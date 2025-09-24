История создания фильма "Летят журавли"

"Летят журавли" — кино в первую очередь о любви: история советской девушки Вероники, чей жених Борис погибает на фронте, а она сама вынуждена выйти замуж за нелюбимого. В основу сценария легла пьеса "Вечно живые" фронтовика Виктора Розова, написанная в 1943-м.

Драматург Виктор Розов "Это произведение построено на идеализме: любовь — одна и навсегда, на фронт — только добровольцем, работа — ради людей, а не ради званий, не воевал — тыловая крыса, — замечает Артем Кашуба, исследователь текстов, журналист. — Резко, но такое было время".



Татьяна Самойлова в роли Вероники и Алексей Баталов в роли Бориса Бороздина в художественном фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957)

Многие сюжеты картины взяты из жизни- сценариста фильма «Летят журавли». Но главные интриги картины - смерть Бориса и измена Вероники - выдумка автора. На самом деле любимая девушка, которая провожала Розова на фронт, дождалась его и стала спутницей на всю жизнь.«Когда я писал про Веронику (это был 1943 год), у меня в воображении была моя Наденька - русская красавица-блондинка. Самойлова совсем другая, поэтому я был против её кандидатуры», - однажды признался сценарист телеканалу «Культура».На главную роль действительно сначала пробовали светловолосую актрису Елену Добронравову, но режиссёр Михаил Калатозов выбрал молоденькую брюнетку Таню Самойлову и не ошибся. 67 лет назад, в мае 1958 года, «Летят журавли» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».Одна из первых картин советской «новой волны». Лента режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского в корне изменила привычные представления о возможностях кинематографа.Фильм признан шедевром, включен в киноантологии, эпизоды, ставшие хрестоматийными, тщательно разбираются в учебниках по киноискусству. Наряду с картинами Эйзенштейна и Тарковского, лента Калатозова «Летят журавли» — символ русского кино.