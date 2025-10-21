Стихи о главном 15

ВЗВОД (СОРОК ПЯТЫЙ, НОВЫЙ ГОД)



Поле в плен зимою взято.

Ну, посмотрим, чей черёд:

По воронкам с тихим матом

К деревеньке взвод ползёт.



Автоматы, маскхалаты,

Новый год-а тут Война,

В общем, разные ребята,

Да судьба на всех одна.



Добровольцы, кто откуда,

Хоть сейчас их на плакат,

Пулемёт не спит, паскуда,

Бьёт с деревни наугад.

➖➖➖➖➖

Подползли к чужим окопам,И, как на голову снег,Разобрались с пулемётом,Тихо сделали – успех.В ход пошли лопатки, финки,С Новым годом, Третий Рейх,Бой разбит на поединки,Смерти поровну на всех.Победил, умывшись кровьюКомсомольский славный взвод.Подкрепилися махрою,Развернули пулемёт.В деревеньке пост, шлагбаум,И продрогший часовойЗатянул «О Tannenbaum»*На гармошке на губной.Шум моторов, и колонна:«Подкрепление никак?Тут кажись, до батальона!Танк, ещё, и снова танк!»Кто ж сказал из них: «Ребята,Час, и полк пойдет в прорыв,Не сдадим позиций гадам,Пока кто-то будет жив!»Лейтенант то был, наверно,Кто сейчас и разберёт…В общем, бился беспримерноЭтот час мальчишек взвод.Каски, шапочки-ушанки,И судьба, одна на всех,Дрался взвод, и полз под танки,Падал в новогодний снег.И казалось, песня спета,Только яркою звездойВ небе вспыхнула ракета.Полк сквозь поле мчался в бой!Белые «тридцатьчетвёрки»И к броне прилип десант,На своём последнем вздохеИх увидел лейтенант.Танки проносились мимоЧерез снег, как будто вброд.Купиной неопалимой**Из траншей поднялся взвод.Пять мальчишек почерневших.Пятеро из тридцати,Средь «Пантер»*** дотла сгоревших,Их что не смогли пройти.Поле, белый снег и вьюга.Молодых мальчишек взвод,Вдалеке раскаты, глухо,Сорок пятый, Новый год…© Юрий Никитенко*«О Tannenbaum» - немецкая новогодняя песня;**Неопалимая купина - Выражение «неопалимая купина» буквально означает «несгораемый куст».Оно связано с библейским преданием о горящем, но чудесным образом не сгорающем терновом кусте, в пламени которого Бог явился Моисею.В переносном смысле выражение «неопалимая купина» означает что-то, не поддающееся уничтожению, в частности — сожжению;***«Пантера» - (нем. Panzerkampfwagen V Panther, сокр. Pz.Kpfw. V Panther) — немецкий средний танк времён Великой Отечественной Войны.Не надо говорить высоких фраз,Не надо лучше, чем ты есть, казаться.Нас жены провожая каждый раз,Твердят как заклинанье: возвращайся.А мы уходим, оставляя за спиной,Свои заботы, радости и близких,Чтобы спасти людей, закроем их собойОт пули озверевших террористов.Из года в год несем мы этот крест.От напряженья мышцы рвем и жилы,И каждый раз, надев бронежилет,Стараемся, чтоб люди были живы.Чтоб страх не искажал ребячьих глаз,Чтоб матери не ведали печали,Мы тянем лямку, люди, ради вас,И это не однажды доказали.Сарапул — восемьдесят первый год,Тбилиси — «свадьба» в восемьдесят третьем,Уфа — захвачен снова самолет,В Орджоникидзе угрожали детям.Не раз сигнал тревоги нас срывал,Мы жизнью ради жизни рисковали,Но на судьбу нам сетовать нельзя:Ведь мы работу добровольно выбирали.И если завтра прозвучит «Набат» –Опять шагнет навстречу смерти кто-то,Чтоб сделать свое дело, как всегда.Такая вот, друзья, у нас работа.

Исчезнет морок новогоднего веселья,

Страна проснётся в новый день войны,

А в душах - как от тяжкого похмелья,

И с неба плач-капель; да капли нет весны.

Народ молчит и хмурит лица.

Спущусь в метро: свободных мест полно,

Разочарованна блудница,

Что в праздник ей опять не повезло,

Бабуля с палочкой, наверно, от сестрицы,

Усталая, присела на скамью,

И скучны, и нейтральны лица.

Услышать бы мне стук в сердцах:

Люблю, люблю, люблю.

И вновь - наверх, где каплет, как весною.

Дай Бог, чтоб и на фронте дождь и хмарь

Стояла, и солдатикам покоя

Господь послал без коптеров -

а это почти что рай.

Пусть грязь и жижа по колено,

В окопах то ль болото, то ль ручей,

Безумие войны и запах тлена,

Но выжить больше шансов у парней.

Молись, страна. Какое ж тут веселье...

Повержен будет враг. Но как же тяжело

Кровавое народное похмелье...

Куда без Бога всю Россию занесло?

➖➖➖➖➖

© Владимир Баранов, отец Русского солдата

Художник Валентина Ильиных

Пошли мне, Боже, честной, чистой смерти,

Избави, Правый, от коварного бесчестья:

Подставь под пули - только не под плети,

Я сам шагну в прицела перекрестье.

Огороди, Христе, от слухов злых и толков,

От кривды бесовской да от лукавства.

Пошли мне, Отче, горсть шальных осколков,

Да места малость у порога Царства.

Спаси меня от слабости безволья,

Не дай мне впасть в уныние и ропот,

Дай быть, пока не стал землею, солью.

Услышь, Всевышний, то ли крик, то ль шепот.

Не попусти, чтоб стаю грызла свора,

Пошли по милости мне чистой, честной смерти.

Ведь мертвые не ведают позора,

Направь же, Отче, нас под пули, не под плети...

➖➖➖➖➖

© Виктор Пикалов, участник СВО

Сегодня

не найти дорог

под белой мишурой,

и бой за снежный городок

затеян детворой.

промокли варежки насквозь,

и шапка сбита вбок,

но взять пока не удалось

упрямый городок.

ждёт дома праздничный уют,

но погляди туда,

где настоящие идут

бои

за города.

там - сплошь разбитые дворы

и смертная вражда,

и выбывают из игры

там раз и навсегда.

замёрзли пальцы у стрелка

под бурей ледяной,

и в будущее путь пока

не виден под войной.

но бьётся намертво солдат

сурово, по-мужски

за русский мир,

где нам грозят

лишь

детские снежки.

➖➖➖➖➖

© Наталья Непорада

Художник Валентина Ильиных

Рявкнет очередь с бэтээра,

Вспыхнет весело груда шин –

Полновесною, лютой мерой

Всем отмерится «от души»...

Украина! Да что ж ты «робишь»,

Горе дальнее, но – моё?

Из какой неземной утробы

Вышло в степи твои – зверьё?

Чёрно-красное, как гангрена,

Неразборчивое, как мор...

Гладиаторскою ареной

До каких же ты будешь пор?

Свистнет пуля и мальчик всхлипнет

Об отце, что её «словил»...

Холод смертный легко и липко

Гнёзда в нас этой ночью свил.

➖➖➖➖➖

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", ПВД добровольческого отряда БАРС-20

Художник Валентина Ильиных

Я скажу, что война безобразна,

А романтика - полная чушь.

Горячо нам здесь, холодно, грязно.

Миллионам израненных душ.

Море крови, дерьма и блевоты.

Не помыться путëм, не поесть.

Будни грязной, тяжёлой работы,

Нету времени даже присесть.

И костлявая здесь постоянно

Бродит тенью за каждым из нас.

И сбивается чëрт окаянный

С счëту страшного в тысячный раз.

Здесь у подвига чëрные руки,

А у трусости подлинный смрад.

И войне аплодируют СУКИ,

Те, кто мирному небу не рад.

Чем здесь, можно спросить, вдохновляться?

Как разорванный друг твой кричит,

Когда мина калибром сто двадцать

Рядом с вами в окоп прилетит?

Ты со страху дрожа поправляешь

Вместе с грязью и кровью кишки

И обратно в живот собираешь

Словно с грядки картошку в мешки.

Где здесь место спрошу романтизму,

Когда с петли снимаешь детей

И орëшь похоронную тризну,

Обезумев от этих смертей?

Эти строки увы бесконечны

Перечислить, не хватит чернил.

Восхищаться войной могут вечно

Тот, кто не был на ней и не жил...

➖➖➖➖➖

Станислав Ведринцев, позывной «Поэт», участник Патриотической творческой мастерской Захара Прилепина

Ночь без тебя

Зима совсем не снежная у нас.

Блиндажным светом ночь озарена.

А ты не спишь, родная, в поздний час

И между нами пропастью война.

В солдатской кружке остывает чай.

Противник прет. Очередной накат.

Ты пишешь в телефоне: "Отвечай"

А связи нет. Хоть я ответить рад.

А связи у нас по пикселям теперь

На пару букв, на маленький пробел .

Ты просто жди. Прошу, ты только верь

Чтоб я дожить до отпуска успел.

И глаз твоих увидеть синеву,

Чтоб вопреки накатам новым смог

Я только ради этих дней живу.

Средь выжженных и раненых дорог.

Не снежная, не добрая зима

Арта встречает шумно новый год

Я без тебя схожу теперь с ума

Мечтая часто ночи напролет.

➖➖➖➖➖

Елена Шеховцова 04.01.2025г

Художник Za Победу

Вместо звона колокольного

За спиною бьёт арта.

Здесь престол - под лапой хвойною,

И мы сложим три перста,

Осеняя плоть под "броником",

И попросим в Рождество,

Чтобы знали про патронники

Лишь из хроник СВО

Наши дети, внуки, правнуки.

И с молитвой в бой пойдём.

Только позже, в детской азбуке

Напишите, как огнём

И солдатским ратным подвигом

Был добыт Победы День.

И о триколоре поднятом

Над домами деревень

Малороссии израненной.

Расскажите всё о нас...

Под Звездой январской, раннею

В бой идут Солдат и Спас.

➖➖➖➖➖

© Ирина Трусова

В КАРАУЛЕ НА РОЖДЕСТВО

Сединою деревья покрылись,

В спину бьёт ледяная шрапнель

Так, что хлопья завьюженной пыли

Набиваются враз под шинель.



Беспощадную русскую зиму

Знали Гитлер и Наполеон,

Пережить её невыносимо,

Как ознобный и тягостный сон.



Мне бы только часок продержаться,

А за ним – простоять и другой!

Чтоб смогли через вьюгу добраться

Разводящий и с ним часовой!



А пока – в неусыпных моленьях

Охраняю доверенный пост…

Осенив себя Крестным знаменьем,

Не покину Рождественский пост.



Дома матушка бьётся в молитвах…

Где-то батько «хлебнул» за меня…

Я один на посту, как пред битвой,

Рождество и Отчизну храня.

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, Заслуженный работник культуры РФ, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий, февраль 1981 г.

ПВО сражается с драконом,

Рвётся сталью чёрный неба шёлк,

Николай Угодник на иконе

Улыбнётся, это хорошо.

Только сердце всё, зараза, колет,

Точит сердце липкий детский страх,

Станет лучше, но сейчас такой он,

Этот светлый праздник Рождества.

Зазвенят стеклянные игрушки,

Фейерверком обернётся гром

И по острым ёлочным макушкам

Разольётся белым серебро.

Вместо камуфляжа будут платья,

Вместо маршей классика и джаз,

А в заснеженных полях лежат небратья

С русской пулей между мёртвых глаз.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Мальянц

У них всё есть!"– сказала Анна Пална,

Переключив с канала про войну.

И откусила бутерброд с икрою,

Печеночки подсыпала коту.

"Им столько нужно!" – прошептала тётя Маша,

Идет с артритом снова сеть она плести.

Помолится и ленточки вплетая,

Надеется солдатика спасти.

"У них всё есть!" – сказал Иван Евгенич

И вышел на балкончик покурить.

Его нутро коньяк французский греет,

А пацанам так хочется пожить.

"Им столько нужно!" – прошептал Егор Иваныч.

Аванс сегодня на заводе получил

И разложил на внуков и для фронта.

Себя на сигареты обделил.

"У них все есть!" – сказала стример Катя.

И груди оголила на экран.

И сыплятся прыщавые донаты,

Чтоб Катя посетила много стран.

"Им столько нужно!" – перед классом шепчет Лиза.

Коробку склеила, нарисовала букву Z,

И переводит деньги волонтёрам,

"С восьмого А всем воинам привет!"

"У них всё есть!" – смеётся рэпер Вася,

Носком от "Найк" свой гендер он прикрыл.

А там за лентой снайпер из морпехов,

Лежал в грязи и четверых убил.

"Им столько нужно!" – начал речь студент Алеша.

В общаге он про брата рассказал.

Его послушали и скинулись ребята,

На очень нужный нашим "Нефопам".

Пока страна разделена на части,

Пока единой силой нам не стать,

Нам будет трудно победить на фронте.

Давайте вашу совесть пробуждать!

➖➖➖➖➖

(Автор неизвестен)

Я из без вести пропавших

На войне в чужом краю.

Не отмечен среди павших

В том отчаянном бою.

На заре, еще живого, завалил землей снаряд.

Из состава рядового исключил меня комбат.

Надо мной прошла пехота,

Танки грозные прошли.

Пронесли в санбат кого то,

А меня вот не нашли...

Нет меня среди погибших,

Нет меня среди живых.

Так о нас, пропавших пишут

В донесеньях фронтовых....

И когда мы перестанем,

Долго выходить на связь

Не вносите в эти списки,

Мы ушли пополнить войско

Мы-Небесная тут Рать...

➖➖➖➖➖Вечная память всем Парням!

(Автор неизвестен)

Художник Валентина Ильиных

ПОЕДИНОК

Чёрный снайпер бьёт на шорох,

Я лежу к земле прижат,

Чёрный снайпер бьёт на шёпот,

Чертов снайпер бьëт на взгляд.



Головы поднять не смея,

«Сохрани, земля!» – молю.

Черный снайпер, сатанея,

Выжидает жизнь мою.



В землю теплую вжимаюсь,

Онемевший и слепой,

В землю чёрную вживаюсь,

Становлюсь землёй самой.



Вглубь системой корневою

Кровь пульсирует моя,

Рот забит землёй сырою,

В сердце – гулкая земля.



Я встаю над горизонтом,

Вся земля со мной встаёт.

Где ты, где ты, снайпер чёртов?!

Ну, посмотрим, чья возьмёт?!

➖➖➖➖➖

© Котюков Лев, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ (9 января 1947, Орёл, РСФСР — 2 сентября 2022)

Художник Валентина Ильиных

Постарайся уснуть.

Сон поможет.

Поможет.

Этот холод не вечен.

Утихнет обстрел.

Мимо мины летят.

И укрыться нам нечем.

Только сон нас укроет.

И несколько тел...

Мы старались идти,

Но нарвались на пули...

Мы старались стоять,

Но накрыло волной...

А теперь все лежат...

На войне мы уснули...

И мой преданный друг закрывается мной...

Им совсем не понять,

Как качается битва,

Как кончается бой...

Им совсем не понять.

И спасает кого-то святая молитва...

А меня не спасла...

Я ушёл умирать.

➖➖➖➖➖

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия

ПОКРОВ

Белое платье, разрезав на полосы,

Стала плести она сеть...

Белая степь, побелевшие волосы –

Кружит над суженным Смерть.

Целит в него – прямо в сердце горячее

Хладный наводит прицел...

Надобно сделать ту ведьму незрячею,

Чтобы остался он цел.

Платье, в котором венчались вчера ещё,

Станет защитой ему,

Чтобы любимый прошёл сквозь пожарища,

Чтобы осилил он тьму.

В стылом окопе, как в Божьей обители,

Силой любовной храним,

Чтобы он выстоял, стал победителем,

Чтобы вернулся живым.

➖➖➖➖➖

© Александр Кердан, член Союза писателей России, полковник запаса

Художник Валентина Ильиных

«Весточка»

Мне сегодня мама разрешили

Написать письмо тебе с небес.

Почту специальную открыли,

В общем, здесь не дня, мам, без чудес.

С первых строк прошу тебя не плакать.

Рай не рай мне, мама, с твоих слёз.

Сразу начинает с неба капать,

Только капли побольней заноз.

Здесь со мною бравые ребята.

Как меня, их так же не спасли.

Госпиталь и белая палата –

Срок пришёл, и душу вознесли.

Возраст здесь один – все молодые.

Нет болезней и печалей нет.

Все до одного в строю живые.

Шлю от всех в письме тебе привет.

Дал мне Бог добро отправить строчки,

Весточку от всех в нём передать,

Сообщить, что живы все сыночки,

Не терзала чтобы себя мать.

Тяжело поверить, понимаю.

Всё сама увидишь, но в свой срок.

Крепко тебя, мама, обнимаю.

С Царствия Небесного, сынок.

(Георгий 09.01.2025)

https://t.me/Georgiypoems/4779

«Верю вопреки…»

Который день он между небом и землёй,

Врачи без сил устали уже биться.

Жена от койки мужа не ногой,

И слёзы с глаз её не перестали литься.

А дома дети, свято веря в чудо, ждут,

И слёзно пишут свои письма Деду Морозу,

Что папку милого у них не заберут,

И молят Господа да отвести угрозу.

В тупик упёрлись и бывалые врачи,

И места нет совсем, почти уже для чуда.

И тут рыдай навзрыд, на стену лезь, кричи,

И коль уйдёт — то не вернуть уже оттуда.

Который день он между небом и землёй,

Врачи без сил совсем устали уже биться.

Жена от койки из палаты не ногой.

Нам вопреки всему осталось лишь молиться.

(Георгий 11.01.2025)

https://t.me/Georgiypoems/4797

Вслед за унылой осенью

в гости придёт зима

снежной неслышной поступью

к улицам и домам.

Город укроет ласково

пухом и серебром,

чтоб самоцветной сказкою

стало всё за окном.

Осени грусть забудется

в шёлке её фаты.

В белом цвету заблудятся

площади и мосты...

«Станьте, шаги, осмысленней», –

я об одном прошу:

«снова – пойдут по чистому

люди искать мечту».

➖➖➖➖➖

© Василий Борисов, офицер запаса

С коркой чёрного хлеба,

Доверяя Христу,

Мальчик смотрит на небо,

Мальчик ищет звезду.

Кто-то «люстру» повесил

Над окопом его,

Мальчик светел и весел,

А вокруг никого.

Он впервые в сочельник

От семьи далеко,

Как библейский отшельник,

Что ж ему так легко?

Кости сводит и ломит,

И крепчает мороз,

С ним сегодня преломит

Чёрный хлеб сам Христос.

Напитает, согреет

От макушки до стоп,

И враги не посмеют

«Отработать» окоп.

В это веруя слепо,

Отвергая беду,

Мальчик смотрит на небо,

И находит звезду.

➖➖➖➖➖

© Инна Кучерова, член Союза писателей России, волонтëр

ЖЕЛАНИЕ

Ночь на НП. Тихо кру́жится снег.

Будто и не было грома и вспышек.

Падает в руку дрожащую мне

С тëмного неба снежинка-ледышка.

"Вот бы прожить эту жизнь ещё раз!"

Дуну в ладошку горячим дыханьем, -

Выкинет в прошлое маленький страз,

Бедам и войнам сказав "До свидания!"...

... Мама насыплет в кулëк леденцы,

Сложит в портфель дневники и задачник,

Крепко завяжет ушанки концы,

Чмокнет в губëшки и скажет: " Удачи! "

Скрипнет морозцем ледок на крыльце,

Солнце мигнëт в белоснежные тучи.

Красным рисует январь на лице

Летних закатов румяные кучи...

... Юлька закуталась в шубку и шарф,

Варежки - мягкие, будто котята.

Злится: нашла на какой-то из парт

Надпись "ЛЮБЛЮЛЮ" - ножом воровато.

Эх, не дождаться, поймëт или нет, -

Снова придëтся тянуть за косички,

Клянчить - списать, хоть и знаю ответ,

С Ленкой болтать показнó-безразлично...

... Мы поцелуемся. Тоже зимой.

Вспыхнут расплавленным сахаром губы,

Ангел порвёт небосвод надо мной,

Вьюгой завоют небесные трубы.

Счастье придëт, развернëт колыбель,

Бросит в перину кричащий комочек, -

Нате, берите! - подарки под ель:

Сказки, пелëнки, бессонные ночи...

... Сын в первый раз взял в ладони снежок,

Хитро взглянул на хрустящие льдинки.

Первый, второй: за шажочком - шажок,

Крутит планету, как песню - пластинка.

Вырасти, выживи, - просто назло

Всем, кто пытается комкать и плавить.

Мне с моей жизнью, по счастью, свезло:

Если вернусь - не кроить и не править...

Крошат Луны замороженный край

Ангелы в белом, домашнем и хаки:

Падают стразы, - лови и гадай!

Бог своим детям бросает подарки...

➖➖➖➖➖

© Антон Смёрдов

МАТЬ ТАНКИСТА



Сорок дней молчала Маржанат,

Сорок дней одна сидела в доме,

Сорок дней – соседи говорят –

Провела несчастная, как в коме.



В полдень, сорок дней тому назад,

Хоронили ящик с телом сына.

Свет очей, надежду Маржанат,

Вязкая навеки скрыла глина.



Свод небес не сотрясла гроза,

Не настала тьма на свете белом,

Но потухли матери глаза –

Два провала в мире опустелом.



Через сорок дней спросила мать:

«Почему не показали тело?»

И в себя, как в гроб, ушла опять…

Кто бы смог ответить ей: «Сгорело»?



Безответны люди и Аллах –

Тяжелей свинца разят вопросы.

Гибнут сыновья в чужих краях –

Только женские седеют косы…



Ты поплачь о сыне, Маржанат,

Боль и горе увлажни слезами.

Камни там горели, говорят…

Что тут скажешь стёртыми словами?..

➖➖➖➖➖

© Мамед Халилов, поэт, прозаик, председатель правления Ярославской региональной областной организации Союза писателей России

ИНАЯ ВОЙНА

Война не такая, как прежде,

Как в фильмах давнишних она.

И дело не в глупой надежде,

Что это не с немцем война.



Что цепью, как было, в атаку

Поднимут: - За Сталина! В бой!

Так шли, неподвластные страху,

Солдаты родимой землёй,



А их пулемёты из дзотов

Стремились безжалостно сечь,

Чтоб смерть одолела пехоту…

А кто-то задумает лечь



Всем телом на амбразуру,

Чтоб пулемёт не строчил

Фашистский. Не спьяну, не сдуру,

А как политрук научил,



Учил воевать, не жалея

Ни сил и ни крови… Вперёд!

И вот уже знамя алеет

И враг о пощаде орёт.



Иная война… Не такая.

По-новому надо уметь…

Не «мессеры» - дроны летают

И сеют летучую смерть.



Иная? Как в давнее время,

Зловещая туча темна.

Но вновь – окаянное бремя -

В ней братьев столкнула война.



Грядут половецкие ханы,

С ножом засапожным в руке…

А слышно: предсмертное: «Мама»

Звучит на одном языке.



Век княжьих междоусобий

В войне этой вновь на кону.

И запах пролившейся крови

Окутал родную страну.



Мы верили… Как доверяли

Лжи наглой, бесстыжей, чужой!

Как будто с обрыва ныряли,

Не ведая, что под водой.



Но. как бы судьба ни сложилась,

Не время пенять да рыдать,

Не веря во вражую милость,

Войну надо довоевать.



Как в давнем году – в Сорок Пятом -

Иного нам всем не дано:

Уложим бандеров проклятых

Навек на могильное дно.



Любые невзгоды осилим…

Над светлой днепровской водой

С мечтой о единстве с Россией

Там ждёт нас Владимир Святой!

➖➖➖➖➖

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Нарвался - бей! Схлестнулся - уничтожь!

Нет выбора: один увидит утро...

И плоть врага кромсал якутский нож,

И рвали зубы воина-якута.

Ни злости, ни пощады...ничего.

Победодобывание - сугубо...

А дальше - целый мир на одного:

Не страшно, если целы нож и зубы.

Война - не самаркандская халва.

Победе - слава! Побежденным - горе!

Историкам - предсмертные слова,

Истории - герой Андрей Григорьев.

➖➖➖➖➖

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

Я видел Ангела в бою

Я видел Ангела в бою,

Он поднимал бойцов упавших,

И с нами шёл в одном строю,

Вселяя веру и бесстрашие.

Я видел свет в его глазах

И крепких рук его объятья.

Спасая жизни и сердца,

Он обращался к нам, как к братьям.

В кромешной битве над землëй,

Что разорвала все на части,

Стоял несломленной бронëй,

И стал спасеньем в одночасье.

И перед Ангелом святым

В тот миг не стало атеистов,

Молитву к Богу я творил,

Чтоб душу грешную очистить.

Мне Ангел Божий жизнь сберëг,

Его защита крепче стали.

И понял я, что с нами Бог

И он Россию не оставит!

➖➖➖➖➖

Стихи Надежды Сотниковой

Хохлодушонки кривые

Переплетаются в спрут…

Это ещё не Киев,

Это пока Бахмут…

Чёрных развалин остовы,

Вязкая, клейкая вонь…

Но мы в «ванедах» и «ловах»

Молча идём сквозь огонь

Неотвратимо, как надо,

Взмахом небесных мечей,

Мы - штурмовые отряды

Вагнеровцев-«кузьмичей».

Мы же та самая сила,

Что шар вращает земной,

Лишь бы валькирий кружило

Тысячи над головой.

Спэшелы, зэки, спортсмены…

Верной была бы рука,

Чтоб побеждать неизменно

Воинам из ЧэВэКа.

Не было нам ни снарядов,

Ни госнаград, ни врачей…

Мы - штурмовые отряды

Вагнеровцев-«кузьмичей».

Мы далеко не святые,

Но и чертей нету тут.

Это пока не Киев,

Это пока Бахмут,

Дальше - увидите сами,

В чистых уже небесах

Чёрное наше знамя

В Киев вселяет страх

Больше, чем ФАБы и «грады»,

Больше, чем сотни «смерчЕй».

Мы - штурмовые отряды

Вагнеровцев-«кузьмичей».

➖➖➖➖➖

©️ Сергей Ефимов

В Киеве думают: памятники снесут,

И сорок пятого будто и не бывало.

Не человеческий страшен, а Божий суд.

И перед Богом нам всем приходить в начало, –

Маски снимать и учиться смотреть в глаза.

Не перепишешь историю в Божьем сердце.

Совесть ударит, как загнанная гюрза,

И от неё в небесах никуда не деться.



В Киеве думают: Пушкина запретят,

Русский язык перемелется и исчезнет.

Книги сжигают…

Но книги-то не горят!

А поднимаются буквами в поднебесье.

Там и Шевченко, и Пушкин, и Мандельштам

Зная о вечном,

О главном ведут беседы:

Бога нельзя беспокоить по пустякам —

Много работы у Бога до дня Победы.

➖➖➖➖➖

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Художник – Елена Бегма

Я не вышел вчера из боя.

Мне маленько не повезло.

И чуть позже Звезду Героя

Привезут в родное село.

В моей школе поставят парту.

Будут все вспоминать меня,

А географ повесит карту

И покажет , где умер я

За свободу степей донецких,

Ветер вольный в росных лугах,

Чтобы слёз было меньше детских,

Расцветали вишни в садах.

Вы живите, живите, люди !!!

И добром поминайте меня !

А такого парня не будет,

Не вернулся из боя я...

➖➖➖➖➖

Елена Ключищева

Говорят, время лечит, но каждый рассвет

Лишь острее делает лезвие боли.

Я скучаю по дням, что исчезли как след

На песке, под приливом безжалостной воли.

Улыбаюсь прохожим с лицом, как стекло,

А внутри — ураган разрывает на части.

Всё, что было так близко, теперь далеко,

Всё, что грело душу — остыло в ненастье.

Больно помнить твой голос в вечерней тиши,

Больно знать, что не встретимся больше с тобою.

И кричу я беззвучно из недр души:

"Как мне жить без тебя, если так я скучаю?"

➖➖➖➖➖

Автор Zа Победу

Над Россией середина мая -

Где-то гладят юбки выпускницы,

Где-то, ногти яростно ломая,

Сквозь огонь пытается пробиться

Кто-то с русским флагом на шевроне

И стальной отливкой вместо сердца,

Кто-то, кто ни слова не проронит

Там. Перешнуровывая берцы,

Кто-то скоро станет вечным светом

Для того, чтоб красили ресницы

Близким и волшебным этим летом

Девочки. Невесты. Выпускницы.

➖➖➖➖➖

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", отдельный отряд им. Максима Кривоноса

Художник Валентина Ильиных

Порой нам очень тяжело

Иметь не то, что мы хотели.

Мы жить пытаемся на зло.

Нам не уютно в нашем теле.

Мы безсознательно подвох

В любви других всë время ищем.

В душе своей переполох

Устроив мы, как звери рыщем

Извечно в поисках себя.

Мы назначаем виноватых,

И даже будто бы любя

Напоминаем бесноватых.

Что и в присутствии креста

Из уст такое извергаем,

И все не скромные места

Собой порой напоминаем.

Мы так от Бога далеки

Хотя всегда кричим о Боге,

Но Он нас любит вопреки

Того, что мы творим в итоге...

➖➖➖➖➖

© Станислав Ведринцев, участник СВО, член Союза писателей России

РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Я лежал в русском поле

Триста лет или боле,

Сквозь меня – жизни воля –

Прорастала трава…

Через поле дорога

Прямо в небо до Бога,

До родного порога,

Где Россия жива.

Слышал я, вы поверьте,

С глазу на глаз со смертью

Разговор в круговерти

Отгремевших боёв.

Где отлитые пули

Траектории гнули,

И осколки тонули

В траекториях слов.

И облитые кровью

Да отчизны любовью,

Под не начатой новью

Умирали бойцы…

Их глаза, как бойницы,

Прорезали страницы,

Города и станицы,

В них написано - рцы!

Говорили мне братья,

Зачеркни все проклятья

Над печальною падью

Да над нами во рву…

И, владея словами,

Я писал их руками,

Бог смотрел их глазами

На работу мою.

И сквозь русские вёрсты,

Я глядел на погосты,

И в полях - эти кости…

Ветер времени стих…

Они звали не к тризне,

Не к любимой Отчизне…

Корни Дерева Жизни

Прорастали из них!

➖➖➖➖➖

© Сергей Козлов, русский писатель, член Союза писателей России c 1999 года, член Союза журналистов России. С февраля 2011 года — главный редактор журнала «Югра». Сергей Сергеевич — литературный редактор газеты «Тюменская область сегодня» и сопредседатель общества русской культуры Тюменской области.

Художник — Василий Верещагин "Панихида"

Русские пограничники всегда были образцом смелости, стойкости и верности, и сейчас наши ребята на границах областей, подвергающихся нападениям врага, делают всё, чтобы мы могли жить спокойно.

Спасибо вам, наши пограничники! МАЛЬЧИКИ

Воинам-пограничникам, принявшим 6 августа 2024 г. неравный бой на Курской земле с многократно превосходящими силами украинских нацистов

Гнулись к земле одуванчики

На пограничной заставе.

Мальчики, русские мальчики

В русскую землю врастали.

В воздухе, смертью напоенном,

Плавилось новое лето.

Русское небо свинцовело

Перед кровавым рассветом.

Вспомнив июнь сорок первого,

Родине стали защитой

Мальчики, певшие «Верую!»

Перед чудовищной битвой.

Падали – пулей сражённые,

Алыми маками в поле.

И воскресали – рождённые

Вечной Господней любовью.

В тёплой земле обескровленной,

На пограничной заставе,

Воины, русские воины,

В русское небо врастали.

➖➖➖➖➖

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

НА ОСТРОВА УХОДИТ ДРУГ...

На острова уходит друг,

Уходит тихо, незаметно

И глубина душевных мук

В движеньях вовсе не приметна,

Чуть подогнал бронежилет,

Воткнул на "люрексы" аптечку,

Протер НЗ боекомплект,

Чтобы в бою не дал осечку,

За час почистил автомат

Неторопиво, с перекуром,

Взглянув в глаза, сказал мне - Брат,

Ведь ты же знаешь - пуля дура!

Вот документы все мои,

Да карта "Сбер", она пустая,

Да две награды за бои

И "ветеранка" фронтовая,

Тут - фото - дочка и жена..

Ну, вот и всё моё богатсво!

Тебя прошу я, старина,..

Во имя воинского братства..

Ты, если что, отправь домой,

Там, через СДЭК, письмом на почту...

Вот здесь указан адрес мой...

Как сможешь... будет всё не срочно..

В конце сказал, глаза скосив,

Неторопливо, очень тихо:

– Как говорится на Руси,

Не поминайте меня лихом...

➖➖➖➖➖

©Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России. Он на фото