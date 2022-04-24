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Нетривиальные прогулки по Москве

Малоизвестные и нетривиальные факты о Москве. Никакой сухой статистики, только интересное и странное

1. При Екатерине II часть Кремля снесли и начали строить вдоль реки дворец, но она ПЕРЕДУМАЛА в пользу Царицыно и стену отстроили заново
Нетривиальные прогулки по Москве
Чертежи В. И. Баженова

2. Если Вы живете за пределами МЦК (граница до 1960 г), то вы не коренной москвич. Вы живёте в городе Бабушкин, селе Черёмушки, Перово и т.д.Нетривиальные прогулки по Москве

3. Пока мы вздыхаем по модерну и готике, иностранных историков и искусствоведов прежде всего интересуют уникальные авангард и конструктивизмНетривиальные прогулки по МосквеЗдание Наркомзема
Памятник архитектуры конструктивизма, объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу Садовая-Спасская улица, дом 11/1 в Красносельском районе Москвы.

4. Памятник Долгорукому - это не памятник, а фантазия скульптора Орлова. Собирательный образ князя-богатыря без соответствия лица и костюмаНетривиальные прогулки по Москве

5. В на карте Москвы на ВДНХ есть официальное название - Кумысная дорога.Нетривиальные прогулки по Москве

6. В Москве некоторые аббревиатуры расшифровываются совершенно неожиданно. Пример: ЦНИИС - Институт транспортного строительстваНетривиальные прогулки по Москве

7. Улицу Спиридоновка в стародавние времена протоптали вдоль оврага. Оврага уже почти 200 лет нет, а улица все также криво вдоль него идётНетривиальные прогулки по Москве

8. Новый Арбат должен был стать как Тверская с шикарной сталинской застройкой, но сначала война, а воплощать проспект стали только при ХрущевеНетривиальные прогулки по МосквеВъезд на Новый Арбат со стороны Арбатской площади. Проект.  Архитекторы С. Чернышев, С. Кожин, А.

Заславский, А. Сурис.Нетривиальные прогулки по МосквеСегодня

 

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22. Впервые проект надземного метро в Москве обсуждали в 1902 году, но не приняли (к счастью). Главный вокзал должен был быть на Красной пл.Нетривиальные прогулки по Москве

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24. Самая высокая точка Москвы не на Воробьёвых, а на Теплостанской возвышенности у одноимённого метро.Нетривиальные прогулки по МосквеВсего 255 м, правда, но камень есть

25. Квартал вдоль Крымской набережной и Музеона исторически называется Бабий городок. Бабьегородские переулки до сих пор напоминаютНетривиальные прогулки по Москве1930-1940 Вид на Бабий Городок от Крымского моста

26. Когда до революции строили вокзалы Москвы, то их строили с запасом за городом, кто ж знал тогда, что город так вырастетНетривиальные прогулки по МосквеМосковская железная дорога, 1912 год

27. На открытие Бородинской панорамы на Чистых прудах в 1912 году нашли и привезли нескольких ветерановНетривиальные прогулки по Москве

28. В Москве есть проезд Девичьего поля, все дома по которому принадлежат Министерству ОбороныНетривиальные прогулки по МосквеПроезд Девичьего Поля, дом № 4 Военная академия РККА им. ФрунзеНетривиальные прогулки по Москве Сегодня это Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ.

29. У домовладельцев до революции была мода писать дату постройки дома римскими цифрами порой писали с ошибками, например, 1899 г. Должно быть MDCCCXCIXНетривиальные прогулки по Москве

Нетривиальные прогулки по МосквеЗапись MIXCXII не имеет никакого смысла, т.е. 1000+9х100+12. Да, правильно (MCMXII 1000+900+12)
MDCCCXCIX

29а. Или ещё круче ошибка в 1905.Нетривиальные прогулки по МосквеДолжно быть MCMV

Для справки римские обозначенияНетривиальные прогулки по МосквеРимская цифра 900 латинскими буквами пишется так - CM (вычитается только один символ)

30. Немецкая слобода, куда ездил молодой Пётр I, не потому что там немцы жили, а потому, что иностранцы, как немые, по-русски не говорятНетривиальные прогулки по Москве

31. Аромат Шанель №5 изобрёл Эрнест Бо, до революции трудившийся в Москве на фабрике Ралле за Бутырской заставойНетривиальные прогулки по Москве

32. После несчастного случая с жертвами на строительстве башни Шухов был приговорён к «расстрелу условно». Кроме него никто не мог достроитьНетривиальные прогулки по МосквеВид Шуховской башни  после аварии (справа) в июне 1921 года

33. Поскольку редкий американец сможет выговорить адрес Спасопесковская пл., то резиденцию посла США на ней называют коротко – Спасо-ХаусНетривиальные прогулки по Москве

34. Т.к. до Петра I продажа алкоголя в Москве сильно ограничивалась,то пьянствовать уходили по Покровке в Немецкую слободу. «Уходили в запой»Нетривиальные прогулки по Москве

35. В 1828 году в Москве на Остоженке, около Крымского брода, появилось «Заведение искусственных минеральных вод». Лечение стоило дорого (300 рублей), но было весьма популярно. Российская элита массово кинулась лечиться минеральными водами доктора Лодера. «Лодырями» в Москве изначально называли пациентов доктора Лодера, которые попив минералки, должны были по несколько часов прогуливатьсяНетривиальные прогулки по МосквеЗаведение искусственных минеральных вод. Литография (1843). 

36. Гербы районов Москвы рисовались в 1990-х, суровые и смешные. Погуглите. Наш фаворит - Хорошево-Мнёвники. Герб с бобром.Нетривиальные прогулки по Москве

36а. А в Щукино – ядерная ЩукаНетривиальные прогулки по Москве

37. Оцените, кстати, какой логотип был у первого Макдональдса на Пушкинской.Нетривиальные прогулки по МосквеС советским флагом

38. Высоток должно было быть 8 в честь 800-летия города в 1947 г., но восьмую в Зарядье так и не построили, и про концепцию успешно забылиНетривиальные прогулки по МосквеПроектНетривиальные прогулки по МосквеПостроили

39. В разные годы улица называлась Ленивый Торжок и Ленивый Вражек. Всё дело в том, что в конце 17 века здесь находился "ленивый" рынок (торг, торжок) - ленивыми в прошлом называли торги, где товар продавался прямо с телег. Кроме того, вдоль современной улицы в прошлом проходил овраг, по дну которого протекала речка Ленивка, один из левых притоков Москвы-реки - по одной из версий, такое название было дано ей за тихое течение, но более вероятно, что своё имя овраг и речка получили по Ленивому торжку. Позднее Ленивку заключили в коллектор.Нетривиальные прогулки по МосквеУлица сегодня

40. Самая короткая улица Москвы - улица Венецианова, всего 48 метров и шириной с одну машину, на фото она вся.Нетривиальные прогулки по МосквеПо ГОСТу положен переход )))

41. До 1980 г. станция метро называлась «Парк Культуры имени Горького». Перед Олимпиадой решили, что иностранцам будет сложно и сократилиНетривиальные прогулки по Москве

42. Станцию "Алексеевскую" изначально так и хотели назвать – из-за села Алексеевское, которое располагалось в этом районе примерно с конца XIV века. Затем на перспективных схемах, нарисованных после 1958 года, ее стали обозначать "Щербаковской" в честь первого секретаря Московского обкома ВКП(б) 1938-1945 годов и партийного куратора при Максиме Горьком А.С. Щербакова.Нетривиальные прогулки по МосквеНо когда в 1958 году ее наконец открыли, то дали ей совершенно другое, красивое и в чем-то даже поэтическое имя – "Мир". А в 1966-м она все-таки стала "Щербаковской", поскольку находившийся через одну остановку в сторону центра "Ботанический сад" переименовали в "Проспект Мира". Кстати, название "Ботанический сад" вновь появилось на Калужско-Рижской линии 12 лет спустя, в 1978 году, и снова через одну остановку от "Алексеевской", правда, теперь уже в направлении из центра. А "Щербаковскую", как и многие другие "слишком советские" станции, переименовали уже при Попове – 5 ноября 1990 года.

43. Действие рассказа «Му-Му» происходит не в отдаленной деревне, а в Москве, на Остоженке.Нетривиальные прогулки по МосквеГде-то напротив Парка Горького Герасим её утопилНетривиальные прогулки по МосквеНетривиальные прогулки по МосквеПамятник Муму, расположенный во дворе Дома-музея Ивана Тургенева на Остоженке - одна из молодых, но уже полюбившихся горожанам городских скульптур Москвы. 

44. Мало, кто почему-то осознаёт, что Путин уже давно в Кремле не работает (даже здание Администрации снесли). В Ново-Огарёво онНетривиальные прогулки по МосквеРезиденция Президента

45. Изначальная статуя «Девушка с веслом» была ближе к античности. Скульптор Шадр знал толкНетривиальные прогулки по Москве

историяСветлана Митленко
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