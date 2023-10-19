День в истории. Казнь Каддафи 20 октября 2011 года

20 октября 2011 года был убит бывший руководитель ливийского государства Муамар Каддафи. Борьба продолжалась ровно семь месяцев — военная операция против Ливии началась 19 марта того же 2011 года.

Это событие даёт несколько хороших уроков тем, кто способен учиться.

Первый урок: если вас ласково обнимают буржуазные деятели, крепко жмут вам руку, даже нежно к ней прикладываются губами (как делал Берлускони с Каддафи) — не стоит млеть и таять от восторга. Начинается всё обворожительно, но заканчивается известно как — пардон, изнасилованием штыком в задний проход с последующим убийством. Жёстким снаффом, так сказать. Саркози и Каддафи на фоне памятника в честь борьбы Ливии за свою независимость (рука, разламывающая американский военный самолёт) Вместо того, чтобы доверчиво отдаваться «дружбе с Западом» и давать миллиарды ливийских денег тигру в пасть Западу в долг, ему следовало делать то, что делает КНДР — то есть укреплять ПВО и вообще оборону своей страны. И на неё — вот диво дивное! — по какой-то непонятной причине никто не нападает. :) А помните, как Россия в Совбезе ООН, не применив право вето, дала зелёный свет началу интервенции? И что же российская буржуазия за это получила, какие ценные бонусы? Что, сожрав Каддафи на обед, её самоё отложили на ужин?

Второй, не менее ценный урок. Ни в коем случае не надо верить и поддакивать хищнику. К сожалению, левые, и даже уважаемые левые (как бразильский карикатурист Карлос Латуфф, например, автор заглавной картинки) — бывают такими же оболваненными буржуазной пропагандой идиотами и соучастниками преступления, как и все остальные. Правда, Латуфф потом поправился и перестал изображать Каддафи в морях из крови... Увы, слишком поздно.

Но забывать былую глупость ни в коем случае нельзя. Аццкий тиран Каддафи говорит с народом «языком пулемётов» (здесь и ниже рисунки Латуффа)

А это те самые мифические самолёты, которые якобы расстреливали якобы "мирных безоружных граждан": Снова они: Каддафи тонет в море пролитой им крови: Ещё более выразительно тонет в ней же: А потом внезапно нарисовалась такая картинка: Пир стервятников на развалинах разбомблённой Ливии, который продолжается и поныне...

Третий урок. Буржуазия настолько близорука в своей «бескорыстной любви к деньгам», что не способна рассчитать и увидеть даже довольно близких и неприятных последствий собственной алчности. В историю вошла реакция Хиллари Клинтон (она же с тех пор — Леди Вау) на бессудную пыточную казнь Каддафи. Леди Хиллари, перефразируя известную фразу Юлия Цезаря («пришёл, увидел, победил» — «veni, vidi, vici»), со смехом изрекла: «Вау! Пришли, увидели, он умер».

Правда, менее чем через год та же маленькая неприятность в Ливии случилась уже с американским послом За преступления своих хозяев расплатился своей собачьей шкурой посол Великой и Свободной Америки, но, к сожалению, не только он один — расплатилась вся Европа и весь мир, не говоря уж про ливийский народ, который десятый год как ввергнут западными «гуманистами» (под аплодисменты их российских собратьев) в натуральный ад.

Можно, конечно, сформулировать и другие полезные уроки тех исторических событий, но для начала было бы неплохо твёрдо выучить хотя бы и эти...Ливия до прихода «освободителей» и после него: Александр Майсурян

https://dzen.ru/a/Y1EV0qHjOj2fxrud

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Перечень "преступлений", из-за которых 20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи