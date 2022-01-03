Инна Бронштейн и её «таблетки оптимизма»

Инна Бронштейн действительно удивительная женщина. Ей 89 лет. В прошлом – учитель истории… Живет в Минске. Много лет назад потеряла сына. Самая большая трагедия в жизни матери, – умного, интеллигентного Человека наложилась на трагедию агонизирующей страны, многократно усилив Боль утраты и чувство одиночества… Но Инна выжила и даже нашла, что противопоставить жестокости окружающего нас мира. Она пишет стихи. Ну, не то чтобы стихи, вернее даже стишата, согревающие всех, кому эти строки так или иначе попадают в руки… Это, скорее, своеобразные таблетки оптимизма от вируса одиночества и безысходной печали. Лекарство, которое может быть полезно многим в сегодняшней российской действительности… Может быть, эти стихи теперь помогут и Вам? Прочтите! И дай Бог автору этих удивительных строк – Инне Бронштейн – душевных сил и здоровья.

Какое блаженство проснуться и знать,

Что вам на работу не надо бежать.

И день наступающий очень хорош,

А если болеешь, то значит - живешь.

И старость - совсем не плохая пора.

Да здравствует время свободы! Ура!

Какое блаженство на старости лет

Своими ногами идти в туалет.

А после в обратный отправиться путь

И быстренько под одеяло нырнуть.

А утром проснуться, проснуться и встать

И снова ходить, говорить и дышать.

Какое блаженство по рынку ходить

И новую кофту однажды купить.

Обновка - молекула миниблаженства

В потоке природного несовершенства.

И радости разные встретятся чаще...

Не смейся над бабушкой в кофте блестящей.

Какое блаженство в постели лежать

И на ночь хорошую книгу читать.

Сто раз прочитаешь знакомую прозу,

И все тебе ново - спасибо склерозу.

Какое блаженство по лесу гулять,

При том эскимо в шоколаде лизать.

Ведь я после завтрака час на диете,

И мною заслужены радости эти.

Гуляя, калории я изведу,

И значит, к обеду вернусь за еду.

Какое блаженство подняться с асфальта

И знать, что твое небывалое сальто

Закончилось не инвалидной коляской,

А просто испугом и маленькой встряской.

Теперь вы со мной согласитесь, друзья,

Что, все-таки, очень везучая я.

***

Какое блаженство, сама это знаешь,

Когда ты легла и уже засыпаешь.

И будешь спокойненько спать до утра,

Бессоницы нет! Засыпаю... Ура!

***

Какое блаженство на старости лет

Своими руками не лезть в Интернет,

А тихо искать своего человека

В старинных томах позапрошлого века.

***

Какое блаженство, когда в январе

Крещенский мороз и пурга на дворе,

А в доме у нас хорошо и тепло

И я не на улице – мне повезло!

***

Какое блаженство под душем стоять,

Помыться и снова чистюлею стать,

И знать, что я справилась с этим сама.

Как мне хорошо! Не сойти бы с ума…

***

Какое блаженство: рука заболела,

И, главное, левая – милое дело!

А если бы правая ныла рука?

Отметим, что в жизни везет мне пока.

И даже, когда от судьбы достается,

Чтоб все же блаженствовать, повод найдется.

Какое блаженство – запомни его –

Когда у тебя не болит ничего,

Но лишь, начиная от боли стонать,

Ты сможешь такое блаженство понять.

Ты знай, если повод для радости нужен,

Что завтра все будет значительно хуже.

***

Какое блаженство в итоге пути

Под вечер, шатаясь, домой приползти

И сесть, и глаза с наслажденьем закрыть,

И это блаженство до капли испить.

А там уж и ноги, кряхтя, протянуть,

Но чтобы назавтра проснуться – и в путь!

Так все пешеходы блаженствуют, вроде.

А где же водители радость находят?

***

Какое блаженство в аптеку прийти

И там по рецепту здоровье найти.

Купила таблетки от гипертонии,

Побочное действие в них: дистония,

Инфаркт и бронхит, стоматит, аритмия,

Запор, анорексия, лейкопения,

Пемфигус, лишай и другая зараза…

Таблетки такие я выкину сразу.

И сразу спасусь от десятка болезней.

Гипертония, конечно, полезней.

***

Какое блаженство с базара ползти

И в сумке банан обалденный нести.

Недаром повсюду врачи утверждают,

Что нам настроенье банан поднимает.

Как счастливо в джунглях живут обезьяны!

А все потому, что съедают бананы.

Но ведь обезьяны живут не одни,

А нежатся в теплых объятьях родни.

В отличье от них, я – одна постоянно,

И даже сегодня – в обнимку с бананом.

Блаженство? Какое? Подумайте, братцы!

А строчки придумала, чтоб посмеяться.

***

Какое блаженство судьба мне дала

– Я сумку забыла и после нашла!

Ее я забыла на улице шумной

И дальше в трамвае еду бездумно.

Хватилась, вернулась и – чудо бывает

– Мне девушка сумку мою возвращает!

Сегодня не только потерю нашла

–Я заново веру в людей обрела!

На тысячу добрых – мерзавец один.

Жить можно, и я дожила до седин.

На сумку бросаю счастливые взгляды,

И прочих блаженств мне сегодня не надо.

А если бы сумочку не потеряла,

С какой бы я стати блаженствовать стала?

***

Какое блаженство! В авто возле дома

Сажусь на глазах изумленных знакомых.

И, как королева, на заднем сиденье

Сижу в восхитительном оцепененье.

А там впереди в ореоле лучистом

Затылочек милый с хвостом золотистым.

Блаженства подобного не испытает

Лишь тот, кто привычно в авто разъезжает.

***

Какое блаженство талончик иметь

И с ним в поликлинике тихо сидеть.

А мимо идут инвалиды, больные,

Старушки, а также страдальцы иные,

И я среди прочих еще – о-го-го!

Пока у меня не болит ничего.

А если болит, то совсем уж немножко.

Я просто к врачу проторила дорожку.

Какое блаженство в душе и в природе,

Когда ничего с нами не происходит.

Но, чтобы блаженство такое вкусить,

До старости надо хоть как-то дожить.

А после забыть, что ждала перемены

И без происшествий ползти постепенно.

И все позабыто, и разум уснул…

Какое блаженство! Ура! Караул!

https://proza.ru/avtor/inna2000