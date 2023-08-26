9 необычных танков Советского Союза, которые так и не добрались до конвейера

Если какая-нибудь Великобритания или США всегда уделяли повышенное внимание военно-морскому флоту, то Советский Союз делал акцент на сухопутные силы, важнейшим компонентом которых были и остаются бронетанковые войска. Как результат, еще в СССР были созданы многие десятки опытных и экспериментальных машин. Далеко не каждый из проектировавшихся танков добирался до конвейера, однако работа, проделанная над такой техникой, никогда не пропадала зря. Вот лишь несколько наиболее интересных образцов советской бронетехники, которые за редким исключением так и не добрались до конвейера.

1. БТ-СВ

Так получил прозвище Черепаха

В 1930-х годах на заводе №48 был создан Быстроходный танк «Сталин-Ворошилов». Руководил проектом Николай Федорович Цыганов. За основу экспериментальной машины был взят советский танк БТ-7. Весь проект БТ-СВ был попыткой повысить выживаемость оригинального танка за счет изменения формы и наклона брони. Также экспериментальная машина получила незначительные изменения в подвеске. В 1937 году на базе БТ-СВ был построен еще один экспериментальный танк – БТ-СВ-2. Машина отличалась увеличенной толщиной броневых листов. В общей сложности инженеры внесли в конструкцию БТ-7 около двух десятков изменений. В 1938 году экспериментальные танки испытали на полигоне, после чего было принято решение о закрытии проекта.

2. А-40

Танк Т-60 на планере.

В 1942 году в руководстве Красной армии задумались о переброске танков на помощь партизанским отрядам. Военные предполагали, что партизанские отряды вполне смогут использовать легкие боевые машины вроде Т-60. В том же году начался проект разработки «летающего танка» — одноразового планера, который мог бы доставить 6-тонный Т-60 в глубокий тыл. Проект получил индекс А-40. Работу над танком вели на заводе №241. Предполагалось, что Т-60 закрепленный под планером будет подниматься в воздух при помощи самолета-буксировщика ТБ-3. Увы, подъемной силы самолета не хватило, чтобы оторвать 60-ку от земли.

3. ЛТГ



Легкий танк с 85-мм пушкой.



Легкие танки чаще всего ассоциируются со слабой броней и маломощным вооружением. Однако, и в этом семействе бывают исключения. Например, откровенно неказистый советский экспериментальный ЛТГ. Так был спроектирован И. В. Гаваловым в 1944 году. Помимо экзотичного внешнего вида интересен ЛТГ тем, что конструктор предложил вооружить легкий танк 85-мм пушкой, как у СУ-85 или Т-34-85. Подобное решение было весьма интересным, однако запускать танк в серию все-таки не решились, чтобы не перегружать заводы, сконцентрировавшиеся на выпуске уже «обкатанных» моделей.

4. КВ-13

Должен был заменить Т-34.

Советский опытный танк первой половины Великой Отечественной войны. Детище проекта позиционировалось как «средний танк тяжелого бронирования». Предполагалось, что КВ-13 сможет стать универсальной машиной и со временем заменить быстрые, но недостаточно мощные и защищенные Т-34 точно также, как и хорошо защищенные, но недостаточно маневренные КВ-1. Разработка КВ-13 началась в 1942 году, после того как в вермахте стали модернизировать средние танки. Над проектом 13-го трудились специалисты Кировского завода из СКБ-2. Важной особенностью КВ-13 было минимальное использование цветных металлов в конструкции. Тем не менее, в 1943 году от проекта отказались в пользу «Объекта 237», который в последствии стал прототипом танка ИС-85 более известного как ИС-1.

5. ИС-7

Первый послевоенный тяжелый.

Опытный тяжелый танк, разработанный специалистами завода №100 и ЛКЗ сразу после Великой Отечественной войны. Машину оснастили новейшей невероятно мощной 130-мм пушкой С-70, созданной на базе корабельного орудия… Также ИС-7 получил улучшенное бронирование. На момент 1947 года машина была самым мощным и защищенным тяжелым танком в мире. Однако, в серийное производство «семерка» так и не пошла. Советский Союз ограничился выпуском всего 6 экземпляров данной машины. Тем не менее, опыт разработки не был напрасным. В дальнейшем наработки по ИС-7 неоднократно использовались при проектировании других послевоенных танков.

6. Объект 279

Единственный 279-ый в Кубинке.

Один из самых необычных советских тяжелых танков послевоенного периода. Разработан 279-ый был в 1957 году под руководством Жозефа Яковлевича Котина в конструкторском бюро ЛКЗ. Главной особенностью экспериментального танка было наличие сразу четырех гусениц! В рамках данного проекта советские конструкторы изучали возможности по повышению проходимости боевых машин на особо сложных участках местности. Также 279-ый имел весьма специфическую форму корпуса, которая должна была лучше противостоять кумулятивным снарядам. Также, как и ИС-7, вооружен 279-ый был экспериментальной 130-мм нарезной пушкой М-65. После испытаний ходовой части в конце 1950-х годов проект закрыли. Сегодня единственный такой танк хранится в музее в Кубинке.

7. Объект 906

Попытка создать плавающий танк.

В начале 1960-х годов в Советском Союзе задумались о создании легких плавающих танков для нужд штурмовых подразделений и десанта. В 1962 году Волгоградский тракторный завод в рамках проекта 906 представил сразу две опытные модели ПТ-85 и ПТ-90. Отличались машины, по сути, только используемыми орудиями – 85 и 90 мм соответственно. В ходе испытаний машины показали неплохие результаты. На шоссе легкие танки разгонялись почти до 85 км/ч, а пересекать водные преграды машины могли на скорости около 10 км/ч. Увы, после испытаний проект сразу же был свернут.

8. ИТ-1 «Дракон»

Первый ракетный.

В конце 1950-х годов советские конструкторы всерьез заинтересовались возможностью создания ракетного танка без пушечного вооружения. Менее чем за 10 лет в СССР появилось сразу три модели подобных машин на базе танков Т-62 и Т-64. Наиболее успешным был проект ИТ-1 «Дракон», вооруженный одноименным ПТУР, вместо пушки. В отличие от других танков, ИТ-1 даже пробыл некоторое время на вооружении. Выпущена машина была ограниченным тиражом. После выхода в свет Т-64 с возможностью стрелять ПТУР из основного орудия надобность в ракетных танках отпала сама собой.

9. Объект 292

Последний советский.

Опытный танк Кировского завода, созданный на базе шасси Т-80У. Экспериментальная машина получила новую башню, новую 152-мм пушку ЛП-83 и принципиально другой механизм заряжания. Проектировали танк в 1980-е годы. К моменту распада Советского Союза 292-ой все еще не был закончен. Доделывали перспективную модель уже в новой стране. В 1991 году потенциальный приемник Т-80 успешно прошел полигонные испытания продемонстрировав неплохие результаты. Однако, ресурсов на запуск новой машины в серийное производство в «лихие 90-е» в России не нашлось.