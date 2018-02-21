Мысль интересная. А почему бы кандидатов на детекторе лжи не проверять?!

Неочевидный взгляд на кандидата в президенты

Совсем недавно встретился со своим бывшим одногруппником. Как обычно, посидели, попили, поговорили. Ну и как всегда, начали просто о жизни, затем плавно перешли на обсуждение женщин, а закончили, разумеется, политикой. Политические взгляды и оптимальность нынешнего президента у нас разногласий не выявила, а вот причины именно такого выбора несколько отличались. Высказанные им размышления и доводы показались интересными и неочевидными для обычного человека. Тем не менее, на мой взгляд, очень важными в принятии решения, кого выбирать. Да и допускать к выборам, если честно. Его мысли я скомпоновал так, чтобы из диалога превратить в монолог от первого лица. Еще одно небольшое отступление: мы оба по образованию врачи, но он, в отличие от меня, ВОЕННЫЙ врач. Итак, «передаю ему слово»…

«Видишь ли, дорогой мой охламон гражданский, я очень много и часто спорю со своими знакомыми на тему выборов, кандидатов и прочей подобной фигни. Но в их рассуждениях всегда не хватает одного немаловажного нюанса. Оно и не удивительно — вы с этим не сталкиваетесь, а я — постоянно. Дело в том, что я работаю не простым врачом, а врачом ВВК — военно-врачебной комиссии. И у нас в комиссии обязательно есть психиатр. А почему кандидаты в президенты не проходят военно-врачебную комиссию? Мало того, есть у меня еще знакомый врач ВВК, как и я, но не в Минобороны, а «безопасник». Так он рассказывает, что когда они кого-то на службу берут, ВВК дело не ограничивается. Там намного важнее глубокое психологическое обследование и обязательный детектор лжи. А потом еще и начинается полномасштабная особая проверка (о ней ничего конкретного не знаю, только слухи), которая высветит такую подноготную, что ты сам о себе — хрен когда узнаешь! Длится вся эта канитель от полугода до года, а иногда и еще больше. И это просто для того, чтобы принять на службу вполне обычного офицера (даже врача). Все это делается для того, чтобы определить потенциальную опасность в плане коррупции, предательства, разглашении секретных сведений и прочего такого. А мы ведь выбираем не простого офицера, а Верховного Главнокомандующего выбираем. Кроме того, вот нас, военных медиков, это особо не касается, а многие после службы лет пять невыездные. А есть легенды, что и пожизненно невыездные есть, правда, верится с трудом.

И вот смотрю я на весь этот предвыборный кордебалет лебедей и понимаю, что я, скорее, Жириновскому или даже Зюганову доверю гостайну уровня президента, чем Собчак или Грудинину. Этому, кстати, в особенности — перестанет быть президентом и свалит на запад тут же, не сомневаюсь. И за сколько он там всех сольет — неизвестно, но сольет наверняка.

Вот и получается, что вариантов нет. И это печально, так как Путин не вечен.»



КПРФ правда заявило, что готовит законопроект: "Одним из возможных проектируемых нововведений рассматривается и возможность законодательного закрепления трансляции выступлений любых лиц в телерадиофире и интернет-трансляции российских СМИ только с использованием полиграфа («детектора лжи»), к которому в ходе выступления должны будут быть подключены все выступающие в телерадиоэфире участники, ведущие, журналисты и гости соответствующих программ, а результаты их полиграфического сканирования в режиме реального времени должны будут быть видимы телезрителям и участникам этих передач", но потом, после выборов... а картину телеэфира себе представили???

https://aftershock.news/?q=node/608136

А я бы сейчас с кандидатов начала, государственная тайна - она такая... всем, кроме нас, почему-то нужная...