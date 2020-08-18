Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoly Kiselev
    Интересно и познавательно. Действительно, если путь «из варяг в греки» выдохся, то и значение Киева стало не тем что ...Почему рухнула «К...
  • Николай Берлизов
    Всегда к Вашим услугам!✊К 85-летию со дня...
  • Aнатолий Райков
    Фильм Туман. Зияю...

Живые пирамиды Сталина - где их придумали на самом деле и для чего создавали

Эти акробатические построения вызывают у нас яркие ассоциации с Советским Союзом довоенных времен.  Действительно, в 30-40-е годы гимнастические пирамиды стали обязательным атрибутом спортивных парадов. 

В молодой стране было очень популярно прославление физической силы и ловкости. Однако это развлечение имеет богатую историю и сегодня его можно встретить в разных странах.

Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавали

От древности до современных фестивалей

Вообще «живые» башни относят к акробатике. Традиции искусства ловких движений и прыжков зародились еще в глубокой древности. Самые старинные египетские фрески и рисунки на эту тему датируются вторым тысячелетием до н.э. Критские игры с быками также являлись прообразом акробатики. Что же касается построения пирамид из людей, то тут, по-видимому, существует древняя народная традиция. Упоминания о ней есть в описании старинных праздников в Венеции. В XVIII веке венецианский карнавал стал событием, на которое съезжались гости со всего мира. Выступления акробатов под аккомпанемент труб и барабанов были обязательной частью гуляний. Традиционное соперничество в построении живых пирамид существовало здесь уже много сотен лет. Эти башни строились на специальном помосте, а иногда и на нескольких связанных гондолах, прямо на воде, что добавляло действию сложности и остроты.

×

Смысл игрищ состоял в соревновании команд – чья башня будет выше. По сохранившимся свидетельствам, венецианцы строили пирамиды до 9 метров.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиГравюра-схема гимнастической пирамиды в Венеции, XVIII векЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиМуишеранга – праздник уличных танцев с показом гимнастических пирамид, проходящий 7-8 сентября в испанском городе Альхемеси, в 30 км от Валенсии.

Очень похожая традиция существует и сегодня в Испании. Башни Кастели (кат. castells) или «человеческие замки» - это главное развлечение фестивалей в Каталонии и Валенсии. Считается, что когда-то эти праздники были религиозными танцевальными процессиями, но постепенно о танцах в них забыли, увлеченные соперничеством. Музыка, правда, осталась – начинается соревнование всегда с торжественного выхода музыкантов. Эти фестивали сегодня собирают огромное число туристов. Так что можно говорить о том, что древняя традиция в этих местах жива и по сей день.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиПирамиды из людей – это часть традиционного праздника в ИспанииЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиПостроение живой башни в КаталонииЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиСоревнования по построению живых башен проходят при огромном стечении народа

Кастельеры работают без страховки, но на детей, которые обычно завершают башню, обязательно надевают шлемы. Из специальной амуниции на выступающих только широкие пояса – во-первых, они позволяют сберечь спины спортсменов, нагрузка на нижние этажи башен ведь немаленькая, и, во-вторых, помогают забирающимся наверх – есть за что схватиться. Кстати, традиционные грузинские и осетинские танцы тоже имеют похожую «фигуру», причем эти живые башни еще являются движущимися.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиБашня из людей – часть народного танца

Гимн молодости и силе

В России уже с конца XIX – начала XX века подобные гимнастические упражнения были очень любимы публикой. Интерес к спорту и желание иметь подтянутую фигуру стали причиной открытия гимнастических обществ и клубов.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиЧлены гимнастического общества «Пальма» выполняют пирамиду, 1910 год

Расцвет этого спорта (или искусства – граница достаточно размыта) пришелся на 20-30-е годы. Физкультурные парады стали очень популярны в СССР. Они пропагандировали здоровье и физическое совершенство. Надо отметить, что подобная рекламная кампания была по-настоящему действенной. Советская молодежь действительно была неплохо сориентирована на спорт, и в дальнейшем это принесло свои плоды. Живые башни – невероятно эффектные и грандиозные, были обязательной частью программы таких парадов.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиСоветский плакат 1938 года и «живая» пирамида из спортсменовЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиГимнастическая пирамида, СССРЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиПарад физкультурников, Москва, 1954 годЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиБашня из спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве, 1980 г.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиОлимпиала в Москве, 1980 г.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиКстати, если кому-то кажется, что гимнастические пирамиды – это символ порабощения народа, то это не так. Фотографии тех лет показывают, что развлечение было очень популярным, и люди охотно демонстрировали свою ловкость, как, например, эти отдыхающие.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиНа отдыхе в санатории, фото 1939 годаЖивые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиА это Артек, 1926 г.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиОтдых в Крыму, СССР

Спорт или искусство?

Кроме испанских фестивалей, сегодня живые башни нельзя назвать очень популярным у народа развлечением. Они остались частью упражнений для подготовки гимнастов, и строят их сегодня уже только спортсмены или артисты цирка. Исключением можно считать команды болельщиц, для которых этот элемент является любимым способом завершения выступления. Современным черлидиршам, пожалуй, далеко до спортсменов советских парадов (размах не тот), но, тем не менее, знамя прославления молодости, силы и ловкости они держат крепко. Однако этот вид гимнастики, который теперь уже воспринимается как самостоятельный спорт, еще только завоевывает свои позиции у российской молодежи и чаще воспринимается нами как «иностранщина».Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиГимнастические пирамиды обычно становятся «заключительным аккордом» в выступлениях команд черлидирш

Гимнастические пирамиды в исполнении современных профессиональных акробатов становятся настоящим искусством.Живые пирамиды Сталина: где их придумали на самом деле и для чего создавалиВыступление гимнастов

https://kulturologia.ru/blogs/240419/42917/

советские успехи
воспитание детей
Светлана Митленко
наверх