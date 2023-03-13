Судно на воздушной подушке «Сормович»

Ростислав Алексеев вошел в историю, как изобретатель судов на подводных крыльях и экранопланов. Его разработки на много опередили время и полностью покорили водную стихию, показав рекордные скорости передвижения по воде. Среди разработок Алексеева были и суда на воздушной подушке. Об одной из таких разработок для пассажирских перевозок, получившей незатейливое имя “Сормович”, будет сегодняшний рассказ. Рождение

Главной проблемой увеличения скорости судна является сопротивление воды. Для увеличения скоростных характеристик появились футуристические работы по отделения судов от водной поверхности для уменьшения сопротивления и увеличения скоростей. Так появились суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке (СВП). Основными преимуществами судов на воздушной подушке являются скорость и навигационный период, который неограничен. СВП могут ходить и в летнее, и в зимнее времена года. Недостатком СВП является большой расход топлива, связанный с необходимостью мощных двигателей для нагнетания воздушной подушки.

Первые в мире опытные катера на воздушной подушке скегового типа были построены в 1934-1939 годах советским конструктором Владимиром Левковым. Одним из первых экспериментальных образцов скоростных пассажирских судов на воздушной подушке был речной теплоход «Нева», построенный в 1962 году на экспериментальном заводе в Ленинграде по проекту ЦТКБ, под руководством главного конструктора В. Липинского. Одновременно в Горьком на заводе “Красное Сормово” было создано амфибийное СВП “Радуга”, водоизмещением в 3 тонны.

Опыт, накопленный при создании и испытаниях СВП "Радуга" позволил приступить к созданию СВП "Сормович". Проектированием нового судна (проект 1872) с 1963 года занимался ОГК завода “Красное Сормово”. Имя для нового пассажирского гиганта дали исходя из наименовании завода его породившим. Судно было предназначено для скоростной перевозки пассажиров на магистральных и боковых реках с возможностью прохода через мелководные и пересыхающие участки и выходом на берег для приема и высадки пассажиров. “Сормович” планировался к круглогодичной эксплуатацией. Газотурбоход "Сормович" был построен в 1965 году. После чего приступил к прохождению заводских испытаний. Испытания и доводки судна длились до 1968 года. При испытаниях на тихой воде СВП «Сормович» показало скорость 120 км/ч, поднималось над поверхностью земли на высоту 0.25–0.3 м, легко преодолевало мелководье и выходило на отлогий берег По результатам испытаний для увеличения мореходности подушку судна оборудовали гибким ограждением (юбкой). Вспоминали, что первую юбку изготовили на заводе “Красное Сормово”, но она быстро пришла в негодность. В дальнейшем вторую “юбку” для судна по спецзаказу изготовил знаменитый Ярославский шинный завод. После успешных испытаний, СВП “Сормович” сдали в опытную эксплуатацию для пассажирских перевозок. Конструкция и характеристики

"Сормович" имел длину 29,2 м, ширину 11,33 м и высоту 7,8 м. Водоизмещение судна составило: полное 37 т, порожнее 25,4 т. Средняя осадка в полном водоизмещении составляла всего 0,37 м. В качестве энергетической установки на судне использовали авиационный газотурбинный двигатель АИ-20К мощностью 1690 кВт (2000 э.л.с.). В качестве вспомогательного турбогенератора использовали газотурбинный двигатель АИ-8 с генератором ГС-24. Газотурбинный двигатель АИ-20К приводил во вращение 12-лопастный осевой вентилятор для нагнетания подушки и движители. Была применена сопловая схема формирования ВП (воздушная завеса). Подушка имела длину 20,4 м, ширину 3,2 м и высоту гибкого ограждения 0,8 м. Площадь воздушной подушки была 208 м2, давление воздушной подушки - 130 кг/м2. В качестве движетеля было использовано два четырехлопастных дюралевых реверсивных винта АВ-4, диаметром 2,6 м. Заявленную максимальную скорость СВП могло достичь 100 км/ч, хотя по воспоминаниям очевидцев на испытаниях “Сормович” достигал скорости 120-130 км/ч. Дальность плавания составила 600 км, а автономность хода - 8 часов. Судно имело экипаж 3 человека и могло брать на борт до 50 пассажиров. Пассажирский салон на 50 человек был размещён в носовой части судна. Эксплуатация

После успешных испытаний при поддержке Волжского речного пароходства СВП «Сормович» было поставлено на экспериментальную пассажирскую линию Горький – Чебоксары протяженность в 274 км по реке Волга. Возглавлял команду на судне капитан Владимир Александрович Щербаков, который совмещал на судне должности механика и капитана. Из Горького до Чебоксар и обратно судно добиралось всего за один день. Об одном казусном случае во время эксплуатации В. А. Щербаков поведал следующее: "Однажды захотелось руководству прокатиться на СВП, набилось полно народа. Присутствовал на борту и капитан первой «Ракеты» Виктор Григорьевич Полуэктов. Решили размяться по берегу, с двух бортов выкинули трапы, причем один без ведома команды. Его-то и забыли закрепить. Когда судно двинулось по песку, трап упал и попал в винт. Затрясло, естественно, но кое-как до воды добрались, пересадили пассажиров на мимо проходящий «Метеор»." На данной линии судно проработала всего две навигации 1971 и 1972 года. Эксплуатация осложнялась проблемами с раздаточным редуктором, который выходил из строя, Из-за спешки при сдаче судна на нем был ряд недоработок, в результате чего судно вывели из эксплуатации после сравнительно небольшой эксплуатации. По статистическим данным СВП "Сормович" обслужило около 6000 пассажиров. О проблеме главного редуктора В. А. Щербаков вспоминал следующее: "Было у «Сормовича» «больное место». Представьте себе, в машинном отделении стоят турбина и большой раздаточный редуктор, который один посылает энергию на три агрегата: винты и вентилятор. Вот этот редуктор и выходил все время из строя! А причина в том, что судно не довели до ума — поторопились спустить на воду." Зимние пассажирские перевозки

В 1971 году СВП “Сормович” проходил зимние испытания в районе Телячьих островов. Испытания проводились с целью определения возможности пассажирских перевозок в зимний период. На случай, если "Сормович" застрянет во льдах, был приготовлен армейский бронетранспортер для эвакуации судна из-за ледяного затора. Испытания прошли успешно, но от идеи пассажирских перевозок на СВП зимой отказались.

Несмотря на то, что судно проектировалось с учетом эксплуатации и в зимние месяца, принятие такого решения непонятно. Возможно, это было связно с многочисленными проблемами в доводке судна, либо, вероятнее всего, в практически полностью отсутствующей инфраструктуре речного флота для зимней навигации на реке Волга. В ходе этих испытаний была выявлено явление разрушение ледяного покрова. Появление значительных деформаций ледяного покрова при движении СВП отмечалось в процессе испытаний, однако этим фактам не придали значения и дальнейшие исследования в этом направлении не выполнялись. Уделив данному явлению должное внимание, могли бы данные разработки пустить в нужное русло, создав специальные ледокольные СВП. Но видимо не судьба…

Анекдотичный случай

Смешной случай произошел с “Сормовичем” в Васильсурске, Горьковской области, превратившись в анекдот-легенду, имевшей широкое распространение в сети Internet на различных развлекательных ресурсах. Чтобы не пересказывать уже рассказанное, ниже полностью привожу оригинальный текст описывающий этот случай:

История эта произошла в начале 70-х на Волге в поселке Васильсурск. Тогда между Горьким и Чебоксарами ходило с пассажирскими рейсами судно на воздушной подушке "Сормович". Видик у "Сормовича" был своеобразный. Внешне он напоминал приплюснутую лягушку, которой какой-то умник приспособил сзади по бортам два вентилятора, а в зад воткнул ракетное сопло, которое на самом деле было выхлопной трубой. Рев, который издавал "Сормович", был слышен за несколько километров от Волги. Очень интересно было наблюдать за ним, когда он на полной скорости вылетал из-за песчаной косы напротив Васильсурска и боком летел к пристани, или если экипаж проводил осмотр состояния юбки судна и "Сормович" вылезал на пляж. Одним из самых интересных зрелищ было умывание пристани: шкипер договаривался с капитаном и "Сормович", отходя от пристани, на пару метров давал полный газ и при этом разворачивался на месте. При этом на большую высоту вставала стена воды, а вентиляторы гнали ее на пристань. Полюбоваться этим зрелищем специально приходили аборигены и отдыхающие из местных домов отдыха. Когда происходило все это действо, все присутствующие с веселыми воплями и визгами разбегались кто куда и желающих при приходе "Сормовича" всегда хватало. Но однажды....

На пристани присутствовало какое-то начальство из пароходства, и одному из них захотелось полюбоваться "Сормовичом". Но он не подозревал о таких способностях последнего. В новенькой и чистой рубашке начальник вышел на верхнюю палубу пристани.... Через пару минут после отхода "Сормовича" в диспетчерскую пристани ввалилось какое-то мокрое существо в рубашке, которая больше напоминала шкуру леопарда. При ближайшем рассмотрении был опознан тот самый начальник. Когда "Сормович" проводил операцию по умыванию пристани, вода обрушилась на начальника, а выхлопная труба полутораметрового диаметра обильно припудрила его сажей. С пристани сажа элементарно смывалась той же самой водой, а к рубашке прилипло основательно. Он крыл "Сормовича" последними слова, орал, что если бы знал такое, он бы этого гаденыша в зародыше придушил бы. Но...

Время прошло, а "Сормович" по Волге больше не бегает.

Судьба

К сожалению, опытная эксплуатация на пассажирских линиях СВП "Сормовича" продлилась всего две навигации. Конечно, на судьбу “Сормовича” никак не мог повлиять анекдотичный случай, описанный выше, проблема была полностью техническая. Из-за постоянных проблем, связанных с поломкой главного редуктора и других недоработок судно сняли с эксплуатации. По воспоминаниям В. А. Щербакова причиной снятия с эксплуатации судна послужил окончательный вывод из строя главного редуктора. Газотрубоход списали в 1974 году. "Сормович" встретил свой конец на базе ЦКБ по СПК в Чкаловске (Горьковская область), где пролежав некоторое время в калашном ряду, после того, как его привели в полное негодное состояние, он был разрезан на куски безжизненного металла. (с) Юрий Дорошенко

Источники:

1. История развития СВП

2. RiverFleet.ru - СВП Сормович (1872)

3. В.П. Соколянский, Ю.А. Захарченко, А.А. Долгополов и др - Амфибии с шасси на воздушной подушке – ключ к Арктике

4. Анна Моисеева - С ярлыком нерентабельности, Газета «Волго-Невский Проспект» №11(05) от 23 сентября 2005 года

https://doroshenko-us.livejournal.com/8186.html

Пассажирское СВП "Сормович"