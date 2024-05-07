Как советский кинооператор снимал на камеру немецкий самолет, а потом взял и сбил его

Борис Ильич после того, как сбил немецкий истребитель

Современный уровень развития технологий позволяет снимать на видео все, что заблагорассудится. Именно поэтому сегодня мы имеем буквально тонны нужной и ненужной видеохроники от различных СМИ, блогеров, журналистов и обывателей. В годы Великой Отечественной войны все было иначе. У обычных солдат не было возможности снимать происходящее на камеры телефонов. Этим занимались военные корреспонденты и кинооператоры. Благодаря этим людям до нас дошли кадры, которые могут правдиво поведать о той страшной войне.

Одним из таких кинооператоров был Борис Ильич Шер. Борис Ильич родился в поселке Черноостровск Красноярского края. Парень изначально испытывал тягу к киноискусству, даже поступил в Государственный институт кинематографии. Однако, не доучившись, ушел оттуда и начал работать ассистентом кинооператора на кинофабрике "Союзкинохроника". В 1936 году он был призван в Красную армию, отслужил два года в кавалерийских частях, а затем вернулся к любимому делу.

Фронтовые операторы Северо-Западного фронта. Борис Шер второй справа. Фото Музей ЦСДФ

Когда началась Великая Отечественная война его вновь призвали в ряды Красной армии. Сперва Шер служил во 2-й партизанской бригаде в звании капитана и работал там в составе киногруппы. Впрочем, Борис Ильич чередовал съемки с уничтожением фашистских захватчиков. Несмотря на это, изначально именно как оператора его ценили мало:

За 6 месяцев не снял ни одного боевого эпизода. Его съемки имеют тематическую направленность: из 6 сюжетов 3 — награждения, 2 — митинги (один из них в Москве). Работает в неполную силу, продуктивность его явно мала (Директор Центральной студии кинохроники В.Н. Головни)

Борис Ильич Шер с камерой в партизанском отряде Фото Музей ЦСДФ

Позже Шер побывал на Ленинградском, Сталинградском, Западном и других фронтах. Впрочем, известность Борис Ильич получил благодаря одному случаю в небе, который можно считать поистине уникальным. Шер и раньше снимал в небе. В сентябре 1941 года он летал на Пе-2 из 260-го бомбардировочного полка. Ну а 10 июня 1943 года он вместе с младшим лейтенантом Иваном Старченковым вылетел снимать выполнение боевого задания в составе группы самолетов Ил-2 из 224-ой штурмовой дивизии.

Советские самолеты успешно отбомбились по цели. Борис Ильич, как обычно, снимал происходящее на камеру. Но на обратном пути на хвост советским самолетам сели немецкие истребители «Фокке Вульф-190». Борис Ильич привык быстро наводить объектив камеру и фокусироваться на цели. Но на этот раз его руки потянулись вовсе не к камере, а к пулемету:

Тов. Шер заметил, что один из наших самолетов, находившийся от него метрах в 120–150, подвергается нападению двух немецких истребителей. Прицелившись, отважный кинооператор дал длинную очередь. Еще раз и еще раз нажал гашетку. И вдруг из мотора вражеской машины вырвался огненной язык. («Красная звезда» от 17 июня 1943 года)

Уничтоженный Fw 190

Шер не сдрейфил — и меткой очередью из УБТ срезал фрица, который рухнул на землю! О подвиге крылатого киносъемщика написали тогда все центральные газеты страны, а наградили Шера только через год — 11 июня 1944-го, когда страсти об огромных потерях в том вылете улеглись, и то лишь орденом Отечественной войны 2-й степени.

(Николай Качук, обозреватель "Советской Белоруссии")

Вражеский самолет был сбит. При этом Борис Ильич не растерялся и не забыл о своих профессиональных обязанностях. Он быстро схватил камеру и заснял падение фашиста. В истории киносъемки того периода Шер стал единственным оператором, кому удалось заснять и одновременно подбить вражеский самолет. В том же 1943 году Борис Ильич снимал сдачу в плен фельдмаршала Паулюса. За годы войны Борис Ильич был награжден медалями:

"Партизану Отечественной войны 1-й степени",

"За взятие Берлина",

"За Победу над Германией",

"За Победу над Японией",

"За борону Ленинграда",

"За оборону Сталинграда",

орденом Красного Знамени и другими наградами.

После войны Борис Ильич вернулся домой и продолжил работать в области кинохроники в Центральной студии документальных фильмов. В мирной жизни он получил еще одну награду: "Заслуженный деятель искусств РСФСР". На пенсию Борис Ильич вышел в 1976 году. Герой прожил долгую жизнь и ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его не стало в ноябре 1994 года. Хроника, снятая этим талантливым оператором и храбрым солдатом до сих пор напоминает нам о тех трудных днях. Напоминает, чтобы мы не забыли какой большой ценой досталась Победа советскому народу. Напоминает для того, чтобы мы всеми силами берегли мир.