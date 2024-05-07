Как советский кинооператор снимал на камеру немецкий самолет, а потом взял и сбил его

Борис Ильич после того, как сбил немецкий истребитель
Современный уровень развития технологий позволяет снимать на видео все, что заблагорассудится. Именно поэтому сегодня мы имеем буквально тонны нужной и ненужной видеохроники от различных СМИ, блогеров, журналистов и обывателей. В годы Великой Отечественной войны все было иначе. У обычных солдат не было возможности снимать происходящее на камеры телефонов. Этим занимались военные корреспонденты и кинооператоры. Благодаря этим людям до нас дошли кадры, которые могут правдиво поведать о той страшной войне.
Одним из таких кинооператоров был Борис Ильич Шер. Борис Ильич родился в поселке Черноостровск Красноярского края. Парень изначально испытывал тягу к киноискусству, даже поступил в Государственный институт кинематографии. Однако, не доучившись, ушел оттуда и начал работать ассистентом кинооператора на кинофабрике "Союзкинохроника". В 1936 году он был призван в Красную армию, отслужил два года в кавалерийских частях, а затем вернулся к любимому делу.
Фронтовые операторы Северо-Западного фронта. Борис Шер второй справа. Фото Музей ЦСДФ
Когда началась Великая Отечественная война его вновь призвали в ряды Красной армии. Сперва Шер служил во 2-й партизанской бригаде в звании капитана и работал там в составе киногруппы. Впрочем, Борис Ильич чередовал съемки с уничтожением фашистских захватчиков. Несмотря на это, изначально именно как оператора его ценили мало:
За 6 месяцев не снял ни одного боевого эпизода. Его съемки имеют тематическую направленность: из 6 сюжетов 3 — награждения, 2 — митинги (один из них в Москве). Работает в неполную силу, продуктивность его явно мала (Директор Центральной студии кинохроники В.Н. Головни)
Борис Ильич Шер с камерой в партизанском отряде Фото Музей ЦСДФ
Позже Шер побывал на Ленинградском, Сталинградском, Западном и других фронтах. Впрочем, известность Борис Ильич получил благодаря одному случаю в небе, который можно считать поистине уникальным. Шер и раньше снимал в небе. В сентябре 1941 года он летал на Пе-2 из 260-го бомбардировочного полка. Ну а 10 июня 1943 года он вместе с младшим лейтенантом Иваном Старченковым вылетел снимать выполнение боевого задания в составе группы самолетов Ил-2 из 224-ой штурмовой дивизии.
Советские самолеты успешно отбомбились по цели. Борис Ильич, как обычно, снимал происходящее на камеру. Но на обратном пути на хвост советским самолетам сели немецкие истребители «Фокке Вульф-190». Борис Ильич привык быстро наводить объектив камеру и фокусироваться на цели. Но на этот раз его руки потянулись вовсе не к камере, а к пулемету:
Тов. Шер заметил, что один из наших самолетов, находившийся от него метрах в 120–150, подвергается нападению двух немецких истребителей. Прицелившись, отважный кинооператор дал длинную очередь. Еще раз и еще раз нажал гашетку. И вдруг из мотора вражеской машины вырвался огненной язык. («Красная звезда» от 17 июня 1943 года)
Уничтоженный Fw 190
Шер не сдрейфил — и меткой очередью из УБТ срезал фрица, который рухнул на землю! О подвиге крылатого киносъемщика написали тогда все центральные газеты страны, а наградили Шера только через год — 11 июня 1944-го, когда страсти об огромных потерях в том вылете улеглись, и то лишь орденом Отечественной войны 2-й степени.
(Николай Качук, обозреватель "Советской Белоруссии")
Вражеский самолет был сбит. При этом Борис Ильич не растерялся и не забыл о своих профессиональных обязанностях. Он быстро схватил камеру и заснял падение фашиста. В истории киносъемки того периода Шер стал единственным оператором, кому удалось заснять и одновременно подбить вражеский самолет. В том же 1943 году Борис Ильич снимал сдачу в плен фельдмаршала Паулюса. За годы войны Борис Ильич был награжден медалями:
"Партизану Отечественной войны 1-й степени",
"За взятие Берлина",
"За Победу над Германией",
"За Победу над Японией",
"За борону Ленинграда",
"За оборону Сталинграда",
орденом Красного Знамени и другими наградами.
После войны Борис Ильич вернулся домой и продолжил работать в области кинохроники в Центральной студии документальных фильмов. В мирной жизни он получил еще одну награду: "Заслуженный деятель искусств РСФСР". На пенсию Борис Ильич вышел в 1976 году. Герой прожил долгую жизнь и ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его не стало в ноябре 1994 года. Хроника, снятая этим талантливым оператором и храбрым солдатом до сих пор напоминает нам о тех трудных днях. Напоминает, чтобы мы не забыли какой большой ценой досталась Победа советскому народу. Напоминает для того, чтобы мы всеми силами берегли мир.
Как советский кинооператор снимал на камеру немецкий самолет, а потом взял и сбил его
Борис Ильич после того, как сбил немецкий истребитель
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