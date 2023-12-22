Казаки в СВО – продолжение славной военной истории

Казаку честь – Родину беречь

«Верным подданным Войску Донскому за оказанную их во время войны со шведами службу и для учиненного с короною шведской вечного мира».



Предков достойные

Казака ни с кем не спутаешь: пулями меченый, шрамами отмеченный



Памяти тульского казака Константина Кондакова. Источник: «Армейский сборник»

«Отбив яростную атаку боевиков ВСУ, Константин продолжал контролировать поле боя, чтобы дать возможность своим сослуживцам пополнить боезапасы и получить новые указания командиров.



Как это случалось уже не раз, в считанные минуты после боя с вражеской стороны начался интенсивный артобстрел. Всем нашим воинам следовало немедленно покинуть свои позиции. Но Костя остался на своем наблюдательном пункте, зная по опыту, что под прикрытием артиллерии пехота противника снова попытается атаковать.



Прошло немного времени... И вдруг совсем рядом разорвалась мина. Казаки, сидевшие в окопах, насторожились.



– Костя! – зычно крикнул один из казаков.



Но ответа не последовало. Слышны были лишь звуки разрывавшихся вокруг снарядов.



Несколько казаков решили проверить место наблюдателя и выскочили из укрытия, но было уже поздно. Посеченный осколками «укровской» мины, Кондаков лежал на позиции...»



Владимир Путин вручает Звезду Героя командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцеву

Казачество и ратное дело – вещи неразделимые с самого зарождения сословия в России. Во все времена казаки защищали границы государства Российского, расширяли владения Москвы на восток. Свободолюбивое и порой норовистое сословие неизменно наводило ужас на врага. Недаром на большинстве пропагандистских картинок Германии времен Первой мировой войны изображают именно казаков, как наиболее опасных врагов.К началу XX века армия казаков представляла собой внушительную – одиннадцать войск по всей России численностью без малого в пятьсот тысяч. Всего же казаков к тому времени насчитывалось 4,5 миллиона.Боевая слава казачества зародилась еще со времен Ливонской войны (1558–1583 гг.), когда отряд атамана Черкашенина защищал Москву от крымских татар. Казаки штурмовали Азов в 1695–1696 годах в ходе Русско-турецкой войны. Петр I вручил Войску Донскому в 1730 году знамя с надписью:Шесть тысяч казаков в 1741–1743 годах отбили у шведов юго-восточную часть Финляндии. Донские, чугуевские и слободские казаки навечно внесли себя в летопись Семилетней войны.Далее наступил XIX век, в котором ни одна война или заграничный поход Русской армии не обходились без казачьих отрядов.После фактического искоренения сословия или «расказачивания» в 1920 году о славных воинах вспомнили только шестнадцать лет спустя, когда сформировали донские кавалерийские части. Казаки отменно сражались в Великую Отечественную войну. В память о подвиге родилась знаменитая картина «Казаки в Берлине».Совершенно неудивительно, что казаки не остались равнодушными к трагедии, которая творилась на Украине с русскими людьми. В 2014 году тысячи кубанских казаков отправились в Крым на помощь братскому народу. По итогам событий 75 казаков были удостоены государственных наград.Современное российское казачество – это прежде всего крепкие семейные традиции и самобытная культура предков. Молодые воспитываются в строгости, старикам почет и уважение. Например, младшие не могут обращаться к старшим без предварительного разрешения, а без одобрения старейшин садиться не мог даже сам атаман. Подобное следует распространить на всю Россию, как, например, и требование не курить молодым при старших.До недавнего времени казаки редко брали в руки– по закону им полагалась максимум шашки и кинжал. Казаки активно участвовали в охране общественного порядка, помогали правоохранительным структурам, воспитывали молодежь по православным канонам.С началом спецоперации добровольческие казачьи формирования встали на защиту Родины. Так началась новая страница славнойроссийского казачества.Динамика роста числа казаков на фронтах спецоперации показательна – если в декабре 2022 года в составе Российских войск сражались более шести тысяч добровольцев, то год спустя уже более 25 тысяч.Первыми взяли в руки оружие и встали на защиту народа Донбасса добровольческие подразделения «Ермак» и «Дон». После боевого слаживания на полигонах Западного военного округа казаки отправились на передовую. Из казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» сформировали 6-й гвардейский мотострелковый казачий полк им Платова, роту мотострелкового батальона имени генерала Бакланова, добровольческий отряд БАРС-18 («Ростов») и отряд «Аксай».Под патронажем казаков осуществляется доставка гуманитарных грузов к линии боевого соприкосновения, оказывается помощь семьям казаков, ушедших на фронт.К сожалению, не обходится без потерь. Смерть героя принял тульский казак Константин Кондаков. Находясь на переднем крае, казак отвечал за противотанковую оборону. Бандеровцы предприняли очередную попытку атаковать, но попали в засаду и вынуждены были откатиться обратно.В журнале «Армейский сборник» № 12 за 2022 год описываются последние минуты жизни казака:Героизм и мужество казаков отмечены на самом высоком уровне – 1 621 боец представлен к награде, 576 казаков уже удостоены. Среди них командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, которому Звезду Героя России вручил Владимир Путин. Заместители командира – Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин получили из рук президента Ордена Мужества.Батальон Линконцева сдерживал многократно превосходящие силы противника под Артемовском. Как позже признался Герой России, против его 142 ребят ВСУ бросили полторы тысячи бандеровцев на тяжелой броне. Комбат за время 16-часового боя был трижды контужен.Ликонцев – потомственный казак, его дед служил в Первом читинском казачьем полку в годы Первой мировой войны. На спецоперацию командир батальона «Сибирь» пришел из Центра патриотического воспитания «Звезда», что в Канске. После победы планирует вернуться домой и продолжить воспитывать будущие поколения казаков. Только теперь в статусе ветерана и Героя России.Стоит отдельно отметить, что казачьи формирования сражаются не раздельно на разных участках, а сконцентрированы в единый ударный кулак. В настоящее время на фронтах спецоперации с нацистами сражаются добровольческий штурмовой казачий корпус, собранный из четырех бригад. В первую – «Дон» – входят отряды «Аксай», «Егорлык», «Маныч» и «Хопёр».В июле уходящего года казаки отряда «Аксай» и бригады «Дон» единовременно получили 42 награды. Ввиду того, что сектор ответственности непрост и требует постоянного контроля, награды бойцам вручили на передовой.Идем дальше по славному списку казачьих подразделений в СВО. Бригада «Днепр» состоит из отрядов «Рось», «Лаба», «Хортица», бригады «Сибирь» с отрядами «Енисей», «Иртыш» и «Ангара». Бригада «Волга» собрана дивизионами «Листань», «Печора», Миус им. Александра Захарченко, «Лугань». Бригада «Терек» состоит из отрядов «Скиф», «Балтика», «Каспий», «Терек», а также отдельного отряда «Оскол» и учебного центра «Скалы».Кроме того, в зоне СВО находится 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада им. М. И. Платова, а также батальоны боевого армейского резерва страны (БАРС) – отряды «Ермак», «Фортштад», «Кубань», «Ростов», «Тигр».В настоящее время число добровольцев-казаков неуклонно растет, и в ближайшей перспективе бригады пополнятся новыми отрядами. Славное дело предков продолжило свою жизнь в боях спецоперации, где потомки героев еще не раз подтвердят гордое звание Русского казака.