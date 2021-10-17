Правозащитные премии для фашистов

Премия имени Сахарова может достаться предводительнице вот этих "милых правозащитников"

Каждый раз, когда кажется, что либералы пробили уже последнее дно, ниже уже некуда, мимо вниз пролетает очередной неполживый рукопожатец с криком «Смотрите, как надо!». И этот раз не стал исключением.

Речь пойдёт о номинации на премию им. Сахарова. В этом году в шорт-лист на её получение вошли мелкий мошенник Алексей Навальный, какие-то безымянные «одиннадцать афганских феминисток» и, барабанная дробь, неудавшийся боливийский диктатор Жанин Аньес.

Для начала уточним, что данная премия вручается Европарламентом, цитирую, «лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

Начнём, пожалуй, с «афганских феминисток». Их вклад такой значительный, а сами они настолько выдающиеся, что их даже поимённо не стали выделять (потому что как их различишь, особенно в парандже). Зухра, Гюльчитай, четвёртая, седьмая и последняя – остальных не помню. А угнетал их, понятное дело, товарищ Сухов.

Хотя в целом их выдвижение понятно – это отработка актуальной повесточки. Крестьяне в шлёпанцах выгнали американцев (и всю их могучую коалицию демократических стран) из Афганистана, и для коллективного Запада это повод лишний раз помахать кулаками после проигранной драки.

С Навальным тоже понятно. Это тоже повесточка. Непонятно, правда, он за «свободу мысли» или за «права человека»? Человек, стрелявший в оппонента на политическом диспуте из травмата – это «за свободу слова»? Человек, составлявший «списки тех, кого мы лишим политических прав и репрессируем» – это за «права человека»?

Впрочем, общий принцип вручения различных премий и наград на Западе уже давно понятен – чем больше русофобии, тем больше шанс получить какую-то премию. Начиная с Солженицына и заканчивая Улицкой с Алексиевич.

В этом году исключения из этого принципа не было. Когда решали, кому отдать Нобелевскую премию мира, выбор стоял между Навальным и Муратовым. Ведь оба известные миротворцы, внесшие огромный вклад в прекращение войн. Как «нет»? Особенно Муратов, который сливал в своей газетёнке домашние персональные данные российских лётчиков, воевавших в Сирии против международного терроризма.

Причём выбор между Муратовым и Навальным был очевиден – один активный и действующий, второй пассивный и списанный в утиль. Естественно, поддержали того, кто продолжает активно русофобить.

Но самый чудесный (в кавычках) кандидат на премию Сахарова – это, конечно, диктатор-неудачница, Пиночет на минималках – Жанин Аньес.

Напомню, что эта мадам захватила власть в Боливии в результате вооружённого госпереворота. Потом лично приказывала убивать индейских активистов, выступающих за равные права и не поддерживавших диктатуру, а также выписала армии амнистию на все военные преступления (прямо как на Украине). А когда её пришли арестовывать, то спряталась под кровать.

То есть премии «за свободу слова и права человека» нынче предлагают выдавать кровавым диктаторам откровенно фашистского типа, массово уничтожающим политических оппонентов и устраивающих попытки этноцида. Просто прекрасно!

Впрочем, чего это я удивляюсь лицемерию Запада? Они же дали Нобелевскую премию мира Обаме, не закончившему ни одной войны и развязавшему две новые…

А знаете, что общего у всех номинантов на эту премию? Они все марионетки Запада, которых кинули их западные хозяева. Афганских феминисток слили, когда американская коалиция бежала из Афганистана. Навального кинули, чтобы он сел в тюрьму и можно было рассказывать про «тиранический путинский режим». Аньес кинули, когда сначала её кураторы из ЦРУ насоветовали ей устраивать кровавые чистки, а потом не спасли от ареста, когда власть сменилась.

Так что премия Сахарова – это такой утешительный приз для использованных резиновых изделий. Странно, что среди номинантов нет Саакашвили…

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1524026.html

Подробнее здесь https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-premiya-dlya-navalnogo-afganskih-feministok-i-bolivijskogo-diktatora/