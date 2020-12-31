



Поздравление ЦК РКРП

и ЦК РОТ ФРОНТа

с Новым годом

Поздравляем всех с Новым 2021-м годом!

Надеемся и верим, что он будет хоть немного лучше предыдущего, но это зависит и от нас всех.

Мы провожаем 2020 год без особого сожаления. Он принес людям заразу коронавируса, а трудящимся ещё и новые испытания кризисом, всю тяжесть от которого капитал привычно перекладывает на плечи простого народа.

На самом деле настоящая зараза и гораздо большая опасность для людей заключена в прогнившей и смердящей, но всеми силами борющейся за самосохранение капиталистической системе. Это народу война с коронавирусом, а олигархам мать родна - число миллиардеров, их состояния и социальное расслоение в стране всё растут.Растёт и число чиновников и обслуживающих власть холуёв, а ещё количество обеспечивающих сохранность капиталов охранников, полицаев и различных силовиков. Коррупция и наглость так называемой элиты видны невооруженным глазом.

Прошедший год ещё раз показал всем нам, что ждать заботы о народном благе от российских властей не приходится, хотя на словах правительство и президент только этим и живут. Просить об этом Деда Мороза тоже бесполезно. Сама партия жуликов и воров власть не отдаст.

Против нас работает вся огромная машина буржуазного государства, но нас не сломили. Нас невозможно сломить! Потому, что мы знаем силу человеческого разума и духа и верим в них. Мы знаем, что наше марксистско-ленинское учение всесильно,потому что оно верно. Прекрасный советский поэт Евгений Долматовский в поэме «Руки Гевары» высказал такую мысль:

«Есть поражения, внутри которых,

Казалось бы, уже на самом дне

Мучительно зажат победы порох —

Он должен вспыхнуть в завтрашнем огне!»

Мы сегодня испытываем сильнейшее давление реакции, но надо сохранять выдержку и бороться, чтобы донести искру революционного знания и революционного огня к пороху народной энергии в нужный час. Ленин говорил: «Будет революция или не будет, – зависит не только от нас. Но мы своё дело сделаем, и это дело не пропадёт никогда». Будем же и в мыслях, и в делах равняться на Ленина, на партию большевиков.

В 2020 году власти используя Верховный суд как кистень лишили РОТ ФРОНТ регистрации, но они не в силах ликвидировать нашу классовую организованность и закрыть борьбу. Отмечен резкий рост числа молодежных кружков, изучающих марксизм.Это искры будущей революции. Это новогодние огни надежды.

Мы знаем дорогу к справедливости – это дорога к социализму. Мы боремся непросто за улучшение жизни, мы боремся за собственное достоинство, за человеческие отношения между людьми. Наше дело правое!

Сумеем ли мы сделать шаг вперед в нашей борьбе, зависит от слаженной работы всех. Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие и ожидания народа.

Поздравляем всех товарищей по борьбе с Новым годом!

Не дрогнем на избранном пути!

Стойкость каждого – условие общей крепости.

Так держать, товарищи по борьбе! Успехов и стойкости!

Центральный Комитет РКРП-КПСС

Центральный Комитет РОТ ФРОНТа