Сахалинский тоннель — незавершённая стройка сталинских времён

В середине 1950-х годов остров Сахалин планировали соединить с материком железнодорожным тоннелем. Стройка велась в районе пролива Невельского: между мысами Погиби и Лазарева берега разделяют всего 8 км. Проект стал одним из самых масштабных в сталинскую эпоху, но был закрыт сразу после смерти вождя.

Сейчас снова есть планы соединить Сахалин с материком — собираются построить мост примерно в том же месте, где хотели сделать тоннель.Рабочий посёлок Лазарев на одноимённом мысе, который открыл Геннадий Невельский. Именно экспедиция Невельского первой прошла Татарский пролив целиком и доказала, что Сахалин — это остров. Ранее считалось, что Сахалин соединяется с материком перешейком — корабли экспедиций не могли одолеть пролив из-за мелководья. Во время строительства тоннеля посёлок разросся до 30 тысяч жителей, но когда проект остановили — снова уменьшился. Сейчас здесь около 1000 жителей.Мыс Средний — именно здесь велись основные подготовительные работы по прокладке тоннеля. Когда-то вместо тоннеля предлагали построить дамбу и соединить берега перешейком. Это не только решило бы транспортный вопрос, но, по мнению учёных того времени, благотворно повлияло бы на климат северной части острова и побережья материка. Но сооружать дамбу не стали — это требовало слишком больших вложений. Когда к транспортной проблеме вернулись, выбирали из моста и тоннеля. Решили, что тоннель будет безопаснее и удобнее — он почти недосягаем для бомбардировок, проезду не помешают двухметровый слой льда и огромные волны, которые бывают в проливе во время шторма.К моменту, когда стройку остановили, в районе будущего тоннеля уже построили склад взрывчатых веществ, искусственный остров, который планировали соединить дамбой с материком, техническую шахту глубиной около 50 метров.Мыс Погиби на Сахалине — предполагаемая точка выхода тоннеля на острове. Название мыса — искажённый вариант местного слова, которое переводится как «место поворота».Строительство начали с прокладки железнодорожных веток к тоннелю — в основном этим занимались заключённые и досрочно освобождённые ГУЛАГа. К началу 1953 года общая численность строителей железной дороги по обоим берегам пролива составляла более 27 тысяч человек.Пролив Невельского — самое узкое место Татарского пролива, ширина всего 8 км. До экспедиции Невельского считалось, что здесь располагается перешеек, а Сахалин тогда называли полуостровом.По проекту вместе с тоннелем должна была появиться новая железнодорожная ветка Селихин — Победино, около 10 станций, несколько посёлков. После остановки строительства осталось только 120 км новых железнодорожных путей на материке, трасса под будущую железную дорогу на острове и следы подготовительных работ по прокладке тоннеля. Сейчас к проекту снова вернулись — планируют строить мост через пролив Невельского и железную дорогу, которая в итоге свяжет Сахалин с материком.

Сахалинский тоннель

Строительство № 506-507 ГУЛАГ - незавершённое строительство тоннельного перехода через Татарский пролив, одна из строек ГУЛАГа МВД СССР

Идея строительства тоннеля на Сахалин выдвигалась ещё в конце XIX века, однако из-за экономической нецелесообразности и дефицита средств так и не была реализована. Изыскания на тему строительства тоннеля предпринимались в 1929 – 1930 годах. Примерная схема трассы туннеля Сахалин-материк (источник - статья из журнала "Техника - молодёжи" №7`1996)

5 мая 1950 года Совет министров СССР принял секретное постановление о сооружении железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Победино на Сахалине с тоннелем под Татарским проливом, а также паромной переправы – как вспомогательного варианта. Спустя неделю приказом министра внутренних дел в системе ГУЛЖДС было создано два номерных подразделения: “Строительство № 506” с центром в Александровске-Сахалинском и “Строительство № 507” с центром в Де-Кастри. Вместе с учрежденным непосредственно для прокладки тоннеля “Строительством № 6 МПС СССР” они образовали систему, объединившую огромные материальные ресурсы, рабочую силу и технику. По плану общая протяженность железнодорожной линии составляла более 1000 км, тоннеля – около 10 км. Предполагалось завершить сооружение железной дороги и тоннельного перехода в 1955 году, а двумя годами раньше открыть сквозное временное движение с использованием паромной переправы. Карта местности с обозначением строительных участков

Тоннель предполагалось использовать в военных целях – для снабжения дислоцированных на Сахалине частей Советской армии. Строительство тоннельного перехода было поручено МВД СССР (железнодорожные ветки) и МПС СССР (тоннельные работы, в 1952 году также передано в ведение МВД). Технические условия на проектирование тоннеля и прилегающих железных дорог были утверждены 6 сентября 1950 года. В целях ускорения строительства трассу предполагалось сооружать по упрощённой (фактически – временной) схеме, например, на первых этапах строительства допускалось использование непропитанных шпал. Детальных инженерно-геологических изысканий в районе предполагаемого строительства тоннеля не проводилось.

На территории Сахалина длина линии железной дороги от станции Победино до мыса Погиби (начало тоннеля) должна была составить 327 км. Ось тоннеля под Татарским проливом начиналась у разъезда Погиби, в 23 километрах от него располагалась станция Ванги, от которой предполагалась ветка на юго-запад до мыса Уанги, где возводился причал для морского железнодорожного парома. Всего на островной части магистрали планировалось сооружение девяти железнодорожных станций.

Протяжённость тоннеля от мыса Погиби на Сахалине до мыса Лазарева на материке должна была составлять около 10 км, его трасса проходила севернее паромной переправы. На материке на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань предполагалось строительство ветки от мыса Лазарева до станции Селихино с ответвлением к временной паромной переправе. У озера Кизи планировалось строительство тяговой электростанции.

Окончание строительства с организацией временной паромной переправы было намечено на конец 1953 года, а пуск в эксплуатацию тоннеля – на конец 1955 года. Общий грузооборот проектируемой линии в первые годы её эксплуатации предусматривался в 4 миллиона тонн в год. Строительство железнодорожных веток к тоннелю вели, в основном, заключённые ГУЛАГа. К началу 1953 года общая численность строителей железной дороги по обоим берегам пролива составляла более 27 000 человек. Строительство, особенно на Сахалине, велось в условиях фактически полного отсутствия инфраструктуры и недостатка техники, из-за аврального характера работы бытовые условия в лагерях для заключённых были неудовлетворительными даже по нормам ГУЛАГа.

На материке было построено 120 км железнодорожного полотна широкой колеи по правому берегу Амура от станции Селихино до станции Чёрный мыс (дорога в дальнейшем использовалась для вывоза древесины). В районе предполагавшейся паромной переправы были отсыпаны дамбы (их остатки видны и сейчас), проведены подготовительные работы по сооружению пирсов. На мысе Лазарева, откуда предполагалось прокладывать тоннель, был прорыт ствол шахты, в 1,6 км от берега был насыпан искусственный остров диаметром 90 м.

На Сахалине работы велись в худших условиях, и ни одного километра железной дороги построено так и не было. Проведённые работы по подготовке трассы (земляные работы, вырубки и др.) позволили построить грунтовую автодорогу Ныш — Погиби, которая в советское время использовалась для вывоза древесины. Начало дамбы (ныне размытой) с мыса Средний на искусственный остров

В настоящее время дамбы, которые шли к искусственным островам, размыты, инфраструктура и постройки практически не сохранились. Остался лишь вертикальный ствол технической шахты — наполовину затопленный и захламлённый. Искусственный островок и Сахалин на дальнем плане Сахалинский тоннель. Строительство № 506-507 ГУЛАГ Изредка встречаются рельсы, в том числе и с маркировкой - «КМЗ им.Сталина 118кг IV 1950 г.»

Портал горизонтального ствола найти не удалось. Один из местных жителей сказал, что его скорее всего обрушили газовики. Сложно сказать, насколько этот факт верен, т.к. место газораспределительной станции довольно близко к технической шахте

Глубина порядка 55 метров, диаметр около 9 метров, ствол забетонирован и облицован чугунными тюбингами, крепящимися друг к другу двенадцатью болтами.



Вес каждого тюбинга 300 кг, на всех маркировка "ЭН 5" и номера

В средней части спуска нагромождение гнутых швеллеров — обрушенные конструкции

В свободном доступе лишь верхние 20 с небольшим метров. Далее идёт пласт захламления грунтом и деревянно-металлическим мусором, покоящийся на ледяной подушке. Сохранились вертикально идущие трубы водоотлива, а так же, фрагментарно, изоляторы электроснабжения

Исп. материалы сайта ОАО "РЖД", выдержки из книги М.Кузьминой, фото из журнала "Техника - молодёжи" №7`1996, а также с сайта kfss.ru.

