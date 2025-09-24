История создания фильма "Летят журавли"

На главную роль действительно сначала пробовали светловолосую актрису Елену Добронравову, но режиссёр Михаил Калатозов выбрал молоденькую брюнетку Таню Самойлову и не ошибся. 67 лет назад, в мае 1958 года, «Летят журавли» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».
Самый желанный фильм
Одна из первых картин советской «новой волны». Лента режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского в корне изменила привычные представления о возможностях кинематографа. Фильм признан шедевром, включен в киноантологии, эпизоды, ставшие хрестоматийными, тщательно разбираются в учебниках по киноискусству. Наряду с картинами Эйзенштейна и Тарковского, лента Калатозова «Летят журавли» — символ русского кино.
Мало кто знает, что эффектный макияж ярких, выразительных глаз Вероники придумал Алексей Баталов. «Мы встретились с Алёшенькой на даче, - вспоминает актриса в интервью телеканалу «Россия».
«Ты знаешь, у тебя очень красивые глаза», - сказал он мне, потом взял спичку, сжёг её и нарисовал с её помощью жирные стрелки на моих глазах. «Вот так ты должна гримироваться, это лицо Вероники».
У Баталова и Самойловой было очень мало совместных сцен, тем не менее между ними установились дружеские и тёплые отношения. Актриса долго скрывала от съёмочной группы свои проблемы со здоровьем. В секреты Татьяны, в том числе личные, был посвящён только Баталов.
Почему единственный советский фильм-триумфатор Каннского фестиваля вызвал гнев Хрущева
Режиссер фильма Калатозов стал не только классиком советского киноискусства, но и вошел в историю мирового кинематографа: 67 лет назад его фильм «Летят журавли» получил главный приз Каннского кинофестиваля, а Калатозов стал единственным советским режиссером-обладателем Золотой пальмовой ветви. Но самое интересное осталось за кадром.
Советские режиссёры и операторы были в восторге от фильма, а вот пресса его раскритиковала.
Никита Хрущёв после просмотра вообще назвал главную героиню «шлюхой». Но всё изменилось после триумфа на Каннском кинофестивале. Отношение к картине стало кардинально другим - его признали шедевром советского кинематографа.
Татьяна Самойлова могла стать знаменитой голливудской актрисой. Получив главный приз в Каннах (и обогнав Софи Лорен), актриса тут же получила предложение сниматься в США в фильме «Анна Каренина», где её партнёром должен был стать Жерар Филипп.
Самойлова готова была сказать «да», тем более что она хорошо знала французский и английский языки. Но руководитель советской делегации категорически запретил ей вести переговоры с западными кинематографистами. «Они обыскивали мои чемоданы, проверяли, не собираюсь ли я остаться», - вспоминала потом актриса. Если бы она тогда согласилась, её жизнь сложилась бы совсем иначе.Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли», 1957 год.Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957
Пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой был снят «Летят журавли», пролежала «в столе» почти тринадцать лет: написана в 1943-44-м, а опубликована только в 1957 году. Но тогда она не была опубликована из-за идеологических причин – главная героиня, которая не дождалась любимого с фронта и вышла замуж за его брата, не соответствовала образу верной и преданной советской женщины. Премьера пьесы прошла только через 13 лет в постановке Олега Ефремова в театре "Современник". Тогда Калатозов предложил Розову написать по пьесе сценарий, который они назвали "Летят журавли".
"Руководство "Мосфильма" не очень было довольно названием. Что это обозначает? Не могу ответить... И для меня самого необъяснимо. Но очень хочется, чтоб фильм назывался именно "Летят журавли", — вспоминал Розов.
Трудно сказать, что нашел склонный к романтической патетике режиссер в скромном бытовом сюжете Виктора Розова, однако, прочитав пьесу, Калатозов пришел к автору с предложением вместе написать сценарий, адаптировав историю для кино.
В 1956 году спектаклем «Вечно живые» с участием Олега Ефремова и Светланы Мизери открылся новый театр «Современник»«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов
Сценарий сначала назывался «За твою жизнь» и сильно отличался от пьесы — добавились новые эпизоды, ушли на второй план или совсем исчезли многие герои. На «Мосфильме» долго не могли решить, что делать со сценой измены, но так как убрать её из сюжета было невозможно, то оставили с пометкой «спорно». Правили сценарий постоянно, что-то добавляя, убирая или меняя местами. Уже на съёмочной площадке за правки взялся оператор Сергей Урусевский, который постоянно придумывал нестандартные визуальные ходы, которые передавали эмоции ярче, чем слова.«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов
Режиссёр сразу решил взять на главную мужскую роль уже известного актёра Алексея Баталова, но сначала надо было найти исполнительницу роли Вероники. После проб остановились было на кандидатуре Елены Добронравовой, но тут оператор увидел фильм «Мексиканец» с начинающей актрисой Татьяной Самойловой и предложил режиссёру попробовать на роль эту девушку. Калатозов навёл справки, узнал, что её считают «слишком тяжелой для комедии и слишком легкой для драмы», и понял, что именно такая актриса ему и нужна. Сомневался в кандидатуре Самойловой только автор пьесы — ему казалось, что она слишком молода для такой роли, к тому же он хотел видеть героиню блондинкой. Успокоился он только после просмотра готового материала.«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов
Сюжет пьесы постоянно менялся, обрастал новыми линиями и эпизодами. Появилась сцена бомбежки Москвы, гибель родителей Вероники, спасение героиней ребенка на мосту, смерть Бориса и встречи победителей в финале, но основная сюжетная линия осталась неизменной – о влюбленной паре, разлученной войной, и юной девушке, совершившей ошибку и раскаявшейся в этом.Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957
В том, что фильм признали шедевром киноискусства во всем мире, была и большая заслуга оператора Сергея Урусевского. Художник по образованию, Сергей Урусевский доказал, что с помощью кинокамеры можно передать самые глубокие душевные движения героев, что «и любовь, и ненависть, и радость можно выразить самим изображением в сочетании с движением, ритмом, светом и главное — внутренним ощущением, горением, творческой взволнованностью оператора-художника». Работа Урусевского над «Летят журавли» превзошла все ожидания. Ручная камера со сверхширокоугольным объективом 18 миллиметров в непрерывном движении создавала ощущение полета, отразившегося в названии.
Благодаря предложенным им новаторским приемам (использование ручной камеры, съемка на круговых рельсах) эту картину признали одним из первых примеров «советской новой волны», времени экспериментов и «летающих» по площадке камер.
Урусевский рассказывал: «В сценарии было очень много бытовых сцен, но мы сумели повернуть все в романтическую сторону, что ли… Не было в сценарии ни смерти Бориса, ни самоубийства Вероники. Это все писалось во время съемок, и очень долго не оформлялось в сознании, как эти сцены будут сниматься. Все возникло стихийно, в процессе работы… Нужно было выразить мысль, высказать ее на экране максимально острыми средствами. Никто ведь не ставил такой цели: давайте, мол, только изобразительными! Но средства почему-то возникали изобразительные…».
Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957
Алексей Баталов в фильме *Летят журавли*, 1957
Съемки фильма «Летят журавли», 1957 год.
Большинство киноведов считают "Летят журавли" совместной работой двух авторов. Действительно, фильм Калатозова невозможно представить без уникальной операторской работы Сергея Урусевского, который изобрел новый язык с невесомой, летящей камерой. Его взгляд подвижен и замечает малейшие движения, мимолетные состояния и изменения в настроении актеров. Как отмечал Алексей Баталов, на съемочной площадке Урусевский был похож на скульптора или художника, который сцена за сценой творил собственный мир. Несмотря на то что действие картины погружено в быт, оператор мог найти в нем скрытую магию и поэтичность.
"Так благодаря беспрестанному творческому горению мастера самые, казалось бы, незначительные кадры приобретали весомость, находили единственное место в строении эпизода, поражающего свежестью и точностью изображения", — подчеркивал Баталов.
Съемки усложнялись тем, что в то время техника была еще не приспособлена для полета фантазии Урусевского, поэтому он изобретал способы осуществить задуманное прямо на съемочной площадке. Например, во время съемок фронтовых сцен оператора таскали по грязи на листе кровельного железа и катали вокруг березовых стволов на маленькой тележке, пока он, скрючившись, пытался поймать удачный кадр. Именно Урусевский изобрел круговой пролет камеры в сцене гибели Бориса, который потом станет распространенным приемом в мировом кино.
Операторские шедевры
Почти для каждого значимого эпизода оператор создавал новые конструкции. Так, ставший классическим операторский прием — съемка на круговых рельсах — был придуман именно Урусевским для сцены гибели Бориса.
Алексей Баталов вспоминал, что оператор не прерывал съемки до тех пор, пока не находил решения для того или иного эпизода.
«Медленно, как-то особенно томительно идет время, и вот, когда уже всем передалось его волнение и необъяснимая мертвая пауза кажется бесконечной, откуда-то из угла, из-под вешалки вдруг звучит негромкий, взволнованно радостный голос Урусевского: «Ну давайте вот так попробуем разочек сделать… Так вроде ничего…» С этой секунды все оживает и идет с головокружительной быстротой». -Алексей Баталов
В фильме «Летят журавли» очень много пронзительных кадров. Борис стремительно бежит по винтовой лестнице к своей любимой… Бориса сражает пуля, он падает и видит, как высокие кроны берёз кружатся над ним… Чтобы снять настолько сильные и мощные сцены, оператору Урусевскому приходилось изобретать для них необычные приспособления. Например, для пробежки Алексея Баталова по винтовой лестнице в павильоне была построена декорация лестничного колодца высотой в три этажа, внутри которой стоял железный столб с прикреплённой к ней операторской люлькой. Урусевский садился в неё, а помощники за верёвку тянули конструкцию вверх так, что мастер вместе с камерой поднимался параллельно бегущему Баталову. Но особенно сложными были военные съёмки. Грязь, холод, болота… Чтобы снять сцену смерти Бориса, оператора посадили на малюсенькую тележку и бесконечно долго катали по болотной жиже вокруг стволов промокших берёз. Работа была адской, зато результат стоил того.
Урусевский снимал на широкоугольный объектив, использовал динамическую и ракурсную съемку, световой грим.
"Это позволило объемно передать эмоции, переживания, сложные состояния персонажей, — поясняет эксперт. — Урусевский считал, что "оператор должен играть с актерами". Он сокращает дистанцию, работает крупными планами — поэтому мы, зрители, чувствуем близость и сопричастность".Татьяна Самойлова в роли Вероники в фильме "Летят журавли"
Для некоторых сцен построили декорации, позволявшие нестандартно крепить камеру, чтобы усилить динамику кадра. Даже в XXI веке приемы Урусевского удивляют и зрителей, и критиков, и коллег по цеху, а 67 лет назад в Каннах это была сенсация.Александр Шворин в роли Марка в фильме "Летят журавли"
Оператор создавал многослойные композиции: делал кадр, вставлял ту же пленку в камеру и снимал следующий слой. Впервые в истории кинематографа применил круговые операторские рельсы — в сцене гибели Бориса.Алексей Баталов (справа) в роли Бориса на съемках фильма "Летят журавли"
Легендой стала сцена пробежки героя по лестнице: для нее установили столб, на котором Урусевского с камерой поднимали вверх по спирали с помощью веревок. В эпизоде, когда персонаж Баталова несет на себе раненого солдата, осветители волокли оператора по земле на листе железа. А однажды камеру отдали в руки актрисе — Татьяне Самойловой. Урусевский решил, что так зритель сможет посмотреть на происходящее глазами Вероники.Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. «Летят журавли», 1957 год.
Работа над фильмом шла непросто – сначала тяжело заболела Татьяна Самойлова, исполнявшая главную роль, затем на съемках пострадал Алексей Баталов.
Баталову «заштопали» лицо
Актёрам фронтовые эпизоды тоже дались нелегко. В фильме есть сцена, в которой Борис в ответ на скабрёзную шутку в адрес любимой бьёт солдата и у них начинается драка. В один из дублей Баталов упал лицом в воду, где торчали обрубленные ветки кустов, и одна из них очень сильно разодрала ему лицо. Актёра срочно увезли в больницу, сделали операцию, наложили швы. Баталов потом признавался, что в тот момент навсегда попрощался с актёрской профессией и думал, что останется с изуродованным лицом…
К счастью, «заштопали» его удачно, швы зажили, и через месяц съёмки были возобновлены.Алексей Баталов в фильме «Летят журавли», 1957 год.
Трагедии Самойловой
Ещё больше несчастий свалилось на юную Татьяну Самойлову. Вот уже полвека зрители восхищаются её Вероникой и даже не подозревают о том, что актриса в этот период была больна. У неё начался туберкулёз… Татьяна задыхалась, через каждые три часа ей делали уколы, но она продолжала работать. Во время съёмки эпизода, когда Вероника взбегает по лестнице в разгромленный бомбой дом родителей, актриса от слабости упала в обморок.
«Летят журавли», к/ст. «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов
Нагрузка была так велика, что после фильма у неё ещё и сердце разболелось. Пришёл врач, послушал и сказал: «Таня, у вас микроинфаркт»… Позже актриса не раз признавалась в интервью, что в этот период в её жизни произошло ещё одно трагическое событие. Она забеременела, но ради карьеры решила сделать аборт и убила своих двойняшек. Её тогдашний муж Василий Лановой не простил ей этого и ушёл из дому.Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли», 1957 год.Актриса с *несоветской* внешностью – Татьяна Самойлова
Необычная красота Самойловой настораживала многих режиссеров. По словам Льва Анненского, ее «асимметричное и странноватое» лицо «не подходило ни под классический тип красоты, ни под милый типаж субретки». Однако именно в Татьяне Самойловой Калатозов увидел свою Веронику и утвердил ее на роль вместо Елены Добронравовой. Известная исследовательница кино Нея Зоркая утверждала, что Самойлова стала первой брюнеткой в советском кинематографе. До нее все главные роли исполняли блондинки.
Больше всего споров и у критиков, и у публики вызвал образ главной героини. Благодаря Калатозову зажглась звезда Татьяны Самойловой, но если ее актерский талант не вызывал сомнений, то ее внешний облик был нетипичным для кино тех времен, тем более для фильма о войне – ее и позже всегда называли «несоветской» актрисой, с «асимметричным и странноватым лицом». К тому же созданный ею образ был очень противоречивым и разделил зрителей на два лагеря – тех, кто ее осуждал, и тех, кто ей сочувствовал. А Никита Хрущев и вовсе не скрывал своего возмущения, окрестив главную героиню «женщиной легкого поведения», а сам фильм – «идеологически невыдержанным».Татьяна Самойлова в роли ВероникиКадр из фильма *Летят журавли*, 1957
«Летят журавли» не был классическим фильмом о войне – в нем не шла речь о героических подвигах и сражениях, а вместо этого в центре сюжета была любовная линия. Критики обвиняли режиссера в слабой драматургии и в том, что они разменяли «масштаб больших жизненных вопросов на мелочь душевных изломов и киноэффектов». Один из критиков ставил в укор режиссеру то, что он «с ненужной обстоятельностью объясняет грехопадение Вероники».Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957
Судьбоносной для фильма стало случайное присутствие на съемочной площадке кинолюбителя из Франции Клода Лелуша, который попал в Москву по турпутевке и в течение 2-х дней работал ассистентом оператора. Тогда он снял свой первый документальный фильм – о съемках «Летят журавли». Наблюдая за работой Калатозова и Урусевского, он сам принял решение заниматься тем же, и впоследствии Клод Лелуш стал одним из самых известных в мире французских режиссеров. По возвращении на родину он связался с директором Каннского фестиваля и убедил его включить в программу фестиваля фильм Калатозова. В результате «Летят журавли» получили главный приз – Золотую пальмовую ветвь, фильм стал лидером французского кинопроката, а Татьяну Самойлову, получившую специальный диплом жюри Каннского фестиваля, начали называть «советской Брижит Бардо».Татьяна Самойлова в роли ВероникиАлексей Баталов и Татьяна Самойлова в фильме *Летят журавли*, 1957
Представлять фильм на кинофестивале полетели Татьяна Самойлова и Сергей Урусевский. Режиссёр лежал в больнице с инфарктом, а Баталова не выпустили из страны, так как его семья считалась неблагонадёжной. Самойлову собирали всей киностудией — шифоновое платье дала Галина Волчек, туфли — Зинаида Кириенко, шубу и колье с бриллиантами под расписку выделил Дом моделей. По западным меркам одета актриса была скромно, но её появление все равно произвело фурор. Поклонником актрисы был даже знаменитый художник Пабло Пикассо!О том, как в Каннах публика реагировала на этот фильм, Татьяна Самойлова рассказывала: «Поначалу во время конкурсного просмотра в зале стояла тишина, никакой реакции. Мы напряглись. Во время сцены проводов Бориса на фронт раздались первые аплодисменты. Потом они вспыхивали уже постоянно: бомбежка, смерть Бориса, мои пробеги. В глазах членов жюри появились слезы, хотя им и не положено проявлять свои чувства. Когда показ завершился, была долгая, долгая овация. Мы поднялись, кланялись. Потом был яркий свет, масса восторженных слов в наш адрес. Нас все время фотографировали, журналисты не давали нам выйти из зала. Интервью следовали одно за другим».
Пабло Пикассо назвал фильм гениальным, а Татьяне Самойловой предрек звездное будущее.Кадр из фильма *Летят журавли*, 1957
Фильм Калатозова поразил не только французов, но публику по всему миру. Самойловой предлагали работу и в Европе, и в Америке, но она "осталась верна Советскому Союзу" (а другими словами ее просто не отпустили, выдвигая аргументацию ее плотной занятости). Через несколько лет после премьеры картины она приехала в ГДР, где ей подарили часы с необычной формулировкой: "Наконец-то мы видим на советском экране не маску, а лицо, что в настоящее время важнее всего".
Для мира культуры фильм "Летят журавли" разделил кинематограф на до и после, а для обычных зрителей навсегда остался трогательной историей любви, погибшей под давлением ужасных обстоятельств.
При этом сами создатели "Летят журавли" явно не рассчитывали на такой успех. Тем более что на родине ее приняли гораздо холоднее, чем на Западе. По воспоминаниям Баталова, съемочная группа отнеслась к работе Калатозова как к обычной экранизации шедшей в то время пьесы, а после выхода фильма на него сразу же посыпались негативные отзывы. Однако спустя некоторые время и после повторного проката картины современники к ней потеплели. "Летят журавли" вдохновил стать режиссером не только Лелуша, но и Андрея Кончаловского, и Сергея Соловьева.Кадр из фильма "Летят журавли"
В советской же прессе о триумфе «Летят журавли» опубликовали всего одну небольшую заметку, в которой не упоминались имена режиссера, сценариста и оператора, а о победе на кинофестивале сообщалось очень сдержанно: «Фильм «Летят журавли» был показан еще на второй день фестиваля. Он произвел глубокое впечатление на публику и журналистов. Мировая печать посвятила ему сотни статей, в которых отмечала достоинства картины. Особенный успех имела Татьяна Самойлова».Татьяна Самойлова на Каннском кинофестивале, 1958
Во Франции фильм стал лидером кинопроката – тогда его посмотрели 5 млн 300 тысяч зрителей, а в СССР он занял только 10-е место в прокате, интерес публики в тот год был прикован к экранизации первой части — «Сестры» — трилогии Алексея Толстого, а также комедиям «Улица полна неожиданностей» и «Девушка без адреса».
Фильм был оценен по достоинству только спустя годы. В наши дни «Летят журавли» называют одним из символов советского кино и одним из лучших фильмов отечественного кинематографа. Его эпизоды разбираются во всех учебниках по киноискусству.
"Но фильм Михаила Калатозова усложнил пьесу через символы, — говорит эксперт. — Клин журавлей — надежда и будущее, гибель Бориса в березовом лесу — смерть в родных стенах, уничтожение чести Вероники показано через треск осколков стекла и разрывы снарядов".
Героиня Татьяны Самойловой перевернула понимание роли женщины в Великой Отечественной.
"Ее образ сочетает хрупкую, почти аристократическую девушку с русской "белкой", способной пойти сквозь танки и вырвать мальчишку из-под колес автомобиля, — отмечает Кашуба.
— Она резко отличалась от клишированных типажей советских женщин 1930-40-х".Кадр из фильма "Летят журавли". Татьяна Самойлова в роли Вероники
По мнению Андрея Лямзина — автора монографий о советском военном кино, доцента Уральского федерального университета, авторы фильма смогли рассказать историю не советскую, а общечеловеческую — и в этом главный секрет сценария.
"Если бы не фон кремлевских башен, было бы совершенно неясно, в какой стране это все происходит, — рассуждает он. — Герои выглядят и ведут себя так, как влюбленные в любой другой точке мира. История универсальная, поэтому она произвела глубокое впечатление на европейского зрителя".
Картина по-новому изображала и войну: без культивирования ненависти к врагу, что было тогда удивительно. Ведь прошло всего десять лет после окончания боевых действий. Последних пленных вернули на родину за два года до выхода киноленты.
"Фильм несет в себе мощный гуманистический посыл, — подчеркивает Лямзин.
— Война в нем — главное зло. Не враг, а именно война. Противник представлен безлично — бомбами, снарядами, пулями и брошенной немецкой пушкой".Последствия войны, изображенные в фильме "Летят журавли"
Сражений с захватчиками там нет, добавляет Артем Кашуба. Вместо них — борьба за жизнь, за чудо, поиск ответа на вопрос: как существовать дальше?
"Нам показывают главную войну человечества — внутреннюю, — полагает эксперт.
— Она страшнее той, что сопровождается выстрелами и ранениями".
Оператора "Журавлей" Сергея Урусевского отметили в Каннах специальным призом.
"В советском кино упор был на намеренную театральность, — говорит Евгения Стерлягова, художник, куратор, исследовательница визуальной культуры.
— Калатозов и Урусевский сделали акцент на выразительный визуал. Они переосмыслили авангард 1920-х — "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга, "Стачку" Сергея Эйзенштейна".Кадр из фильма "Летят журавли", сцена в госпитале
Актерская игра: ни пафоса, ни лишнего взмаха ресниц
Алексей Баталов до этого снялся в кинокартине "Мать" Марка Донского, которая претендовала на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1956-м.
Татьяна Самойлова была начинающей актрисой с внешностью, не укладывавшейся в советские стандарты красоты.
"Их игра получилась не по-советски откровенной, — объясняет Анна Зайковская, артистка театра и кино, преподаватель по технике речи и актерскому мастерству.
— Баталов и Самойлова "сожгли в огне чувств картонность социалистического реализма" — они работали в технике переживания".Кадр из фильма "Летят журавли". Киностудия "Мосфильм". В ролях: Вероника — Татьяна Самойлова, Борис — Алексей Баталов
Не имея профессионального опыта, Самойлова проживала каждую сцену сердцем.
Как отмечал литературовед Лев Аннинский, это объяснялось специфической внешностью актрисы, не подпадавшей ни под комедийный, ни под драматический типаж, и именно роль Вероники раскрыла потенциал Самойловой. По воспоминаниям актрисы, после прочтения сценария она расплакалась:
"Я не все увидела в этом сценарии, но я увидела Веронику — чистого человека, которого нельзя ударить, нельзя обидеть, который не нужен фронту, потому что это девочка. Девочка, которую лишают невинности все подряд! Играть эту девочку, которая во время войны умирала постепенно, которую война превращала в старушку, и к тому же прожить на экране страшные четыре года — на это нужно иметь право... Я сразу полюбила свою Веронику, сразу и навсегда".
"Безукоризненно точно она отрабатывает все крупные планы, нет ни одного лишнего взмаха ресниц, — говорит актриса Александра Попова.
— Поражает сдержанность в драматических сценах. Для советского кино было свойственно крупное отыгрывание эмоций. Самойлова уводит все внутрь себя, играет глазами".Кадр из фильма "Летят журавли", 1957
И только в конце фильма Вероника дает выход слезам, обнимая букет, как своего любимого, который никогда не вернется. Эта сцена сильна еще и тем, что идет на контрасте с общим праздником.
Борис Алексея Баталова — также нетипичный главный герой. У него не так много экранного времени, но он покорил зрителей и стал ярким кинообразом.
"Это как бы "парень из соседнего подъезда", никакого советского пафоса, — замечает Попова.
— В нем есть и героический романтизм, и некая бытовая приземленность, и мечтательность, и трепет, который возникает от ощущения несостоявшегося прощания".Кадр из фильма "Летят журавли", советский черно-белый фильм 1957 года
Музыка: уместная тишина
Написать музыку для военного фильма на самом деле несложно, считает композитор Игорь Яковенко.
"Обычно есть тема сражений — что-то воинственное, как правило, в исполнении оркестра, где преобладают медные духовые инструменты, — уточняет он.
— Тема противника — что-то зловещее. И тема добра, любви и всепрощения".
Михаил Калатозов сознательно отказался от этого подхода и обратился к Самуилу Вайнбергу, который был не кинокомпозитором, а автором академической музыки. Писал симфонии и оперы.Актриса Татьяна Самойлова в роли Вероники, Василий Меркурьев в роли отца Бориса в художественном фильме "Летят журавли"
В кино у мелодии прикладной характер, но у Вайнберга получилось самостоятельное произведение искусства. Например, вальс в качестве заглавной темы. Но самая ценная находка — это не музыка, а ее своевременное отсутствие.
"Ключевые сцены лишены звукового сопровождения, — говорит Яковенко.
— Когда солдат говорит Веронике, что Борис погиб, перестает играть губная гармошка — наступает абсолютная тишина. И это дает очень мощный эффект".Фильм "Летят журавли" изменил военный жанр советского кино © Мосфильм (1957)
Фильм "Летят журавли" прохладно приняли на родине, но в Европе и Америке был огромный успех.
Наверное, главный секрет Калатозова — это синтез профессионализма и таланта всех участников съемок. И ощущение того, что называют загадочной русской душой.Кадр из фильма "Летят журавли", герои за столом с самоваромКадр из фильма "Летят журавли"Кадр из фильма "Летят журавли"«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов«Летят журавли», к/с «Мосфильм», 1957, реж. М. Калатозов
Алексей Баталов
Алексей Баталов в кино он не снимался больше четверти века. вплоть до кончины. В этот период он вёл радиопостановки, работал режиссёром, преподавал за границей, руководил кафедрой актёрского мастерства во ВГИКе. Студенты обожали профессора Баталова. «Помню, я как-то пришла на занятие по мастерству, а конспекты дома забыла, - вспоминает актриса Татьяна Лютаева. - Алексей Владимирович посадил меня в свою «Волгу» и повёз в общежитие за тетрадкой. Баталов всегда был понимающим преподавателем, но строгим».
Коллеги Алексея Владимировича считают, что его творческая судьба сложилась бы иначе, если бы не болезнь младшей дочери Маши, у которой детский церебральный паралич. И больше 40 лет Баталов ухаживал за ней. Умер актер на 89-м году жизни во сне в 2017 году. Похоронен в одной могиле с тёщей, матерью второй жены, на Преображенском кладбище
Татьяна Самойлова
Актриса, как и Алексей Баталов, тоже давно не снимается в кино. В 2013 году Татьяна Самойлова приняла участие в программе «Говорим и показываем» на телеканале НТВ и попросила о финансовой помощи. Дело в том, что вся её небольшая пенсия уходит на лекарства, денег на жизнь, коммунальные услуги и прочее катастрофически не хватает… И это при том, что Татьяна Самойлова не одинока. У неё есть сын Митя, который вместе с семьёй уже давно живёт в Америке. Актриса призналась, что очень скучает, ждёт встречи с ним и внучкой. А в конце своего монолога Татьяна Самойлова добавила, что от одиночества её спасает брат, который теперь живёт вместе с ней.
В день своего 80-летия, 4 мая 2014 года, актриса была госпитализирована в отделение реанимации Боткинской больницы в тяжёлом состоянии с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Скончалась в тот же день в 23:30 по московскому времени.
Похоронили актрису 7 мая на Новодевичьем кладбище.
