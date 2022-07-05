Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 6

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(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)



Стр.98.

Френсис Силл Виквар.

Тимошенко - великий руководитель обороны, он был первым победоносным союзным генералом.

Утром 22 июня 1941 года немногие эксперты верили в то, что русские остановят 170 хваленых германских дивизий, которые в то время начали двигаться "с легкостью балетного танцовщика" по направлению к Ленинграду, Москве, Украине. Напротив, почти все покорно ожидали еще одной легкой победы нацистов. Россия, уверяли мир нацистские пропагандисты, уже была в военном отношении трупом.

Можно легко представить себе теперь положение вещей в том случае, если бы это хвастливое заявление оправдалось. Фраза "безоговорочная капитуляция" исходила бы из Берлина, а не из Вашингтона или Лондона. Имея материальные богатства Советского Союза, поработив 193 000 000 населения, которое можно было бы облагать налогами и, по желанию, несомненно, соединившись с Японией где-нибудь в Азии, Гитлер был бы непобедим и Соединенные Штаты дышали бы на ладан.

Вместо этого Красная Армия остановила "непобедимую" немецкую армию впервые летом 1941 года. Она не только отстояла Сталинград против бешеных атак Гитлера в ноябре прошлого года, но окружила и уничтожила осаждающую армию в 200 000 человек. Она перемолола в общей сложности больше 4 000 000 германских солдат и облегчила окончательную победу Объединённых наций. И русское Верховное командование, которое казалось таким сомнительным, выдвинуло первого победоносного союзного генерала во время войны – Семена Константиновича Тимошенко.

Тимошенко является отнюдь не единственным выдающимся русским генералом. Он – один из девяти маршалов Советского Союза (десяти, считая Сталина) и один из 18 командующих фронтами. Он имеет меньше авторитета в делах Красной Армии, чем маршал Жуков – защитник Москвы, который является первым заместителем Комиссара Обороны и по распространенному мнению – вторым военным человеком России. Однако, он чаще других смело смотрел немцам в лицо на полях сражений и убил большее количество их, чем любой другой командующий фронтом. Для внешнего мира он является величайшим символом русского военного руководства. И среди красного командования он является лучшим выразителем особых способностей, особого рода стратегического мышления, которое позволило России устоять против величайшей военной силы, когда-либо известной на земле.

Великая стратегия русских была во всех отношениях оборонительной: замедлить продвижение нацистов, задержать, уничтожить, истребить, а затем отступить, удлиняя линии коммуникаций немцев и давая время для развертывания громадных ресурсов СССР. И Семен Тимошенко является, пожалуй, величайшим мастером обороны Красной Армии. Когда началась война, он был занят решающим центральным фронтом, против которого немцы послали свои основные силы. Неоднократно германские коммюнике говорили о больших боях на "окружение и уничтожение" в этом секторе фронта. Тем не менее, когда нацистские ножницы смыкались, они окружали обычно только арьергарды. Тимошенко своевременно выводил свои основные силы и оттягивал их на новые позиции. Смоленск, находящийся всего в 210 милях от Москвы, был кульминационным пунктом. Здесь Тимошенко решил остановиться и дать сражение. Основываясь на тщательно разработанной, глубоко эшелонированной системе обороны, которая была когда-либо задумана, его армии встретились с бронированными клиньями немцев и нанесли им сокрушительный удар. Десять недель – в три раза больше, чем потребовалось немцам, чтобы достигнуть Парижа, – длилось это сражение, потребовав миллионы жизней, тысячи танков, автомашин и самолетов. В конце концов, немцы одержали победу. Однако, они были сильно ослаблены, и, что самое важное, – их расписание совершенно нарушилось. Они намечали быть в Москве в начале русской зимы, однако, они были вынуждены вести борьбу за столицу при температуре ниже нуля градусов – к такой погоде немцы не были подготовлены. Результат был таков, что они проиграли самое важное сражение – сражение за Москву и были вынуждены отступить. Военные историки могут записать в летописях, что эта "блиц-молотилка", устроенная Тимошенко в Смоленске, главным образом, и послужила к спасению России.

Тимошенко не был в составе командования обороны Москвы. Прежде чем она началась, он был послан на Южный фронт, где маршал Буденный совершил столько прегрешений против стратегии, что потерял Украину и подверг опасности богатые области – Донецкий бассейн, бассейн Дона и Кавказ.

Тимошенко поспешно перегруппировал отступающие войска Буденного, ввел в дело новые дивизии и стабилизировал фронт. Затем, к удивлению всего мира, он оказался способным повести исключительно важное контрнаступление и взял обратно Ростов на Дону, "ворота Кавказа". Взятие Ростова приостановило германское вторжение на Кавказ до следующего лета и расценивалось, как первая значительная наступательная победа русских. Известия из Ростова сделали погоду за границей, где все были наполовину убеждены в том, что германская армия, на самом деле, непобедима.

Ирландцы предъявляют права на Тим.

С этого времени Тимошенко стал всемирным идолом. В газетных киосках Лондона можно было читать в бюллетенях: "Тим продвигается вперед". В Австралии член парламента едко заметил: "Теперь, когда мы установили взаимопонимание с Россией, нам следовало бы убедить русских одолжить нам генерала Тимошенко для того, чтобы научить наших генералов как наступать, вместо того чтобы отступать". В провинции Гудзон, Нью-Йорк, шесть голосов были поданы за Тимошенко при выборах шерифа. В Уэллсе и позднее в Ирландки был одно время популярен миф, что отец Тимошенко был валлийцем или ирландцем, и что его настоящая фамилия была Тим Дженкинс или Тим О'Шенко . Последователи Нострадамуса, несомненно, нашли среди мудрых проповедей утверждение о том, что "смелый орел Украины" повернет вспять немецкие орды.

Тимошенко остается на Южном фронте в течение первой военной зимы и следующего лета. Поэтому ему пришлось вынести всю тяжесть летнего наступления немцев, так как оба фронта – и Северный, и Центральный оставались большей частью пассивными. В связи с этим он был далек от славы. Он потерпел поражение в своей попытке наступления под Харьковом, благодаря перевесу сил на стороне германского командующего фон Бока летом, а в сентябре немцы проникли глубоко на Кавказ и стучались у ворот Сталинграда. Виновны в этом не только Тимошенко, но и высшее командование, так как последнее неправильно поняло намерения немцев и сохранило главные силы Красной Армии на Центральном фронте. Тимошенко был поставлен в затруднительное положение отсутствием самолетов, танков, автомашин и моторизованной пехоты. Тем не менее, когда кампания заканчивалась, генерал снова проявил свои качества большого мастера обороны. Его роль в Сталинграде все еще не совсем ясна, однако, представляется вероятным, что он организовал первую оборону города. Тем самым он дал время для подготовки войск и боеприпасов к большой операции по окружению, что привело к снятию осады, загнало немецкие осаждающие армии в мешок к подготовило почву для победоносного зимнего наступления Красной Армии на юге.

Как военачальник, Тимошенко совершал некоторые стратегические ошибки, и как тактика наступательных боев его нельзя сравнить ни с Жуковым, ни с дюжиной других красных командующих. Тем не менее, когда историки будут взвешивать основные причины, почему русские армии были способны остановить немецкую армию и нанести ей окончательное поражение, за Тимошенко, как за организатором и воспитателем военных кадров, будут признаны, очевидно, большие заслуги. В этой области он сделал свой наибольший вклад, и он сделал это еще до начала войны.

После финской войны, которая вскрыла недостатки в дисциплине и в методах обучения войск, Сталин потребовал генерального пересмотра всего и поручил Тимошенко заняться этим. Тимошенко начал с того, что обратился к Сталину за разрешением упразднить "политических комиссаров", которые использовались для осуществления контроля за лояльностью офицеров и солдат. Его следующий шаг смутил еще больше любителей коммунистических традиций. Взаимоотношения между офицерами и рядовым составом были подобны взаимоотношениям между командирами бойскаутов и их отрядами. Потом, неожиданно, Тимошенко ввел дисциплинарный устав такой же строгий, как и немецкий. Первый раз со времени революции были введены приветствия. Офицеры получили недавно представление о чинах. Солдаты были обязаны вставать в московских трамваях при появлении офицера. Офицерам не только было разрешено применять оружие против непокорных и неподчиняющихся рядовых, им угрожали военно-полевым судом за неумение добиться исполнения своих приказов. "Беспринципное подлаживание под красноармейские массы и стремление командиров проявить свои демократические чувства – есть прямое нарушение служебных уставов", так объяснялось офицерам.

Он сделал Красную Армию сильной.

Одновременно Тимошенко ввел такое же суровое учение в армии, как и во всех других странах. При его строгом режиме воинские части привыкли к частым ночным тревогам; к форсированным маршам по 30 миль и более в условиях плохой погоды; к состоянию постоянной настороженности; к маневрам, проходящим в обстановке, напоминающей боевую, вплоть до применения боевых гранат и настоящего пушечного огня.

Пророчески требовал Тимошенко, чтобы Красная Армия училась сохранять свою боеспособность в условиях самых холодных температур. Во время первых зимних учений всех родов войск в России, миллионы солдат привыкли к маневрам на открытом воздухе в скверных, трудно вообразимых условиях погоды. Уроки этих маневров научили Красную Армию стойко сражаться, благодаря чему немцы назвали последнюю зиму "самой плохой за последние сто лет". Неожиданность русских успехов в первую военную зиму объясняется просто: русские были обеспечены и подготовлены, немцы – нет. "Нам нет необходимости стрелять, чтобы убивать", – сказал один красный офицер. "Когда мы видим немца, мы открываем непродолжительный огонь, чтобы он укрылся. Потом мы ожидаем пару часиков и наступаем. Мы находим его закоченевшим".

Вот это было самой большой заслугой Тимошенко. Этим в значительной степени объясняется, почему Красная Армия была способна устоять в 1941 году, когда никто этого не ожидал и почему это явление продолжается до сих пор. Сейчас ему 48 лет, служить он начал с 1915 года, и выглядит так, как и представляют себе иностранцы генерала Красной Армии. Он имеет рост 6 футов и весит 200 англ. футов. Его большое "львиное лицо" гладко выбрито, как и голова, гладкая и блестящая, как облупленное яйцо. Его большие крестьянские руки обладают сокрушительной силой. Говорят, что он любит выпить и, кажется, почитатель женского пола. Хотя Тимошенко и не склонен к театральным выходам во время парадов армии на Красной площади, подобно маршалу Буденному и маршалу Ворошилову, он в меру честолюбив. Он имеет звание Героя Советского Союза, осыпанную бриллиантами маршальскую звезду из золота и платины, два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени и медаль "Золотая Звезда". Два года тому назад он посетил свою родину, Фурманку, крошечную бедную деревню Бессарабии. Он отправился в эту поездку при всех своих орденах и красовался перед своим братом и односельчанами, подобно деревенскому парню, возвратившемуся из большого города.

Однако, Тимошенко редко выставляет себя напоказ перед войсками. Он постоянно находится с солдатами в поле. Несмотря на то, что он сторонник строгой дисциплины, у русских есть песня, посвященная ему, которая называется "Они идут за своим любимым вождем". Он не старается избегать опасностей на полях сражений, он был пять раз серьезно ранен во время русской гражданской войны, которая последовала за революцией. Однажды он был ранен в середине боя, но не переставал руководить операциями с пулеметной позиции.

Тимошенко родился в семье безземельных крестьян, что соответствует испольщикам США. Денег на обучение не было, и он ушел работать батраком в хозяйство богатого крестьянина. 20 лет он был призван в пятимиллионную армию Николая II и получил квалификацию пулеметчика.

В 1916 году он был послан в 4 кавалерийскую дивизию на Западный фронт.

Здесь восстание уже приняло большие размеры.

Молодой Тимошенко ударил вышестоящего начальника, был арестован и предан военно-полевому суду. Самым вероятным наказанием была смерть, но революция спасла его. Интересно бы было знать, какие воспоминания нахлынули на него 23 года спустя, когда он, будучи советским маршалом, издал дисциплинарный устав Красной Армии, который был намного строже, чем все, что требовали царские офицеры.

Подобно большинству руководителей Красной Армии и народных комиссаров, Тимошенко отличился в гражданской войне, происходившей между большевиками и сторонниками царизма. После крушения русских армий, его перебросили на Дон, где он боролся с казаками генерала Каледина. После ряда неудач он отступил со своими кавалеристами к Царицыну, теперь Сталинград, на Волгу. Это было счастливое отступление, так как в осажденном городе он встретил Клементия Ворошилова, командующего местным гарнизоном; Семена Буденного, усача, колоритную фигуру, руководителя Красной конницы и Иосифа Сталина, комиссара по продовольственному снабжению, посланного туда из Москвы Лениным.

Снова за учебу после окончания войны.

Сразу же после гражданской войны Тимошенко исчез из поля зрения. Он решил сделать себе карьеру в армии, но за него решили, возможно, не без участия Сталина, что ему надо снова идти учиться. Превосходный боевой командир, он был почти неграмотен и не знал ничего из военных наук. И вместе с Ворошиловым, Буденным и другими молодыми героями гражданской войны Тимошенко поступил в Военную академию им.Фрунзе, а позднее окончил повышенные курсы при Военно-Политической академии. С самого начала ему, очевидно, было труднее одолевать тонкости коммунистической доктрины, чем решать стратегические вопросы. "Да, братец, это не то, что в бой идти", – заметил он утомленно товарищу по Военно-Политической академии. Тимошенко занимал высокие партийные посты; в 1940 году он был назначен Народным Комиссаром Обороны. Хотя Сталин позднее взял эту должность на себя, но у Тимошенко либо не было политического честолюбия, либо он просто отнесся к этому спокойно.

После окончания учебы в 1930 году, Тимошенко инспектирует армейские учреждения по всему Советскому Союзу, а позднее отправляется за границу для ознакомления с "капиталистическими" армиями Франция и Германии. После этого он был назначен заместителем командующего Киевским военным округом, а позднее, когда стрелковые взводы ликвидировали множество офицеров, которых считали шпионами и изменниками, он быстро пошел в гору. Это называлось "продвижением путем чистки". Тем не менее до финской войны Тимошенко представлял сравнительно незаметную фигуру. Русская кампания началась полным провалом. Первые русские части были неправильно обучены и плохо снабжены для войны в условиях жестких 60° морозов в суровой стране, где их оружие просто сковывало их. Одетые в белое финские солдаты били неповоротливые колонны. Рассказывали даже о таком случае, что 60 финнов победили целую советскую дивизию.

Он прорвал линию Маннергейма.

Под командованием Ворошилова русские 2 месяца стояли перед укреплениями линии Маннергейма. Потери были громадны, и Красная Армия стала посмешищем за границей. Сталин вызвал Тимошенко и поручил ему прорвать линию Маннергейма. Метод Тимошенко был прост, но эффективен. Он построил макет части фортификационных укреплений линии Маннергейма и начал обдумывать методы штурма. Наконец, он был удовлетворен. Он начал с сокрушительного артиллерийского огня. Иностранные наблюдатели были изумлены "плохой меткостью" советских артиллеристов. Их снаряды не попадали в бетонные сооружения, а делали небольшой недолет.

Бомбардировка разрушила основания укреплений до такой степени, что их орудия были выведены из строя. Затем вступила в бой хорошо обученная пехота. Через месяц линия была прорвана, и война закончилась.

Тимошенко был произведен в маршалы и заменил Ворошилова на посту Народного Комиссара Обороны. В это же время он сидел рядом со Сталиным в официальной ложе в Большом театре в Москве на концерте, посвященном 100-летнему юбилею со дня смерти Чайковского. Тем временем он получил исключительно важное задание – перестроить Красную Армию на новых началах и готовить ее к войне с Германией. Последние два года подтверждают, что он выполнил свою работу тщательно и хорошо.

Осенью прошлого года, перед тем как началось русское наступление на юге, Тимошенко, как командующий, был заменен Жуковым. После этого он был в стороне от событий несколько месяцев. Однако, он не был без работы. В прошлом месяце, используя большие преимущества последних зимних недель на севере России, Тимошенко начал мощное наступление против немецких позиций в районе озера Ильмень, южнее Ленинграда. Если он достигнет цели, всему северному флангу германского фронта будет угрожать гибель.

Как бы ни сложились события в ближайшие несколько месяцев, Тимошенко, благодаря операции под Смоленском, уже занял свое место среди бессмертных военачальников мира. Он занял его не только благодаря выигранным им сражениям, но и за великолепное состояние Красной Армии, так что Объединённые нации у него в долгу. Прошлой зимой, когда бывший военный министр Хэрли был в Москве, Сталин упомянул о Тимошенко как о "моем Джордже Вашингтоне". Со временем, вероятно, имя Тимошенко станет таким же хорошо всем знакомим символом, как имя Вашингтона, благодаря великолепному руководству во время больших испытаний.



Стр.98-99.

Надписи к фотографиям

Маршал Семен Тимошенко , командующий Северо-Западным фронтом, с маршальской звездой (слева, под воротником), знаками отличия Героя Советского Союза (звезда справа) и двумя орденами Ленина. Внизу – он же в 1919 году, во время гражданской войны, сфотографированный с Буденным и Ворошиловым. Теперь все трое – маршалы.

Маршал Г.Жуков , глава армии после Сталина, командовал армией под Москвой в 1941 г.

Маршал Борис Шапошников – личный начальник штаба Сталина.

Генерал-полковник Ф.Голиков , возглавлял контрнаступление под Харьковом и Курском.

Маршал К.Е. Ворошилов – защищал Ленинград против первого натиска нацистов.

Маршал Семен Буденный , герой гражданской войны, выдающийся руководитель войскового обучения.

Генерал-полковник Иван Конев , командовал южным участком, облегчив положение советских войск под Москвой.

Генерал-армии И.В.Тюленев , командир Северо-Кавказского фронта.

Генерал-полковник К.Рокоссовский , руководил завершением операции под Сталинградом.





Стр.100-101.

Красная Армия ведет бой в глубине обороны противника.

Топографическая модель, дающая представление о русской стратегии и тактике.

На этой топографической модели, сделанной Норманом Бэл Гэдсом, инсценируется стратегия и тактика, которые дали возможность русским армиям удачно выдержать всю мощь наступления немцев.

Местность является типичной для большей части России. Конечный пункт наступления немцев, соответственно, Москва или Сталинград, – город №9 в отдалении от реки. Чтобы достигнуть его, они в настоящий момент пустили в ход мелкие отряды для захвата города №1, в то время как город №2 подвергается сильной воздушной бомбардировке, а бронетанковые соединения продвигаются через узкое дефиле и проход возле гор. Подобно мощной реке они хотят сокрушить города 3,4,5,6, сделать налет на 8-ой, затем пробиться через дефиле к важному, в тактическом отношении, пункту 7 и, наконец, достигнуть пункта 9, своей конечной цели. Тем временем подвергаются бомбежке те города, которых их танки, артиллерия и пехота еще не достигли.

Этому типичному немецкому шаблону штурма русские противопоставляют свой бой в глубине. Эта их стратегия рассчитана на изматывание нацистов до того, чтобы они не смогли противостоять контратаке. Чтобы достигнуть этого, они не устанавливают неподвижного фронта, а образуют подвижную зону боев, раздвигая ее в глубину на 100 миль. Внутри этих зон боев создаются русские узлы сопротивления, которые помогают охватить и уничтожить немецкие бронированные клинья. Используя дефиле, они установили внутреннюю систему противотанкового перекрестного огня. В дефиле, через которое немцы должны были, в конце концов, наступать, они построили сильнейшие оборонительные сооружения.

Однако, наиболее важным этапом боя в глубине является оборона русских в их сожженных городах, которые они окружают сильными укреплениями. В обороне этих укреплений армии помогает и гражданское население. Тем самым они вынуждают немцев избирать дорогостоящий путь штурмов и разрушений ряда деревень, селений и городов при продвижении к намеченной цели. В этих населенных пунктах они устанавливают огневые точки в каждом строении, заставляющих немцев дорого платить за каждый шаг своего продвижения. Оказывая сильное давление они учат немцев, что атакующие дивизии уже не могут обтекать города и укрепленные точки, что обычно приводило их к победе. Вместо этого русские использовали военный опыт, приобретенный в Испании и Польше, что ничто не позволяет так хорошо добиться вытягивания танков в узкую колонну, как улицы, дома и проезды современных городов. Довольно парадоксальное явление – чем больше разрушен и выжжен город, тем более эффективным средством обороны он является.

Продвигаясь, таким образом, с большими трудностями через города, немцы в этом типичном бою будут продвигаться к дефиле. К тому времени, как они его достигнут, и их передовые отряды будут пробивать себе через него дорогу, сила их наступления будет подорвана, что будет удобным моментом для русской контратаки (белые стрелы), предпринимаемой возле реки и гор, которая приведет к быстрейшему уничтожению немцев.



Стр.102.

Русские пехотинцы атакуют горящую сильно укрепленную точку обороны немцев. Эта фотография, как и помещенные на странице справа и на следующих двух страницах, взяты из кинофильма "Один день войны".



Стр.103.

Русские фабричные рабочие изучают партизанскую тактику в свободное время. Основной принцип русской стратегии это – создавать сильно укрепленные точки в городах, где сражается все население.



Стр.104.

Германский бомбардировщик , делавший налет на русские оборонительные позиции вблизи важного города, падает объятый пламенем, в черном дыму, сбитый зенитной батареей.



Стр.105.

Русские бомбардировщики совершают нападение на немецкий продовольственный обоз, медленно двигающийся по направлению к водному рубежу по небольшому повороту дороги. Шоссе справа было также подвернуто бомбардировке.



Стр.106.

Надпись к фотографии

Довоенный спортивный парад в Москве , где было показано это красочное изображение, как дань уважения Сталину. Эти бронзовые мускулистые женщины – атлеты прибыли в Москву из кавказской республики – Азербайджана, для того, чтобы принять участие в ежегодном всесоюзном спортивном празднике.

Русские любят спортивные зрелища.

Русские очень любят свой спорт. Они ничему так не радуются, как московским летним праздникам советских физкультурников. На этих праздниках одна за другой движутся колонны – бесконечными рядами, искусно расположившись в живой картине (вверху), что является убедительным подтверждением слов Иосифа Сталина – "новое поколение ... подрастающее в СССР, крепкое, жизнерадостное, способное превратить нашу страну в цитадель силы".

Но русский интерес к спорту не ограничивается парадами и пышными зрелищами. До войны 5.815.000 русских получили награды за достижения в различных видах спорта. В течение короткого московского лета на Москва-реке происходят гонки. Футбол, теннис, бег – на стадионе "Динамо"; плавание в бассейнах, расположенных по каналу Москва-Волга. А в зимнее время миллионы русских занимаются лыжным и конькобежным спортом.

В СССР нет профессиональных спортсменов. Серафим и Георгий Знаменские, прославленные мастера советской беговой дорожки, являются студентами Медицинского института. Михайлов, чемпион по боксу, находится в рядах Красной Армии. Громов, один из советских летчиков, пересекших Северный полюс в беспосадочном перелете в США в 1937 г., был чемпионом по поднятию тяжестей. К несчастью, было мало возможностей сравнить советских спортсменов-любителей со спортсменами других стран, т.к. Советский Союз никогда не выступал на олимпиадах, а также никогда не вступал в спортивные объединения, которые руководят международным спортом.







Стр.109.

Надписи к фотографиям

1. Прекрасные спортивные сооружения в Москве построены, главным образом, "Динамо" – крупным советским спортивным обществом. Здесь показан бассейн для плавания, расположенный недалеко от "Парка культуры и отдыха". Консольные вышки для прыжков в воду – являются излюбленным русским архитектурным замыслом.

2. Закрытый зал "Динамо" во время теннисного матча – один из крупнейших в Европе. Он примыкает к громадному стадиону "Динамо" (внизу). Русский теннис хорош, но недостаточно хорош для крупных международных матчей. Немногие русские играли в теннис до революции.

3. Московский стадион "Динамо", самый большой в СССР, используется большей частью для футбольных матчей и соревнований по бегу. Вмещает 75 000 человек – примерно столько же, сколько вмещает самый большой бейсбольный парк в США. До войны в Москве строился стадион, который должен был вмещать 140 000 человек.





Стр.110-111.

Надписи к фотографиям.

1. Громкоговорители кричат на весь парк, передавая русскую, музыку вперемежку с последними известиями и пропагандой из передовых статей "Правды". Иногда играет американский джаз.

2. Парк тянется на 4½ мили вдоль берега .Москва-реки. Вид на юг (вверху), знаменитые Воробьевы горы видны на заднем плане.

С этих гор Наполеон первым увидел Москву 130 лет тому назад. Посетители парка летом купаются, ездят на лодках по реке, зимой катаются на коньках по ледяным дорожкам. Для отдыхающих в палатках продаются бутерброды из черного хлеба с рыбой. Правительственные здания (справа) были оставлены недостроенными, когда Россия вступила в войну в 1941 г.

3. Трофейная пушка всегда привлекает толпы белобрысых школьников. В настоящее время в парке установлены зенитные орудия. Он является также базой аэростатов заграждения.

4. Там всегда можно увидеть солдат и их девушек. Внизу два воина Красной Армии, один из них летчик, беседует с группой студентов. Парочки предпочитают обычно встречаться в лесу на южной оконечности парка, где они прогуливаются или ухаживают вдали от взглядов праздничной толпы.

5. Агитсамолет "Правда" является реликвией довоенных дней, когда газета "Правда" посылала "агитаторов" воздушным путем в отдаленные провинции, перевозя матрицы газеты для издания специальных выпусков на местах. Два десятка молодых людей вскарабкались на древнюю машину.

6. Матчи по боксу (внизу) – дело серьезное. Зрителей, которые издают неодобрительные возгласы или смеются над боксерами, судья строго призывает к порядку. Советы посылали в США спортсменов для обучения технике бокса, но даже в настоящее время профессиональные боксеры в СССР не очень хороши.

Парк культуры и отдыха.

Московский парк предоставляет посетителям наряду с щекочущими нервы играми, наподобие имеющихся в Кони Айленд, также концерты, библиотеки, выставки и спортивные сооружения.

Нет ничего удивительного увидеть в воскресенье 300.000 человек, гуляющих в Московском центральном парке культуры и отдыха им.Горького. Расположенный на берегу Москва-реки, парк находится на расстоянии трех остановок метро от центра города и недалеко от нескольких военных заводов. Для американцев, посещающих такие места отдыха, как нью-йоркский Джонс Бич, Сан-Диего Бальбоа-парк или зоологический сад Сант-луи, Парк культуры и отдыха не покажется интересным. Но для русских, которые никогда при царе не имели таких развлечений, он является триумфом коммунизма. Когда начали разбивать этот парк, местность представляла собой частично свалку, частично лесной участок. Он был открыт в мае 1927 года.

Война изменила лицо парка. Его "ландышевая аллея", которая называлась так из-за искусно сделанных осветительных арматур, висящих над аллеей, давно не сверкает яркими огнями. Рестораны и кафе закрыты, бассейны для плавания прекратили свое существование и трава пробивается между досками пола в павильоне для танцев.

Москвичи хорошо используют то, что осталось.

В секции развлечений длинные очереди стоят у парашютной вышки и чёртова колеса; большие толпы собираются на открытой площадке послушать военную и симфоническую музыку в исполнении джаза. И целый день старики и дети сидят на солнышке и играют в свои вечные шахматы.



Стр.112.

Увлечение воздухом поощряется прыжками с парашютной вышки, высота которой равна 150 футам. Клиенты привязываются ремнями для безопасности и с волнением повисают свободно в воздухе, как например, показано вверху.

Спиральный спуск служит парашютной вышкой. Желающий прыгать (он должен весить не более 150 англ. фунтов) выходит из дверцы наверху и приземляется в песок.

Эта девушка приземлилась неудачно (вверху) жена фотографа Цейтлина.

СССР затрачивает ежегодно 600 000 000 рублей для обучения русских физической культуре к спорту.



Стр.113.

Воздушные качели (вверху и внизу). Конструкция похожа на обыкновенный шлагбаум и действует также аналогичным образом. Пассажир привязывается ремнями к ожидает момента взлета.

Описывание дуги . Качели подбрасывают седока на 30 футов в воздух. Он может держаться за перекладину над сиденьем, но большинство отпускают свои руки и кричат от удовольствия.

Перевернутый вверх ногами наездник будет немедленно отброшен назад, в исходное положение, достигнув половины пути. Это устройство поражает иностранцев, но у русских этим аттракционом увлекаются как женщины, так и мужчины.



Стр.114.

Фотографии для редакторов

Сотрудник американской газеты в Москве.

Господа:

За день до моего отъезда из Москвы, наш фотограф Владимир Мусинов внезапно появился в гостинице "Метрополь" и принес на прощанье подарок. Это был альбом фотографий, который он принес мне в дополнение к тому материалу, который мы собирали вместе для специального выпуска "Лайф". Я был чрезвычайно тронут, потому что фотобумага такая же редкость в России, как платина. Многие из фотографий, помещенных в "Лайф" напечатаны на бумаге, полученной из Ленинграда во время его блокады.

Вальтер Грэбнер

Нью-Йорк.

Мистер Грэбнер является постоянным корреспондентом издательства Лайф Тайм.

Надписи к фотографиям

1. Здесь показано, как русские пьют чай.

2. Вот один из способов пить воду.

3. Крестьяне питаются хорошо. Грэбнер и переводчица обедают в крестьянской хате.

4. Единственные игрушки, которые можно приобрести – простые деревянные фигурки, продающиеся на улицах.



Стр.115

Гигантский робот

После того, как нацисты вторглись в СССР 22 июня 1941 года, много было разговоров о советской промышленности за Уралом. На самом деле, задолго до этой войны за Уралом были созданы мощные промышленные центры в таких городах, как Магнитогорск, Челябинск, Свердловск, Кузнецк. Я думаю, что эта маленькая фотография, символизирующая новую русскую индустриализацию, заинтересует вас. Снимок был сделан в Магнитогорске в 1931 г., на третьем году его существования. Там было тогда 90.000 жителей. В настоящее время – 145.870. Здесь показана фигура гигантского робота, символизирующего собой индустрию.

Бернард А.Котен.

Нью-Йорк.

Громадная красная звезда

Господа:

СССР наполнен красными звездами – вы видите их везде, то сделанными из цветов, то выполненными в виде гигантских конструкций подобно этой, которая воздвигнута над шоссе в Карелин, недалеко от Беломорского канала. Несомненно, нацисты видят их во множестве, изображенными на советских танках и самолетах.

Елизавета Стюарт

Нью-Йорк.



Стр.116.

Русские в Америке

Одна из наиболее сплоченных национальных групп в Сан-Франциско это – русский сеттльмент в Потреро Хилл. Первыми пришельцами были несколько семейств прыгунов молокан, которые приехали в эту страну, чтобы обрести религиозную свободу. Они прибыли вскоре после восстания 1906 года, сразу же нашли работу в области реконструкции города, вместо того чтобы поселиться на ферме, на что они рассчитывали.

Эта фотография показывает семью Бучиновых, которая была в числе ранних переселенцев. То, что Бучинов является настоящим молоканом, можно видеть по его длинным волосам и бороде.

Жан Филлипс

Сан-Франциско, Калифорния.

Американец в России

Когда Уэнделл Уилки посетил московскую кондитерскую фабрику "Красный Октябрь" прошлой осенью, управляющий потребовал, чтобы он одел белый халат и белую шапочку, прежде чем идти осматривать фабрику. Это было гигиеническим правилом, из которого не делалось исключений даже для известных посетителей. На этой фотографии показан мистер Уилки с представителем Комиссариата Пищевой промышленности, одной из немногих женщин, занимающих высокие посты в Правительстве.

Мистер Уилки получил большое удовольствие от этого посещения, скушал много конфет и взял два больших ящика кондитерских изделий домой – один для себя, другой – для президента Рузвельта.

Ретлау Иванович

Москва, Россия.





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Верно: (подпись)

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Жизнь со Сталиным на обложке

"Красная линия" представляет "ЖИЗНЬ" со Сталиным на обложке