент Колумбии Густаво Петро: «Умер молодой человек, который хотел стать революционером. Революция — это мир». https://t.me/rybar/40696

367 спасённых детей: «Ангел» объяснил, почему спасает людей на Донбассе

Юрий Гагарин — бывший морской пехотинец, подполковник Российской армии в запасе. В Челябинске был успешным бизнесменом. У него самого семеро детей. Но после начала СВО Юрий принял решение отправиться добровольцем на фронт.

Его группа спасала гражданское население из подвалов Мариуполя, и по первым буквам участников команды мужчина получил позывной «Ангел».

Юрий Гагарин с позывным "Ангел" – настоящий герой для жителей Донбасса. Мужчина отправился добровольцем в зону СВО еще в марте и за это время спас 367 детей. Большую часть российский военный вызволил из подвалов Мариуполя. И ребята, и их родители со слезами благодарности вспоминают подвиг Юрия. А сам "Ангел" считает, что в его жизни все уже есть – пришло время помогать другим. В студии программы "Малахов" Юрий Гагарин встретился с теми, кому спас жизнь. https://t.me/smotrim_ru/15004

"Ангел" продолжает свою работу. Мальчишки и девчонки сейчас каждый день пишут своему спасителю письма и отправляют открытки. Юрий бережно складывает их в специальную папку, некоторые носит под сердцем. https://t.me/c/1780774638/7170

Сергей «Батя». Я как-то о нем уже ставила фото и материал. Предприниматель, который бросил свои дела и с апреля живёт практически на передовой, готовит для наших ребят вкусный плов, помогает вещами. У него волонтерами работают жена, дочь и еще несколько человек. Поговорили про СВО, про тех кому вдруг стыдно стало и многое другое.

Знаете, а мы победим. С такими как «батя». https://t.me/c/1524001401/3097

Винтокрылые продолжают встречу с маленькими любителями боевой авиации с новых территорий и областей России.

Эта маленькая девочка встречает вертолеты уже очень долго и очень давно. В любую погоду прибегает помахать рукой вертолётам и пожелать им счастливого полёта. А пацаны постарше прибегают помочь. Помогают раненным с вещами и разгружают гуманитарку. Летчики в этот раз привезли подарки им.

Все не зря, мужики, все не зря! https://t.me/c/1524001401/2911

Новый день — новые цели

Наш друг Огнеборец из Санкт‑Петербурга все бросил и приехал на войну как доброволец! Сначала был с нами в 5м рейнджерском , теперь воюет с ребятами из 7го рейнджерского https://t.me/rsotmdivision/2022

Хабаровск. Солдат и митрополит. Минуты до вылета на фронт. С Нами Бог и Бог в каждом из Нас

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев в качестве врача-добровольца совершил уже семь командировок на Донбасс. После объявления частичной мобилизации он принял решение добровольно отправиться в зону проведения СВО, чтобы уже на постоянной основе спасать жизни солдат. Уже в ближайшее время он снова окажется на линии фронта, но уже в статусе добровольца. https://t.me/turchak_andrey/721

Что касается, так называемого фонда "Свободная Бурятия", возглавляемого скандальной журналисткой Гармажаповой, которая сидит на подсосе у ЦРУ и некоей Маладаевой, метнувшейся в США по протекции сестры-циркачки.

Напомню, слова нашего бурята - Сергея Бодрова:

"Во время войны нельзя говорить плохо о своих (кстати, он и правда имел бурятские корни)".

Во время Великой Отечественной войны среди 90 тысяч призванных из Бурятии бойцов РККА, а далее Советской Армии не было ни одного предателя, вступившего в ряды власовцев...

Были пленные, которые прошли ужасы гитлеровских концлагерей, но предателей не было...

И сейчас наши воины стоят насмерть под Бериславом в Херсонской области и будут стоять, потому что Россия - наша Родина. https://t.me/ChDambiev/20178

На ствольной коробке винтовки надпись: «Защитнику России от ветерана ВОВ Фединой А.К.» Предистория: 92-летняя ветеран ВОВ Анна Федина решила потратить все свои сбережения, 700 000 рублей, на изготовление снайперской винтовки для лучшего снайпера СВО. Но производитель Владислав Лобаев деньги брать не стал, а винтовку от имени Фединой изготовил хорошую. https://t.me/workBrothers/8440

До глубины души Второклассник Костя из Чистополя написал нашим бойцам письмо и получил от них видеоответ. Почта от детей

«Здравствуй, солдат!» — школьники со всей России пишут трогательные письма бойцам на фронт На этих кадрах бойцы добровольческого подразделения БАРС-16, в данный момент защищающих Сватовское направление, читают письмо, которое пришло к ним в отряд из Адыгеи от маленького Димы. На глазах у взрослых, прошедших бои мужчин — слезы. Но не стоит думать, что письмо мальчика их расстроило — оно их тронуло до глубины души. И это не единственный случай — малыши со всей страны пишут письма на фронт, и, читая незамысловатые и глубоко искренние послания, солдаты ясно понимают, за кого они воюют и во имя чего.

https://t.me/readovkanews/45945

А вот эти рисунки нарисовал внук моей сестры для раненных, которые лежат в госпитале. Кириллу 6 лет. И надписи сделал он сам. То что думал, то и написал. И рисунки придумал сам. Воспитательница отвезла их в госпиталь бойцам.

Красноярец делает фигурки «танкиста» Алешки, а вырученные деньги отправляет на фронт. Деревянные статуэтки есть уже у Кадырова, Эрнста и многих военкоров. Сам Андрей Деев говорит, что хочет поддержать парней на передовой. В Великую Отечественную воевал его дед, тема войны была одной из главных в творчестве папы, известного красноярского художника Юрия Деева. https://t.me/Somnenijnet/468

Стоянка трофейных украинских САУ - несколько "Гвоздик" и "Акаций". Осматривает стоянку Бородай

Я знал супер крутых парней. Джон Рембо рядом не стоял бы с ними.

Я видел тренированных ССОшников, которые могут выжить даже на северном полюсе, но погибают в бою против теробороны.

А боец "Пятнашки" с позывным Турок - выживает.

Я давно его знаю. Часто с ним общаюсь. Часто он сопровождает меня на ЛБС. Он не заканчивал военного училища и тем более академии, он, как и все, изучает тактику боя под руководством инструкторов.

Но он любит всё, что связано с оружием, с войной. Интересуется всём, что стреляет. Он рождён для боя.

Такие люди - феномены: реакция, понимание боевой ситуации, обстановки, наблюдательность и умение обращаться с оружием, а главное - неугасающий интерес к игре под названием ВОЙНА. Военкор Евгений Линин https://t.me/glagolmedia/4553

Западные военные чиновники и аналитики фиксируют признаки бóльшей тактической слаженности российских подразделений после назначения генерала Суровикина на должность командующего объединенной группировки сил. Высокопоставленный офицер британской разведки сообщил Politico, что военная тактика Суровикина доказала свою эффективность в Сирии.

На полигоне продолжается ратная страда Мобилизованные туляки продолжают интенсивную подготовку на полигоне Минобороны России. Опытные инструкторы проводят занятия по огневой подготовке и тактической медицине, обучают мобилизованных метанию ручных гранат. Военнослужащие отрабатывают действия в составе групп по ведению боя в городских условиях. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проверил ход подготовки и настрой земляков. Он передал бойцам 12 автомобилей, 20 квадроциклов, а также дополнительное оборудование и снаряжение. Глава региона отметил, что все льготы и выплаты, положенные мобилизованным, будет держать на личном контроле. https://t.me/mod_russia/21236

Наши дорогие БРАТЬЯ, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, находясь с очередной поездкой в Донбасс, побывали на базе знаменитого донецкого батальона "Сомали". От нашей республики они передали командованию приобретенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова два автомобиля УАЗ "Патриот", три УАЗ СГР, а также коптеры с тепловизорами и продукты питания. По поручению руководства РОФ во главе с любимой МАМОЙ Аймани Несиевной наши представители постоянно на контакте с разными подразделениями. Это позволяет регулярно помогать бойцам, обеспечивать их продуктами, необходимыми средствами и техникой. Приятно слышать и слова благодарности от командира батальона "Сомали" под позывным "Бойкот" в адрес Чеченской Республики. https://t.me/RKadyrov_95/3046

Встретились с прославленным командиром "Спарты" Артемом Жогой. Так же, как и батальону "Сомали", здесь они передали подразделению приобретенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова два автомобиля УАЗ "Патриот", три УАЗ-452, коптеры с тепловизорами, продукты питания. Артема Жогу мы знаем как очень мужественного, бесстрашного и несгибаемого воина. Это человек стойкий, прошедший много суровых испытаний. И я рад, что мы можем сегодня оказывать помощь техникой, инвентарём, припасами отважным бойцам под руководством таких самоотверженных и благородных людей. https://t.me/RKadyrov_95/3048

Освободителям русской земли: УАЗы фронту от прихода храма Черниговской иконы Божьей Матери Владимирской области

Священники и миряне собрали помощь нашим бойцам и отправили её вместе с автомобилями, которые очень нужны в войсках. https://t.me/RVvoenkor/30617

О цифрах по мобилизации. После начала частичной мобилизации в зону СВО уже отправлено 95 000 человек - 82 000 мобилизованных и 13 000 добровольцев.

Еще 218 000 мобилизованных продолжают подготовку и слаживание на военных полигонах. Заявленная цифра по мобилизации 300 000 человек достигнута. При текущих темпах отправки, можно ожидать существенное наращивание живой силы ВС РФ на фронте во второй половине ноября.

Вследствие достижения плановых показателей по призыву 300 000 человек, оповещение граждан о проведении частичной мобилизации с сегодняшнего дня прекращается. https://t.me/boris_rozhin/68624

Свыше 600 казаков пополнили ряды добровольческих отрядов

Доброволец из Татышлинского района (отряд «Барс-17») По собственному желанию, герой убывает по мобилизации. Казаки Кубанского, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ, пройдя обучение и боевое слаживание на полигонах страны, пополнили личный состав добровольческих казачьих отрядов «Кубань» (БАРС-11) и «Ермак» (БАРС-15). Доброволец из Татышлинского района (отряд «Барс-17») угнал из расположения ВСУ целый БТР Доброволец из Татышлинского района (отряд «Барс-17»).Сейчас находится у себя на малой родине, получил отпуск по ранению.В условиях перегруппировки и укрепления позиций Союзных сил ВС РФ и Народной милиции ДНР добровольцы казачьих отрядов успешно выполняют боевые задачи на Донецком и Херсонском направлениях.

– Мы пришли защищать свои территории и свой народ. Будем воевать по-казачьи, крепко! У Америки и ее прихвостней пропадет желание играть с Россией – обещаем! Гитлера загнали в бункер – и этим обломится! Родину не отдадим! – говорят казаки Кубани.

Отметим, помимо 10 тысяч человек личного состава казачьих добровольческих отрядов, более 3000 тысяч казаков принимают участие в СВО в рамках частичной мобилизации. https://t.me/workBrothers/8443

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков увидел боевую работу бойцов добровольческого казачьего батальона "Таврида" в Запорожской области. Огонь по противнику ведется из всех орудий. "Работают по выявленным целям в районе села Каменского. Там заметили движение противника и техники", — рассказывает журналист.

Вскоре националисты начинают вести ответный огонь из минометов.

"Пережидаем обстрел уже примерно 20 минут, кладут по поселку. Вот опять был выход, слышно, потому что здесь недалеко", — сказал военкор. Как отмечают бойцы, ситуация полностью контролируется. Все попытки наступления ВСУ пресекаются. "Никто сюда не пройдет просто так, ребята. Можете быть уверены: мы отсюда не уйдем", — сказал боец казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным "Снег". Все подходы к месту расположения батальона заминированы. Вскоре бойцы "Тавриды" выдвигаются на новые позиции. Минометчики получили координаты, где расположен ангар с живой силой и военной техникой ВСУ, после чего нанесли удары. https://t.me/izvestia/104241

Доброволец армии ДНР, позывной «Самурай»:

«Эту мразь фашистскую я терпеть не буду. Я взял мешок, взял сухари, купил форму и пошел на войну. Не было у нас ничего сначала, но был очень сильный патриотизм. Люди отбивали свою землю, защищали свои семьи, они не думали о смерти, а шли напролом».

«Самурай» родился и жил в Горловке. До войны на Донбассе был абсолютно гражданским человеком, работал горным механиком на шахте. Государственный переворот в Киеве и переброска украинской армии на усмирение Донбасса заставили Самурая взять в руки оружие и пойти защищать свою землю:

«Никто не хочет, чтобы сюда пришла Западная идеология. Пускай они живут своей жизнью, никто им не мешает, но свое мы отдавать не будем».

«Самурай» отмечает, что во времена ополчения, количество наших сил уступало противнику в 3-4 раза, но несмотря на это, ополченцы наступали и отбивали наши территории на Горловском направлении:

«Мы не против украинцев. Я не позволю никому: мародёрствовать, бить, забирать. Мы воюем только с военнослужащими, с армией, которая против нас». https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/19280

Не хочу оправдывать в никого в, мягко говоря, сложностях мобилизации, но мы живём в России и нужно быть готовым ко всему. Сражаться за Родину я буду в любых условиях. Владлен Татарский в 2014 году

Горловка. Сентябрь 2014 года. Город ещё в окружении. Вот на мне вся моя экипировка. Если бы враг попёр, то, безусловно, прожить долго на поле боя не удалось бы... Но каждый из нас был готов сражаться. Мне повезло, кому-то нет.

Храни всех Господь! https://t.me/vladlentatarsky/17095

Фото от наших друзей, Вологодского СОБРа и ОМОНа, достойные ребята, достойные отряды. Сейчас перед ними стоит не лёгкая задача, но сегодня не об этом...https://t.me/HealerTacMed/505

ВДВ Военнослужащие разведподразделения ВДВ в зоне СВО. Сотрудники «отделения мобильных действий Погранслужбы» ФСБ России на одном из участков российско-украинской границы.

В Барселоне на здании ратуши появилась проекция надписи:

«Донбасс добился своего за 8 лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?» https://t.me/c/1524001401/3049

29 октября состоялся обмен военнопленными. 50 на 50. Наши вызволенные бойцы. В этот раз объявление об обмене произошло день в день, а не как ранее в молчащем режиме! Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. https://t.me/mod_russia/21281

Герой России, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковник Денис Шишов в горах Чечни во время службы в 104-го пдп ВДВ. 2004 год. Звание Героя полковнику Шишову было присвоено весной этого года за захват стратегического объекта в районе Каховки в первые дни операции силами 11-й одшбр ВДВ, которой он командовал. https://t.me/ok_spn/21603

Этот пожилой мужчина взял в руки оружие и поехал защищать людей Донбасса. Не за деньги, а во имя избавления от нечисти. В таком деле возраст не важен. Главное, что желает душа.

А если душа воина, то она всегда выбирает тернистый, но благородный путь.

Низкий поклон российскому солдату! https://t.me/c/1524001401/3132

Бойцы СпН МО РФ в зоне проведения СВО. Именно они кошмарят врага на Харьковском направлении.

Имена советских воинов, погибших в Венгрии во время Великой Отечественной, нанесены на мемориальные плиты воинского захоронения, торжественно открытого после реконструкции в г. Дьёр Об этом сообщил глава представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Ну, хоть эти помнят историю. https://t.me/c/1801542020/443

Военнослужащий СпН МО России в зоне проведения СВО и боевая кошка. Боевая кошка. Небо над Артёмовском (Бахмут). Из облаков появился в небе силуэт орла.

Орел на гербе РФ - символ борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Место прекрасного в зоне СВО