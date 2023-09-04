О нашей истории

Батут был придуман эскимосами, чтобы во время охоты на китов замечать добычу как можно раньше.

Для прыжков использовали натянутую шкуру моржа, которая подбрасывала на высоту почти 4-го этажа.

Интересный факт В 1658 году Царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать «Спасской» башню Московского Кремля, прежде называвшуюся «Фроловской».

Жительница Белоpyсии, потeрявшая в годы вoйны семь бpатьeв, кaждое 22 июня выпeкaла каждoму пoгибшeму брaтy по каpавaю.



И это тоже история уже Памятник главному герою повести «Белый Бим Чёрное ухо» перед театром кукол в Воронеже. Установлен в 1998 году.

Ритуал русских солдат, приносящий победу

Во время войны России против Бухарского эмирата в 1868 году. пехота генерала Головачёва прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Манёвр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твёрдо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу

Чукчи. Одним из самых воинственных народов в истории России являются чукчи. Войска Российской Империи так и не смогли их покорить, после чего населённые ими земли попросту включили в имперские карты, оставив дальнейшие попытки военных походов. Исторически чукчи всегда славились, как отважные, смелые и выносливые воины.

Стоит вспомнить. Индусы разбирают проданные Украиной на металлолом советские научные суда "Академик Сергей Королев" и "Космонавт Юрий Гагарин", Аланг, Индия, 1996 год.

У Российской империи была крепость на Гавайях Впервые русские прибыли туда в 1804 году. Экипаж кругосветной экспедиции, в составе которого был Иван Крузенштерн (тот самый «человек и пароход»), посетили Гавайи и познакомились с королями Камеамеа и Каумуалии. Первый правил шестью основными островами архипелага, а во владения последнего входили только острова Кауаи и Ниихау.

Каумуалии сказал участникам экспедиции, что хотел бы войти в подданство Российской империи, если она поможет ему защититься от нападений короля Камеамеа. Гавайцы помогли русским построить три укрепления: два из них были простыми земляными валами, а одно — каменной стеной‑крепостью, которую назвали Елизаветинской, в честь жены императора Александра I.

Мать и сын: 137 летняя Хпап Лазурия и её сын 95 летний Дзукури Лазурия. Грузия, 1976 год.

Экипаж "Ильи Муромца II" прощается с самолётом, 1916 г. Слева направо: штабс-капитан А.М. Колянковский, капитан А.В. Панкратьев, гв. штабс-капитан С.Н. Никольской, штабс-капитан С.В. Фёдоров, подпоручик Г.В. Павлов.

О ПЕНСИЯХ В ЦАРСКОЙ РОССИИ. Чтобы получить пенсию в размере 100% своей зарплаты (тогда говорили «получить полный оклад») следовало проработать 35 лет.

Работники, прослужившие 25 и более лет, имели право на «половину оклада».

Напомним, что средняя по России месячная зарплата рабочих в начале 1917 года составляла 116 рублей (на оборонных заводах не менее 160-ти и до 400 рублей), а средний бюджет семьи из трех человек составлял 169 рублей.

Накануне Февральской революции ( в период Мировой войны!) пенсии были повышены: минимальные на 75%, максимальные на 25%. Там же («Архив истории труда в России», с. 135) указано, что семьям рабочих, призванных на военную службу, сохранялось содержание (в том числе пенсия кормильца семьи), в зависимости от семейного положения: семьям с детьми — 100% содержания, бездетным — от 75 до 50%.

Согласно пенсионному законодательству 1912 года, пенсионные льготы предоставлялись прежде всего тем, кто вынужден был досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья.

Право на максимальную пенсию они получали при выслуге 30 и более лет. Стаж от 20 до 30 лет обеспечивал 2/3 оклада, а от 10 до 20 лет — треть.

Если болезнь не позволяла человеку не только работать, но даже ухаживать за собой, «полный оклад» полагался после 20 лет работы, 2/3 при выслуге не менее 10 лет, а треть — при наличии трудового стажа хотя бы пять лет.

Фронт Первой Мировой войны в 1917 году На весну 1917 года планировалось генеральное наступление. Как мы видим, с таким положением фронта ни о каком поражении Российской Империи в Первой Мировой войне даже речи не шло.

Но сначала февралисты, а затем и большевики сделали всё для обрушения фронта и позорного выхода России из войны в как бы побежденном статусе, когда до победы оставалось всего ничего.

Первая мировая война. Подготовка к наказанию солдата розгами в одном из тыловых армейских подразделений, 1916 год. Телесные наказания для нижних чинов в армии и на флоте были отменены 30 июня 1904 года. Однако в 1915 году, во время Первой мировой войны, их восстановили в армии как вид дисциплинарного воздействия.

Первое Московское общество трезвости. 1897 г. Первые общества трезвости в России представляли из себя объединения людей, давших обет воздерживаться от употребления алкоголя.

«При приеме в члены общества дается обет воздержания перед иконою этого святого и целуется икона; икона в доме членов держится на видном месте; срок обета не меньше как на год. Были случаи нарушения обета, но отпавшие от общества если и пьют вино, то умереннее прежнего; многие члены повторяют свой обет из года в год».

Н.И. Григорьев сообщает об открытии общества трезвости в Москве.

Изначально обеты эти поддерживались и благословлялись священниками Православной Церкви.

Но вскоре откупщики начали жаловаться. Доходы их резко сократились. Упали доходы чиновников и полиции, которые состояли у откупщиков на содержании, поэтому они начали вести борьбу против обществ трезвости.

Семиметровую дубовую лодку обнаружили на дне Днепра, обмелевшего из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Эксперты предполагают, что возраст находки может превышать тысячу лет

Старинные сани. Ещё одно доказательство, что раньше жили люди с другой культурой и мышлением.

Как в Петербурге появилось пиво, и для чего его раньше пили? Во время путешествия в Англию Пётр I проводил время в местных пивных.

Пиво помогало сразу в нескольких вещах:

• Его использовали, чтобы лечить цингу

• Оно помогало переваривать пищу морякам

• Оно поднимало настроение.

Пётр I был одним из главных популяризаторов пива в стране.

Запись с одной из учреждённых им ассамблей:

«Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься»

Император пригласил английских пивоваров в Петербург.

После петровских времён пиво стали привозить из Англии.

Его поставляли специально для Екатерины II, которая была любительницей пива.

За время долгого плавания напиток портился, поэтому пиво варили повышенной плотности, от чего оно становилось крепче, но дольше держалось.

В Севастополе открылась выставка античных стеклянных изделий Выставка, где представлены изделия из стекла III-IV веков нашей эры, открылась в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заведующая отделом античной истории музея-заповедника Виктория Нессель.

"Образцы тончайших сосудов, изготовленных в первых веках нашей эры, [представлены на выставке "Красота античного стекла, неподвластная векам"]. Время над ними оказалось не властно. Эта выставка форм. Хотя это и повседневная посуда, но работа очень тонкая", - сказала она, добавив, что в экспозиции представлены изделия III-IV веков нашей эры.

Российская Империя — родина первых танков Александр Пороховщиков — создатель опытных боевых машин «Вездеход-1/2» — первого гусеничного вездехода. Вездеход был разработан в 1914 - 1915 годах. В связанных с этой машиной разработках А. Пороховщиков рассматривал также возможность установки на неё бронирования и вооружения, из-за чего в советской и современной российской литературе «Вездеход» часто рассматривается, как один из первых русских проектов танка (танкетки).

Что краше: звезды или орлы? В 1935 г. в Парке Горького в Москве устроили выставку украшений Кремлевских башен. Это нужно было для того, чтобы москвичи смогли оценить, что звезды, которые были установлены в тот же год, смотрятся лучше, чем старые орлы. Рисунок был уникален для каждой звезды. Так Звезду Спасской башни украсили лучи от центра к вершинам, звезду Троицкой башни — колосья. На Боровицкой башне узор звезды повторял ее контур. Звезда Никольской башни была без рисунка. Звезды Спасской и Никольской башен были одинаковыми по величине. Расстояние между концами их лучей составляло 4,5 метра. Звезды Троицкой и Боровицкой башен были меньше. Расстояние между концами их лучей составляло соответственно 4 и 3,5 метра. Вес стальной несущей рамы, обшитой металлическими листами и украшенной уральскими камнями, достигал тонны. Звезда для Никольской башни. 1935 год. фот. Б.Вдовенко

Однако звезды не долго светили ярко. Дело в том, что самоцветы, которыми они были украшены, быстро потеряли блеск и покрылись пылью. Звезды перестали выглядеть презентабельно, и их заменили на рубиновые. А что касается первых звёзд, то одна из них, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского кремля, позднее была установлена на шпиле Северного речного вокзала. Кремлевские звёзды не только вертятся, но и светятся. За всю историю звезды гасли всего 2 раза. Первый раз, во время Второй Мировой Войны. Именно тогда звёзды были впервые погашены — ведь они были не только символом, но и превосходным маяком-ориентиром. Закрытые мешковиной, они терпеливо пережидали бомбардировки, а когда всё кончилось, выяснилось, что стекло во многих местах повреждено и требует замены. Причём нечаянными вредителями оказались свои же — артиллеристы, защищавшие столицу от налётов фашистской авиации. Второй раз когда Никита Михалков в 1997 году снимал своего «Сибирского цирюльника».

На территории России в древние времена водилось много странных существ Свидетели рассказывают, как в 1719 году с неба упал подбитый молнией дракон похожий на древнего птерозавра. Есть и другие данные о том, что в реках водились крокодилы.

В летописи сказаний русского народа конца 16 века есть такие строки, — Крокодил, живет в воде, нападает на людей. «Коркодил — зверь водный, егда имать человека ясти, плачет и рыдает, а ясти не перестает». Азбуковник конца XVI, «Сказания русского народа», т. . СПб., 1849 г.

Сколько раз захватывали Москву?

Начиная с 13 в. и до современности Москву покоряли 5 раз.

Впервые Москва была захвачена в ходе монголо-татарского нашествия на Русь 1237-1240 гг. Москва была основательно разграблена и подожжена.

В 1382 Золотая Орда снова взяла Москву штурмом за отказ выплаты дани. В 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей организовал грабительский налет на южные регионы Руси и дошел до Москвы. Город был подожжен и почти полностью выгорел. В 1610 г. войско Речи Посполитой (Польша + Литва) взяли Москву и возвели на престол польского царевича Владислава. Официально, в этот момент Русское государство перестало существовать. Спустя 2 года Москва была освобождена Вторым народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. Последним полководцем, захватившим столицу, стал Наполеон Бонапарт. После Бородинского сражения Кутузов принял решение оставить Москву. Не найдя достаточно ресурсов для продолжения войны, Наполеон оставил Москву и повел армию домой.

В 1822 году одним из крестьян, которые распахивали Старо-Рязанское городище, был обнаружен клад, который сегодня можно увидеть в Оружейной палате в Москве. Клад состоит из золотых предметов, общий вес которых равняется 2,807 кг. Впоследствии этот клад получил название «рязанских барм» (оплечий), но до сих пор назначение этих украшений остается спорным. Так, по мнению одних ученых, они входят в состав женского убора, а по мнению других – княжеского наряда. Но главной драгоценностью этого клада считаются медальоны с образами Богоматери в позе Оранты (молящая) византийской работы.

Образ Богоматери изображен с таким мастерством, что кажется, будто он исполнен при помощи красок. Но тем не менее невероятная одухотворенность образа изображена с помощью эмали.

Ещё в 1898 году русским учёным Николаем Дмитриевичем Пильчиковым были проведены первые опыты по радиоуправлению. С помощью радиоволн, проходящих через стены зала, профессор зажигал огни маяка, заставлял пушку стрелять, подорвал небольшую яхту и даже перевёл семафор на железной дороге. 5 июля 1828 года

18-тысячная русская армия генерала Паскевича овладела хорошо укрепленной турецкой крепостью Карс. Во время штурма убито до 1,5 тыс. турок, в крепости взяты 33 знамени и 151 орудие. Наши потери – 400 человек.

Памятник генералу М.Д. Скобелеву в Москве Памятник генералу М.Д. Скобелеву — московская монументальная конная статуя герою Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генералу от инфантерии Михаилу Скобелеву. Была возведена по проекту скульптора Петра Самонова на Тверской площади перед губернаторским дворцом в 1911—1912 годах. Одновременно с открытием монумента Тверская площадь получила название «Скобелевская площадь». Памятник был открыт 24 июня 1912 года и снесён большевиками в апреле 1918-го.

Основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков запрещал пускать в свою галерею художника Илью Репина, если тот был с кистями и красками, потому что тот любил подправлять свои картины, даже после того, как они были куплены и выставлены.



Муравьёвский фонтан считался одним из мощнейших источников Европы и был символом курорта Старая Русса.

Во время войны фонтан был уничтожен, а после восстановлен в новой архитектурной традиции.

Самый длинный мост Европы был открыт в 1880 году и назван в честь 25-летия правления царя. После революции мост стал Сызранским, а после распада союза — это гибридный Александровский Сызранский мост.

Учитель гимназии в 1913 году получал 85 рублей в месяц, что в современных ценах эквивалентно 129 тысячам рублей. Зарплата чиновника составляла 62 рубля, или 94 тысячи рублей на современные деньги

Кроме абсолютных мировых рекордов имперской России своего времени, империя Николая II достигала и тех показателей, превысить которые мы не в состоянии до сих пор. Железные дороги, вопреки советским мифам, были не бедой России, а ее достоянием. По длине железных дорог, к 1917 году, мы занимал второе место в мире, уступая лишь США. Темпы строительства должны были ликвидировать отрыв. Такой скорости строительство железных дорог со времен правления Николая II не было больше никогда.

Золотой Запас Российской империи был не только самым большим в мире на тот момент, но и самым большим в истории России с момента гибели империи, вплоть до наших дней.

Золото Российской империи В начале Первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире и составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей (1311 тонн золота).

Раньше автомобили ездили по нашей стране не только на бензине и электричестве, но и на пару. Первым заводом Российской Империи, выпустившим паромобиль, стал «Дукс». Автомобили эти пользовались у жителей большим доверием, так как считались самыми безопасными.

Гоночная модель «Дукса» развивала скорость до 140 км/час.

Первый в Европе женский медицинский институт (на фото) был открыт в сентябре 1897 года в Петербурге

Центральная электрическая станция «Общества электрического освещения 1886 года» в Санкт-Петербурге Введена в строй в 1898 году с мощностью 3,5 МВт. К 1916 году её мощность постепенно достигла 49,3 МВт. Соответственно, с учётом графика ввода мощностей в строй, её стоимость можно оценить в 15,4 млн золотых рублей в ценах примерно 1912 года.

До революции 1917 года русская семья была одной из самых больших в мире, 8 детей считалось малым числом, обычно их было 12-14. В настоящее время русская семья имеет 1-2 детей, один из самых низких показателей среди всех народов планеты.

Павильон на Чистых прудах в Москве, в котором в 1912–1918 годах размещалась панорама Бородинского сражения работы Франца Рубо. Затем деревянную постройку, пришедшую в негодность, снесли, а саму панораму навернули на деревянный вал и отправили на длительное хранение. Картина серьёзно пострадала, но к началу 1960-х её восстановили и представили в новом здании на Кутузовском проспекте.

Как в старой России называли лес? Мы привыкли к тому, что густые еловые северные леса называются тайгой.

Однако так называли дремучий лес лишь в Восточной Сибири.

В центральной же Руси его называли тайболой, а в Западной Сибири — урманом.

Опушка леса — это раменье. И сосна в разном лесу разная. Сосновый лес в болотистой низменности — мяндач. А на сухой возвышенности — бор.

Лес на невысокой длинной возвышенности — грива. Глухие, всегда темные, неприступные лиственные леса — дебри. А самое их ядро, где даже зверь не водится — калтусы.

И это все разнообразие и богатство мы, многое забывшие сегодня, называем одним словом лес.

7 июля 1651 года

По царскому указу созданы казачьи полки: Сумской, Изюмский, Ахтырский, Харьковский… Полковой город Харьков в начале XVIII века.

Армия Петра III Весьма необычное увлечение было у императора Петра III: он любил играть в игрушечных солдатиков. Впрочем, относился к своему увлечению со всей серьезностью, никому не позволял насмехаться и всегда старался пополнить «армию» новыми фигурками. В коллекции Петра III было несколько тысяч солдатиков, которые составляли подразделения и даже целые армии. Монарх мог часами расставлять их на специальном столе, моделируя ход сражения. Однажды дворцовая крыса основательно погрызла трех солдатиков из коллекции. Правитель снести такого оскорбления, нанесенного ему и русской армии, пускай и игрушечной, не мог. Уже в тот же день, по его указу крыса была изловлена и публично повешена.

Нельзя сказать, что российские историки, археологи и ученые не интересуется Заволжской Стеной. Просто официалы не обращает на исторический вал внимания, поскольку считает, что это остатки русских оборонительных укреплений против кочевников, возведенные в 17-18в.

Во-первых, подсчитано, какое количество рабочих рук нужно для строительства такой насыпи длиной в 2.000км и прилегающего к ней рва. Все переселенцы с младенцами и стариками не смогли бы построить вал за заявленные 50 лет (а еще воевать и в полях работать надо). При этом, ни в архивах, ни в преданиях не сохранились сведения о возведении колоссального укрепления, сравнимого с Великой Китайской стеной.

Во-вторых, официалы заявляют, что вал строили русские для защиты от степных кочевников. Увидев вал вживую, окажется, что ров вдоль него обращен не на восток, а на запад. Значит, строители защищались не от восточных племен (например, монголо-татар или ногайцев), а от нашествия с запада.

В 1970-х годах во время раскопок в Заполярье было обнаружено более 10 000 артефактов, возраст которых составлял около 10-12 тысяч лет. Интересно отметить, что многие из этих артефактов были изготовлены из металлов. Однако, в конце 2021 года на международном форуме в Берлине глава исторического факультета Гарвардского университета заявил, что Крайний Север России является внеисторической территорией.

Правленiе и служащiе частной желѣзной дороги. Бланкъ 30х41 см. Фото 22х29. Оборотъ чистый.

"Очень интересное фото из недавно приобретенных. Не сразу решился его купить, так как ровно посередине снимка шел довольно приличный поперечный излом. Кропотливо восстановил его.

На снимке правление и служащие небольшой частной железной дороги. Значительное количество железных дорог в Российской империи вплоть до 1917 годы были в частном владении, хотя государство стремительно выкупало их.

Уникальность этого снимка в том, что на нем мы видим людей разных сословий и разного достатка: в центре очевидно хозяин (в белой фуражке) с супругой в окружении пайщиков и инженеров путей сообщения, далее прочие служащие на фоне небольшого деревянного вокзала, где-то в русской провинции, которые кое-где еще сохранились в обветшалом виде. Все эти люди объединены одним общим делом."

И на сегодня все.