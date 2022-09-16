Слепые воины на защите неба блокадного Ленинграда

Совершенно поразительный и малоизвестный факт: однажды во время Великой Отечественной войны на службу в Красную Армию были призваны инвалиды I группы – абсолютно слепые люди. Многие из них были музыкантами. Служили они не в полковых оркестрах, как вы могли бы сразу предположить. Они не участвовали в музыкальных радиотрансляциях, поднимающих боевой дух советских воинов. Они не ездили по фронтам с концертами. И даже не выступали в знаменитом ансамбле красноармейской песни и пляски Александрова. Могу поспорить, что вы сейчас удивитесь: незрячие музыканты успешно сражались с самолётами люфтваффе!

Это же невозможно! Как такое может быть? – скажете вы. А вот давайте представим себе следующую картину: январь 1942 года, блокадный Ленинград, замёрзший и обесточенный город, жуткие морозы и страшный голод, на улицах на саночках везут мёртвых, очереди за хлебом и водой, окна домов занавешены для светомаскировки, а их стёкла заклеены крест-накрест бумажными полосками – это чтобы при взрыве бомб и снарядов разлетевшиеся стеклянные осколки не поранили людей. У странной установки с гигантскими раструбами, похожими на граммофонные трубы, сидит слепой человек. И днём, и ночью. По много часов в сутки.

Таких слепых «слухачей» в блокадном Ленинграде было 12 человек. Их отобрали из 300 незрячих людей, отказавшихся уехать в эвакуацию и оставшихся в городе. Три сотни инвалидов по зрению не сидели сложа руки. Они трудились наравне со всеми осаждёнными – работали на заводах, плели маскировочные сети, шили тапочки для раненых. В госпиталях выступали слепые музыканты и певцы. Большинство из них вошли в состав фронтовых концертных бригад, выступавших на боевых позициях. Когда был объявлен набор в войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), практически все они подали заявления о приёме. Однако сразу же пришлось отсеять женщин, поскольку дежурства «слухачей» проходили в тяжелейших условиях, прежде всего климатических. Потом исключили по состоянию здоровья многих мужчин, потому как продержаться всю ночь на сильном морозе не каждому молодому-здоровому по плечу. Звукоулавливатель. Расчет ЗТ-5 Звукоулавливатель Звукоулавливатель ЗТ-5 Звукоулавливатель ЗТ-5

В итоге из всех добровольцев была отобрана небольшая группа людей с идеальным слухом и отправлена на курсы по подготовке специалистов в области звукоулавливания. После обучения 12 человек были зачислены в действующую армию.

Слухач Алексеев газета На страже Родины 1941 год



Среди этих 12-ти были известные в городе на Неве музыканты. Например, Иван Филиппович Скробат до войны был руководителем одного из знаменитых ленинградских оркестров. Гавриил Фёдорович Серебренников был настройщиком пианино на фабрике «Красный Октябрь». А Алексей Фёдорович Бойко виртуозно играл на баяне.

В декабре 1941 года слепые воины вышли на боевое дежурство. Каждый из них работал вместе со зрячими красноармейцами у звукоулавливателя ЗТ-2. Эту громоздкую конструкцию наши солдаты остроумно прозвали «Слушай небо». Расчёты ЗТ-2 поворачивали раструбы установки в разные стороны, и «слухачи» слушали небо в поиске возможной опасности. Звукоулавливатель Слушай небо в музее Звукоулавливатель Слушай небо в Артиллерийском музее СПб

Незрячие защитники Ленинграда, обладавшие обострённым слухом, в первые же дни своей службы добились отменных успехов. Они запросто отличали советские самолёты от немецких, а также называли их типы и марки. Они оказались способными не только обнаруживать вражеские воздушные цели на значительном расстоянии, но и определять какие именно бомбардировщики приближаются – «Хейнкели» или «Юнкерсы». А пункт управления рассчитывал высоту полёта и расстояние. Всё это давало возможность силам противовоздушной обороны своевременно подготовиться к отражению налёта – вовремя поднять в воздух истребительную авиацию или открыть плотный заградительный огонь зениток. Зенитчики Ленинграда на Стрелке Васильевского острова Зенитчики корабельные Зенитчики Ленинграда

В начале 1942 года на Ленинградском фронте появились новые модифицированные звукоулавливающие установки ЗТ-5, спаренные с прожектором и установленные на грузовиках ЗИС-5. Благодаря им бойцы воздушного наблюдения могли не только засечь самолёты противника ещё на подходе к линии фронта, но и ярко осветить их мощными прожекторами. После чего вражеские бомбардировщики превращались в уязвимые цели для зенитной артиллерии. Немецкие бомбовозы, наткнувшись на плотный заградительный огонь, часто возвращались обратно, неся потери и не сбросив свой смертельный груз на Ленинград. Звукоулавливатели ЗТ-5 на Красной площади Установка звукоулавливателя ЗТ-5 Прожектор звукоулавливателя ЗТ-5 Прожекторы ПВО

Заслуги незрячих «слухачей» были отмечены командованием. Приведу цитату из представления к награждению медалью «За боевые заслуги» ефрейтора Якова Львовича Зобина: «За период службы показал себя дисциплинированным, энергичным, требовательным к себе бойцом, отзывчивым товарищем… Будучи слепым, отлично изучил материальную часть звукоуловителя и боевую работу на нём».

Вы только вдумайтесь – ведь это совершенно беспрецедентный документ! Прочти его кому-нибудь на Западе – ефрейтор Зобин, будучи слепым, отлично изучил материальную часть военного оборудования и боевую работу на нём – ведь не поверят, что незрячие люди служили в армии!

Яков Львович Зобин, наградной листЯков Львович Зобин, наградной листЯков Львович Зобин, наградной лист

Многие из слепых бойцов прошли через всю войну. Все они награждены орденами и медалями. Аверкий Артемьевич Никонов через 1,5 месяца службы погиб на боевом посту в Колпино – пригороде Ленинграда. Василий Иванович Цыпленков служил в 189 зенитно-артиллеристском полку, летом 1942 года он был демобилизован по состоянию здоровья и, оставаясь в блокадном Ленинграде, умер от дистрофии.

Количество человеческих жизней, спасённых слепыми «слухачами», невозможно подсчитать даже теоретически. Каждый месяц благодаря их службе отражались десятки, а то и сотни налётов. Тысячи ленинградцев уцелели благодаря тому, что авиация противника обнаруживалась на дальних подступах к городу. Мы должны помнить о вкладе 12-ти незрячих воинов в оборону Северной Столицы. Звукоулавливатель в Ленинграде Звукоулавливатель в Ленинграде Звукоулавливатель ЗТ-5 Звукоулавливатель ЗТ-5 и краснофлотцы

Спасибо вам, дорогие незрячие защитники Ленинграда:

Пётр Николаевич Борисов,

Павел Петрович Петров,

Эдуард Филиппович Кем,

Фёдор Петрович Борейко,

Аверкий Артемьевич Никонов,

Иван Филиппович Скробат,

Василий Иванович Цыпленков,

Константин Андрианович Михайлов,

Гавриил Фёдорович Серебренников,

Игорь Антонович Заикин,

Яков Львович Зобин,

Алексей Фёдорович Бойко.

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1516-slepye-voiny-n...