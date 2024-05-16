Территория Героев...(134)

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В Сургуте простились с погибшим 23-летним Валентином Ершовым, который ценой жизни спас товарища

Валентин родился в Казахстане, окончил школу №1 в городе Покачи, позже переехал в Сургут. Работал машинистом механического оборудования в компании «Уралсибгидрострой».

В сентябре 2022 года наш земляк был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и отправился в зону СВО в составе батальона «Югра».

Ценой своей жизни Валентин спас раненого товарища от атаки дронов, оттащив его в безопасное место, а сам укрылся в разрушенном здании, где его заметили враги.

Героически погиб 27 января 2024 года в окрестностях города Авдеевка ДНР.

Валентин похоронен на Аллее Славы на Чернореченском кладбище.

За совершенный подвиг посмертно награжден Орденом Мужества.

У Валентина Ершова остались мать и сестра.

Видео с Валентином можно посмотреть по ссылке

https://t.me/geroirussianarmy/842

Военнослужащий Фёдоров Олег В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Великого Новгорода Олег Фёдоров.

Находясь в составе штурмового подразделения, при освобождении от националистов деревни Павловка, он пал смертью храбрых.

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Олег Владимирович представлен к государственной награде.

https://vk.com/wall-126892066_1399204

Военнослужащий Бурбовский Денис Денис Бурбовский родился 8 октября 1995 года. Позывной «Медицина».

После обучения на 1 курсе Ейского медицинского колледжа отслужил срочную службу в городе Севастополь. Затем Денис Бурбовский поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

С самого начала СВО на Украине принимал в ней участие.

Денис Бурбовский погиб 7 января 2023-го.

https://dzen.ru/a/Y8NfwjlVKlJp2a2T

Военнослужащий Астапов Вячеслав Вячеслав Васильевич родился 17 мая 1981 года.

16 июля 2023 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Клещевке.

https://t.me/geroirossii/6800

Старший сержант Алискендеров Магомед Героически погиб 1 ноября 2023 года при выполнении боевого задания в зоне СВО на Запорожском направлении

Магомед Абдулхаликович Алискендеров родился 1 августа 1991 году в Волгоградской обл., ст. Преображенская.

В 2009 году был призван на срочную службу в 247 гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк (7-я ВДД), где в дальнейшем продолжил службу по контракту в должности заместителя командира взвода самоходной артиллерийской батареи, командир орудия артиллерийской машины, в звании старшего сержанта.

С 2012 года является ветераном боевых действий.

Неоднократно принимал участие в боевых действиях, в составе 247 гв. ДШП:

2012 год — участие в контртеррористической операции в Республике Дагестан;

2014 год — участвовал в защите границ Крыма (Крымская весна);

В 2020 году находился в длительной командировке в Сирии (военная операция России в Сирии);

В 2022-м году активно участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 1 ноября 2023 года на Запорожском направлении, в ходе выполнения боевой задачи.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Алискендеров Магомед Абдулхаликович награжден вторым по счету орденом Мужества (посмертно).

Награжден медалью «За отвагу», медалью Суворова и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

https://t.me/geroirossii/6823

Военнослужащий Мацуев Алексей Алексей Витальевич Мацуев героически погиб при выполнении воинского долга перед Отечеством в ходе спецоперации на Украине. Ему был 31 год.

Родился он в селе Подлесные Новоселки. Алексей в 2008 году окончил Подывотскую школу, затем учился в военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского в Смоленске. Был в звании старшего лейтенанта.

Алексей был добрым, целеустремленным и серьезным парнем. Всегда старался всем помочь.

2 декабря Алексей героически погиб в Запорожской области, городе Токмак при исполнении воинского долга.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://vk.com/wall433342558_19996

Младший сержант Непомощев Иван Военнослужащий 14-й гв. ОБрСпН Вооружённых сил России младший сержант Иван Непомощев.

Погиб 12 июля 2023 года в ходе выполнения боевой задачи в районе села Никольское на Угледарском направлении.

Награждён двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени.

https://t.me/okspn/30999

Военнослужащий Адешкин Иван Иван Иванович Адешкин родился 11 мая 1971 года в селе Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасии. Потом семья Адешкиных переехала в столицу республики, где Иван окончил 9 классов школы № 4 и получил специальность «Электромонтажник по электросиловым осветительным установкам».

С 1990 по 1995 годы работал на стройке БАМа. Вернулся в Абакан специалистом 4-го разряда.

Работал электриком в ЖКХ, в «АЯНе», потом его пригласили на работу вахтовым методом в подразделение Газпрома.

Доброта – главное качество характера Ивана Ивановича Адешкина, рассказывают родные. Он ни сил, ни средств не жалел, если кто-то нуждался в помощи.

Иван Иванович принял решение, что эта специальная военная операция – и его личное дело, его страна, его семья – в опасности, не смог остаться в стороне.

Похоронили героя с воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZjHqsHGX_QV6kFjP

Военнослужащий Башкаев Курман За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Курман Башкаев представлен к званию Героя России (посмертно)

На фронте Курман не прятался за чужие спины.

Имея за плечами два высших образования: юридическое и инженерное, - Курман Башкаев после службы в армии осознанно выбрал профессию военного.

Служил он в 34-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), был отмечен рядом военных наград («За мужество и отвагу «Антитеррор», «За участие в контртеррористической операции на Кавказе» и др.). С первых дней специальной военной операции был на передовой.

С первых дней специальной военной операции Курман Башкаев был задействован на фронте. Но родные искренне думали, что он в тылу и безопасности, как он всегда убеждал маму и жену, оберегая их покой. Поэтому как гром среди ясного неба прозвучала новость о ранении, да и то Курман сообщил об этом не сразу, а только тогда, когда после лечения в прифронтовом госпитале его отправили в тыловой госпиталь в Адыгее.

Тогда, благодаря отваге и решительности Курмана Башкаева, который на тот момент командовал взводом обеспечения второго мотострелкового батальона, его солдатам удалось вырваться из окружения противника. Как память об этом дне у Курмана в ноге остались осколки, которые врачам так и не удалось извлечь, а также первая боевая награда на СВО - медаль Жукова.

После проведённых операций Башкаев должен был пройти реабилитацию в санатории в Крыму, но начальство так упрашивало его поскорей вернуться в строй, что, толком не долечившись, Курман снова поехал на фронт. Теперь он не мог держать родных в счастливом неведении, тем более неоднократно в дом Башкаевых стучались комиссованные по ранению сослуживцы или их родные, чтобы поклониться и выразить благодарность матери героя, воспитавшей достойного сына.

Бойцы Курмана Башкаева подарили ему золотые часы, подписав: «Лучшему командиру». Курман был чрезвычайно горд этим подарком и очень им дорожил. Боевые заслуги командира взвода управления минометной батареи 2-го мотострелкового батальона лейтенанта Башкаева были отмечены и высшим военным начальством - медалью «За отвагу», он был представлен к ордену Мужества...

В роковой день 20 октября Курман Башкаев успешно провёл бой, выявив и уничтожив три минометных расчета противника. После боя лично помогал медикам эвакуировать раненых. Когда место эвакуации подверглось артиллерийскому обстрелу, Курман погиб от множественных осколочных ранений, прикрыв своих товарищей, тем самым сохранив им жизнь.

https://dzen.ru/a/ZWXfthV5Ez0P59OP

Военнослужащий Козин Владимир «Все уважали, называли дядей Вовой – даже командиры»

Бизнесмен сам взял повестку в октябре 2022-го, а погиб под Марьинкой, прикрывая товарищей

Он был удостоен высшего звания посмертно.

Сержант Козин погиб в октябре 2023 года, выполняя боевое задание в городе Красногоровке на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт расположен севернее более известной Марьинки.

Герой подорвал себя, спасая жизни товарищей. Сам, будучи раненным, истекая кровью, он отстреливался до последней пули, чтобы его сослуживцы могли уйти с поля боя. Когда патроны закончились, понимая, что самому ему не уйти, он взял гранату и отбросил ее на несколько метров от себя, чтобы враг не мог подойти ближе. Ему было 47 лет.

Владимир Николаевич родился 1 декабря 1975 года в селе Малые Меми Кайбицкого района. В 18 лет Козина призвали в армию. Как и мечтал, молодой человек попал в Воздушно-десантные войска (ВДВ). Для этого Владимир много занимался спортом. Два года срочной службы он отслужил в городе Абакане Республики Хакасия. Там был и наводчиком, и оператором, и механиком-водителем.

После возвращения из армии поступил в Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького (ныне — Казанский государственный аграрный университет), но не окончил его. Позже открыл свое ИП и работал в строительной сфере.

В октябре 2022-го на СВО погиб племянник героя, сын старшего брата Николай Козин, которому было всего 22 года. У Владимира двое детей, две девочки (старшей 12 лет, младшей — 8).

Семья Козиных — «легендарная»: двое братьев — участники СВО, еще у одного на фронте погиб сын. Один из братьев — действующий участник боевых действий.

https://dzen.ru/a/ZjtBYZ50uRIjtR2I

Доброволец Лысяков Максим Максим Лысяков из города Назарово, из Красноярского края.

Из колонии он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» для СВО на Украине.

Гражданская жена Кристина рассказывала, что пыталась отговорить мужа. Привела к нему на свидание сына, но и это не помогло.

«Но если я погибну, я хочу, чтобы сын мной гордился. Отдай ему медали, тогда я буду для него героем, а не зэком», говорил Кристине Максим.

30 октября в 2022 году Лысяков еще созванивался с семьей из колонии. У Максима не было боевого опыта, и в армии он никогда не служил.

Погиб 29 ноября в 2022 году под Бахмутом, в Донецкой области.

https://vk.com/wall-77722228_133709

Доброволец Асадов Самад Самад Асадов 1988 года рождения.

Житель города Пермь добровольно стал бойцом ЧВК «Вагнер» с ИК 35.

34-летний Самад Асадов получил огнестрельное взрывное осколочное ранение шеи.

Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ходе СВО на Украине.

Самад Асадов представлен к 2 наградам.

https://dzen.ru/a/Y9XNfG7ym0I2tjrA

Гвардии старший лейтенант Безладный Алексей Алексей Безладный родился в Кызыле 9 февраля 1995 года в семье военного, и с раннего детства мальчик готовился к военной службе.

Отец Алексея служил заместителем военного комиссара в Республике Тыва. С детства он видел погоны, с детства мы его учили бережно относиться к своей Родине, любить профессию военного. В 2010 году он окончил восемь классов и поступил в Омский кадетский корпус, старейшее военное учебное заведение в Сибири, одно из старейших в России.

Дальнейший путь Алексея Андреевича был предопределён его успехами в точных науках: в 2013 году он поступил в Новомихайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Окончил академию в 2018 году и по распределению направился служить в Южно-Сахалинск.

Первый раз на специальную военную операцию Алексей был направлен в марте 2022 года. Отслужил там четыре месяца, потом вернулся на место службы. Контракт у Алёши должен был закончиться в 2023 году в конце июня, и как раз вторая командировка на специальную военную операцию началась в июне 2023 года.

Алексей Андреевич стал частью подразделения «Шторм V», где был командиром взвода с позывным «Луна». Сослуживцы говорят о своём командире как о справедливом и надёжном человеке, к которому они могли обратиться и были уверенны, что Алексей всегда поможет в решении задач, проблем, вопросов своих бойцов.

Гвардии старший лейтенант Алексей Андреевич Безладный награждён несколькими медалями, в том числе в сентябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, награждён медалью Георгия Жукова.

Погиб 13 ноября 2023 года во время штурма.

Похоронили бойца в воинском секторе с воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZjYWzLzsVzHlTe74

Доброволец Мурзаев Мухамед В ауле Бесленей простились с Мухамедом Мурзаевым, который добровольцем ушел отстаивать интересы нашей страны в зоне СВО.

В августе 2023 года Мухамед Мурзаев записался добровольцем и отправился в зону СВО.

Мухамед был сугубо гражданским человеком, но очень быстро освоил военную науку, стал настоящей боевой единицей. Быстро ориентировался в сложных условиях, принимал единственно правильное решение.

Вскоре ему присвоили звание лейтенанта, и Мухамед возглавил штурмовой отряд - принимал участие в обороне рубежей ЛНР и ДНР.

В марте, в ходе очередного наступления, командир специального подразделения «Шторм» Мухамед Мурзаев погиб, но бойцы его отряда выполнили поставленную задачу - в тяжелейших боях уничтожили превосходящие силы ВСУ и заняли опорный пункт.

За мужество и отвагу уроженец аула Бесленей награжден орденом Мужества.

Ему было 34 года.

https://dzen.ru/a/ZjtWXA5c_2j-81NO

Военнослужащий Копылов Евгений Евгений Михайлович Копылов родился 3 апреля 1982 года в селе Шошино Красноярского края в большой семье. Окончил сельскую школу, потом выучился на деревообработчика в техникуме в Минусинске. Профессией своей гордился, был хорошим мастером, с заказами к нему ехали из Красноярска, Краснотуранска и всей Хакасии.

Прощание состоялось в воинском секторе с воинскими почестями.

У него остались жена и двое сыновей.

https://dzen.ru/a/ZkN7H9kco3vO5CRa

Военнослужащий Никогосян Артур Житель с. Кривка Усманского района погиб в ходе СВО на Украине.

Артур Никогосян погиб 30 декабря 2022 года.

Ему было 29 лет.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://vk.com/wall-12255287_1150

Доброволец Золотарёв Дмитрий Дмитрий Александрович Золотарёв родился 5 июля 1973 года в Абакане(Хакасия). Учился в школе № 5, окончил училище и получил профессию «Наладчик КИПиА». Дмитрия с детства интересовали механизмы, техника, потом – и электроника.

Дмитрий Александрович отправился на СВО добровольцем в октябре 2022 года. Как только началась мобилизация, пошёл в военкомат и заключил контракт.

Похоронят героя с воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZaFu8hVBrVykIw6x

Доброволец Усольцев Иван 18 апреля 2023 года, на передовой погиб тюменский боец, командир группы спецназа из Ишима, награжденный орденом Мужества, Иван Усольцев.

Этой осенью ему бы исполнилось 36 лет. В память о нем в ишимской школе №12, где учился Иван, открыли Парту героя и мемориальную доску. В школьный музей переданы фотографии из семейного архива участника СВО.

Ваня рос в дружной рабочей семье, с детства его отец был для него первым другом и советчиком. Папа учил ребенка плотницкому мастерству, привил интерес к спорту, вместе они ходили на рыбалку. Ваня учился в кадетском классе, мечтал о службе в армии, срочную службу проходил во внутренних войсках. После армии пошел подавать документы на службу в ФСБ, позвал с собой отца для моральной поддержки. Потом была служба на границе, курсы переподготовки, после которых получает звание прапорщика. Через три года перевелся на службу в тюменское подразделение УФСИН, в свободное от службы время играл за свою команду в волейбол, которым Ваня занимался много лет. С его приходом волейбольная команда начала занимать первые места.

Когда началась мобилизация, Ваня мог бы на заводе, как специалист, получить отсрочку, но не захотел прятаться за чужие спины, решил, что его навыки, полученные на службе в армии, помогут принести пользу в зоне СВО.

Ваня не раз попадал в тяжелые ситуации, добровольно вызвался пойти в штурмовой отряд. Рассказывал, как однажды взрывом засыпало блиндаж, в котором оказался его друг Александр. Ваня сразу бросился его откапывать руками и спас друга.

Ваня воевал под Донецком. Рассказывал, как в городе увидел местных пожилых людей, которые копались в мусорке. Узнал, что им нечего было есть. Не раздумывая, отдал свой паек и позвал к своим ребятам. Собрали банки с тушенкой и другую еду из пайков, что нашли у себя и отдали все пожилой паре. Те были счастливы, пригласили ребят в гости, сварили домашнего борща.

Смелый он был, пошел добровольцем в штурмовой отряд, участвовал в освобождении Водяного.

18 апреля он погиб,

Ваня в числе из пяти-шести человек в разведку, когда возвращались с задания, попали под обстрел. Его тяжело ранили. Смог сам оказать себе медицинскую помощь, перевязал раны, но они оказались смертельными. К нему не могли долго подобраться из-за сильного обстрела.

Указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://dzen.ru/a/ZiDGzzPdDRYP7OSX

Военнослужащий Губин Роман Роман Александрович Губин родился 16 ноября 1991 года в городе Сорске, окончил школу № 3.

Романа воспитывали бабушка и дедушка, мама у него умерла, когда мальчику было всего 14 лет. У него с детства была тяга к технике, но учиться он решил на электромонтёра.

Роман окончил профессиональное училище № 12. Учился три года он вполне прилежно, отмечают мастера производственного обучения.

На СВО Роман Александрович отправился в августе 2023 года. В армии Роман не служил, немного хромал после старой травмы. Контракт с ним в Абакане не подписали, тогда он уехал в Москву и уже оттуда отправился в зону СВО.

25 января Роман Губин погиб.

Похоронили бойца с воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZcXxcPIOI0OGnULs

Рядовой Шулепов Сергей Погиб 11 мая 2024 года в зоне специальной военной операции в Харьковской области. Ему было 19 лет

Ты спишь, солдат. С достоинством и честью

Героя предадут родной земле.

Пусть подвиг будет твой увековечен

В сердцах потомков Родины твоей!

https://t.me/geroirossii/6833

Гвардии прапорщик Худайнатов Фархад Звание Героя России присвоено

Фархаду Худайнатову.

Посмертно.

Гвардии прапорщик был заместителем командира группы специального назначения, о нём отзываются как о грамотном, инициативном, решительном военнослужащем. Настойчивость и целеустремлённость командира не раз помогали успешно решать задачи: побеждать в боях с превосходящими силами противника, удерживать занятые позиции, обнаруживать замаскированные огневые точки врага.

В одном из боёв машина, в которой находился Фархад, была подбита. Несмотря на полученные травмы и контузию, Фархад Чаримович вытащил боевых братьев из горящей машины и оказал им первую помощь.

Даже в своём последнем бою он спас других военнослужащих. В сентябре прошлого года в Запорожской области подгруппа под командованием Худайнатова попала под массированный огонь. В течение 3 часов гвардии прапорщик по заминированному участку и под непрекращающимся огнём одного за другим эвакуировал товарищей. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, он, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь.

Противник отошёл. Только выполнив задачу до конца, Фархад Худайнатов запросил эвакуацию.

От полученных ран и большой кровопотери он скончался на операционном столе.

https://dzen.ru/a/ZjdPUJ50uRIj6kMJ

Гвардии подполковник Опольский Вячеслав Героически погиб 12 мая 2023 года при выполнении боевого задания в зоне СВО

Гвардии подполковник Вячеслав Станиславович Опольский уроженец города Уфы.

С детства мечтал стать лётчиком. С золотой медалью окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в 45-ом отдельном разведывательном полку ВДВ. Участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Был тяжело ранен.

В зону проведения спецоперации Вячеслав Станиславович ушел добровольцем в должности заместитель командира полка по боевой подготовке. Постоянно находился на передовой.

Погиб 12 мая 2023 года при выполнении боевой задачи, получив множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

За успешное выполнение боевых задач награжден орденами и медалями. В том числе медалью «За боевые отличия», орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/6825 Виталий Витальевич Табачников родился 15 января 1976 года в п. Заря Краснодарского края. Отец служил пилотом вертолёта. Вдохновлённый его примером, Виталий ещё подростком поступил в спецшколу- интернат с первоначальной лётной подготовкой в г. Ейске.

В 1993 году Виталий Табачников поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое окончил в 1998 году и продолжил служить по контракту в Военно-воздушных силах. В 2015 году был переведён в 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава (авиационного персонала) МО РФ в г. Торжке Тверской области, где исполнял обязанности начальника исследовательского отдела - старшего инструктора-лётчика. В 2020 году назначен командиром 112-го отдельного вертолётного полка 11-й армии ВВС и ПВО в г. Чите Забайкальского края. Принимал участие в спецоперации России в Сирийской Арабской Республике против международных террористов.

С первых дней Специальной военной операции Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины командовал своим подразделением, мужественно и самоотверженно выполняя все поставленные боевые задачи. За время СВО показал себя как настоящий командир и профессионал своего дела, уничтожив 51 опорный пункт, 83 единицы бронетехники и более 730 единиц живой силы ВСУ. За его плечами более 500 боевых вылетов на разведывательно-ударном вертолёте Ка-52 «Аллигатор», налёт которых составляет 635 часов.

25 июля 2023 года вертолёт Ка-52 в составе командира экипажа полковника Виталия Табачникова и штурмана-оператора капитана Романа Гаврикова выполнял боевую задачу по уничтожению вскрытых вражеских позиций. После успешно выполненного задания воздушное судно взяло курс на аэродром временного базирования. «Аллигатор» шёл на предельно малой высоте, чтобы не быть замеченным ПВО противника. Но, не смотря на все предпринятые меры предосторожности, вертолёт был атакован националистами из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Украинским зенитчикам удалось подбить летательный аппарат. В этот момент Ка-52 пролетал над населённым пунктом. Экипаж моментально принял решение изменить свой «последний боевой курс» и спасти жизни людей от надвигающейся катастрофы. Вскоре на высоте 10 метров у горящего вертолёта отказала система управления, и он рухнул на землю, унеся в своём пламени жизни отважных лётчиков.

Табачников В.В. похоронен на федеральном мемориале «Пантеон защитниковОтечества» в Мытищинском районе Московской области.

Указом Президента Российской Федераци от 2 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Табачникову Виталию Витальевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-vitalij-tabachnikov Гвардии старший лейтенант Михаил Геннадьевич Васильев родился 13 октября 1998 года в станице Зольская Ставропольского края. Учился в Зольской средней школе № 4. С юных лет он мечтал о воинской службе, что обусловило его дальнейший выбор жизненного пути.

В 2016 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Успешно окончив его в 2021 году, был направлен в Краснознамённую Каспийскую флотилию. В дагестанском городе Каспийске Михаил Васильев начал свой путь в качестве командира взвода десантно-штурмовой роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты.

С 24 февраля 2022 года гвардии старший лейтенант Васильев, не колеблясь, отправился в зону СВО. С первых дней спецоперации он продемонстрировал качества мудрого командира и отважного воина. Под его руководством бойцы отражали атаки противника, неоднократно проявляя героизм и самоотверженность, выполняя все поставленные боевые задачи. В августе 2022 года Михаилу было доверено командование десантно-штурмовой ротой. Подразделение командира с позывным «Янтарь» с честью выполняло сложнейшие задания, не теряя боевого духа.

26 октября 2023 года на Запорожском направлении десантники под руководством гвардии старшего лейтенанта Васильева отразили пять массированных атак ВСУ. Из-за отсутствия возможности прорвать оборону враг обрушил на позиции российских бойцов град артиллерийско-миномётных и танковых снарядов. Во время одного из артударов Михаил Васильев был тяжело ранен. Несмотря на травмы, он оказал первую помощь раненым товарищам и продолжил командовать отрядом. До последних минут жизни он вдохновлял бойцов своим примером мужества и стойкости, пока не пал смертью храбрых.

Похоронен в родной станице Зольской Кировского района Ставропольского края.

Закрытым указом президента Российской Федерации от 13 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Васильеву Михаилу Геннадьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Михаил Васильев награждён тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова и медалью Жукова. Он навсегда останется в памяти своих сослуживцев, родных и близких как настоящий герой, отдавший свою жизнь за мирное будущее своей Родины.

https://kontingent.press/post/geroi-z-mihail-vasilev Дмитрий Васильевич Беляев родился 14 октября в 1996-м году. Среднее образование получал в Смоленской школе № 33, которую окончил в 2014-м году.

После получения аттестата Дмитрий Васильевич поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского,которую окончил в 2019-м году. Обучался на факультете зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По окончании академии был направлен в одну из строевых частей, где его назначили на должность командира взвода (ЗРК).

С первых дней военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от вооруженных сил Украины (ВСУ) принимал в ней участие в составе своего подразделения, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Взвод гвардии старшего лейтенанта Беляева неоднократно проявлял мужество и отвагу во время спецоперации, самоотверженно сражаясь на различных направлениях линии боевого соприкосновения. Дмитрий Васильевич вместе с личным составом осуществляли прикрытие командных, опорных и наблюдательных пунктов, уничтожая всю замеченную украинскую бронированную военную технику, наступательное вооружение, БПЛА, а также живую силу ВСУ.

В сентябре 2022-го года во время украинского контрнаступления взвод Беляева осуществлял прикрытие группировки российских войск на Купянском направлении в Херсонской области. 28 сентября украинские националисты в попытке окружить зенитчиков получили от них решительный отпор. Грамотные действия и своевременно отданные приказы командира отряда позволили отбить данную атаку, не дав врагу застать себя врасплох. В безрезультатных попытках окружить российских бойцов украинскими войсками были задействовали ударные беспилотные летательные аппараты, артиллерия, а также тяжёлая бронированная военная техника. Гвардии старший лейтенант Беляев приказал подчинённым не дать врагу прорвать оборону. За время боя взвод ЗРК уничтожил семь БПЛА, пять машин бронированной военной техники, а также большое количество живой силы противника. Однако враг продолжил наступать. Дмитрий Васильевич отдал приказ личному составу уходить, а сам остался прикрывать отступление отряда. Благодаря его решительным и самоотверженным действиям подразделению удалось выйти из опасной зоны, но сам офицер погиб.

Дмитрий Васильевич Беляев похоронен на Селифоновском кладбище под Смоленском. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Васильевичу Беляеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Высшую государственную награду получили мать и супруга погибшего героя.

https://kontingent.press/post/geroi-z-dmitrij-belyaev