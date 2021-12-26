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Узбекистан при пособничестве Минкульта РФ планирует установить памятник шедшему на Русь завоевателю

Узбекистан при пособничестве Минкульта РФ планирует установить памятник шедшему на Русь завоевателюУзбекистан при пособничестве Минкульта РФ планирует установить памятник шедшему на Русь завоевателюВ национально-культурной политике РФ все, похоже, так же «хорошо», как в информационной, а равно в сфере образования и здравоохранения (которое подменили экспериментальными ГМ-уколами) В Самарской области власти Узбекистана (!) решили поставить памятник Тамерлану, который только чудом не разорил не всю Русь. Мероприятие поддержали представители МИД и Минкульта РФ. Того самого Минкульта, который отказался защищать увековечивание Ермака в Тобольске и тихо спрятался после объявления "оккупантом" Суворова.

Пока вся страна обсуждала QR-метки , власти Узбекистана тихо озвучили планы установить памятник тюрко-монгольскому завоевателю Тамерлану (Тимуру) и его военачальникам. И не просто где-то у себя в кишлаке, а в пока вроде как российской Самарской области. Об этом говорится в постановлении кабмина Узбекистана.

Сейчас там планируют провести смотр-конкурс по созданию скульптурной композиции. Установить монумент хотят на месте мемориального камня на реке Кондурча (Красноярский район), посвященного великой битве войск Тимура с золотоордынской армией хана Тохтамыша. Сражение состоялось 18 июня 1391 года и завершилось разгромом войск Золотой Орды. Правительство Узбекистана намерено заключить меморандум с МИД и министерством культуры РФ по установке памятника, который определят победителем по итогам конкурса.

Реализация проекта намечена на 2021-2023 годы.

Если уж говорить про войну Тамерлана с Ордой, то ордынский хан Тохтамыш был разгромлен Тимуром на территории нынешней Северной Осетии. Но там ставить памятник опасно --Тимур устроил резню предкам адыгов, осетин, а затем пройдя огнем и мечом по Осетии, вторгся в ущелья Балкарии, Чечено-Ингушетии и Дагестана, опустошив их. В отличии от русских, о которых правительство РФ привыкло вытирать ноги, на Кавказе строителей памятника могут встретить отнюдь не радушно, а сам памятник снесут уже к вечеру.

А вот у русских, почему бы и не поставить? Подумаешь, Тимур Рязань разорил, мало ли кто ее не разорял. Елец сжег – ничего, нам Ельцов не жалко. Алкаш Ельцин и его проамериканская банда таких «ельцов» вон сколько на тот свет отправили --и ничего, народ до сих пор терпит ельциноидов во власти.

Специально для недоучек из правительства РФ--пособников узбекских провокаторов: нашествие вашего нынешнего героя на Руси XIV века оценивали, как катастрофу и стихийное бедствие, от которого спасения нет. Не случись чуда --явления Божьей матери Тамерлану, который испугался видения и развернул свои полки, Москва и вся Северная Русь была бы выжжена и вырезана, также как от Батыева нашествия погибла почти вся Южная Русь. Если бы в наших министерствах сидели не скорбные головой и больные отсутствием совести человекороботы, они бы не памятники завоевателям ставили, а храмы в честь чудотворной иконы Богородицы.

Впрочем, в решении «наших» (пока еще не выявленных) чиновников может быть и более глубокий смысл: все же знают, сколько потенциальных наследников Тимура сейчас проживает в Москве и Московской области.

И про передачу российских земель Узбекистану мы тоже недавно сообщали . А раз так, есть все основания прогнозировать серьезные обострения и множественные «бытовые» конфликты по всей территории России от Поволжъя до столицы. И такие решения «российских» властей являются ничем иным как детонатором социального взрыва и провокацией. Впрочем, цифровому правительству Мишустина к провокациям не привыкать - за один законопроект о QR кодах, поставивший страну на грань гражданской войны, этих деятелей нужно как минимум гнать поганой метлой из власти вместе с поддержавшими его депутатами.

Однако, вернемся к «культурной» повестке. История с памятником Тамерлану проходит тихо. А вот с русскими героями у «наших» чиновников все как-то не получается.

В Тобольске местная группа татарских нациков объявила "оккупантом" Ермака и продавила запрет на использование его имени в названии аэропорта. Он же начал присоединение Сибири, разгромив еще одного выходца из Бухары – хана Кучума.

Вслед за Ермаком в России объявили оккупантом и Александра Васильевича Суворова. И официальные власти это все признали, пойдя на поводу у местного автивиста "малого народа" и сняв плакат фельдмаршалу и тем самым обеспечив то, чего не было и не могло быть в реальной русской истории, — победу турок (спустя двести лет) над непобедимым русским полководцем. Самый стандартный плакат, которых у нас на Руси великое множество. Было, по крайней мере. Ибо теперь изображение русских героев очень сильно не нравится «борцам с проклятыми русскими оккупантами», которые у них построили города, больницы, школы… И вот плакат заметил некто Адлер Туркменов — целый депутат совета Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, председатель местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Ногайском районе КЧР и художественный руководитель РГБУ «Ногайский драматический театр».

«В одной из ногайских групп увидел, что в Черкесске повесили плакат Суворову. Эта личность является военным преступником, виновным в уничтожении тысяч моих соплеменников. Не поверил, думал фейк. Бросил гостей, поехал по адресу. Стоит плакат!!! Зачем??? Кто додумался повесить его в Карачаево-Черкесии, где ногайцы — один из субъектообразующих народов? Обращаюсь к инициаторам этой акции. Уберите! Ногайцам не нужен плакат Суворова в столице нашей республики… Это очень сильно меня возмутило… Я обращаюсь к тем людям, которые додумались [разместить плакат] в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим народом. Это примерно то же самое, что если бы сейчас поставили памятник Сталину здесь, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который уничтожал, является палачом чеченского народа. Я прошу вас, уберите, пожалуйста, этот плакат. Обращаюсь ко всем. Этот плакат здесь не нужен. Он возмущает всех ногайцев, всю ногайскую общественность», — написал сей Адлер и власти моментально отреагировали.

А знаете как должны были бы отреагировать чиновники Минкульта и МИДа РФ на предложение Узбекистана поставить памятник своему герою в России (если бы они были русскими людьми, а не членами партии «чего изволите»)? Требованием установки в Ташкенте памятника генералу Черняеву, который присоединил Узбекистан к России. А ведь такая идея была у русской диаспоры в 2000-е годы. Только всех, кто тогда обратился с данной идеей к властям, просто пообещали вырезать. Негласно, разумеется, но зато возможно и с семьями. Ибо Черняев в Узбекистане тоже оккупант, как и Ермак с Суворовым ныне в некоторых частях России.

Никогда и нигде, ни в одной культуре мира не любят и не уважают тех, кто предает память своих родителей, своей семьи, своего народа. Когда же предательство идет на уровне государства, такое государство быстро прекращает свое существование. Хотелось бы надеться что в органах государственной безопасности все-таки остались думающие и честные офицеры, которые должны внимательно присмотреться к лицам, отвечающим за национальную и культурную политику РФ и вовремя их урезонить.

РИА Катюша: http://katyusha.org/view?id=17929

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