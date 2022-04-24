Нетривиальные прогулки по Москве

42. Станцию "Алексеевскую" изначально так и хотели назвать – из-за села Алексеевское, которое располагалось в этом районе примерно с конца XIV века. Затем на перспективных схемах, нарисованных после 1958 года, ее стали обозначать "Щербаковской" в честь первого секретаря Московского обкома ВКП(б) 1938-1945 годов и партийного куратора при Максиме Горьком А.С. Щербакова. Но когда в 1958 году ее наконец открыли, то дали ей совершенно другое, красивое и в чем-то даже поэтическое имя – "Мир". А в 1966-м она все-таки стала "Щербаковской", поскольку находившийся через одну остановку в сторону центра "Ботанический сад" переименовали в "Проспект Мира". Кстати, название "Ботанический сад" вновь появилось на Калужско-Рижской линии 12 лет спустя, в 1978 году, и снова через одну остановку от "Алексеевской", правда, теперь уже в направлении из центра. А "Щербаковскую", как и многие другие "слишком советские" станции, переименовали уже при Попове – 5 ноября 1990 года.