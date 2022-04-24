Нетривиальные прогулки по Москве

Малоизвестные и нетривиальные факты о Москве. Никакой сухой статистики, только интересное и странное
2. Если Вы живете за пределами МЦК (граница до 1960 г), то вы не коренной москвич. Вы живёте в городе Бабушкин, селе Черёмушки, Перово и т.д.
3. Пока мы вздыхаем по модерну и готике, иностранных историков и искусствоведов прежде всего интересуют уникальные авангард и конструктивизмЗдание Наркомзема
Памятник архитектуры конструктивизма, объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу Садовая-Спасская улица, дом 11/1 в Красносельском районе Москвы.
4. Памятник Долгорукому - это не памятник, а фантазия скульптора Орлова. Собирательный образ князя-богатыря без соответствия лица и костюма
5. В на карте Москвы на ВДНХ есть официальное название - Кумысная дорога.
6. В Москве некоторые аббревиатуры расшифровываются совершенно неожиданно. Пример: ЦНИИС - Институт транспортного строительства
7. Улицу Спиридоновка в стародавние времена протоптали вдоль оврага. Оврага уже почти 200 лет нет, а улица все также криво вдоль него идёт
8. Новый Арбат должен был стать как Тверская с шикарной сталинской застройкой, но сначала война, а воплощать проспект стали только при ХрущевеВъезд на Новый Арбат со стороны Арбатской площади. Проект. Архитекторы С. Чернышев, С. Кожин, А.Заславский, А. Сурис.Сегодня
10. По опыту экскурсий: почему-то многие, кто приезжают в Москву в первый раз говорят, что Красная пл. очень маленькая и представляли больше
11. «Ликуй Москва! Тебе подарен Огромный ... На нём Гагарин» (городской фольклор из 1980 г.)
12. В Москва - уникальный город, здесь нет улицы Ленина. Только Ленинский проспект
13. Тополя с пухом в Москве массово стали сажать только в 1960-х,а до этого «Я люблю этот город вязевый», писал Есенин (это не снег, всего лишь тополиный пух)
14. Привычная квадратная брусчатка на Красной площади появилась только после войны. До этого веками площадь была замощена булыжником
15. Безымянный остров в центре Москвы до сих пор не разберутся как называть: Болотный, Балчуг, Садовники, Кремлевский. Везде по-разному
15а. Яндекс даёт как Балчуг, Гугл - Болотный, архитекторы называют Кремлевским. А большинство населения города даже не знает, что это остров
16. В Москве есть 4-я улица 8 Марта, при этом ни 2-ой, ни 3-ей нет, не сохранились
17. В Москве есть короткий Четырёхдомный переулок, по которому не числится ни одного дома (а когда-то было целых четыре!)
18. На проспекте Мира у клуба ещё пару лет назад и несколько лет до этого стоял памятник стриптизерше
19. Собор Василия Блаженного - прозвище Покровского собора, который даже не собор, а система из 9 разных церквей и придела Василия Блаженного
20. Самая старая пятиэтажка Москвы была построена в 16-17 вв. Солодёжня (склад для припасов) Симонова монастыря
21. Очень жаль, что чекисты радикально перестроили и свели в один корпус бывшие два здания страхового общества «Россия».Такая красота была!Здание КГБ СССР на площади Дзержинского. 1972 год. В левой части здания сохранялся фасад доходного дома страхового общества «Россия»Фото 1989-1991 гг.Современный вид.
22. Впервые проект надземного метро в Москве обсуждали в 1902 году, но не приняли (к счастью). Главный вокзал должен был быть на Красной пл.
23. В 1919-1921 гг. Есенин на пару с Мариенгофом открыли в здании консерватории свою книжную лавку и стали коммерсантами, но прогорелиЛавка Есенина со товарищи.Сейчас этот дом под охраной государства
24. Самая высокая точка Москвы не на Воробьёвых, а на Теплостанской возвышенности у одноимённого метро.Всего 255 м, правда, но камень есть
25. Квартал вдоль Крымской набережной и Музеона исторически называется Бабий городок. Бабьегородские переулки до сих пор напоминают1930-1940 Вид на Бабий Городок от Крымского моста
26. Когда до революции строили вокзалы Москвы, то их строили с запасом за городом, кто ж знал тогда, что город так вырастетМосковская железная дорога, 1912 год
27. На открытие Бородинской панорамы на Чистых прудах в 1912 году нашли и привезли нескольких ветеранов
28. В Москве есть проезд Девичьего поля, все дома по которому принадлежат Министерству ОбороныПроезд Девичьего Поля, дом № 4 Военная академия РККА им. Фрунзе Сегодня это Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ.
29. У домовладельцев до революции была мода писать дату постройки дома римскими цифрами порой писали с ошибками, например, 1899 г. Должно быть MDCCCXCIX
Запись MIXCXII не имеет никакого смысла, т.е. 1000+9х100+12. Да, правильно (MCMXII 1000+900+12)
MDCCCXCIX
29а. Или ещё круче ошибка в 1905.Должно быть MCMV
Для справки римские обозначенияРимская цифра 900 латинскими буквами пишется так - CM (вычитается только один символ)
30. Немецкая слобода, куда ездил молодой Пётр I, не потому что там немцы жили, а потому, что иностранцы, как немые, по-русски не говорят
31. Аромат Шанель №5 изобрёл Эрнест Бо, до революции трудившийся в Москве на фабрике Ралле за Бутырской заставой
32. После несчастного случая с жертвами на строительстве башни Шухов был приговорён к «расстрелу условно». Кроме него никто не мог достроитьВид Шуховской башни после аварии (справа) в июне 1921 года
33. Поскольку редкий американец сможет выговорить адрес Спасопесковская пл., то резиденцию посла США на ней называют коротко – Спасо-Хаус
34. Т.к. до Петра I продажа алкоголя в Москве сильно ограничивалась,то пьянствовать уходили по Покровке в Немецкую слободу. «Уходили в запой»
35. В 1828 году в Москве на Остоженке, около Крымского брода, появилось «Заведение искусственных минеральных вод». Лечение стоило дорого (300 рублей), но было весьма популярно. Российская элита массово кинулась лечиться минеральными водами доктора Лодера. «Лодырями» в Москве изначально называли пациентов доктора Лодера, которые попив минералки, должны были по несколько часов прогуливатьсяЗаведение искусственных минеральных вод. Литография (1843).
36. Гербы районов Москвы рисовались в 1990-х, суровые и смешные. Погуглите. Наш фаворит - Хорошево-Мнёвники. Герб с бобром.
36а. А в Щукино – ядерная Щука
37. Оцените, кстати, какой логотип был у первого Макдональдса на Пушкинской.С советским флагом
38. Высоток должно было быть 8 в честь 800-летия города в 1947 г., но восьмую в Зарядье так и не построили, и про концепцию успешно забылиПроектПостроили
39. В разные годы улица называлась Ленивый Торжок и Ленивый Вражек. Всё дело в том, что в конце 17 века здесь находился "ленивый" рынок (торг, торжок) - ленивыми в прошлом называли торги, где товар продавался прямо с телег. Кроме того, вдоль современной улицы в прошлом проходил овраг, по дну которого протекала речка Ленивка, один из левых притоков Москвы-реки - по одной из версий, такое название было дано ей за тихое течение, но более вероятно, что своё имя овраг и речка получили по Ленивому торжку. Позднее Ленивку заключили в коллектор.Улица сегодня
40. Самая короткая улица Москвы - улица Венецианова, всего 48 метров и шириной с одну машину, на фото она вся.По ГОСТу положен переход )))
41. До 1980 г. станция метро называлась «Парк Культуры имени Горького». Перед Олимпиадой решили, что иностранцам будет сложно и сократили
42. Станцию "Алексеевскую" изначально так и хотели назвать – из-за села Алексеевское, которое располагалось в этом районе примерно с конца XIV века. Затем на перспективных схемах, нарисованных после 1958 года, ее стали обозначать "Щербаковской" в честь первого секретаря Московского обкома ВКП(б) 1938-1945 годов и партийного куратора при Максиме Горьком А.С. Щербакова.Но когда в 1958 году ее наконец открыли, то дали ей совершенно другое, красивое и в чем-то даже поэтическое имя – "Мир". А в 1966-м она все-таки стала "Щербаковской", поскольку находившийся через одну остановку в сторону центра "Ботанический сад" переименовали в "Проспект Мира". Кстати, название "Ботанический сад" вновь появилось на Калужско-Рижской линии 12 лет спустя, в 1978 году, и снова через одну остановку от "Алексеевской", правда, теперь уже в направлении из центра. А "Щербаковскую", как и многие другие "слишком советские" станции, переименовали уже при Попове – 5 ноября 1990 года.
43. Действие рассказа «Му-Му» происходит не в отдаленной деревне, а в Москве, на Остоженке.Где-то напротив Парка Горького Герасим её утопилПамятник Муму, расположенный во дворе Дома-музея Ивана Тургенева на Остоженке - одна из молодых, но уже полюбившихся горожанам городских скульптур Москвы.
44. Мало, кто почему-то осознаёт, что Путин уже давно в Кремле не работает (даже здание Администрации снесли). В Ново-Огарёво онРезиденция Президента
45. Изначальная статуя «Девушка с веслом» была ближе к античности. Скульптор Шадр знал толк
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