Борис Рожин отвечает на некоторые вопросы.

В: В этой войне большая часть - информационная война. Почему наш ГШ не планирует и не осуществляет удары по теле Вещанию и интернет сетям???. В начале СВО такие удары были и радикалы сразу потеряли победную спесь.

О: Причины отсутствия системных ударов по информационной инфраструктуре противника и ее персоналу, мне неизвестны. С моей точки зрения комплексное поражение Дата-центров, инфраструктуры теле и интернет-вещания, а также ликвидация разжигателей ненависти, представляется оправданной и необходимой. На сегодня же мы имеем достаточно ограниченное воздействие на противника в этом направлении.

В: Известно ли Вам о применении в сво хризантем, на канале МО очень мало информации (чуть больше чем ничего), какие есть сложности? Из специфики этой машины мне известно о её противодействии ББМ противника, запорожское направление было бы неплохим вариантом её использования.

О: Комплексы применялись и применяются в боевых действиях. На фото и видео мелькают не так часто. По отзывам, неплохо показали себя во время боев на Херсонском и Бериславском направлении. Какой-то открытой статистики об эффективности применения данных комплексов на Запорожском направлении не видел.

В: Почему вкс не может ФАБами уничтожить укрепления ВСУ в Авдеевке и других местах? Если проблема во вражеском ПВО в чем сложность его уничтожить?

О: ФАБы периодически применяются в Авдеевке (и в районе Авдеевки), но они конечно же не являются панацеей. Вражеская ПВО разумеется оказывает противодействие, несмотря на то, что за вражескими ЗРК идет постоянная охота. За последние месяцы применение корректируемых авиабомб существенно выросло и потери противника от их применения существенно возросли, причем расширяется и номенклатура используемых корректируемых ФАБов - появились корректируемые ФАБ-250.

В: Борис, как Вам представляются сценарии окончания СВО для России в плане достижения её (России) целей? Базовый, оптимистичный и пессимистичный? Спасибо.

О: Базовый - сохранение 4 областей в составе РФ в рамках официальных заявлений Путина и МИД, то есть заморозка примерно на линии фронта. Оптимистичный - 8-10 областей в составе России. Пессимистичный - утеря любой из уже контролируемых Россией областей.

В: Почему Сирия терпит американцев на своей территории ? Что мешает России вооружить сирийцев и поддержать их атаку американской базы ?

О: Потому что часть Сирии оккупирована США, а у Сирии нет возможности выгнать их военным путем. Атаки на американские базы в Сирии и Ираке на регулярной основе осуществляются иранскими прокси. Эта деятельность досаждает США, но недостаточна, чтобы заставить их уйти. Надо конечно активнее бить, чтобы у американцев было большее 200х и 300х, повышая цену за грабеж сирийской нефти.

В: Была ли действительно атака на лагерь чвк Вагнер после которой пошли события 24 июня и со стороны кого она была? Насколько я понял это было последней каплей после которой чвк пошло.

О: Объективной информации на этот счет у меня нет. МО РФ говорит, что атаки не было. Пригожин говорит что была. Опубликованное Пригожиным видео ничего не доказывает. Никаких следственнх материалов по этому поводу не публиковалось. Поэтому вопрос атаки на лагерь ЧВК "Вагнер" это предмет веры заявлениям одной из сторон. Слишком мало объективной информации, чтобы судить, что именно там произошло (или не произошло). А ведь именно это стало формальным поводов для начала мятежа, хотя конечно же не его причиной, так как планирование движение на Ростов и Москву явно планировалось не за сутки до начала мятежа.

В: Когда мы разнесем туннель в Карпатах и мосты, по которым идёт помощь Украине с запада?

О: Уничтожить тоннель в горах достаточно сложно. Если такая возможность физически имеется, то конечно, его уничтожение было бы желательно.

Что касается мостов, то военная возможность их уничтожать есть (см. удар по Антоновскому мосту). Как представляется, решение о том, что мосты на Днепре не трогать, носит скорее политический характер. Почему так - мне неизвестно. С моей точки зрения, как минимум мосты в Запорожье крайне желательно уничтожить. Также желательно уничтожение любых железнодорожных мостов в тылу противника.

В: Существуют ли оценки потерь среди мирных жителей в зона СВО (с любой стороны или с обеих). Проводится ли эвакуация жителей маленких деревень, которые накрывает арта. Опять, интересно и с нашей стороны и с украинской.

О: Совокупные цифры потерь гражданских мне неизвестны. Цифры ООН представляются очень сильно заниженными. Думаю реальные цифры потерь гражданских мы узнаем уже после окончания войны. Эвакуация жителей малых населенных пунктов с обеих сторон проводится частично. Многие продолжают жить под обстрелами и отказываются уезжать, даже когда им предлагают эвакуацию. Не все готовы бросить свой дом и уезжать непонятно куда без денег и ясности, даже ценой риска для жизни. Это в свою очередь ведет к дополнительным жертвам среди гражданских во время боев и обстрелов.

В: Что же с Танцюрой, Залужным и Сырским по вашему мнению? Если Залужный по всей вероятности и жив, то в каком он находится состоянии для нанешней работы?

О: Залужный к концу июня оправился от последствий ранений и нужда лепить фейковые ролики с его участием постепенно отпала. Как сильно ранения повлияли на его когнитивные способности, сказать сложно. Сырский вполне себе живой, светится регулярно. Танцюра как пропал в начале мая, так и не появлялся на публичных мероприятиях.

В: Около 10 лет, еще с ЖЖ читаю Вас, Борис. Всегда нравился ваш подход к аналитике. Сам был в Севастополе в 2013 в командировке (Таврида ЭЛектрик). Как изменился город за 10 лет, изменились ли люди? Бросается ли в глаза разница между новыми приезжими и местными жителями? Пропускают ли пешеходов автомобилисты? Просто поделитесь впечатлениями, пожалуйста.

О: Город сильно изменился. Серьезно увеличилось население (почти в 2 раза). Серьезно увеличилось кол-во машин (пробки). В плане благоустройства и дорог город сделал гигантский шаг вперед. Москва потратила огромные деньги на развитие города и это заметно. Есть конечно свои проблемы (рост потребительских цен, пробуксовка ряда проектов), но на фоне изменений, они с моей точки зрения носят второстепенный характер. С точки зрения вежливости на дорогах, у нас дела обстоят получше, чем скажем в Ростове (ха-ха). В целом, Севастополь остается для меня родным и любимым городом, который на другой не променяю.

В: Как вы считаете, насколько ещё хватит мобилизационного потенциала Украины? И что будет дальше? Будут забирать на фронт женщин стариков и детей или воевать силами западных наемников? Когда закончится этот ужас с войной до последнего украинца?

О: При текущих тенденциях, Украине предстоит потерять еще как минимум несколько сотен тысяч убитыми и ранеными. Уже сейчас ресурс добровольцев на Украине исчерпан. Чем дальше, тем сложнее будет восполнять убыль личного состава. Наемники лишь частично решают эту проблему. Остаются лишь регуляры НАТО. Но это уже ближе к сценариям прямой войны РФ против НАТО. В рамках достижения целей СВО, одна из основных задач ВС РФ на текущий момент - максимизация потерь противника в личном составе.

В: Когда "разберем" мосты, по которым идет помощь "партнёров" и почему в Черном море не гоняем беспилотного супостата, что ведёт разведку? Спс.

О: Про мосты уже писал выше. Руководство по каким-то причинам по ним не бьет. По беспилотникам, определенные меры воздействия оказываются, один даже сбили, некоторые отгоняли, но в рамках текущих раскладов полностью блокировать их деятельность Россия не может, так как они действуют за пределами границ России, а прямой войны РФ с НАТО на текущий момент не ведет. Поэтому с противодействием этой деятельности у нас есть объективные сложности.

В: На Ваш взгляд может ли Белоруссия и Польша (без НАТО) или какая либо другая страна подключиться к конфликту?

О: Это вероятные сценарии. Как с попытками вторжения прокси-сил в Белоруссию, так и вводом армии Польши на территорию западной Украины. Наличие первого сценария подтверждает КГБ Белоруссии. Наличие второго сценария - СВР России. Недооценивать эти сценарии не стоит. Активная работа разведки и военных в этом направлении показывает, что к этим угрозом власти относятся серьезно.

В: Вопрос-не вопрос, но пожелание-просьба. В своём недавнем посте о Вашей поездке в Киргизию Вы обмолвились, что осталось много не выложенного фото и информационного материала. Может быть рассмотрите вероятность продолжения данного поста!? Заранее благодарю!

О: Полагаю, материалы по Киргизии еще будут в Живом Журнале и на канале. Как время будет, сделаю (скорее всего в первые недели августа). Киргизия очень красивая и интересная страна.

В: Какой удар в сердце мы нанесли туркам в Сирии, что они в ответ отдали Зе боевиков Азова?

О: ВС РФ периодически наносят удары по турецким прокси в Идлибе и к северу от Алеппо в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус. Противник в ходе этих ударов теряет десятки боевиков. Это один из способов России вести силовой разговор с Турцией. Турция в ответ периодически обстреливает курдов и позиции NDF. Также идут налеты БПЛА на Хмеймим из Идлиба. Это часть сирийской пост-войны. Для России ситуация тут в целом контролируемая, учитывая, что часть вопросов в Сирии фактически отдана на аутсорс Ирану, который несмотря на удары США и Израиля, наращивает свое присутствие в Сирии. Полностью причины передачи боевиков "Азова" на Украину доподлинно неизвестны. Турция прямо говорит, что были некие обстоятельства, о которых Россия в курсе, но которые Турция не разглашает. Так что когда-нибудь узнаем. В любом случае, худшее уже произошло, когда боевиков "Азова" поменяли на Медведчука.

В: Здравствуйте, Борис! Порекомендуйте надёжные и полезные источники информации. Прежде всего, политические издания, теоретиков, публицистов левого толка, которых вы сами читаете и советуете к изучению. Какие работы современных авторов по общественной и политической теории (не прикладного характера) вы бы порекомендовали к обязательному изучению. Лучше вообще составить список книг, статей по общим, может даже, мировоззренческим вопросам. Интересуют именно современные авторы с актуализированной точкой зрения. В том числе и ваши собственные публикации. Нужно стуктурировать тоталитарную пропаганду ))

О: Относительно того, что почитать, то список некоторой литературы есть в Живом Журнале https://colonelcassad.livejournal.com/1092739.html

Список рекомендованной мной литературы для студентов курса "Информационных и гибридных войн" в МГУ https://t.me/boris_rozhin/73682

Если говорить о работах по коммунистической теории, то мне больше всего зашло собрание сочинений Сталина (отличная вещь, если хотите упорядочить мышление). Также интересны работы Ленина (это в принципе база, как и "Капитал"), Мао, Ходжи, Кастро. Из совсем свежих, интересны статьи Си Цзиньпина о том, как он понимает социализм/коммунизм. В общем, все это отдельная большая тема.

В: Известно ли что-нибудь о том, что представляют собой бойцы МОА? Чей это проект?

О: Да, есть такой добровольческий проект. На июль заявлено несколько тысяч бойцов личного состава. Сколько из них реально на фронте, сказать сложно.

Само создание таких проектов (главное, чтобы не на бумаге, а на практике) можно только приветствовать. Формирование добровольческих частей из граждан Украины для решения боевых и охранных задач один из способов увеличения численности группировки на Украине. О необходимости таких частей пишу с марта 2022 года. На мой взгляд их недостаточно.

В: Когда наши пойдут в наступление?

О: На ряде направлений наши и сейчас вполне себе наступают - Донецкое, Купянское, Краснолиманское - там наши войска ведут активные наступательные действия. Полагаю, до конца года мы увидим и другие наступательные операций. Наступлений по всему фронту я бы не ожидал. Скорее будет серия ударов на отдельных направлениях.

В: За счёт чего побеждать будем?

О: За счет дальнейших мобилизационных мероприятий во всех сферах государственной и общественной деятельности. Победить воюя в пол-силы не получится. Мы ведем прокси-войну против США и НАТО, поэтому наивно надеется, что оно само рассосется, и мы как-то нахрапом победим. Без напряжения всех наличных сил достичь всех целей СВО вряд ли получится.

В: Хотелось бы ваши комментарии, по поводу передачи кассетных боеприпасов. Правильно я понимаю, что их использование возможно только с самолетов, то есть по сути, смысла в передаче такого вида вооружения противнику нет?

О: Не обязательно с самолетов. Есть ракеты с кассетной боевой частью. Есть специальные снаряды. Запасы таких боеприпасов у России есть. Жду массированного их применения на фронте. Как представляется, они должны быть особенно эффективны против украинской тактики продвижения штурмовых групп без брони по лесопосадкам. Само собой, необходимо повышать и защищенность своих позиций с помощью различных инженерных мероприятий.

В: Как Вы считаете Борис, существуют ли в России риски военного переворота? И увидим ли мы еще Суровикина?

О: Полноценный военный переворот в России считаю маловероятным. Мятеж Пригожина показал высокую лояльность вооруженных сил, которые не присоединились к мятежу несмотря на призывы. Разумеется, в случае терминальных сценариев с деградацией государственной власти возможен в том числе и военный мятеж. Но в условиях войны это скорее всего будут уже катастрофические сценарии и надеюсь мы этого не увидим. Суровикина мы обязательно увидим.

В: Расскажите что известно про нашу систему связи Акведук, насколько она актуальна, насколько распространена, недостатки.

О: Если это вопрос про систему связи, то да, она активно применяется в ходе СВО и она получила широкое распространение. Технические достоинства и недостатки мне неизвестны. То, что идет интенсивная разработка новых систем связи тактического звена и осуществляется тестирование импортных комплексов (прежде всего китайских), говорит о том, что система удовлетворяет далеко не все потребности.

В: 1. Сколько нужно реально дней, недель (при соответствующей договорённости наверху) чтобы:

а) закончились полностью боевые действия

б) все вернулись по домам

2й вопрос: какой будет новый мир после войны в плане дружбы между народами и экономическими связями?

О: Не знаю. Вероятность прекращения войны в ближайшие месяцы околонулевая. Есть вероятность, что война может продлится как минимум до 2025-2026 годов.

Лучший способ закончить войну - победить в ней. Новый мир будет сформирован в том числе по итогам войны на Украине. Тут все зависит от военных. Фактически, именно их ратный труд в существенной степени определит контуры будущего многополярного мироустройства. Чем лучше они сделают свою работу на Украине, тем более выгодным будет новый миропорядок для нас. И наоборот. Разрушение вашингтонского мироустройства необходимо.

В: Известно ли что- нибудь о политическом и общественном деятеле, историке, журналисте, народном депутате Украины V, VI и VII созывов Елене Бондаренко и об украинском политологе М Б. Погребинском. Почему они пропали из инфо-поля, где в настоящее время находятся и чем занимаются

О: Они пропали, потому что представляли из себя остатки старой домайданной Украины, которая уже давно уничтожена. Как представители этого проекта, которые все потеряли и все проиграли, они остались на обочине и никому ничего предложить не могут - ни идей, ни проекта. Может быть они где-то и выступают, но я за их деятельностью не слежу. Да и раньше особо не следил.

В: Каково ваше мнение о коммунизме и современных гражданах России, самоидентифицирующих себя как коммунисты?

О: К нормальным коммунистам у меня нормальное отношение. Многие из них активно помогают бороться с нацизмом на Украине и лично принимают участие в СВО. Есть разумеется "левачки за евромайдан" и прочие идеологические мутанты, но они составляют маргинальное меньшинство в левом движении. К нормальным коммунистам отношение позитивное. За социализмом будущее - нынешняя ситуация отлично показывает, что капитализм не может разрешить ключевые проблемы человечества. Важно отметить, что наиболее интенсивно развивающееся государство мира (Китай) развивается под руководством компартии, которая исповедует марксистско-ленинскую идеологию, от которой мы в свое время во время сгнившей КПСС отказались. Спустя 30 лет развития можно оценить разницу в темпах развития. Китай учитывал наш негативный опыт в своем развитии, что также позволило ему добиться результатов.

https://telegra.ph/otvety-na-vashi-voprosy-07-21-2