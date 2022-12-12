Территория Героев...(56)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22507 https://t.me/mod_russia/22556 https://t.me/mod_russia/22566 https://t.me/mod_russia/22568 https://t.me/mod_russia/22598 Гвардии подполковник Александр Коваленко удостоен медали «За отвагу». Артиллерийские подразделения под его руководством отлично показали себя в боях. Командир и сам участвовал в боевых действиях — лично корректировал огонь артиллерии по данным воздушной разведки, в результате чего было противнику был нанесён значительный урон. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/252 Старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева всего год назад закончила ординатуру. С самого начала спецоперации она работает на передовой, оказывая помощь и нашим бойцам, и мирным жителям, и противнику. Вместе с коллегами, молодыми военными медиками, она награждена медалью «За отвагу». Юлия говорит, что всегда мечтала стать врачом, но никогда о том, чтобы вести приёмы, сидя в кабинете. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22307 Гвардии майор Алексей Шутов — начальник медицинской службы. В самом начале спецоперации, на одном из самых опасных направлений, его соединение оказалось в окружении. Алексей Шутов организовывал эвакуацию в тыл раненых бойцов. В общей сложности, их оказалось 102 человека. Никто из них в итоге не погиб!

Алексей награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

В видео (см. по ссылке) Алексей рассказывает, в каких условиях приходилось оказывать медицинскую помощь и как происходила эвакуация.

https://t.me/mod_russia/22358 Александр пришёл в войска по мобилизации. Был готов взять в руки оружие, но повар танкистам был нужнее. И теперь он кормит своих ребят супами, кашами и пловом «по-домашнему», чтобы скрасить им суровый военный быт. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/22600 Подразделение лейтенанта Ивана Мещерякова удерживало один из ключевых населенных пунктов. Противник, открыв артиллерийско-минометный огонь, бросил в атаку превосходящие силы пехоты, танков и БМП.

Действуя профессионально и решительно, Иван Мещеряков приказал поднять в небо беспилотный летательный аппарат для корректирования артогня, а также отвел приданные подразделению танки на скрытые позиции.

В ходе боя его подчиненные, проводя воздушную разведку, передавали точные координаты боевиков на вышестоящий командный пункт. По данным целеуказаниям российские артиллеристы и танкисты нанесли огневой удар, в результате которого были уничтожены три танка и четыре боевые машины пехоты противника.

Украинские националисты, лишившись поддержки бронетехники, отступили и попытались закрепиться в близлежащей лесополосе. Там они были ликвидированы точным огнем российской артиллерии и танков.

Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта Мещерякова и его подчиненных, удалось нанести серьезное поражение противнику, не допустить прорыва линии обороны и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/22217 Подразделение капитана Смирнова выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистических формирований. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Олег Смирнов выявил укрепрайон украинских националистов.

Оценив ситуацию, командир грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

В ходе боя подразделение под командованием капитана Смирнова уничтожило четыре минометных расчета и до 30 националистов.

https://t.me/mod_russia/22071 Остановил штурмовую группу противника: лейтенант Алексей Тимошенко выполнял задачу по разведке направления возможного наступления противника

Скрытно выдвинувшись, Алексей вместе с подчиненными занял удобную наблюдательную позицию на возможном маршруте движения техники противника. Грамотно выбранная лейтенантом Тимошенко позиция позволила обнаружить движение штурмового отряда противника на легкобронированной технике и остаться незамеченными.

Передав координаты колонны противника минометной батарее, Алексей Тимошенко принял решение первым открыть огонь. Завязав бой, Алексей остановил движение штурмовой группы, что позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне. Противник, понеся значительные потери в технике и личном составе, был вынужден отступить, бросив технику.

Оперативные и грамотные действия лейтенанта Тимошенко позволили нанести значительный урон противнику и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/mod_russia/22100 Ефрейтор Максим Павлов выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов на взводный опорный пункт. По прибытии к месту назначения автомобиль «Урал», которым управлял Максим, подвергся артиллерийскому обстрелу противника и загорелся.

Не теряя самообладания и понимая, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, ефрейтор Павлов, рискуя собственной жизнью, вывез горящий автомобиль на безопасное расстояние, где принял меры по его тушению.

Благодаря проявленным отваге и мужеству военнослужащего, удалось избежать гибели личного состава и сохранить автомобильную технику, а также перевозимые в ней боеприпасы.

https://t.me/mod_russia/22258

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Огнёв Евгений Огнёв Евгений Анатольевич

06.06.1997 - 25.10.2022

Героически погиб в ходе СВО на Украине, выполняя поставленную боевую задачу.

Служил в 175 отдельном разведывательном батальоне 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Евгений был смелым, храбрым, добрым, отзывчивым, другом и товарищем, и братом, готовым прийти на помощь.

Евгений представлен посмертно к государственной награде "Орден Мужества".

https://vk.com/wall-106160452_395013

Доброволец Артемьев Александр Ветеран из знаменитой 9-й ролы погиб от осколка танкового снаряда под Херсоном.

56-летний Александр Артемьев служил в Афганистане с 1984 года, а незадолго до исторического боя за высоту 3234 у него закончилась служба, и он вернулся домой. В августе Александр решил отправиться на СВО добровольцем. Никто из близких не удивился, что мужчина принял такое решение: по их словам, Александр не хотел смотреть, как в Украине «умирают молодые пацаны», и хотел их защитить.

Добровольца отправили на Херсонское направление, и 30 сентября во время одного из тяжелых боёв в его окоп прилетел танковый снаряд. Александр попытался перепрыгнуть к товарищу, чтобы прикрыть его, но осколок снаряда смертельно ранил Артемьева в спину. Ветеран-афганец погиб, а его сослуживца ранило в руку. Он же и сообщил о гибели Артемьева родственникам: мужчины заранее обменялись телефонами и договорились оповестить близких о смерти друг друга.

Тело ветерана Афганистана спустя несколько недель доставили в Москву и похоронили. После гибели Александра представили к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-artemev/

Доброволец Каргинов Аслан Каргинов Аслан Станиславович, родился 3 октября 1992 года в Северной Осетии. C 2019 года по 2022 год учился в Высшем военно-морском инженерномучилище на факультете средней военно-специальной подготовки по специальности «Эксплуатация ремонт турбинных установок надводных кораблей».

B 2022 году после окончания училища распределился в г. Владивосток на крейсер Варяг. B связи с сложившейся ситуацией в нашем государстве добровольно решил принять участие в специальной военной операцин тем самым был переведен в морскую пехоту.

В ноябре 2022 года в ходе участия в специальное военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины трагически погиб.

https://zpobeda.ru/aslan-karginov/

Лейтенант Попов Александр В ходе проведения СВО погиб командир взвода лейтенант Александр Васильевич Попов.

Он родился 3 октября 1999 года в Новосибирске, обучался в школе №13 города Бердска. Учителя отзываются об Александре как об общительном, дружелюбном и ответственном молодом человеке. Среди одноклассников пользовался симпатией, имел много друзей, демонстрировал социальную зрелость, всегда мог находить нестандартное решение в любой жизненной ситуации.

Саша вёл здоровый образ жизни, занимался физической подготовкой и спортом. Часто принимал участие в школьных, районных и областных спортивных мероприятиях. Он сознательно готовил себя к будущей профессии. Ещё в начальной школе Александр твердо решил стать военным, и каждый день шёл к своей мечте.

Летом 2022 года Александр Попов окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, после чего был направлен в зону СВО, где получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-6/

Младший сержант Тарбаев Цыренжап Артиллерист из Бурятии Тарбаев Цыренжап героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Ему было 32 года.

Цыренжап Будэжапович Тарбаев родился 27 октября 1989 года в селе Исинга Еравнинского района. С детства увлекался футболом, волейболом, баскетболом, вольной борьбой, участвовал в турнирах различного уровня, также активно участвовал в общественной жизни школы и села.

В 2006 году окончил местную сельскую школу, и через год был призван в армию.

Служил артиллеристом в Забайкальском крае. По завершении срочной службы решил остаться в Чите.

Увлекался рукопашным боем, лидировал на разных турнирах.

В 2022 году подписал контракт как доброволец, служил командиром орудия.

Награжден посмертно орденом Мужества.

http://chita-news.net/incident/2022/07/10/100699.html

Гвардии прапорщик Ильгамов Тамерлан,

Гвардии прапорщик Гюлахмедов Рехбер Гвардии прапорщик Ильгамов Тамерлан Айсарович – командир боевого расчёта зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка.

Родился 22 июня 1994 года в селе Аскарово Абзелиловского района Республики Башкортостан. В 2009–2011 годах учился в местной гимназии имени Тагира Кусимова.

В 2011 году поступил в Сибайский филиал Башкирского государственного университета, на юридический факультет. По личной инициативе в декабре 2012 года был призван в армию, в марте 2014 года подписал контракт о прохождении военной службы. Служил командиром боевого расчёта зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка, в том числе в Сирии и Таджикистане. Параллельно учился в Серноводском аграрно-техническом колледже по специальности «механизация сельского хозяйства», который окончил в 2019 году.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

4 июля боевой расчет зенитной ракетной батареи под командованием гвардии прапорщика Тамерлана Ильгамова заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне, ведя воздушную разведку противника, и вступил в противоракетный бой. Умелые действия военнослужащего, проявленные при этом мужество и отвага в условиях ракетного обстрела, а также грамотное руководство подчиненным личным составом, позволили боевому расчету поразить 9 ракет противника, при этом своими активными действиями вызывая огонь на себя. Израсходовав весь боекомплект, Тамерлан Ильгамов решил сменить позицию, и в этот момент две ракеты попали в зенитный ракетный комплекс. Прапорщик погиб вместе с боевыми товарищами, но благодаря их мужеству и героизму, ценой собственной жизни они не допустили гибель личного состава всего подразделения.

Ильгамову Тамерлану Айсаровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Награждён медалями, в том числе «За отвагу».

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкортостана открыта мемориальная доска на здании гимназии, в которой учился Герой. Гюлахмедов Рехбер Исаметдинович

с.Митаги-Казмаляр, Дагестан

https://timenote.info/ru/Rehber-Gjulahmedov

Гвардии ефрейтор Берсенёв Антон В Липецкой области простились с погибшим ефрейтором Антоном Берсенёвым.

Гвардии ефрейтор Берсенёв погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Военный из Липецкой области выполнял боевое задание.

Посмертно военнослужащий награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/anton-bersenjov/

Военнослужащий Кондратьев Владимир Владимир Викторович Кондратьев родился в селе Ральники Малмыжского района Кировской области.

В 2006 г. Он был призван на военную службу, после которой вернулся в родное село.

В 2013 он подписал контракт и нес службу в посёлке Мулино Нижегородской области.

В специальной военной операции участвовал с первого дня ее проведения.

За проявленные в бою мужество и героизм Кондратьев представлен к ордену Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/vladimir-kondratev/

Старший сержант Шивалов Олег В селе Батурино Шадринского района состоялось прощание с Олегом Шиваловым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Олег служил в танковой дивизии. В злополучный день 6 мая этого года вражеский снаряд унёс его жизнь возле украинского населённого пункта Червоная дубрава. Село находится в 32 километрах на запад от города Лисичанска, где в начале мая шли бои.

За героизм, проявленный при исполнении воинского долга, старший сержант Шивалов будет представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/oleg-shivalov/

Военнослужащий Цветков Виталий Тридцатилетний уроженец города Кирова, служащий военной разведки, Виталий Владимирович Цветков погиб в боях за город Попасная (Луганская народная республика).

https://zpobeda.ru/vitalij-cvetkov/

Военнослужащий Багмут Максим Уроженец станицы Атаманской, выпускник МБОУ СОШ № 4 Багмут Максим Олегович, после срочной службы в рядах вооруженных сил России, решил связать свою жизнь с армией и продолжил службу по контракту.

Выбирая профессию, человек определяет свою судьбу. В нынешнее тревожное время Максим выбрал судьбу солдата, потому что никогда не мог оставаться в стороне от происходящего, потому что всегда чувствовал свою ответственность за судьбу Родины. Когда возникла необходимость, он поддержал спецоперацию по спасению мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, понимая, что защищать мир на земле – главный долг российского солдата.

https://zpobeda.ru/bagmut-maksim/

Булуев Шакир В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб уроженец села Куруш Хасавюртовского района Республики Дагестан Шакир Булуев. Скончался после тяжёлого ранения.

Шакир с первого дня участвовал в спецоперации на защите народа Донбасса.

Женат, остались двое детей.

https://zpobeda.ru/shakir-buluev/

Младший сержант Бушин Константин Константин Бушин родился 18 июня 1998 года в селе Янтарном в Сорочинском районе. В первый класс Костя пошел в школу военного городка Тоцкое-2, куда перебралась его семья. У него есть старшая сестра и младший брат.

Бушин хотел подписать контракт на службу в областном центре, но в 2020-м году заключил договор на службу в Тоцком-2. Младший сержант служил снайпером разведки войсковой части 12128.

Родные не знали, что сын участвует в военной спецоперации на Украине. Речи о том, что он уедет куда-то далеко, не было. Он просто говорил, что впереди – учения. Последний раз он домой позвонил 22 февраля. Предупредил, что несколько дней с ним не будет связи, просил не переживать и пообещал, что как только представится возможность, сразу же позвонит.

Прошло несколько дней. Родные звонили, но Костя не отвечал. 28 февраля они пришли в воинскую часть. Им сказали, что про разведку новостей нет, но известно, что наши ребята - в самом пекле.

Позже пронёсся слух, что в Тоцкое везут двоих погибших. И один из павших бойцов – из разведки. Константин Бушин погиб 25 февраля вблизи города Конотоп Сумской области.

Его сразила вражеская пуля снайпера, когда тот пробирался к укрытию…

Вечером 11 марта тело Кости привезли в родной дом. На следующий день его предали земле. Хоронили солдата в закрытом гробу.

Константин посмертно награжден Орденом Мужества.

https://vk.com/wall-124517391_27304

Военнослужащий Быков Сергей В Тоцком простились с погибшим на Украине Сергеем Быковым

В Оренбургской области простились с Сергеем Быковым, российским военнослужащим, погибшим на Украине. Уроженец села Невежкино Тоцкого района участвовал в спецоперации Вооруженных сил России.

Военнослужащий погиб 24 февраля в Харьковской области.

Сергей Быков служил в Ленинградской области. Ему было 24 года.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://vk.com/wall-45015694_294433

Военнослужащий Сбойчаков Виктор Виктор Сбойчаков вырос в Бузулуке. Учился в школе №10, затем - по специальности «Пожарная безопасность» в Бузулукском лесхоз-техникуме. Педагоги отзываются о своем воспитаннике, как о смелом, целеустремленном, уверенном и добром человеке, готовом всегда прийти на помощь.

С декабря 2021 года он проходил службу по контракту в селе Тоцкое-2, выбрав одну из самых мужественных профессий – защитника Отечества. Попав в самое пекло спецоперации, Виктор самоотверженно выполнял поставленные боевые задачи.

До последнего он оставался верен присяге, воинскому долгу и погиб, защищая интересы Родины и мирных людей от националистов.

Виктор скончался от тяжелого ранения 6 марта 2022 года.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://www.buzulukday.ru/news/090522113220

Военнослужащий Басов Александр На Федеральном военном мемориальном кладбище в Москве похоронили кузбассовца — Героя России

36-летний Александр Басов служил и жил в Юрге, был военным медиком. Оттуда и отправился в зону спецоперации на Украину.

https://zpobeda.ru/aleksandr-basov/

Сержант Прежбылович Дмитрий В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Забайкальского края города Чита - Прежбылович Дмитрий

Медицинская машина, в которой он находился, уходила из-под обстрела и подорвалась на мине, погиб весь экипаж.

Дмитрий похоронен со всеми почестями.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

https://vk.com/wall546760052_62482

Военнослужащий Марченко Станислав В ходе проведения специальной военной операции на Украине, погиб Марченко Станислав Александрович.

Станислав был старшим ребенком в семье. В 2016 году закончил 9 классов и продолжил своё обучение в колледже по направлению нефтяное дело. После окончания колледжа был призван в ряды Российской армии в ракетные войска.

Это был добрый, скромный, трудолюбивый парень. В школьные годы увлекался футболом. Хороший сын, внук и отличный товарищ. Всегда уважительно относился к педагогам.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/stanislav-marchenko/

Младший сержант Краснов Владимир «ТЫ БУДЕШЬ МНОЙ ГОРДИТЬСЯ»

Такими были последние слова Краснова Владимира Александровича, когда он прощался с супругой Галиной, уезжая на специальную военную операцию на Украину.

17 мая 2022 года младший сержант Краснов погиб в ходе боя с превосходящими силами противника: лично прикрывал маневр, отбиваясь до последнего патрона, чем сохранил жизни сослуживцам.

За проявленное мужество и героизм Краснов Владимир Александрович Указом Президента РФ представлен к Государственной награде «Орден мужества» (посмертно).

https://zpobeda.ru/vladimir-krasnov/

Младший сержант Тынатгыргын Николай В ходе специальной военной операции на Украине, при исполнении воинского долга героически погиб младший сержант гранатометного взвода Николай Тынатгыргын, призванный из Анадыря в рамках частичной мобилизации.

Николай Тынатгыргын родился 11 февраля 1981 года в селе Биллингс, затем долгое время жил в Анадыре.

Командование отмечает, что Николай героически сражался с националистами и выполнял свой воинский долг. Пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу в бою, оставаясь верным воинской присяге и своей Родине до последней минуты.

Защитник представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/nikolaj-tynatgyrgyn/

Артюгин Михаил Артюгин Михаил Александрович

06.11.1987-21.11.2022

Родом из города Нижний Тагил

Награждён Орденом Мужества посмертно…

https://zpobeda.ru/mihail-artjugin/

Доброволец Томилов Роман Томилов Роман Юрьевич

01.02.74 — 26.11.22

Погиб на СВО в Кременной.

https://zpobeda.ru/roman-tomilov/

Младший сержант Семидей Дмитрий «Мужеству забвенья не бывает» — передвижную выставку под таким названием в День героев Отечества, открыли в Поярковском районном краеведческом музее.

Посвящена она нашему земляку, уроженцу села Пояркова, Дмитрию Константиновичу Семидею, участнику специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, награждённому орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/dmitrij-semidej/

Быков Дмитрий Быков Дмитрий,

11 огдшб, (слева на фото) попал под снаряд.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bykov-2/

Военнослужащий Ушатский Данил При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Омутнинского района Данил Григорьевич Ушатский.

Выпускник школы №7 города Омутнинск, Данил обучался в Омутнинском политехническом техникуме по специальности обработка металла давлением. В 2018 г. был переведен на специальность «мастер общестроительных работ». Активно участвовал в жизни техникума, занимался в военно-спортивном клубе «Аякс».

В 2019 г. Он был призван на срочную военную службу, которую проходил в рядах ВМФ в городе Калининград.

После демобилизации принял решение остаться служить по контракту снайпером в отдельном разведывательном батальоне морской пехоты.

https://zpobeda.ru/danil-ushatskij/

Военнослужащий Белаш Геннадий Белаш Геннадий Андреевич

служил в отряде штурмовиков,

погиб в Луганске 28.10.2022.

https://zpobeda.ru/gennadij-belash/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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