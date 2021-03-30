Особенности жизни в Англии, которые для многих русских в дикость

Для многих Англия представляется чинным и сверхбогатым финансовым центром Европы, где все купаются в деньгах, а жизнь проста и удобна. Эдакий коммунальный рай: каждый англичанин живёт в личном дворце, ест на завтрак овсянку, прячется от собаки Баскервилей и имеет собственного Бэрримора.

Реальность же оказывается немного… как бы помягче сказать иной что ли… не такой как на картинках. Мой хороший знакомый 20 лет назад, как только получил диплом программиста, “ускакал” на заработки в туманную Лондонщину. Да там и остался.

Мы постоянно переписываемся, одно время у меня даже был бзик туда переехать, но диплом филолога и трое детей с карьерой в Англии не сочетались никак от слова… никак. Да ещё и друг много чего рассказал о коммунальном рае без хлопот и забот, который при ближайшем рассмотрении оказался совсем не раем.

Итак 10 9 вещей, которые для русского человека впервые оказавшегося в Лондоне стали настоящим открытием. Часть из них я знал, другая часть стала для меня откровением:

1. Раздельная подача горячей и холодной воды. Специально поставил этот пункт первым – об этом знают все. На кухне в раковине, в умывальнике, в ванной. Русские закупаются тазиками и пробками, хотя во многих современных домах уже появляются человеческие смесители, но они ужасного подвально-китайского качества.

А вообще англичане не привыкли мыться под струёй воды, они больше споласкиваются, чем моются. В редких домах есть душ (кстати, как правило, он вмурован в стену).

2. Английские окна. В фильмах про Шерлока Холмса мы видели, как красиво они открываются – потянул вверх и оно открылось. Сначала в новинку, но потом привыкаешь, проблема в другом. Во-первых они часто так и норовят заехать тебе по пальцам.

Ба-ба-мс и перелом двух пальцев.

После первого лечения на 2400 фунтов с пальцами и окнами приходится быть очень осторожным.

Во-вторых, в 70% случаев все эти красивые окна с 1 стеклом.

В 21 веке с одним стеклом! Не стеклопакетом, а именно стеклом.

Вторая рама кое-где предусмотрена, но многие её не имеют. Я спросил почему на зиму не вставляют вторые рамы (как это делают у нас), мне ответили, что зима короткая можно и потерпеть. Например, походить в пальто и теплом свитере по квартире.

Не надо привыкать к комфорту!

Очень часто, особенно в исторических зданиях, эти окна такие маленькие, что ширина стекла внутри рамы не превышает одной-двух ладоней. В случае чего даже высунуться из них не получится.

3. Очень маленькие комнаты или очень большие комнаты. Англия раньше была очень бедной страной. Многие экономили на площади, поэтому у английских строителей основная задача была утрамбовать как можно больше комнат в как можно меньший дом. Куда там пчёлам со своими ульями! Они просто щенки по сравнению со старыми домами.

Отдельная песня муниципальная многоквартирная недвижимость. Где в маленьких комнатах живут эмигранты, бедняки, рабочие, низкооплачиваемый персонал. В одной комнате площадью 8 квадратных метров могут жить 6-7 индийцев. Так ещё к ним в гости приезжают родственники.

Но больше всего добивает размер кухонь. Мы пищим, что у нас в хрущёвках кухни 6 метров и это тесно. Все кто пищит, дуйте быстро в Англию и поживите в старом доме.

Как вам кухня в 3-4 метра?

ТРИ МЕТРА!

Ибо нечего жрать много, давай дуй работать, пришёл он есть видите ли!

Но часть домов имеет непропорционально большие комнаты. Только представьте – в спальне метров под 35-40 у одной из стен стоит кровать, у другой стул, у третьей окно, у четвёртой камин.

И всё!

Забавляйся с эхом.

4. Нет центрального отопления. В британских домах ПАРОВОЕ ЧАСТНОЕ отопление. Даже в отдельных комнатах могут просто заглушить батареи. Его может просто не быть. Хочешь тепла – топи камин. В России часто натапливают до пота, а потом открывают окно – проветривают – нужен свежий воздух.

В Англии многие жители Лондона до сих пор топят… торфяными брикетами и дровами.

В ванных комнатах и туалетах обогрев часто не предусмотрен как факт. С одной стороны это хорошо закаляет, главное сосульки с носа и других частей тела вовремя сбивать.

5. Вентиляция. Вернее её отсутствие. Это у нас люди ставят принудительную вентиляцию, да ещё с рекуператором, вытяжку над кухней. В Викторианских домах вытяжка и вентиляция заменяется приоткрытым окном. Причём даже зимой. Неотъемлемым спутником такой беды является сырость. Самый популярный товар в гипермаркетах Лондона – средство против плесени и грибка.

6. Высота потолков. Опять же контраст. Мой друг три года жил в старом доме с высотой потолка в 2 метра 4 сантиметра. Ощущения непередаваемые. И это был совершенно новый дом, который построили для сдачу. Так хозяин дома чуток подэкономил на стройматериалах.

В старых же домах потолки часто уходят в небеса, кажется, что строители перепили эля и высоту спутали на чертеже с шириной. Особенно нелепо это смотрится на кухнях 2*2 с высотой потолка 3,70. Хуже всего, что с такими окнами и объемом помещения всё тепло устремляется вверх, внизу остаётся замёрзший арендатор. Отапливать такие комнаты очень и очень накладно.

7. Толщина. Ещё раз толщина. И ещё раз толщина. Вы про толщину чего подумали? Как не стыдно! Я про стены, перегородки и перекрытия. Наружные стены часто толщиной в 1 кирпич. Это в России 1 кирпич среди строителей понимается как 40 см, а Англии 1 кирпич – именно 1 кирпич. Поэтому вместе с экономией на отоплении температура в 14-16 градусов в английском доме – норма, за ночь, когда все улеглись под особо толстые одеяла отопление можно ещё немного прикрутить. Экономия!

Стены внутри из двух листов гипсокартона общей толщиной в 50-70 мм слышно всё. Вообще всё. Иногда кажется, что если ты пукнул на первом этаже, то тебя услышали все три этажа и даже птицы на чердаке.

Межэтажные перекрытия – отдельная песня. Они сделаны из очень толстых досок, которые опираются на балки. Снизу всё подшито гипсокартоном. Между этими двумя слоями положен утеплитель… из воздуха, в который иногда добавляются мыши.

Реже клопы (бич многих старинных домов, вывести их почти невозможно).

Тараканов нет – их вывели, видимо карандаш “Машенька” завозили и в Туманный Альбион.

8. Камин. Настоящий камин, а не фальшивка как на фото. В мечтах эмигранта и фильмах про старую добрую Англию горящий камин, потрескивающие дрова, возможность замутить шашлычок не отходя от кресла – это круто. В реальной английской жизни совсем не круто. Камины делаются из толстого камня, часто это мрамор, внутри портала стоит чугунные листы играющие роль радиатора – отражателя тепла.

Так вот, если камин топить, то тепло набирается довольно быстро. Но оно также быстро улетучивается, когда дрова уже не горят. А если не топить, то камин выстужает жилплощадь моментально. В некоторых домах, где нет отопления, тепло обеспечивается 5-6 каминами, к сожалению своя делянка леса или лесопилка к арендуемому дому не прилагается.

9. Ковролин. Ковролин там везде. На пороге – ковролин, в коридоре – ковролин, в спальне, в гостиной, на кухне, в кладовке… Не меняется десятилетиями. Складывается ощущение, что именно для Англии придумали моющие пылесосы и турбощётки.

В общем для Туманного Альбиона ковролин – нерушн инглиш традишн.

Во многих домах его не меняют десятилетиями, даже несмотря на сквозные дыры.

Не нравится дыра, товарищ квартирант? Поменяй сам!

Но больше всего добивает ковролин в… туалете и ванной. Полы там ещё холоднее, поэтому комнаты утепляют только ковролином. Это дикари на севере придумали экструзию, минвату, батареи и тёплые полы. И не дай бог в ванной будет протечка и ковролин намокнет! Отопления там, как правило, нет и сырость с плесенью будет преследовать квартиранта до тех пор, пока не наступит лето.

А вообще, все прелести ковролина понимаешь в таких домах, где бывший хозяин любил делать маленькие дела, стоя у белого брата в полный рост. Оросил веером. Высохло. Завоняло. Ещё раз оросил. Ещё раз высохло. Завоняло. Побрызгал освежителем. Только освежитель постепенно выветривается, а запах из ковролина нет. В некоторые туалеты при просмотре частного дома заходить противопоказано – пахнет как в стихотворении Пушкина “Анчар”.

Можно было бы ещё и 10 пункт озвучить, но, мне кажется, и 9 хватает за глаза, чтобы понять всю прелесть жизни у нас, в России. В 2019 году друг приезжал со своей невестой на родину, и у неё была возможность посмотреть на наши привычки и коммунальные обычаи. Но про это отдельный разговор…

https://turism.boltai.com/topics/20-let-prozhil-v-londone-ta...