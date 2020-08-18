Живые пирамиды Сталина - где их придумали на самом деле и для чего создавали

Эти акробатические построения вызывают у нас яркие ассоциации с Советским Союзом довоенных времен. Действительно, в 30-40-е годы гимнастические пирамиды стали обязательным атрибутом спортивных парадов.

В молодой стране было очень популярно прославление физической силы и ловкости. Однако это развлечение имеет богатую историю и сегодня его можно встретить в разных странах.

От древности до современных фестивалей

Вообще «живые» башни относят к акробатике. Традиции искусства ловких движений и прыжков зародились еще в глубокой древности. Самые старинные египетские фрески и рисунки на эту тему датируются вторым тысячелетием до н.э. Критские игры с быками также являлись прообразом акробатики. Что же касается построения пирамид из людей, то тут, по-видимому, существует древняя народная традиция. Упоминания о ней есть в описании старинных праздников в Венеции. В XVIII веке венецианский карнавал стал событием, на которое съезжались гости со всего мира. Выступления акробатов под аккомпанемент труб и барабанов были обязательной частью гуляний. Традиционное соперничество в построении живых пирамид существовало здесь уже много сотен лет. Эти башни строились на специальном помосте, а иногда и на нескольких связанных гондолах, прямо на воде, что добавляло действию сложности и остроты.

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Смысл игрищ состоял в соревновании команд – чья башня будет выше. По сохранившимся свидетельствам, венецианцы строили пирамиды до 9 метров. Гравюра-схема гимнастической пирамиды в Венеции, XVIII век Муишеранга – праздник уличных танцев с показом гимнастических пирамид, проходящий 7-8 сентября в испанском городе Альхемеси, в 30 км от Валенсии.

Очень похожая традиция существует и сегодня в Испании. Башни Кастели (кат. castells) или «человеческие замки» - это главное развлечение фестивалей в Каталонии и Валенсии. Считается, что когда-то эти праздники были религиозными танцевальными процессиями, но постепенно о танцах в них забыли, увлеченные соперничеством. Музыка, правда, осталась – начинается соревнование всегда с торжественного выхода музыкантов. Эти фестивали сегодня собирают огромное число туристов. Так что можно говорить о том, что древняя традиция в этих местах жива и по сей день. Пирамиды из людей – это часть традиционного праздника в Испании Построение живой башни в Каталонии Соревнования по построению живых башен проходят при огромном стечении народа

Кастельеры работают без страховки, но на детей, которые обычно завершают башню, обязательно надевают шлемы. Из специальной амуниции на выступающих только широкие пояса – во-первых, они позволяют сберечь спины спортсменов, нагрузка на нижние этажи башен ведь немаленькая, и, во-вторых, помогают забирающимся наверх – есть за что схватиться. Кстати, традиционные грузинские и осетинские танцы тоже имеют похожую «фигуру», причем эти живые башни еще являются движущимися. Башня из людей – часть народного танца

Гимн молодости и силе

В России уже с конца XIX – начала XX века подобные гимнастические упражнения были очень любимы публикой. Интерес к спорту и желание иметь подтянутую фигуру стали причиной открытия гимнастических обществ и клубов. Члены гимнастического общества «Пальма» выполняют пирамиду, 1910 год

Расцвет этого спорта (или искусства – граница достаточно размыта) пришелся на 20-30-е годы. Физкультурные парады стали очень популярны в СССР. Они пропагандировали здоровье и физическое совершенство. Надо отметить, что подобная рекламная кампания была по-настоящему действенной. Советская молодежь действительно была неплохо сориентирована на спорт, и в дальнейшем это принесло свои плоды. Живые башни – невероятно эффектные и грандиозные, были обязательной частью программы таких парадов. Советский плакат 1938 года и «живая» пирамида из спортсменов Гимнастическая пирамида, СССР Парад физкультурников, Москва, 1954 год Башня из спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве, 1980 г. Олимпиала в Москве, 1980 г. Кстати, если кому-то кажется, что гимнастические пирамиды – это символ порабощения народа, то это не так. Фотографии тех лет показывают, что развлечение было очень популярным, и люди охотно демонстрировали свою ловкость, как, например, эти отдыхающие. На отдыхе в санатории, фото 1939 года А это Артек, 1926 г. Отдых в Крыму, СССР

Спорт или искусство?

Кроме испанских фестивалей, сегодня живые башни нельзя назвать очень популярным у народа развлечением. Они остались частью упражнений для подготовки гимнастов, и строят их сегодня уже только спортсмены или артисты цирка. Исключением можно считать команды болельщиц, для которых этот элемент является любимым способом завершения выступления. Современным черлидиршам, пожалуй, далеко до спортсменов советских парадов (размах не тот), но, тем не менее, знамя прославления молодости, силы и ловкости они держат крепко. Однако этот вид гимнастики, который теперь уже воспринимается как самостоятельный спорт, еще только завоевывает свои позиции у российской молодежи и чаще воспринимается нами как «иностранщина». Гимнастические пирамиды обычно становятся «заключительным аккордом» в выступлениях команд черлидирш

Гимнастические пирамиды в исполнении современных профессиональных акробатов становятся настоящим искусством. Выступление гимнастов

https://kulturologia.ru/blogs/240419/42917/