Борьба с православием: Что собой представляет проект «Крестопад»? Истории с крестопадом становятся всё более громкими. То тут, то там с изображений православных храмов пропадают символы христианской веры. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов рассказал, что это часть большого проекта.

Россию ждут пугающие перемены, если план его кураторов продолжит работать:«За разработкой и практической реализацией этой программы по "стиранию" из образа России её православной составляющей и обезличиванием в смысле истинной культурно-исторической основы стоят конкретные идеологи с чёткими целями и задачами».Кабанов поясняет, что здесь нет проделок искусственного интеллекта или оплошности дизайнеров. Кресты «сносят» те самые люди, для которых Россия ничего не значит. Они не испытывают никаких чувств к нашей Родине, а мечтают лишь о том, как бы застроить всё вокруг гигантскими «человейниками» и небоскрёбами в дубайском стиле.«Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей. Это намеренная попытка превратить великую православную страну Россию в безликую территорию, заселённую человеческой массой примитивных потребителей, управляемой ИИ», — уверен член СПЧ.В Россию будущего, по планам таких «управленцев», можно будет завозить сколько угодно людей из других стран. Их религиозные и политические взгляды совершенно неважны. Эта Россия, по планам кураторов, должна стать страной без национально-культурной идентичности. И это главная мотивация тех, кто раз за разом устраивает крестопады.Обезличенная Россия выгодна и новым экономическим партнёрам. Можно прямо заявить: «Нет, мы не православная страна». И это откровенно слабая позиция, которую на Востоке уважать никогда не будут.. Есть олигархи, которые просто не признают православия. Это настоящие богоборцы, такие у них убеждения.«И все эти мотивации пересекаются, что мы постоянно наблюдаем на примере повсеместного "крестопада", который по сути является проявлением борьбы с православием. В общем-то давно понятно: великой России без православия и православного народа быть не может, иначе это будет непонятный суррогат. Вот и пытаются любыми путями различные наши недруги, внутренние и внешние, "поменять формат" нашей страны, убить её душу, тем самым изменить суть основной массы граждан нашей страны, превратив их в "безмолвных тварей". Но пока им это не удаётся и, надеюсь, вряд ли удастся! С нами Правда и с нами Бог!» — заключил Кирилл Кабанов.

«Крестопад» добрался до Оренбурга Сеть облетели кадры одного неприятного события в Оренбурге. Неизвестные сломали кресты у двухглавого орла на заборе Оренбургского кадетского училища.

По словам руководства корпуса, это происходит не первый раз. Некие радикалы недовольны наличием крестов и ломают их. Несколько раз их чинили, но неизвестные продолжают их отламывать. Пока поймать виновных не удалось.

Посягательства на кресты участились в последнее время, об этом писали Рыбари. И виной тому не только маргиналы, которых корежет от их вида, но потворство этому со стороны структур, таких как ДУМ РФ.

В Оренбурге проблемы с мигрантами участились в эти годы. Сам город был заселен представителями многих национальностей столетиями, и никаких проблем не возникало.

Однако в последние годы из-за того, что это основной наземный транзитный пункт для мигрантов из Средней Азии в Россию, в городе стало больше «иностранных специалистов».

Надеемся, что местные силовики разберутся с произошедшим и найдут виновных, так как это портит репутацию не только города, но и всего мультинационального населения Оренбурга, которое поколениями проживало в этом регионе.

https://t.me/inners_of_the_politics/449

На этом фоне произошла дикая ситуация. В одном из питерских домов поселился таджик, устроивший соседям шариатский ад.

Недавно на Вербное воскресенье один из жителей поставил в подъезде на тумбочку вазу с вербой и иконкой, понаехавшему она не понравилась и он вместе с подручными выкинул её в лестничный пролёт, а после ещё и потоптался по ней ногами лапами. В другой раз он сорвал шарики и буквы «ХВ», которыми местные жители украсили парадных вход к Пасхе. Ваххабита зовут Рахмон и он совсем недавно переехал в Россию гонимый с родины властями - там с исламистами не церемонятся. В Таджикистане у Рахмона ИГИЛ построить не получилось, но он не расстраивается, ведь есть РФ, где он может по кайфу делать всё, что душа пожелает.

https://t.me/c/2050257270/3909

Надо сказать, что задержали поборника шариатских ценностей, ранее сорвавшего пасхальное украшение с крыльца подъезда и выбросившего икону в лестничный пролёт. Таковым оказался адвокат Тимур Рзаев. Никакой он не таджик, а самый что ни на есть азербот, страшно ущемившийся от вида христианских символов. Родился и вырос он в Баку, туда же, кстати, навострил лыжи, почуяв, что дело запахло жареным. Задержали его на вокзале по статье об оскорблении чувств верующих, сейчас он на допросе. Оперативники молодцом, чётко сработали.

https://t.me/migranty_RUS/9404

И доходит ситуация порой до маразма. Взялись за детей... впрочем их давно уже окучивают друбонародническими (кроме русского) танцами, праздниками, фестивалями с рисовой кашей, которую гордо именуют пловом. А тут еще и учебники! В новом учебнике «Окружающего мира» за 4 класс переименовали главные символы России. Георгий Победоносец теперь просто безликий «всадник», а змий превратился в «дракона».

https://t.me/migranty_RUS/9396



Российский Экспортный Центр снёс кресты с Храма Василия Блаженного ради выставки в ОАЭ.

Это глупость? Требование руководства? Просто русофобская позиция по жизни?

Руководство ОАЭ очень образованные и продвинутые люди. Думаете вас так больше уважать будут в ОАЭ? Так будут меньше.

Туристов из ОАЭ полно в Москве - выйдите на Красную площадь, фотографируются с Храмом Василия Блаженного и православные кресты не смущают.

Господа, если вас так корёжит от православных крестов, то что мешает просто использовать изображения других известных отечественных объектов в оформлении?

Возьмите Кремлёвскую стену, монумент с Гагариным, Большой театр итд.

Оставьте в покое уже русские православные храмы.

Похоже, пока не введут уголовную ответственность за крестопады, мозги на место так и не встанут.

Больше удивляет, что партнёр выставки - Минкульт РФ

В Эмиратах есть 4 православных храма, два в Дубае и два в Шардже, а еще пара коптских христианских храмов. И местные мусульмане от них никак не ущемляются, понимая, что в ОАЭ есть большая диаспора русских бизнесменов, которая приносит пользу экономике страны, и для нее надо создавать комфортные условия, в том числе открывая православные храмы.

Господи, как уже достали эти совковые многонациональные чинуши и остатки не уехавших личинок либералов, которые как огня боятся православной символики. Пора уже вводить за крестопад уголовное и административное наказание.

https://t.me/tasmanian_diablo/4225

Роман Алехин: Найди 6 отличий или "по заказу Министерства культуры РФ" Мне пишут, в Государственном музее-заповеднике Ростовский кремль обнаружен интересный макет музея, выполненный по заказу Министерства культуры РФ. Точнее, он не интересный уже, а стандартный для сегодняшнего дня - без крестов.

Самое смешное, что стоит он рядом с самим храмовым комплексом, на котором, слава Богу еще на месте Православный Крест.

Мне интересно не только очередной случай крестопада, но и его источник. Зашел на сайт музея и не увидел там вымарывания крестов ни на фотографиях, ни на схематичных изображениях.

То есть, напрашивается вывод, что инициатор крестопадов - это не какие-то дизайнеры на местах, а он находится в Минкульте.

Считаю, что каждый такой случай должен разбираться как факт нарушения 809 Указа Президента и чиновники, допустившие и утвердившие такое, должны нести не только дисциплинарную ответственность, но как минимум - ее и как минимум - увольнение.

А вообще, по все этой ситуации, конечно, хотелось бы услышать мнение Президента и(или) увидеть принятие закона, который запрещал бы такое делать под угрозой наказания по соответствующим статьям.

На вторые сутки скандала после очередного «крестопада» на сайте Российского экспортного центра кресты всё же вернули.

Это можно было сделать сразу и извиниться, чтобы у народа не возникало впечатление, что все это — часть системной политики. А то первоначальные ответы про нейтральность, мягко говоря, ещё больше озлобили российское гражданское общество, уставшее от продвижения повесточки и инклюзивности.- отмечает Рыбарь

Британские шпионы, мигранты и крестопады

Чем примечателен новый выпуск Бесогона?

В новом эпизоде Бесогона Никита Михалков подробно разбирает системную работу Британии и глобалистских структур по дестабилизации России: от отдельных агентов влияния до политики замещения коренного населения мигрантами и продвижения «крестопада».

Особое внимание уделяется инструментам дискредитации всего русского: от информационной войны до вмешательства в культурную и религиозную сферу.

В этом контексте особенно показателен упомянутый Михалковым случай, когда ролик тг-канала Рыбарь о ситуации с мигрантами в Котельниках вызвал настоящую истерику в британской прессе — The Telegraph, GB News, Irish Star и другие дружно бросились защищать «угнетаемых» мигрантов в России и обличать «русский фашизм».

Уверены, там и этот выпуск посмотрят с большим интересом. Мы регулярно рассказываем, как Британия работает через религиозные и этнические структуры, в том числе с исламскими организациями, чтобы раскачивать ситуацию внутри РФ. Поэтому растущее внимание русского населения к теме миграции — серьёзный раздражитель для Лондона.

И именно поэтому важно время от времени рассматривать такие события не по отдельности, а как части единого процесса. Тогда становится понятно, откуда растут ноги, кто за этим стоит и зачем всё это делается.

Порадовала новость.

Минспорт России вернул христианские кресты на логотип ведомства, фото профилей в соцсетях обновили во вторник. Надо было ждать, что люди будут возмущаться, чтобы вернуть кресты на место. Или это была очередная проба пера от вражин?

Ну и еще 2 Логотипа. «Минюст» с крестами, а «ФАДН» (Федеральное агентство по делам национальностей) без крестов. Почему так?

А последний случай вообще ни в какие ворота не лезет «Нам сказали, что казакам здесь не место из-за креста на папахе». Казаки из Челябинской области пожаловались на Текслера, чья команда запретила им участвовать в Параде Победы. Такого у нас ещё не было! По всей стране идёт подготовка к празднованию 80-летия Победы. Проходит она и в Челябинской области. В Челябинске казаков СКВРиЗ Исетского казачьего войска - участников и ветеранов СВО, после многодневных тренировок отстранили от участия в Параде Победы, так как головной убор казака - кубанка с Православным крестом претит организаторам парада из команды губернатора Текслера. Казаков пытаются лишить казачьей идентичности. Веками кубанка с крестом была символом Доблести, Чести и Веры казачества. Наследники Троцкого пытаются повторить Красный террор - расказачивание уже в 21 веке в Челябинске - жалуется атаман Исетского казачьего войска. Вот тут видео обращения казаков