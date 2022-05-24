О том, как чиновники в Крыму собрались поставить 200 памятников поэтам

В Госдуме провели круглый стол - «Гражданское общество и культура: ценностные приоритеты и ответственность для преображения России»

Инициатором рабочей группы по вопросам правового совершенствования механизмов участия творческих общественных объединений и религиозных организаций в реализации государственной культурной политики стал депутат Госдумы, н.а. России Николай Бурляев. Спикер напомнил о ценностных приоритетах в Конституции и их законодательном обеспечении, о духовно-культурном наследии России, об инструментах формирования духовно просвещённого гражданского общества, а также о том, что проектам в сфере культуры необходима господдержка.

Среди ближайших союзников Бурляева, судя по выступлениям, всегда великие святые Руси и русские классики. Вот и в этом выступлении, оттолкнувшись от слов Гоголя о том, что «сейчас идёт самый главный бой - бой за душу человека», он подчеркнул, что бой продолжается и в XXI веке. Но единение, к которому призывал Сергий Радонежский, возможно лишь с теми, «кому дорога Россия». Бурляев отметил, что в России всегда были два лагеря - западники и славянофилы, и в поэме «К ненашим» поэт Языков, друг Пушкина, обращается «словно к нашим «приятелям», с кем мы жили в одной сфере культуры, удивляясь их русофобии.

И сейчас мы боремся не только за донецкие республики и очищение от нацизма моей прародины Украины, мы боремся за весь мир. Люди, жившие на Западе в разные времена, говорили примерно одно и то же: «Спасение России есть спасение мира», и у нас есть уникальная возможность стать примером для вырождающегося человечества». Бурляев поднял вопрос мизерного финансирования культуры и неправомерного распределения средств на сохранение духовно-культурного наследия. Он заявил, что «бюджет на культуру не должен уступать бюджему Минобороны, потому что культура - это оборона души». А в бюджете текущего года на культуру выделено лишь 0.7 процента, а на 2023 год - 0.6, по предложению Бурляева, выделять нужно три процента от ВВП. «Разве не возмутительно, что годовой бюджет на кино равен бюджету одного американского анимационного фильма, а хоры, оркестры, поп-музыка, проблемы сохранения театров и культурного наследия? А сотни скелетов храмов в регионах?» Бурляев предложил ввести прогрессивный налог на олигархов или предложить «Газпрому», нашему «национальному достоянию», поработать на национальную культуру, вот и появятся деньги.

Говоря о проблеме финансирования кинопроектов, Бурляев сообщил, что в Фонде кино распределением средств занимаются продюсеры и прокатчики, не подпуская никого к «кормушке». И самое удивительное в том, что среди них ещё несколько лет назад были представители стран, предъявивших нам санкции. Бурляев предложил делать экспертные советы общественными и приглашать в них представителей разных профессий – педагогов, медиков, правоохранителей, священнослужителей, и тогда не появятся на экранах фильмы, на корню уничтожающие школу, провоцирующие преступность в стране, суицид и педофилию. Необходимо создать действенный общественный контроль, а также построить новые кинотеатры и, наряду с современным кино, показывать в них оцифрованные шедевры советского кинематографа. Коснулся спикер и проблемы финансирования творческих союзов, подчеркнув, что в бюджете не оказалось строки поддержки Союза кинематографистов, а на Союз композиторов выделяют всего три миллиона. «Когда мы заговорили о трёх процентах, - сказал он, - покойный Жириновский заметил, что деньги кинематографистам и так дают, но какое кино они делают?!» Бурляев согласился, что в течение последних тридцати лет и сам наблюдает пошлый рыночный кинопроцесс. Как предсказывал Тарковский в беседе с Феллини, «в кино пришёл торгаш», а великий итальянец ещё тогда сказал, что его зритель умирает, и в Италии он никому не нужен.

Заниматься проблемой финансирования Комитет по культуре поручил Бурляеву: «Буду поднимать этот вопрос и как член Комиссии по культуре Парламентского Собрания Союзного государства, в Минске мы обсудили идею создания Союза творческих объединений России и Беларуси. Для того, чтобы чиновники не раздавали бездумно деньги на антихристианские фильмы, спектакли и вульгарные инсталляции, не уничтожали оркестры, подобные «Бояну» Анатолия Полетаева, не сливали театры, как «Сфера» и «Эрмитаж», противоположные по эстетическим воззрениям, в Российском государстве должна быть идеология. И вопрос этот всерьёз поднимают в Думе и Совете Федерации. Считаю, чиновников, доставшихся нам от прежней либерально-рыночной политики, надо менять, у культуры и рынка разные задачи. Культура поднимает дух нации, просветляет и гармонизирует её, а рынок делает деньги. И мы видим, к чему пришли, к «доходному промыслу», говоря словами Ивана Ильина. Но достойно ли это нашего государства? И хорошо, что сейчас мы вошли в такую стадию, когда должны будем представить России новую цивилизационную модель разумного государства в неразумном обществе, предавшем все заповеди. На нас лежит огромная ответственность». Кинодраматург, режиссёр, художник и актёр Александр Адабашьян заявил, что в такой экстраординарной ситуации, как наша, культура не может находиться в обычной температурной среде. «Посмотрите, с какой скоростью, - сказал он, - в западных странах было запрещено всякое участие лиц и организаций, имеющих отношение к России, в культурной деятельности, не говоря о воплощении чеховских пьес на сцене или исполнении музыки Чайковского. Оказалось, что всю свободу слова, творчества и отсутствие цензуры можно прихлопнуть за два дня, никто и не пискнет». И рассказал, что в одном сценарии про войну, где действие развивалось в тяжёлом 1942 году, по приказу Госкомитета обороны выделялись огромные средства на строительство метро в Москве и оперного театра в Новосибирске. Причём, грузы для метрополитена везли литерными поездами, как грузы для фронта, а также отзывались с фронта специалисты: метрополитен выполнял и функцию бомбоубежища. И был мощной идеологической подпоркой: человек открывал газету и читал, что началось строительство станции Новокузнецкой, мрамор-гранит завозят оттуда-то, а мозаики для неё делает художник в блокадном Ленинграде.

Адабашьян считает, что без участия силовых структур в урегулировании вопросов с культурой не обойтись. Весь прокат принадлежит заокеанским партнёрам, и, чтобы запустить картину нашим кинематографистам, нужно униженно просить у прокатчиков «немного раздвинуть блокбастеры». И делается всё это на законных основаниях. «Мы сами преподнесли им прокат на блюдечке», - говорит Адабашьян. - При этом, у нас на ТВ полно американских картин, так почему, спрашивается, мы, находясь в экстремальной ситуации, не можем предпринять нечто, что изменит наше положение? Знаете, как Геракл очистил Авгиевы конюшни? Он отвёл воду реки, и она за 15 минут смыла то, что лопатой пришлось бы чистить годами. Именно такой способ необходим нам сейчас. Убеждён, должен быть создан Госкомитет обороны, в функции которого будет входить всё, что касается культуры, назовите хоть цензурой, иначе нельзя, человек с дубиной уже замахнулся». «Минкультуры сообщает, что 11.5 млрд будет выделено на сферу кинематографа, - сказала первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, - но нельзя количественными характеристиками мерить то, что называется киноискусством. Если речь идёт о фильмах «Бабушка лёгкого поведения» и «Большая ржака», снятых на государственные деньги, не надо увеличивать их объём, надо думать о том, в чьи руки попадают деньги, и про что будут рассказывать эти люди». Солоницына подняла вопрос об общественной экспертизе и праве государства формировать репертуар из фильмов, которые профинансировало. «Цензура, - сказала она, - это то, что запрещено, а когда прекращается финансирование того, что разъединяет наше национальное самосознание, это самозащита, проявление инстинкта самосохранения». Директор Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» СК России Егор Бероев напомнил о временах, когда произошла подмена ценностей, когда нам «лихо внушали», что в советском прошлом было всё плохо, а то, что идёт с Запада, хорошо, и нам всем, дружно взявшись за руки, со всем цивилизованным миром «нужно войти в это цифровое пространство, как оказалось, без чести, достоинства, понятий дружбы и взаимного бескорыстия, семьи». Всё это насаждается и сейчас.

«Наши депкульты, - сказал Бероев, - многие годы финансово поддерживают и продвигают западные ценности, очевидно же, что все эти люди - Богомолов, Серебренников, насмотревшись спектаклей на Западе и грубо слепив, привезли их сюда. А эта скульптура в Гостином дворе, установление которой одобрил депкульт Москвы, почему наши деньги тратят на такое искусство?! Мы знаем, что чиновники, занимающиеся культурой, абсолютно бескультурны, они всегда подбирают себе удобных людей. Но время компромиссов прошло, сегодня важно сказать – «да» или «нет», и этот вопрос мы должны задать и руководителю департамента культуры: «С кем вы, г-н Кибовский, с президентом или с глобалистами?!» Выступление статс-секретаря Союза писателей России Николая Жданова-Луценко прозвучало, как сигнал SOS. Он поведал о положении российских писателей, профессия которых даже не значится в федеральном классификаторе специальностей. Писательская деятельность не засчитывается в трудовой стаж, комиссия по разовой финансовой помощи – не панацея, сегодня в ряду нуждающихся почти все писатели. СП России отнесли к Минцифры, а не к Минкультуры, то есть, литераторов уравняли со станками в типографии: как общественная организация СП не получает ни копейки и не в состоянии содержать здание, в котором располагается. «Русофобия - не выдумка, - сказал спикер, - она гнездится в министерствах, и, прежде всего, в Минфине, где литературу удушают финансово». И привел случай самодурства в Крыму, откуда вернулся после Гумилёвского фестиваля «Коктебельская весна». Руководитель регионального отделения рассказал ему, что даже Министерство культуры Крыма не выделяет им деньги, заявив, что готово «поставить 200 памятников поэтам Серебряного века». «А вы с нами согласовали, - спросили их, - не было столько поэтов?» Но чиновники «так решили». «Так что любую интеллектуальную деятельность, - резюмировал Жданов-Луценко, - финансировать надо за счёт бюджетных средств».

И отметил, что сегодня за деньги можно клонировать любое количество писательских союзов, в одном Крыму их восемь, а на сайте Российского Союза писателей «Стихи.ру» миллион поэтов опубликовал 55 млн стихов. И только в СП России осталась приёмная комиссия, которая следит за качеством, отсеивая семена от плевел. Писатель заверил, что его коллеги готовы вступить на поле битвы и расчистить авгиевы конюшни, в которых за тридцать лет осело то, что принесла коммерция и отсутствие идеологии. Всё это надо строить заново. На собрании в Думе выступили и другие участники. Все они говорили о борьбе с такими явлениями культуры, которые разлагают личность человека, формируют из него русофоба и антисоциальную личность, разрушают его внутренние связи с традиционными духовно-нравственными ценностями. В частности, иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, отметил необходимость возрождения высокой книжной культуры, а также культуры чтения в России, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев и первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов говорили о поиске золотой середины между бизнес-интересами и культурой, о том, что коммерсанты не должны командовать деятелями культуры, включая архитекторов, и навязывать ущербные для культуры и городской среды решения при застройке городов, при разработке и реализации культурных проектов, начальник информационного отдела Союза художников России Татьяна Бойцова, заявила о непрофессиональных действиях московских чиновников, лишающих художников мастерских.

Участники собрания резюмировали, что культурой могут считаться только те виды деятельности в искусстве, которые отражают российские духовно-нравственные ценности, и именно их должно поддерживать государство. Участники собрания заявили о поддержке указа президента «Основы государственной культурной политики» и разумных дополнений к нему, предложенных Институтом наследия Минкультуры РФ в лице директора Владимира Аристархова.

Нина Катаева

https://ninak.mirtesen.ru/blog/43713703000/O-tom-kak-chinovn...