День победы русской армии в Полтавской битве (1709 год)

День воинской славы России 10 июля.

(Хотя само событие произошло 8 июля. Лично мне перенос даты события вообще не понятен, но этот факт даже узаконен Федеральным законом, как бы смешно это ни звучало... Ч.Ж.)

Полтавская битва — крупнейшее генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 год (28 июня по шведскому календарю) в 6 верстах от города Полтавы (Гетманщина). Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе.

Предыстория После поражения русской армии при Нарве в 1700 году Карл XII возобновил военные действия против саксонского курфюрста и польского короля Августа II, нанося ему одно поражение за другим.

Возвращение русских земель в Ингерманландии, основание русским царём Петром I в устье Невы нового города-крепости Санкт-Петербург (1703) и успехи русских в Курляндии (1705) побудили Карла XII принять решение после разгрома Августа II вернуться к действиям против России и захватить Москву. В 1706 году Август II потерпел тяжёлое поражение и лишился короны Речи Посполитой. В июне 1708 года Карл XII начал поход против России.

Пётр I понимал неизбежность наступления шведов вглубь России. После того как русская армия избежала разгрома под Гродно в 1706 году, вскоре после приезда царя 28 декабря 1706 года в польском городке Жолкиев состоялся военный совет. На вопрос, «…давать ли с неприятелем баталии в Польше, или при своих границах» — решено не давать (если такое несчастие случится, трудно учинить ретираду), «и для того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда будет; а в Польше на переправах, и партиями, так же оголожением провианта и фуража, томить неприятеля, к чему и польские сенаторы многие в том согласились».

1708 год прошел в столкновениях шведской и русской армий на территории Великого княжества Литовского (сражения при Головчине, при Добром, Раёвке и Лесной). Шведы в полной мере ощутили «оголожение» в провианте и фураже, в чём немало способствовало крестьянство Белой Руси, которое прятало хлеб, корм для лошадей, убивало фуражиров. Осенью 1708 года гетман И. С. Мазепа изменил Петру и принял сторону Карла, заверив его в союзнических чувствах населения Малороссии к шведской короне. Вследствие болезней и плохого обеспечения питанием и амуницией шведской армии необходим был отдых, поэтому шведы из-под Смоленска повернули на земли Малороссии, чтобы отдохнув там, продолжить наступление на Москву с юга.

Однако, зима для шведской армии оказалась тяжёлой, несмотря на то, что русская армия на землях Малороссии прекратила тактику «выжженной земли». Крестьяне Малой России, как и белорусы, с ненавистью встретили иноземцев. Они убегали в леса, прятали хлеб и корм для лошадей, убивали фуражиров. Шведская армия голодала.() К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, она потеряла до трети состава и насчитывала 35 тыс. человек. Стремясь создать выгодные предпосылки для наступления, Карл решает овладеть Полтавой, которая с фортификационной точки зрения казалась «лёгкой добычей». Сама Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны - состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. Неблагоприятные климатические условия помешали в этом Карлу, который повел свою армию на Москву с юга, через Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками.

(30 апреля) 11 мая 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4.200 солдат и 2.600 вооруженных горожан под руководством полковника А.С. Келина успешно отбил ряд штурмов. Героическая оборона Полтавы сковала силы Карла ХII. Благодаря ей Русская армия получила возможность в конце мая 1709 года сосредоточиться в районе крепости и подготовиться к битве с врагом, так как в конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. На военном совете 27 июня (16 июня по старому стилю) было решено дать генеральное сражение. К 6 июля (25 июня по старому стилю) русская армия, численностью в 42.000 человек и имевшая 72 орудия, расположилась в созданном ею укрепленном лагере в 5-ти километрах севернее Полтавы.

Поле перед лагерем шириной около 2,5 километра, прикрытое с флангов густым лесом и зарослями, было укреплено системой полевых инженерных сооружений из шести фронтальных и четырех перпендикулярных им четырехугольных редутов. Редуты находились друг от друга на расстоянии ружейного выстрела, чем обеспечивалось тактическое взаимодействие между ними. В редутах разместились два батальона солдат и гренадеров, за редутами — 17 кавалерийских полков под командованием Александра Меншикова.

Замысел Петра I заключался в том, чтобы измотать противника на передовой позиции (линии редутов), а затем разбить его в открытом полевом бою. В ночь на 8 июля (27 июня по старому стилю) шведское войско под командованием фельдмаршала Карла Реншильда (Карл ХII на рекогносцировке был ранен) численностью около 20.000 солдат и с четырьмя орудиями — четырьмя колоннами пехоты и шестью колоннами конницы — двинулось к позиции русских. Остальные войска — до 10.000 солдат находились в резерве и на охране шведских коммуникаций. Могучий патриотический настрой вызвали у русских воинов обращенные к ним перед началом сражения слова Петра: «Воины! Пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу Веру и Церковь…. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего».

В 3 часа ночи 8 июля (27 июня по старому стилю) русская и шведская конницы завязали упорный бой у редутов. К 5 часам утра шведская конница была опрокинута, но следовавшая за ней пехота овладела первыми двумя русскими редутами. В шестом часу утра шведы, наступая за отходившей русской конницей, попали своим правым флангом под перекрестный ружейный и пушечный огонь из русского укрепленного лагеря, понесли большие потери и в панике отошли к лесу. В это же время правофланговые шведские колонны, отрезанные в ходе боев за редуты от своих главных сил, отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей Меншикова и сдались. Около 6 часов Петр I вывел армию из лагеря и построил ее в две линии, где в центре разместил пехоту, а на флангах конницу Меншикова и Боура. В лагере был оставлен резерв (девять батальонов). Главные силы шведов выстроились напротив русских войск. В 9 часов утра завязался рукопашный бой. В это время конница Русской армии стала охватывать фланги противника. Шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен.

Полтавская битва закончилась убедительной победой русской армии. Противник потерял свыше 9.000 убитыми, 19.000 пленными. Потери русских — 1.345 человек убитыми и 3.290 ранеными.

Сам Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна.

Полтавская победа определила исход Северной войны. Русская армия показала прекрасную боевую подготовку и героизм, а Петр I и его военачальники — выдающиеся полководческие способности. Русские первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию.

В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Сам король с Мазепой скрылся на территории Османской империи. Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы в этой битве по указу Петра была построена Сампсониевская церковь (поскольку битва произошла в день святого Сампсония Странноприимца - его память чтят 27 июня по старому стилю).

К 25-летнему юбилею битвы в Петергофе была установлена известная сегодня скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву», где лев символизировал Швецию, герб которой содержит этого геральдического зверя. На самом поле Полтавской битвы в 1852 году была заложена Сампсониевская церковь.

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установлено несколько памятников.

В советское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.

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Бог войны

Одним из главных факторов, обеспечивших победу русского войска над неприятельским, стала артиллерия. В отличие от шведского короля Карла XII, Петр I не пренебрегал услугами «бога войны». Против четырех шведских пушек, привезенных на поле под Полтавой, русские выставили 310 разнокалиберных орудий. За несколько часов на наступающего неприятеля были обрушены четыре мощных артиллерийских удара (артподготовка). Все они привели к серьезным потерям со стороны шведов. В результате одного из них и вовсе треть армии Карла попала в плен: 6.000 человек разом.

Петр-полководец

После полтавской победы Петр I был произведен в чин старшего генерал-лейтенанта. Это повышение — не простая формальность. Для Петра сражение под Полтавой было одним из важнейших событий в жизни и — с определенными оговорками — жизнью своей он мог при необходимости пожертвовать. В один из решающих моментов боя, когда шведы прорвали русские ряды, он выехал вперед и, несмотря на прицельную стрельбу, которую вели по нему шведские стрелки, скакал вдоль линии пехоты, вдохновляя бойцов личным примером. Согласно преданию, он чудом спасся от гибели: три пули почти достигли цели. Одна пробила шляпу, вторая попала в седло, а третья — в нательный крест.

«О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего», — таковы знаменитые слова, сказанные им перед началом битвы.

Чтоб враг не испугался…

Боевой дух воинов был под стать настроению полководца. Полки, оставленные в резерве, будто бы просились на передовую, желая принять как можно более деятельное участие в столь важной для страны битве. Петр был даже вынужден оправдываться перед ними: «Неприятель стоит близ лесу и уже в великом страхе; ежели вывесть все полки, то не даст бою и уйдет: того ради надлежит и из прочих полков учинить убавку, дабы через свое умаление привлечь неприятеля к баталии». Преимущество наших войск над вражескими и вправду было велико не только в артиллерии: 22.000 против 8.000 пехотинцев и 15.000 против 8.000 конницы.

Чтобы не напугать неприятеля, русские стратеги прибегли и к другим хитростям. К примеру, Петр приказал переодеть опытных воинов в форму новобранцев, чтобы обманутый враг направил свои силы на них.

Окружение врага и сдача

Решающий момент в битве: распространение слуха о гибели Карла. Довольно быстро выяснилось, что слух преувеличен. Раненный король приказал поднять себя, как знамя, как идола, на скрещенных копьях. Он кричал: «Шведы! Шведы!» Но было поздно: образцовая армия поддалась панике и обратилась в бегство. Через три дня ее, деморализованную, настигла конница под командованием Меншикова. И хотя численный перевес теперь был у шведов — 16.000 против девяти – они сдались. Капитулировала одна из лучших армий Европы.

Отсудить лошадь

Впрочем, некоторые шведы смогли найти выгоду и в разгромном поражении. Денщик лейб-драгуна Карла Строкирха во время боя отдал лошадь генералу Лагеркруну. Через 22 года кавалерист решил, что пора вернуть должок, и обратился в суд. Дело было рассмотрено, генерала обвинили в конокрадстве и предписали выплатить компенсацию в 710 далеров, что равняется примерно 18 килограммам серебра.

Реляция о виктории

Парадоксально, но при том, что в самой битве русские войска по всем статьям были обречены на победу, реляция о ней, составленная Петром, наделала в Европе много шуму. Это была сенсация.

В газете «Ведомости» было напечатано письмо Петра царевичу Алексею: «Объявляю вам о зело превеликой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших солдат даровать изволил, с малою войск наших кровию».

Память о победе

В память о победе и погибших за нее воинах на месте битвы был установлен временный дубовый крест. Петр планировал также заложить здесь мужской монастырь. Деревянный крест был заменен на гранитный лишь через сто лет. Еще позже — к концу 19 века — на месте братской могилы построили тот памятник и часовню, что видят сегодняшние туристы. Вместо монастыря в 1856 году воздвигли храм во имя Святого Сампсония Староприимца, который приписали к Крестовоздвиженскому женскому монастырю.

К 300-летию битвы часовню Святых апостолов Петра и Павла, стоящую на братской могиле, реставрировали, но она, как многие памятники истории на Украине, по-прежнему находится в аварийном состоянии и почти всегда закрыта для посещения.

http://ветеранювао.рф/755-den-voinskoj-slavy-rossii-10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-v-poltavskoj-bitve-1709-god

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