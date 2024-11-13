Украина — это Россия

Вопрос Украины и администрация Трампа Когда мы говорим, что вся Украина должна быть частью единого русского пространства, мы не выдвигаем экстремально завышенные требования. Это не максимализм. То, что сегодня представляет собой Украина, несовместимо с самим существованием России. И если снова заморозить эту проблему, даже включая все наши новые субъекты в административных границах, даже это ничего не решит.

Они перевооружатся и нападут. И никто не может и не даст никаких гарантий, что они этого не сделают.

Но даже и такого предложения для перемирия никто не собирается для нас озвучивать.

Поэтому переговоры с Трампом по Украине с нашей стороны будут вестись только так: Украина — наша, все остальное обсуждается. Deal?

Конечно, нам её не подарят. Но нам и не нужно. Мы ее освободим сами, и сделаем это в любом случае.

Вопрос только в том, сумеем ли мы на этом пути избежать ядерной войны или, увы, нет.

Лучше суметь, но мы готовы ко всему. Украина для нас не стремление получить больше, но жизненная угроза лишиться всего. И это не гипотеза, а факт.

Очень тревожно, что серьезности нашей ситуации на Западе никто не понимает. Глобалисты Байдена сумели настолько сместить окно Овертона в сторону реальности нанесения России стратегического поражения, что этот тренд стал осью. Те, кто разумнее и ближе к России, говорят: может не стоит наносить России поражения, себе будет дороже. А те, кто в ярости на нас, на волне русофобии провозглашают: давайте нанесем это стратегическое поражение, Россия не решится на ядерный удар, это блеф. Блеф или не блеф выяснится только тогда, когда будет поздно.

Но все это, такая ментальная карта создает серьезную угрозу для администрации Трампа в отношениях с Россией — гипноз русофобии слишком плотный и эффективный. На это и был расчет. Трамп из самых лучших побуждений может сказать: Москва, бери себе всё по ЛБС. И на этом хватит. Deal?

Но это для нас вообще не приемлемо. Это - неизбежная новая война и очень вероятный распад самой России. Так как это проигрыш. Во всех смыслах. Трампу может казаться, что он дает нам желаемое. А для нас это будет лобовой вызов, шантаж и призыв к капитуляции.

Это очень опасная ситуация, где сталкиваются геополитические реалии и искусственные ментальные клише. Всё вместе это порождает чрезвычайно опасный когнитивный диссонанс.

Надо дать понять Вашингтону, что России нужна вся Украина и всё. А дальше говорит "товарищ ядерное оружие".

Очень плохо начинать диалог с новой американской администрацией, в целом направленной против глобализма и антитрадиционных ценностей, с такого форсажа. Но это ещё одна ловушка, оставляемая глобалистами после себя. Возможно, Трамп её не понимает. А мы, всячески лавируя на уровне дипломатии, не решаемся назвать вещи своими именами. С Трампом лучше говорить все прямо. Украина — наша (вся) и это не обсуждается. Мы воюем там конвенциональными видами вооружения до Победы. Какие жертвы мы понесем, наше дело. Займитесь чем-то другим.

Санкции можно не снимать, отношения можно не возобновлять. Это на потом. А хотите, снимайте, но Украина будет наша, вся целиком независимо ни от чего.

Потому что без этого мы погибнем. А мы не хотим погибать. Если придётся погибать нам, погибнут все.

И снова никакого экстремизма — просто холодные законы геополитики, ясно описанные с двух сторон: как нами, так и Бжезинским. Вообще отрыв Украины от России есть императив всей атлантистской школы геополитики с самого основания — с Маккиндера (да и раньше). Это просто закон. Для евразийской школы верна обратная аксиома: Украина будет или русской, или не будет ни ее, ни России, и вообще никого больше не будет.

Очень тонкая и деликатная ситуация сейчас складывается. С Байденом и фанатиками глобалистами всё было ясно. Они выдвигали нам неприемлемые требования, а им наши требования казались неприемлемыми. С Трампом иное дело. То, что выглядит в его глазах "подарком", в наших будет объявлением войны.

Поэтому очень важно Трампу всё это объяснять — внятно и ясно, без пафоса и каких бы то ни было эмоций. Если пустить на такой переговорный трэк нашу шестую колонну, она сдаст все и немедленно. Но все это нашим, думаю, понятно. А вот в Вашингтоне новая трамповская администрация, которая даже теоретически не может быть свободной от неоконов или ставленников Глубинного Государства, вполне может принять что-то за то, чем оно не является.

Полагаю, что самым прямым разрешением ситуации было бы объявление именно сейчас в вашингтонскую пересменку об истинных планах России по Украине. Россия остановится только после безоговорочной капитуляции Киева и установления полного контроля надо всей территорией. Украина — это Россия. Это наша ядерная точка зрения.

Александр Дугин

https://zavtra.ru/blogs/vopros_ukraini_i_administratciya_trampa