В Сети опубликовали полный список российских книг, запрещенных на Украине

Мы из Советского Союза

“Учитывая мощность российской пропаганды, направленной против Украины и украинцев”, Госкомтелерадио Украины увеличило перечень книг, в отношении которых принято решение о запрете их к ввозу на территорию Украины.

Пресс-служба ведомства пояснила, что данные меры “продиктованы необходимостью предотвратить применение Российской Федерацией против граждан Украины методов информационной войны и дезинформации, распространению идеологии человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма”.

В список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина, занимающего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР – “Война 2010. Украинский фронт” (2009 год) и “Украинский фронт. Красные звезды над Майданом” (2014 год).

Затем в списке следует книга Георгия Савицкого “Поле боя – Украина. Сломанный трезубец” и произведение Глеба Боброва “Украина в огне”. В списке также книги философа, политолога и социолога Александра Дугина “Украина. Моя война. Геополитический дневник” и “Евразийский реванш России”. Также в список попали такие книги, как: “Киев капут” Эдуарда Лимонова, “Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?” – советника президента России Сергея Глазьева и многие другие.

По мнению украинских спецслужб, в этих изданиях “содержатся отдельные признаки посягательства на государственный суверенитет, конституционный строй, территориальную целостность”.

Распространение таких книг на территории Украины карается криминальной ответственностью за ст. 110 УК Украины “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”.

Полный список запрещенных книг выглядит следующим образом:

Федор Березин “Украинский фронт. Красные звезды над Майданом”;

Федор Березин “Война 2010. Украинский фронт”Москва: Яуза, Эксмо, 2009 г.;

Георгий Савицкий “Поле боя – Украина. Сломанный трезубец”;

Глеб Бобров “Украина в огне. Эпоха мертворожденных”;

Михаил Белозеров “Украинский гамбит. Война 2015”;

Александр Север “Русско-украинские войны”, Яуза-Пресс, 2009 г.;

Александр Север “Бандера и бандеровщина”. Серия “Титаны и тираны”, Алгоритм, 2014 г.;

Александр Дугин “Украина. Моя война. Геополитический дневник”, Центрполиграф, 2015 г.;

Александр Дугин “Евразийский реванш России”. Серия “Битва за Россию”, Алгоритм, 2014 г.;

Валерий Коровин “Конец проекта “Украина””, Питер, 2015 г.;

Николай Стариков “Украина. Хаос и революция – оружие доллара”, Питер, 2014 г.;

Николай Стариков, Дмитрий Беляев “Россия. Крым. История”, Питер, 2015 г.;

Андрей Фурсов “Холодный восточный ветер русской весны”. Серия “Игры мировых элит”, Книжный мир, 2014 г.;

Эдуард Лимонов “Киев капут”, Центрполиграф, 2015 г.;

Сергей Доренко “Донбасс – дымовая завеса Путина?”. Составитель О.Селин. Серия “Политические тайны XXI века. Проект Путин”, Алгоритм, 2014 г.;

Сергей Глазьев “Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?”. Серия “Коллекция Изборского клуба”, Книжный мир, 2015 г.;

Наталия Нарочницкая “Сосредоточение России. Битва за русский мир” Серия “Коллекция Изборского клуба”, Книжный мир, 2014 г.;

Александр Нагорный, Владимир Винников “Глобальный треугольник. Россия – США – Китай. От разрушения СССР до Евромайдана. Хроники будущего”. Серия “Коллекция Изборского клуба”, Книжный мир, 2015 г.;

Составитель Елена Семенова. Авторы: Игорь Михеев, Вениамин Башлачев, Людмила Фионова, А.Самарин, Юрий Лисовский, Елена Семенова, А.Жучковский, Михаил Назаров, Д.Соколов “Евромайдан и русская весна”.

Марина Ахмедова “Уроки украинского. От Майдана до Востока”, ACT 2014 г.;

Лев Вершинин “Евромайдан. Кто уничтожил Украину?”. Серия “Политический компромат”, Алгоритм, 2014 г.;

Юрий Мухин “Как натравить Украину на Россию”. Миф о “Сталинском Голодоморе”. Серия “Информационная война”, Яуза;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Независимая Украина: крах проекта”. ACT, 2010 г.;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Код Путина”;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Сверхчеловек говорит по-русски”;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Вперед в СССР -2”;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Геноцид русского народа”;

Максим Калашников, Сергей Бунтовский “Цунами 2010-х годов”;

Сергей Бунтовский “Украина от Адама до Януковича. Очерки истории”. Серия “Библиотека Донбасской Руси”, Донбасс, 2014 г.;

Смирнов A.C. “Проект Новороссия. История русской окраины”, Алгоритм, 2015 г.;

Родин С.С. “Поводыри украинского сепаратизма. Конспирология “самостийничества””, Издательство Русского Имперского Движения, 2014 г.;

Кочетков А. “Кровавые преступления бандеровской хунты”. Серия “Библиотека Антимайдана”, Книжный мир, 2015 г.;

Козлов A.B. “Вся правда об Украинской повстанческой армии (УПА)”. Серия “Вся правда о войне”, Вече, 2014 г.;

Катасонов В.Ю. “Украина: Экономика смуты, или Деньги на крови”, Книжный мир, 2014 г.;

Родин С.С. “Отрекаясь от русского имени. Украинская химера: Историческое расследование. Происхождение, подлинная история и реальное настоящее “Украины” и “украинцев””. Серия “Великое противостояние”, Крымский мост-9Д Форум, 2006 г.;

Родин С.С. ““Украинцы”. Антирусское движение сепаратистов в Малороссии 1847-2009″, Издательство Русского Имперского Движения, 2010 г.;

Козлов Ю.К “Бандеризация Украины – главная угроза для России”. Серия “Угрозы России”, Яуза-пресс, 2008 г.;

Дюков А.Р. “Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014гг.: Годовой отчет IGCP”, Издательский центр фонда “Историческая память”;

Леонид Ивашов “Радикальная доктрина Новороссии”. Серия “Военный обозреватель”, Алгоритм, 2015 г.;

Мирослав Бердник “Пешки в чужой игре. Тайная история украинского национализма”. Серия “Битва за Украину”, Алгоритм, 2015г.;

Анатолий Вассерман “Украина и остальная Россия”, Аст, 2013 г.;

Протоиерей Андрей Ткачев, Светлана Коппел-Ковтун, Дмитрий Суржик, Денис Ахременко “Трагедия Украины. Концлагерь вместо рая?”, Эксмо, 2015 г.;

Дмитрий Goblin Пучков “Украина це Россия”. Серия “Библиотека Мужского клуба”, Крылов, 2015 г.;

Владимир Хотиненко “Новые русские бесы”. Серия “Битва за Россию”, Алгоритм, 2015 г.;

Александр Широкорад “Битва за Украину. От Переяславской рады до наших дней”. Серия “Выбор России”, Вече, 2015 г.;

Александр Широкорад “Битва за Крым. От противостояния до возвращения в Россию”. Серия “Выбор России”, Вече, 2014 г.;

Александр Широкорад “Битва за Новороссию”. Серия “Выбор России”, Вече, 2015 г.;

Владимир Шигин “Севастополь. Город русской славы”. Серия “Выбор России”, Вече, 2014 г.;

Игорь Прокопенко “Вся правда об Украине; Кому выгоден раскол страны?”, Эксмо, 2014 г.;

Андрей Медведев “Подлинная история русского и украинского народа”, Эксмо, 2015 г.;

Ростислав Ищенко “Украина в глобальной политике”, Эксмо, 2015г.;

Ростислав Ищенко “Крах Украины. Демонтаж недо-государства” “Яуза-пресс”, 2015 г.;

Сергей Доренко “Россия, подъем! Бунт Расстриги”, Эксмо, 2015 г.;

Георгий Савицкий “Украина в крови. Бандеровский геноцид”, Яуза- пресс, 2015 г.;

Андрей Ваджра “Украина, которой не было. Мифология украинской идеологии”. Серия “Антимайдан. Брат на брата”, Яуза, 2015г.;

Андрей Ваджра “Самоубийство Украины. Хроника и анализ катастрофы”. Серия “Антимайдан. Брат на брата”* Яуза, 2015 г.;

Захар Прилепин “Не чужая смута. Один день – один год”, АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015 г.;

Владислав Шурыгин “Как воюют на Донбассе”. Серия “Военный обозреватель”, Алгоритм, 2015 г.;

Борис Рожин “Война на Украине день за днем. “Рупор тоталитарной пропаганды””. Серия “Военный обозреватель”, Алгоритм, 2015 г.;

Александр Север “Военный спецназ России. Вежливые люди из ГРУ”. Серия “Военный обозреватель”, Алгоритм, 2015 г.;

Игорь Друзь “Мы – русская контрреволюция. Советник Игоря Стрелкова о демонах Евромайдана и донбасской весне Святой Руси”, Традиция, 2015 г.;

Горелов В.Н., Донец Г.Г., Кажанов С.П., Посметный В.А. “Чегевара прилетает утром… Воспоминания сепаратистов”, Телескоп, 2015 г.;

Александр Каревин “Исторические шахматы Украины. Герои и антигерои малорусской истории”, Центрполиграф, 2015 г.;

Лев Вершинин “Украина – вечная Руина. Гопак на крови”. Серия “Информационная война”, Яуза-пресс, 2014 г.;

Лев Вершинин “Леонид Кучма “Две Украины – две России””. Серия “Дуэль историков”, Алгоритм, 2015 г.;

Андрей Караулов “Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад”. Серия “Враги России”, Алгоритм, 2015 г.;

Сергей Бунтовский “Украинская химера, Финал антирусского проекта”. Серия “Антимайдан. Брат на брата”, Яуза-пресс, 2015 г.;

Андрей Манчук “Кровь Донбасса”. Серия “Битва за Украину”, Алгоритм, 2014 г.;

Александр Смирнов “Проект Новороссия. История русской окраины”. Серия “Новороссия”, Алгоритм, 2015 г.;

Александр Шубин “История Новороссии”. Серия “Российская военно-историческая библиотека”, Олма Медиа Групп, 2014 г.;

Виктор Северский “Донбасс в огне. Хроники необъявленной войны. Апрель-сентябрь 2014”, Центрполиграф, 2015 г.;

Кирилл Фролов “Сакральные смыслы Новороссии. Церковные и цивилизационные расколы в Новороссии, на Подкарпатской Руси и Украине”, Алетейя, 2015 г.;

Глеб Бобров, Федор Березин “Я дрался в Новороссии!” Серия “Необъявленные войны”, Яуза-пресс, 2015 г.;

Дмитрий Верхотуров “Военная история Крыма. От Ивана Грозного до Путина”. Серия “Информационная война”, Яуза-Пресс, 2016 г.

http://www.politnavigator.net/v-seti-opublikovali-polnyjj-spisok-rossijjskikh-knig-zapreshhennykh-na-ukraine.html

Лично для меня эта информация, как реклама для прочтения, сейчас проверяю и докачаю те книги, которых у меня нет, и положу в специальную папочку для ближнего прочтения))) А как эта информация для Вас, дорогие друзья?

