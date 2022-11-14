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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.9В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал. Вадим Окладников достоин этого. Занимается он портретами ВДВ очень давно. Вот его плакат еще от 2015 года.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11За свою работу Вадим Владиславович не раз был удостоен благодарностей. Грамота подписанная Командующим Воздушно-десантными войсками, генералом-полковником ШамановымЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11А этот плакат он сделал для своих друзей ВДВшников, чьи портреты он рисовалЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11А теперь предлагаю вашему вниманию новые работы Вадима Окладникова.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Утром 6 ноября 2022 года в зоне конфликта погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев.


Отец Михаил погиб при исполнении своих пастырских обязанностей. Его называли батюшкой ВДВ!
Награжден орденом Мужества, орденом прп. Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как священник отец Михаил участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.
Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в поселке Власиха Московской области.
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11А этому герою БЫЛО всего 18 лет!!!Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.11Плакат, посвященный детям Донбасса!

Все ссылки на предыдущие работы художника можно найти тут: Обновляемая библиотека ссылок

героиплакатыСветлана Митленко
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