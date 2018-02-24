ХВАТИТ УЖЕ ВРАТЬ И ОПРАВДЫВАТЬСЯ. ПОРА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ СЧЕТА К ОПЛАТЕ

Сегодня у России нет истории. Есть огромное количество мифов и откровенного вранья о том, как жила страна, например, последние сто лет. А история придуманная – это не просто очень плохо. Это по-настоящему опасно и для государства, и для народа, который ещё живёт на территории этого государства.

Мифы о прошлом, которыми сегодня пытаются подменить реальную историю, лишают людей не только прошлого, но и будущего – зачем сохранять государство, которое веками строилось на агрессии и насилии, порабощало соседей и сформировало совершенно нецивилизованный, даже дикий, социум?

Я листаю учебник по истории России, и у меня возникает огромное количество «почему».

Почему в нашей истории «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом» называется «Пактом Молотова – Риббентропа»? Почему «Договор о ненападении между Германией и Польшей» 1934 года или «Римский международный договор» от 15 июля 1933 года – это договора, а не пакты? Если Молотов подписал с Риббентропом «пакт», то тогда давайте и два указанных выше документа называть «Пакт Гитлера – Пилсудского» и «Пакт Гитлера – Муссолини – Даладье – Макдональда».

Почему в учебнике утверждается, что к «Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом» прилагался секретный протокол о разграничении сфер влияния между СССР и Германией? Где подлинник этого документа? Представленные Государственным департаментом США копии вызывают у специалистов огромное количество вопросов, на которые нет ответов, по той просто причине, что эти копии больше похожи на хорошо состряпанную липу. Так почему же в учебнике утверждается, без всяких оснований, что протокол был. Это учебник истории или это фантазии на исторические темы?

Почему решение Сталина подписать договор с Германией определяется как «роковое» и «политически ошибочное»? Советское правительство совершило просто гениальный ход, в результате которого:

СССР получил целых два мирных года для подготовки страны и армии к войне;

случилась отставка правительства Японии, которое готовило страну «Восходящего Солнца» к совместному походу с Гитлером на СССР – японцы посчитали, что Гитлер их предал, сменили премьер-министра и бросили свою армию на юг, вступили в войну с Францией, Англией и США;

СССР получил от Германии 200-миллионный кредит (кредит, кстати, не вернули) и доступ к военным технологиям Германии;

Франция и Англия объявили войну Германии, а ведь могли (и планировали, при определённых обстоятельствах) выступить на стороне Гитлера;

не стало крайне враждебной Польши (и её армии), которая много сделала для начала той войны;

были возращены в состав СССР территории и люди, которых страна потеряла в результате военной агрессии Польши в 1919 — 1920 годах.

И почему «Пакт Молотова – Риббентропа» — это фатальная ошибка и даже преступление Сталина?

Почему Советско-Финская война 1939-1940 года названа «преступной»? Финляндия, Латвия, Литва, Эстония – это были дружественные СССР государства? Или хотя бы нейтральные? Они сделали свой выбор в пользу Гитлера (и это исторический факт), а потому вполне естественной была реакция на этот выбор со стороны СССР. Или их нужно было пряниками одарить? Они были открытыми и явными врагами моей страны. Про это, сегодня, как-то творчески «забылось». Они, оказывается, «невинные жертвы агрессии».

И перед кем оправдываться и каяться? Перед странами просвещенной Европы и США? Хорошо, я покаюсь, может быть, но только после того, как вы мне ответите на несколько вопросов. Например, как случилось, что разорённая Первой мировой войной Германия, которая в 1933 году буквально разваливалась от жестокого экономического кризиса (безработица была более 50 %), буквально за пять лет превратилась в страну с передовой промышленностью (преимущественно военной) и мощной армией?

Кто обильно финансировал Гитлера и кто делился с нацистами передовыми технологиями? Да, дружно всем западным миром вложились в урода, который должен был двинуться на Восток, а он начал, от счастья, топтать своих благодетелей.

Вот про это, почему-то, ничего нет в учебнике истории. Какие английские и американские банки, и какими миллиардами, вложились в фюрера? Что поставляли в нацистскую Германию и что производили на территории Германии американские фирмы до начала войны и во время войны?

Вы знаете, за что мистер Форд получил железный крест из рук самого Гитлера или как заработало свои первые миллионы семейство Бушей?

Форд получил крест за большой вклад в развитие экономики нацисткой Германии, а Буши были акционерами ряда очень специфических предприятий в Германии. В частности, они, Буши, получали дивиденды с концлагеря Освенцим – фактически до 1944 года трудились в поте лица над умножением семейных капиталов, уничтожая вместе с нацистами мирных граждан и военнопленных.

Практически все крупные корпорации США, существующие и сегодня, прилично заработали на той войне. Не зря же в США Вторую мировую войну называют «хорошей войной» — ковбои вели выгодный бизнес и «с нашими, и с вашими».

Нужно написать в учебнике про вклад каждой европейской страны в «победу» над нацисткой Германией:

сколько добровольцев из каждой страны отправилось на Восточный фронт, сколько тысяч «несчастных» европейцев служило в полиции и карательных частях, сколько крови на лапах этих «победителей»;

какую продукцию и в каких количествах каждая «оккупированная» страна произвела для армии фюрера, кому конкретно принадлежали эти фирмы.

И тогда не придётся страдать по случаю очередного «союзники не приехали в Москву на празднование Дня Победы». А что им с нами праздновать, если 9 мая 1945 года окончательно рухнули их мечты очередного покорения мира? Их приглашать на наш праздник не нужно – на них кровь наших соотечественников, пепел наших сгоревших городов и сёл, сотни тысяч умерших от голода в Ленинграде и зверски замученная Зоя Космодемьянская.

Они про это, как выяснилось, очень хорошо помнят, а мы, каким-то невероятным образом, начали забывать.

Станет понятно, от чего так злобствует эта старая европейская проститутка Польша, со своими бредовыми мечтами о очередной польской империи — их опять обманули и не позволили безнаказанно пограбить своих соседей. Нужно рассказать школьникам, как поляки заключали договора, то с Англией и Францией, то с Германией, то снова с Англией.

Рассказать о том, что делали несчастные поляки на оккупированных немцами территориях – как помогали нацистам уничтожать евреев и военнопленных, как их «партизаны» нападали на обозы с раненными советскими солдатами и уничтожали мирных жителей на территориях современных Украины и Белоруссии, как сегодня они уничтожают могилы наших солдат.

Дети должны знать, что на оккупированной немецкими войсками территории Литвы было не более 900 нацистских солдат и офицеров, которые просто не могли уничтожить 300 000 евреев и десятки тысяч советских военнопленных. Это делали литовцы. Не отдельные выродки, а практически все литовцы. Школьники старших классов, например, на время летних каникул, чтобы немного заработать, устраивались в расстрельные команды. Кто-то зарабатывал охранником в лагере, кто-то «трудился» на выезде: на Украине, в Белоруссии, в России.

Да, были литовцы, которые спасали евреев от расстрелов. Их было целых 3 000 человек. И они, без всякой иронии, герои. Герои по той причине, что им нужно было бояться не немцев, а своих соседей, которые просто охотились за евреями, за советскими активистами, за сбежавшими из лагерей советскими военнопленными.

И все, с увлечением и азартом, делили имущество убитых евреев: дома, мебель, мелкий скарб и золотые коронки (ювелирное золото собирали немцы, а литовцам было позволено «собирать» золотые зубы с трупов в ещё не зарытых могилах).

Так было не только в Литве, но и в Латвии, и в Эстонии.

Потому они, с приходом Красной Армии в 1944 году, массово бросились в леса, «защищать свою независимость». Они не независимость защищали, а тряслись за свои шкуры, которые хорошо испачкали в крови. Понимали, что за пролитую кровь придётся ответить. А «кровавый Сталин» поступил с ними очень гуманно – наказал только самых-самых ублюдков, а с остальными начал строить «витрину социализма».

Вот и жили они, до 1991 года, «под оккупацией», потому что страшно было, что однажды придут и спросят за невинно убиенных, за участие в грабежах, за золотые коронки, которые были выдраны у покойников и пристроены в собственную пасть. Сами жили в страхе и ненависти, и детей своих так воспитывали.

Потому не нужно удивляться потоку грязи и ненависти, который сегодня льется с берегов Балтийского моря. Это нацистские недобитки и по-другому они не могут. Они уже родились с мурашками страха и ненавистью к русским на генном уровне.

Хватит уже оправдываться и пытаться «просветить» тех, кто не нуждается в истине. Нам и нашим детям нужна правда – там, на коллективном Западе, не «партнёры» и не заблудшие овцы. Это враги, которые снова готовят нам очередную большую войну. Это важно сейчас понять и хорошо запомнить. И это нужно говорить потомкам нацистов прямо, без всяких дипломатических политесов.

И не повторять больше ошибок. Вот этому должна научить история. Нельзя прощать тех, кто убивал твоих предков, кто жёг наши города и сёла, кто насиловал женщин и издевался над стариками. А иначе история повторится и они снова будут убивать, но уже наших внуков.

Мы честно пытались простить и примириться – вышло кривым боком. Мы простили, а они ничего не забыли. И это урок истории.

Половина Советского Союза, после мая 1945 года, лежала в руинах, бабы горбом землю пахали и люди от голода умирали, а эшелоны с зерном шли в Восточную Европу, наши солдаты восстанавливали Варшаву и Берлин, делали из Прибалтики «витрину», простили лесных братьев и бандеровцев. Чтобы был мир. И что получилось? Это нужно знать и помнить. На генном уровне.

Нужен всероссийский день памяти по всем погибшим от иностранных интервентов. Не День Победы, а ещё и День Скорби. Чтобы каждый школьник знал, кто и когда приходил на эту землю, чтобы убивать наших соотечественников.

И требовать от этих тварей покаяния и компенсаций. От интервентов, американцев и англичан, которые убивали русских в Мурманске и Архангельске во время Гражданской войны, и которые пароходами вывозили награбленное имущество.

От литовцев и поляков, которые помогали нацистам уничтожать советских военнопленных в лагерях, которые были устроены на территории Польши и Литвы.

От немцев, за две мировые войны. Потому, что они снова враги, а это значит, что настоящего покаяния не было. А ещё немцы нам должны за ГДР.

От японцев, за каждого убитого нашего солдата. Не заигрывать с ними «про Курилы», а требовать от них покаяния. И компенсации. Например, остров Хоккайдо или остров Кюсю в знак примирения и для заключения Мирного договора.

В день памяти и каждый день, при каждом удобном случае, тыкать им в поганые рожи их кровавой историей на нашей земле, их подлыми предательствами и пособничеством в развязывании войны. Требовать новых трибуналов и расследований.

И хватит врать, хотя бы самим себе, о союзниках, хороших народах и плохих правителях, о братской семье европейских народов, о славянском братстве и славянском мире.

Забывчивость и христианское прощение оборачиваются экономическими санкциями, акциями террористов, демократизацией и приватизацией экономики, и реально надвигающейся войной.

Враньё и замалчивание уже играет против нас – мы можем пропустить такой удар, от которого уже не оправимся. Западный мир снова мобилизуется и объединяется для очередного похода на Восток. Уже сформирована пехота на мясо из поляков, украинцев и прибалтов, которых для того и принимали в европейскую семью, чтобы они подыхали за либеральные ценности.

Волна русофобии и бесконечное враньё про агрессивных русских и подлого Путина – это совсем не игра. Так уже было в начале двадцатого века. И как только у них появится возможность «эффективно выйти из экономического кризиса», они этой возможности не упустят.

Бизнесмены и политики любят работать по уже отработанным схемам, и только полный идиот может не видеть того, к чему всё идёт.

Для начала, давайте прекратим врать. Хотя бы сами себе. Чтобы история на нас не прервалась.