Глава Совбеза России напоминает Японии о её преступлениях в годы войны

Более 20 миллионов мирных жителей Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран погибли от рук японцев

Похоже, руководству РФ надоело выслушивать необоснованные и незаконные с точки зрения международного права притязания правительства Японии на принадлежащие России с екатерининских времен земли.

Наивны и расчеты Токио на получение Курильских островов, где с большой степенью вероятности будут размещены нацеленные против нашей страны японские и американские военные базы с наступательным оружием.

В связи с этим обращают на себя внимание звучащие из Москвы принципиальные заявления об ответственности Японии за совершенные в годы Второй мировой войны военные преступления. Тем более что на протяжении 30 лет существования «новой России» высокопоставленные правительственные чиновники стеснялись напоминать Токио о нацистском прошлом Японии. Делалось это осознанно, дабы не обидеть «богатую Японию», от которой ждали каких-то благ в обмен на богатейшие российские территории и акватории. Организовывали братания в виде «встреч без галстуков», сулили «порешать вопрос» о Курилах, вспоминали посулы японцам Никиты Хрущева, возомнившего себя «великим дипломатом», способным оторвать Японию от США и приблизить её к себе.

Ради того чтобы, как заявлял депутат и председатель думского комитета Вячеслав Никонов, «не обижать Японию и беречь выстроенную дипломатическую линию», вопреки логике и исторической справедливости власти лишили народ никем не отмененный торжественный праздник – День Победы над Японией, заменив его невыразительным днём окончания Второй мировой войны.И это притом что историками неопровержимо доказана решающая роль Красной армии в принуждении милитаристской Японии к капитуляции.

Отрадно, если этому беспринципному заигрыванию с японцами приходит конец. Следует приветствовать недавние четкие заявления высших руководителей России о нежелании официального Токио признавать ответственность своей страны за военные преступления, а вместе с этим итоги Второй мировой войны.

Напомним слова президента РФ Владимира Путина, обращённые к участникам прошедшего в прошлом месяце Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы»: «На этом процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности. Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия…

И потому ваша представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практическое звучание. Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения».

Жесткую оценку злодеяниям японских нацистов дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «…Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия. Поведал миру об этой страшной «изнанке» милитаристской Японии. Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права.

На днях в Нью-Йорке откроется очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (сессия открылась 21 сентября 2021 г. – Ред.). В связи с этим нелишне напомнить, что общепризнанные итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе Всемирной организации, незыблемы. Российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки их ревизии, кем бы они ни предпринимались».

Достойную отповедь наглой провокации японских журналистов по «вопросам истории» дал во время пребывания на Сахалине с рабочей поездкой секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Работающий на Сахалине и Курилах информационный портал SKR.SU передаёт:

«Официальный Токио стер из памяти японцев всю правду об имперских амбициях милитаристской Японии и преступлениях, совершенных в годы Второй мировой войны, – заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки на Сахалин. Таким образом чиновник ответил на вопрос японских журналистов, должна ли Россия извиниться за военные действия СССР против Японии в 1945 году. По словам Патрушева, как бы Япония ни старалась переписать историю, в памяти народов Азиатско-Тихоокеанского региона навсегда остались факты о нечеловеческих методах императорских войск Японии, пишет «Российская газета». Глава Совбеза РФ напомнил, что более 20 миллионов только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие на военнопленных. «Может быть, поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии», – отметил Патрушев. По его словам, все факты были зафиксированы во время трибунала, там же обнародовали планы по созданию «Великой Восточной Азии» под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и российского Дальнего Востока. Патрушев напомнил, что Япония намеревалась осуществить собственный стратегический замысел «Кантокуэн» сродни германскому плану «Барбаросса», собираясь нанести в 1941 году удар по ослабленному войной СССР и захват его вплоть до Омска. Отвечая на вопрос журналистов, Патрушев подчеркнул, что после капитуляции Германии и других стран гитлеровской коалиции Япония оставалась единственной страной, которая отвергла требования СССР, Великобритании и США о капитуляции и продолжила боевые действия. Тогда СССР в исполнение союзнических обязательств начал боевые действия против Квантунской армии (группы армий. – А.К.). «Это была единственная возможность остановить зверства японских войск на захваченных землях и освободить народы Азии», – подчеркнул Николай Патрушев».

Напоминание своевременно и потому, что через несколько дней в Японии появится новый, 100-й по счёту премьер-министр. Им станет имеющий опыт международных контактов бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. И хотя надежд на кардинальное изменение исторического сознания жителей Страны восходящего солнца немного, новый лидер в отличие от предшественников мог бы ради улучшения отношений с соседними государствами серьезнее относиться к чувствам их народов, на себе испытавших беспримерные жестокости японских нацистов и милитаристов.

АНАТОЛИЙ КОШКИН