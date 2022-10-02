Территория Героев...(39)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20230

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Генерал-майор Индык Павел

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, звания Героя России удостоен первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Индык Павел.

В ходе специальной военной операции военнослужащие и сотрудники Росгвардии под его руководством внезапным броском ночью форсировали реку и стремительно овладели плацдармом.

В течение последующих суток они отражали контратаки националистов. Росгвардейцы приняли основной удар противника на себя, чтобы отвлечь внимание, обеспечить безопасность переправы и развертывание основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/4389

Майор Мищенко Алексей

«Золотую Звезду» вручили командиру группы специального назначения Центра специального назначения Росгвардии майору Мищенко Алексею.

В бою с превосходящими силами противника умело руководил подразделением, в результате чего было уничтожено более пятидесяти националистов, три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи противника.

Действуя умело и решительно, майор Алексей Мищенко лично уничтожил пулеметный расчет противника и пятерых боевиков. Оказал первую помощь и вынес из-под шквального огня двух подчиненных, организовал эвакуацию раненых военнослужащих. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям майора Алексея Мищенко населенный пункт был взят под контроль, что позволило развить успех на важном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/4389

Генерал-майор Бураков Сергей

Звания Героя России также удостоен первый заместитель начальника Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-майор полиции Бураков Сергей.

Благодаря умелому командованию генерал-майора полиции Сергея Буракова были взяты под контроль важные объекты инфраструктуры, захвачены командные пункты ВСУ вместе с высокопоставленными должностными лицами, которые обладали ценной информацией.

https://t.me/rabotaembrat/4389

Рядовой Газдович Алексей

Подразделение, в составе которого действовал рядовой Алексей Газдович, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций.

Украинские националисты предприняли атаку на район расположения российских подразделений.

В ходе боестолкновения рядовой Газдович лично уничтожил 3 единицы вражеской бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили.

https://t.me/rabotaembrat/4386

Военнослужащий Набиев Энвер

За проявленный героизм и отвагу в ходе СВО на территории Украины звания Герой России удостоен житель Каспийска Энвер Набиев.

Энвер Набиев участвует в СВО с первого дня. Действовал в составе головной походной заставы, в чьи задачи входит обеспечение беспрепятственного продвижения охраняемой колонны, предупреждение от внезапного нападения противника, обеспечение выгодных условий для развёртывания и вступления в бой, а также недопущение проникновения к колонне наземной разведки противника. Благодаря профессиональному руководству Энвера Набиева был обеспечен беспрепятственный проход главных сил через н.п. Бородянка. В ходе боя было уничтожено до 50 неонацистов.

В результате авианалета противника тыловая группа попала в окружение в районе населенного пункта Березовка. Узнав о ранении командира, Энвер Набиев принял решение прорваться к окруженному личному составу и руководить боем. В течение следующих 5 суток Набиев руководил обороной до прибытия основных сил. 4 марта получил боевую задачу организовать засаду вражеским диверсионным группам. В результате дерзкой атаки были ликвидированы 26 диверсантов. Обнаружив в районе Березовки запасной командный пункт неонацистов, Набиев разработал план штурма и выдвинулся в составе сводной танковой роты в сторону вражеских сил. В результате штурма командный пункт противника в составе 60 человек принял решение о сдаче в плен.

Еще один подвиг Энвер Набиев совершил, когда вытащил из окружения врага разведывательную группу. В ходе боя было уничтожено 4 огневых точки неонацистов, 3 БМП и 2 танка, что вынудило врагов отступить для перегруппировки. За это время удалось эвакуировать личный состав разведывательной группы. В этом сражении Набиев получил осколочные ранения в спину.

https://t.me/rabotaembrat/4317

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии ефрейтор Юшков Иван

Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб Юшков Иван Валерьевич.



На момент начала спецоперации был гранатометчиком. Погиб при выполнении служебных обязанностей во время попытки прорыва нацистов с завода «Азовсталь».



Юшков Иван Валерьевич 1999 года рождения из города Далматово, Курганской области. Иван-выпусник Далматовской школы № 2. После был призван на военную службу по призыву в/ч 3419.



За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Юшков Иван Валерьевич награждён Орденом Мужества. Посмертно...

https://vk.com/wall-150020650_1024309

Военнослужащий Евтушенко Артём

В селе Елизаветопольское Карталинского района простились с рядовым Артемом Евтушенко, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила его старшая сестра Кристина. Информацию о гибели южноуральца подтвердили и в военном комиссариате города Карталы.

Он служил в армии по контракту.

Буквально месяц назад Артему исполнилось 23 года.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с Артемом состоялось в родном селе, где он в жил со своей большой семьей, в которой воспитывались восемь детей. Они слишком рано остались без родителей: сначала от рака умер отец, через год не стало мамы — оторвался тромб. В 2018 году старшая сестра Кристина, на тот момент ей было 20 лет, взяла под опеку своих шестерых братьев, младшему из которых было всего 4 года, и сестренку. Артему тогда было 19 лет, он учился в карталинском техникуме и во всём помогал сестре.

Он был главной опорой для своей старшей сестры Кристины

https://74.ru/text/incidents/2022/05/31/71372348/

Военнослужащий Банщиков Антон

В Копейске простились с 35-летним Антоном Банщиковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащего похоронили на Аллее Славы городского кладбищас воинскими почестями. ,

Посмертно Антон Банщиков представлен к ордену Мужества.

Ранее Антон Банщиков уже был в Донбассе и Сирии. Когда собрался на Украину, мать просила не ехать, но он всё равно уехал.

Антон в 2014 году участвовал в сражении за донецкий аэропорт, а 27 октября 2015-го получил Орден мужества,

У Антона Банщикова остались жена и сын.

https://74.ru/text/incidents/2022/06/02/71378633/

Младший сержант Адукевич Ян

Архангельская область проводила в последний путь героя. Ян Владимирович Адукевич, уроженец Северодвинска, снайпер, погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Погибшего вспоминают как отзывчивого человека, всегда готовом прийти на помощь.

В последнее время северодвинец трудился на Севмаше, а в апреле этого года принял решение призваться на военную службу в ВС РФ снайпером стрелковой роты.

Младший сержант Ян Адукевич посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://клубсми.рф/?news=12255

Военнослужащий Балашов Алексей

На Украине погиб 27-летний житель Владикавказа Алексей Балашов

Балашов Алексей Игоревич 05.03.1995 года рождения.

Окончил 41 СОШ города Владикавказа.

Вырос в семье военнослужащих. С детства стремился стать военным, достойным имени своего отца.

С начала апреля участвовал в специальной военной операции на Украине.

В составе спецподразделений МО выполнял сложные боевые задачи.

29 августа 2022 года при исполнении очередного задания под Угледаром его жизнь оборвалась.

Представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/newsvladikavkaz/16539

Младший сержант Паскаль Анатолий

В Петергофе похоронили Анатолия Паскаля — военного, погибшего в Украине.

Анатолий родился 15 августа 1997 года в семье военных в городе Тирасполе. И с детства рос среди военных. У него с детства сформировался характер. Постепенно стала проявляться и другая страсть — страсть к военному делу. Он рассматривал эту деятельность не как способ «повоевать», он хотел стать защитником, «вежливым человеком», как называют сейчас наших солдат.

После девятого класса он поступил в морской колледж для получения технического образования, «но жизнь с морем решил не связывать». По окончании учебы пошел на контракт и оказался в комендатуре воинской части поселка Каменка.

На второй год контракта Паскаль попытался отправиться в Сирию для «защиты мирного населения от терроризма», но «снова обстоятельства сложились не в его пользу». Вместо этого он принял участие в параде на Красной площади.

Добросовенность, целеустремлённость,упорство стали отмечаться почётными грамотами, благодарственными письмами и продвижениями по службе.

Весной Паскаль получил звание младшего сержанта и после отпуска отправился в Украину для сопровождения гуманитарных конвоев. Спустя всего два месяца службы он погиб.

https://t.me/paperpaper_ru/28408

Военнослужащий Евлоев Мурад

Евлоев Мурад Вахаевич погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

Ему было 22 года.

«Соболезную… я до конца верил, что он жив…. Не могу сейчас собраться мыслями, но скажу. Это самый отважный солдат, который шел в бой не боясь ничего. Всегда говорил и подбадривал всех, что все будет хорошо. С улыбкой поддерживал меня», - написал родным бывший командир Мурада, который сам был ранен и лежал в госпитале.

https://vk.com/wall698149693_714

Военнослужащий Протасов Алексей

В Копейске простились с 32-летним Алексеем Протасовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащего похоронили на Аллее Славы городского кладбища с воинскими почестями.

Посмертно Алексей Протасов представлен к ордену Мужества.

https://74.ru/text/incidents/2022/06/02/71378972/

Сержант Дмитрий Смирнов

Родился в Устьянском районе. Служил по контракту.

Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://29.ru/text/incidents/2022/08/02/71535887/

Матрос Матвей Едемский

Северодвинец.

Служил по контракту.

Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://29.ru/text/incidents/2022/08/02/71535887/

Военнослужащий Сенин Павел

Родился и вырос в Архангельске.

Окончив школу милиции, служил на защите правопорядка в родном городе.

Павел Сенин был ветераном боевых действий.

Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://29.ru/text/world/2022/07/02/71457401/

Старший лейтенант Булатов Виктор

Пост губернатора Поморья

https://29.ru/text/world/2022/06/06/71389046/

Военнослужащий Лаптев Евгений

В Миассе Челябинской области простились с 36-летним командиром танковой роты Евгением Лаптевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Евгений храбро сражался за нашу светлую землю с самых первых дней спецоперации. Неоднократно проявлял мужество и отвагу при выполнении боевых задач. К всеобщему большому горю пал смертью храбрых на поле боя. Его танк настигла вражеская ракета.

У него остались жена с шестилетним сыном и трехлетней дочерью.

https://74.ru/text/incidents/2022/07/29/71527595/

Подполковник Александр Кувшинов

Сообщил губернатор Поморья

https://29.ru/text/incidents/2022/06/30/71450228/

Военнослужащий Павлов Иван

Сообщил губернатор Поморья

https://29.ru/text/incidents/2022/06/25/71438312/

Старший лейтенант Тепляков Иван

В Челябинской области простились со старшим лейтенантом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Ивану Теплякову было 25 лет.

Иван был женат, но детей в семье нет.

Иван рос в многодетной семье, был средним из трех братьев. В поселке у него остались родители, младший брат учится в школе.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/31/71373506/

Старший сержант Оськин Андрей

В Балтийске Калининградской области простились с уроженцем Уйского района Челябинской области 30-летним старшим сержантом Андреем Оськиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Местом гибели военнослужащего указана Харьковская область.

Родился Андрей Оськин в селе Выдрино Уйского района, и до 18 лет никакой связи с морфлотом в его жизни не было.

Увлекался рыбалкой. Была у него и небольшая пасека. Мог разобраться с чем угодно. Если не умел что-то делать, то смотрел видео, читал отзывы и делал. Если попытка не удавалась, пробовал еще раз

Он никогда не думал о флоте. Получил профессию «помощник машиниста электровоза», думал остаться на родине. А его призвали в армию, и ему понравилось. Он подписал контракт сразу. Он был в Сирии, получил там ветерана боевых действий. Сначала служил на полигоне, потом ради командировки перевелся в бригаду морской пехоты.

Андрей Оськин не один год участвовал в параде

На Украину он рвался.

Андрея Оськина похоронили на мемориальном кладбище в Калининграде.

Мальчик, которого долго ждала пара, родился полгода назад.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/25/71358482/

Военнослужащий Михайлов Александр Сергеевич

08.01.1978-24.08.2022

Погиб под Новоселовка 2

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546443

Военнослужащий Асланов Физули Саидбала Оглы

Погиб в Попаснянском районе

02.08.1980 - 05.03.2022

https://vk.com/wall-99725619_315614

Военнослужащий Шипилов Игорь

Уроженец Забайкалья 25-летний Игорь Шипилов погиб во время спецоперации на Украине.

Игорь Шипилов родился на станции Бырка в Забайкалье.

Погиб в августе 2022 года при выполнении боевой задачи.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://www.chita.ru/text/incidents/2022/09/01/71618819/

Военнослужащий Белоносов Валерий

Погиб 16 августа 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546214

Сержант Строгонов Артём

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Артем Строгонов уроженец поселка Давыдовка.

Служил по контракту в отдельном разведбатальоне в должности разведчика.

После объявления о начале СВО его направили в зону боевых действий. Там он получил ранение, а после, медаль Суворова.

Несмотря на возможность остаться дома, после лечения вновь вернулся в строй.

Артём героически погиб при взятии стратегической высоты, вступив в неравный бой с группой иностранных наемников.

Ему было 24 года.

По воспоминаниям друзей и близких был надежным товарищем, честным и справедливым. Презирал трусость и малодушие, отличался смелостью и решительностью. С детских лет мечтал стать защитником Отчизны.

Указом Верховного Главнокомандующего сержант Строгонов Артем Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155242041478426

Журналист Ильяшевич Алексей

Российский журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб во время боя с ВСУ под населенным пунктом Авдеевка.

«Мой ученик, соавтор и друг Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой. Об этом стало известно сегодня», — написал главный редактор.

После начала специальной операции журналист выбрал сторону Донецкой Народной Республики, вступил в ряды Народной милиции и отправился на передовую.

Ильяшевич родился в поселке Енакиево в ДНР. После окончания школы в 2014 году поступил в Харьковский университет, однако спустя год принял решение вернуться на родину.

«Вам очень повезло, если знали Лешу, благодарите судьбу. Большая удача встретить человека, настолько сильно воплощающего в себе доброту, бескорыстие и свет», — добавил главный редактор.

https://360tv.ru/news/ukrainian-crisis/rossijskij-zhurnalist-pogib-v-bojah-pod-avdeevkoj/

Гвардии рядовой Карцев Роман

Сергей Романович Карцев (1996-2022), военнослужащий 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского.

Родился 1 декабря 1996 года в городе Тула.

Выпускник школы №24 Пролетарского района города Тулы, воспитанник и тренер спортивной школы «Металлург», выпускник факультета физической культуры ТГПУ им Л.Н. Толстого.

8 августа 2020 г. по окончанию университета принял решение стать военным. Службу проходил в 51-м гвардейском парашютно-десантном Краснознамённом ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского. Участвовал в чемпионатах ВДВ по самбо и дзюдо.

5 марта 2022 г. во время специальной военной операции на территории Украины Сергей Карцев в составе батальонно-тактической группы удерживал занятый аэродром, на который украинские нацисты обрушили всю мощь артиллерии. Спасая своих товарищей и раненого командира, Сергей получил смертельное осколочное ранение.

Указом Президента Российской Федерации гвардии рядовой Карцев Сергей Романович награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен на воинском кладбище города Тулы с воинскими почестями.

https://t.me/rosgvardia67/11378

Майор Гашимов Аббас

Командир мотострелкового батальона.

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, спасая жизнь сослуживцу Гашимов Аббас Фирудинович уроженец села Белиджи Дербентского района Республики Дагестан.

Окончил "Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище (МВОКУ)". С августа 2004 года вуз переименован в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московское высшее военное командное училище (военный институт)» Министерства обороны Российской Федерации. Проходил службу в городе Екатеринбург.

Майор Аббас Гашимов дважды находился в служебных командировках в Сирии. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях награждён медалью "Жукова".

Большую часть своей жизни Аббас Фирудинович посвятил военной службе, был отважным, сильным, храбрым, честным и добрым молодым человеком. Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

За 2 недели до гибели Аббас попал в госпиталь с ранением средней тяжести и контузией. После чего добровольно написав рапорт, что не нуждается в медицинской помощи вернулся в зону СВО.

Аббас Гашимов: — Я всегда хотел, чтобы мной гордились, чтобы я возвысил свой народ. Я самый молодой майор в нашем военном округе. Мои документы ушли на досрочное присвоение "полковник". Мне всего 31 год. Мне всех жалко русских, табасаранец и других, у меня сердце такое. Я после каждого боя, захожу к себе и плачу, если не досчитался уже кого-то....

У военнослужащего осталась семья, жена и двое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155230784818458

Гвардии лейтенант Козин Сергей

Гвардии лейтенант Козин Сергей Михайлович, командир 2 ПДВ 6 ПДР 137 гвардейского парашютно-десантного полка.

Летом Сергею исполнилось 24 года, награждён медалью "За Отвагу" (об этом было в Выпуске 3), за захват стратегически важного объекта.

Выпускник РВВДКУ 2021 года

Погиб 18 сентября 2022 года.

https://t.me/rosich_ru/22366

Гвардии старший лейтенант Силаев Дмитрий

Дмитрий Алексеевич Силаев родился в 16 декабря 1996 года в с.Рыболово Раменского района. С 2004 по 2013 год учился в Рыболовской средней школе. Педагоги о нем отзывались как о добросовестном, старательном и отзывчивом ученике. Он был активным участником военно-патриотического движения и различных спортивных мероприятий. После окончания школы Дмитрий поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.



Погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2022 года во время участия в специальной военной операции на территории Украины.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен с военными почестями.



Новому Раменскому радио стало известно, что в конце августа в администрацию Раменского городского округа поступило ходатайство от Рыболовской школы, подкрепленное ходатайством семьи погибшего об установке мемориальной доски на учреждении, где учился участник спецоперации.

https://t.me/radioARBAT/19586

Нагин Алексей (Терек)

В Волгограде прощаются с погибшим на Украине "музыкантом" Алексеем Нагиным.

" … пошел служить в Чечню. Там подписал контракт, много лет служил. Были и ранения, и контузия. Потом работал в спецназе ФСБ в Волгограде.

В 2014 году его направили в Крым, два года он там был. Готовил разведчиков, был инструктором. Сам тоже принимал участие в боевых действиях, был разведчиком-снайпером.

Потом их отправляли на территорию Грузии. После спецназа поехал в Сирию, уже в составе ЧВК. Года три он там провел. Потом в Ливию, потом в Украину. Там его боевой путь и прекратился", - рассказывает отец Алексея.

Награжден тремя орденами Мужества. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Гроб покрыт полотнищем с символом ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/2426

Сержант Хомяков Алексей

«Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу…»

Многие из нас уже видели это видео с военнослужащим ВДВ. Это сержант 104-го гв. десантно-штурмового полка 76-й дшд ВДВ Алексей Хомяков. Службе в ВДВ он отдал 22 года.

К выполнению задач в составе своего подразделения Алексей приступил с первого дня СВО, был в Киевской обласи, в том числе в той самой Буче. В одном из эпизодов, уже на выходе с V-направления колонна ВДВ попала в засаду, БМД где был Алексей смогла выйти из-под огня, попутно забрав с собой раненых с другой машины.

Алексей Хомяков погиб в ночь с 25 на 26 августа уже на Южном направлении. Приехал получать бк для своего подразделения, и именно в тот момент место расположения склада подверглось обстрелу.

Посмертно он награжден орденом Мужества.

https://t.me/workBrothers/6754

Первый заместитель главы ВГА Херсона Катериничев Алексей

После удара со стороны ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы ВГА Херсона Алексей Катериничев. Он проработал на должности чуть больше месяца.

До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Указом президента Российской Федерации первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара, присвоено звание Героя России (посмертно).

https://t.me/ssigny/43615

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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