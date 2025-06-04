Трамп хочет сделать Победу «снова американской»

Первым такую попытку предпринял главком армии США Дуайт Эйзенхауэр, когда 7 мая 1945 года подписал «сепаратную» капитуляции с Германией в Реймсе Встреча советских и американских солдат на Эльбе, 29 апреля 1945 г. © waralbum.ru

Дональд Трамп открыл ещё одну Америку, на этот раз в историческом плане. Согласно его заявлению, США одержали победу не только в Первой мировой войне, но и во Второй.

И никогда никого за океаном не смущало, что Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну значительно позже других - под конец 1941 года, когда Япония напала на Пёрл-Харбор, а на европейском театре военных действий, где и проходили основные сражения, американцы высадились только в июне 1944 года. До падения Берлина оставалось меньше года, и всё это время Красная армия воевала с вермахтом и его европейскими союзниками (в общем-то, со всей Европой) один на один. Таких сражений на Западном фронте не было.

Причём никто не приблизился к американцам «по силе, храбрости и военному мастерству». Отныне по воле нынешнего хозяина Белого дома 8 мая объявляется американским Днём победы. Что по этому поводу думают в Лондоне и Париже, пока ничего не известно. А вот американского обывателя с промытыми мозгами убеждать необходимости нет - они думают точно так же, как Трамп.

На советско-германском фронте прошли главные битвы Второй мировой войны. Здесь были достигнуты основные результаты в вооружённой борьбе. Несмотря на первоначальные успехи, немецко-фашистские войска так и не смогли добиться поставленных целей. . Победа советских войск развеяла миф о непобедимости вермахта, окончательно похоронила план «молниеносной войны», положила начало коренному повороту в войне.

Оценивая действия Красной армии и влияние их на ход Второй мировой войны, президент США Франклин Рузвельт писал 6 мая 1942 года: «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все 25 государств Объединённых Наций вместе взятые».

В напряжённых оборонительных сражениях на советско-германском фронте летом и осенью 1942 года советские войска измотали и обескровили группировки врага, затем остановили их у Волги и предгорий Кавказа. Эксперты отмечают, что проблема коренного перелома занимает в истории Второй мировой войны особое место. Правильное её понимание имеет не только историческое, но и социально-политическое значение.

Иосиф Сталин целует «Меч Сталинграда» - наградной меч, изготовленный по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством и стойкостью защитников города, 29 ноября 1943 г. Иосиф Сталин целует «Меч Сталинграда» - наградной меч, изготовленный по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством и стойкостью защитников города, 29 ноября 1943 г. © waralbum.ru

Не случайно многие западные историки стремятся доказать, будто коренной перелом произошёл не на советско-германском фронте, а где-то в другом месте - североафриканском или где-то ещё. Но географическая точка коренного перелома во Второй мировой войне известна, это - Сталинград. Победа Красной армии на Волге выглядит ещё более величественной на фоне «мышиной возни» союзников. Что тогда было очевидно любому.

За несколько дней до завершения Сталинградской эпопеи, 20 января 1943 года, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вынужден был признать: «Все наши военные операции осуществляются в весьма незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединённых Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России».

В итоге сокрушительного разгрома фашистских войск под Сталинградом стратегическая инициатива необратимо перешла в руки советского командования. Под Сталинградом не только были перемолоты отборные гитлеровские армии, но и сломлен моральный дух фашизма. И хотя война ещё продолжалась более двух лет, дальнейший ход событий был в значительной степени предопределён.

Коренной перелом в вооружённой борьбе был завершён и закреплён в грандиозных битвах под Курском и на Днепре. Наступательная стратегия фашистского блока потерпела поражение. Влияние советско-германского фронта на решение важнейших политических проблем войны значительно усилилось. Начался процесс распада агрессивного блока.

Огромное значение для победоносного исхода войны имели операции советских Вооружённых сил в 1944 году. В результате десяти так называемых «Сталинских ударов» государственные границы СССР были восстановлены почти на всём протяжении, а боевые действия перенесены за пределы советской территории. В наступательных действиях наши войска разгромили крупные силы противника под Ленинградом и Новгородом, полностью сняли блокаду Ленинграда, освободили территорию Правобережной Украины, вышли к предгорьям Карпат, вступили на территорию Румынии, очистили от врага Крымский полуостров.

Крупнейшими наступательными операциями характеризовалась летне-осенняя кампания 1944 года. Наступление советских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии вынудило правительство Финляндии подписать перемирие с СССР, выйти из фашистского блока и в марте 1945 года объявить войну Германии. Советские десантники перед высадкой на остров Пайкасаари, 1944 г. © waralbum.ru

В результате Белорусской операции была разгромлена немецкая группа армий «Центр», освобождена вся территория Белоруссии, значительная часть Литвы. В ходе Ясско-Кишинёвской операции разгромлена немецкая группа армий «Южная Украина», освобождена территория Молдавской ССР и значительная часть Румынии. В сентябре-ноябре советские войска завершили освобождение почти всей Советской Прибалтики.

20 сентября началось освобождение Чехословакии. В сентябре-октябре велись бои по освобождению восточных районов Югославии, 20 октября был освобождён Белград. На завершающем этапе войны в Европе, в 1945 году, Красная армия, развернув мощное стратегическое наступление, добилась полного разгрома противника.

Эль-Аламейн - даже близко не Сталинград

В мировой исторической литературе много внимания уделяется Эль-Аламейнской наступательной операции, проведённой в октябре-ноябре 1942 года английской 8-й армией генерал-лейтенанта Бернарда Монтгомери, против итало-немецкой танковой армии «Африка» (генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель). Победили, естественно, союзники, а как иначе, если против них сражались всего 4 немецких и 8 итальянских дивизий - всего 80 тысяч человек.

Чтобы почувствовать разницу, отметим, что в Сталинградской битве только общие потери противника составили около 1,5 млн человек.

В 1943 году союзники провели в целом успешную Сицилийскую десантную операцию (на территории СССР тогда шла грандиозная Курская битва) и заняли почти всю южную часть острова. Но их нерешительные действия позволили немецкому командованию эвакуировать с острова свои войска.

6 июня 1944 года, когда СССР успешно провёл ряд мощнейших «Сталинских ударов», союзники начали Нормандскую десантную операцию («Оверлорд») - на территории континентальной Европы против фашистской Германии наконец-то был открыт второй фронт. За месяц высадившиеся войска заняли плацдарм шириной около 100 км, глубиной до 50 км. 15 августа союзнические войска высадились в Южной Франции и, не встречая серьёзного сопротивления, развернули наступление в северо-западных направлениях. Танки «Шерман DD» поддерживают огнём британских коммандос в Нормандии, 6 июня 1944 г. © waralbum.ru

Но уже в декабре 1944 года в Арденнах немцы нанесли серьёзное поражение англосаксонским войскам. Чтобы ослабить напор вермахта, Красной армии пришлось раньше срока начать наступление на Висле и в Восточной Пруссии. Известный британский историк Макс Хастингс писал в 1983 году: «Сегодня невозможно не признать, что русские сделали решающий вклад в войну на Западе, разгромив лучшие силы немецкой армии, прежде чем союзный солдат 6 июня 1944 года ступил на берег Франции».

Стратегия малых дел

При этом союзники все военные годы вели двойную игру. Известно, что Уинстон Черчилль активно отговаривал Франклина Рузвельта от мысли открыть второй фронт на территории Европы. И это ему до определённого момента удавалось. Когда в 1942 году Черчилль поставил в известность Москву, что в этом году, вопреки союзническим обязательствам, кстати, второго фронта не будет, Сталин был взбешён. Чтобы разрядить обстановку, в августе 1942 года Черчилль лично прибыл в Москву, где пообещал «широкое вторжение на европейский континент» весной 1943 года. И по обыкновению обманул.

В это время усилия Англии и США были направлены на разработку и осуществление так называемой средиземноморской стратегии - высадки в Италии с последующим распространением военных операций на Балканы, - которую назвали «стратегией малых дел». Но за этими действиями скрывались амбициозные планы: оккупация Восточной Европы и восстановление там господства западных держав.

Победа Красной армии под Сталинградом создала благоприятные условия для открытия второго фронта в Европе. Однако союзники не торопились согласовывать свои действия с СССР. Это продолжалось до 6 июня 1944 года, пока не стало ясно, что Советский Союз способен самостоятельно победить Германию.

А вот на коммерческом фронте равных американцам действительно не было. Речь о ленд-лизе. Соглашение о поставках в СССР было подписано 11 июня 1942 года. Помощь по ленд-лизу, а также британские и канадские поставки в СССР в общей сложности не превышали 4% советского промышленного производства в военные годы, и основной поток этих поставок пришёлся на 1943-1944 годы, когда уже был достигнут коренной перелом в войне. Цех сборки американских истребителей P-40, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу, март 1943 г. © waralbum.ru

По американским официальным данным, на конец сентября 1945 года из США в СССР было отправлено 14 795 самолётов, 7056 танков, 8218 орудий и др. СССР получал от США по ленд-лизу не только вооружение, но и автомобили, тракторы, мотоциклы, суда, локомотивы, вагоны, продовольствие и множество других товаров. Советский Союз в свою очередь поставил США 300 тыс. тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота, леса. Всего в годы войны в СССР направлено 17,5 млн тонн различных грузов, к месту назначения из этого объёма доставлено 16,6 млн тонн, т.к. часть грузов была потеряна при потоплении судов гитлеровским ВМФ.

Так что свой интерес союзники блюли. С 1992 года правопреемником в отношении финансовых обязательств бывшего СССР стала Российская Федерация. В 2006 году в рамках выплаты долгов СССР Парижскому клубу задолженность по ленд-лизу была полностью погашена российской стороной.

Цифры не президенты, поэтому врут

Трамп может говорить что угодно, но есть упрямые цифры, которые не опровергнуть. Решающий вклад СССР в победу определяется тем, что более 73% общих потерь немецко-фашистская армия понесла в боях и сражениях с Красной армией. Урон в личном составе, нанесённый вермахту на советско-германском фронте, был в 4 раза больше, чем на Западноевропейском и Средиземноморском театрах военных действий вместе взятых, а по числу убитых и раненых - в 6 раз. На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника - до 75% общих потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75% всех потерь авиации, 74% общих потерь артиллерийских орудий.

В сражениях против СССР гитлеровская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 10 млн солдат и офицеров, 77 тыс. боевых самолётов, 48 тыс. танков и штурмовых орудий, 167 тыс. артиллерийских орудий, 2,5 тыс. боевых кораблей и транспортных судов. Это примерно три четверти общих потерь Германии во Второй мировой войне.

В разные периоды на советско-германском фронте одновременно действовало от 190 до 270 дивизий фашистской Германии и её союзников. Англо-американским войскам в Северной Африке в 1941-1943 годах противостояло от 9 до 20 дивизий, в Италии в 1943-1945 годах - от 7 до 26 дивизий, в Западной Европе после открытия второго фронта на территории Европы - от 56 до 75 дивизий. Советские Вооружённые силы в 1941-1945 годах разгромили 607 вражеских дивизий, англо-американские войска - около 176 дивизий. Вот и почувствуйте разницу. Танки Pz.Kpfw. V «Пантера», брошенные немцами в украинском городе Проскуров (ныне город Хмельницкий), апрель 1944 г. © waralbum.ru

Сокрушение военной мощи агрессоров на советско-германском фронте явилось результатом беспримерного массового героизма советских воинов, решительных форм ведения военных действий, их высокой боевой активности. К сожалению, в нынешней Европе поспешили забыть, кто их спас от фашистского ига. Около 7 млн советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран общей площадью один миллион квадратных километров с населением 113 млн человек.

И заплачена за это была высокая цена. Во Второй мировой войне погибло от 60 до 70 млн человек. Наибольшие жертвы понёс Советский Союз, потерявший около 27 млн сограждан. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на советской территории составил почти 41% потерь всех стран - участниц войны.

Вот данные военных потерь основных стран антигитлеровской коалиции. Безвозвратные потери советских Вооружённых сил составили около 8,7 млн человек. За годы Второй мировой войны, с 3 сентября 1939 года до 14 августа 1945 года, вооружённые силы Великобритании понесли значительные потери. Общее число погибших составило 755 439 человек, из них 375 тысяч были убиты. Армия США потеряла на поле боя 407 тысяч человек. В сражениях с Германией и Италией общие потери составили 775 898 человек, из них 182 524 были убиты.

Разгром военной помощи фашистского блока показывает решающий вклад СССР в Победу. Такова историческая правда, но она не нравится Западу. Он пытается умалить роль Советского Союза, утверждая, что победа была достигнута не только благодаря СССР, но и другим странам. Например, в Англии уже давно проталкивают мысль о её «равном с СССР вкладе в Победу», тогда как американские историки и эксперты, а теперь к ним подключился ещё и Дональд Трамп, насаждают миф о «доминирующем» вкладе США в разгром Германии. А в самой Германии, которая снова активно вооружается, все фронтовые неудачи списывают на Гитлера. А так, считают в восстановленном Берлине, всё было правильно…

Кстати, присвоить Победу союзники попытались буквально по горячим следам - организовав подписание капитуляции 7 мая 1945 года в Реймсе (Франция), где находилась ставка Эйзенхауэра. А в Берлин, который взяла Красная армия, союзники ездили на экскурсии, чтобы посмотреть на рейхстаг.

Представители командования союзников после подписания капитуляции Германии в Реймсе, 7 мая 1945 г. © waralbum.ru

Но Сталин сразу просчитал уловку «друзей». И капитуляция была подписана не в одностороннем порядке где-либо, а представителями командований всех стран-победителей там, откуда и пришла война, - в Берлине. Ну а союзникам ничего не оставалось, как признать «капитуляцию» в Реймсе «предварительным протоколом капитуляции».

Так что попытка сделать Победу над фашизмом американской уже была - Трамп не оригинален. И это было банальное шулерство.

Анатолий Докучаев

https://zvezdaweekly.ru/news/20254251736-zxsYK.html

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Доцент МПГУ С.Засорин на канале Звезда "Код доступа"

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