История французского снайпера Эрвана Кастеля

Не могу не поделиться историей французского снайпера Эрвана Кастеля. Он был офицером французской армии, побывал не в одной горячей точке. Потом уехал в джунгли Амазонки и стал там гидом по труднодоступным местам. Живо интересовался международными событиями. В 2014-м, узнав про Донбасс, Эрван, всегда выступавший за право народов на самоопределение (он бретонец; считает, что его провинцию незаконно захватили французы), приехал в Донецк военным журналистом. Глядя на неравный бой шахтёров с бандеровскими оккупантами, не утерпел и взял в руки СВД, поступив снайпером в Пятнашку.

Был во всех боях включая Дебальцево и аэропорт и продолжал писать на французском, борясь за правду. В ту пору я неоднократно брал у него интервью.

К несчастью, в 2019-м подорвался на мине (пошёл за котом, чтобы спасти бездомное животное). У Эрвана не было российского паспорта, а чинуши тех лет заявили, что если он появится, мол, в России, то они его… арестуют и депортируют во Францию, где «за наёмничество», то есть борьбу за Донбасс, его должны были посадить на 15 лет.

Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО.

Но есть Бог на небе! Не так давно он получил российское гражданство и минимальную помощь, хотя положение оставалось бедственным. Надо понять, что у французов, в отличие от хотя бы сербов, здесь нет ни своего братства, ни общности с нами религии, ни поддержки от властей и своего сообщества. Представьте себе, что Вы без денег, языка и глубоким инвалидом, без права возвращения на Родину, оказались, например, во Вьетнаме шестидесятых годов прошлого века, да еще где-нибудь в зоне боевых действий.

Сейчас Эрван находится под опекой Галины Николаевны Боженко и её «Выручалочки». Мы хлопочем о помощи от Минобороны и просим содействия в получении Эрваном бионического протеза. Галина Николаевна, поэтесса и подвижница, сама ежедневно рискующая жизнью в Киевском районе Донецка, добилась для Эрвана консультации в Москве.

Я искренне рад, что наши люди ответили добром (наконец-то) человеку, сражавшемуся за нас и ставшему инвалидом. Может быть, я ещё увижу, что ему, как ветерану и пострадавшему бойцу, дадут жилищный сертификат и военную пенсию - ведь он участник боевых действий! Он бился за всех нас включая тех, кто по пятницам напивается в центре Москвы в барах и горланит патриотические песни, обещая с пьяных глаз «прям завтра уйти на фронт». А с утра блудливо прячет глаза, глотая валидол.

Спаси Господи за всё! И Дай доброго здравия рабе Божией Галине за её благие дела во имя Донбасса и России!

Артамонов

https://t.me/nationaldef/7032

Добрый день,уважаемый Александр Германович! Докладываю обстановку! Отозвался ещё раз микрохирург Андрей Андреевич, сообщил,что на консультацию и осмотр можно приехать в любой вторник с 9.30,я сообщила Эрвану, он приехал ко мне и просто воспрял духом! Мы с ним определились на 6 февраля быть у врача в Москве в госпитале Бурденко,для этого нужно выехать из Донецка 4 числа в воскресенье следующее ,приехать 5 числа в Москву, там переночевать где то и 6 утром прибыть к Доктору.Я решила ехать вместе с Эрваном...он аж сиял от радости...но и это ещё не всё! Мы вчера проводили встречу в память о нашем Докторе ,он 10 лет назад ушел в другую жизнь, встреча была просто супер и когда мы перешли в гостиную,а там были картины уже двух наших художниц, мы подняли тост за лучших людей Отечества и Эрван запел...на таком красивом французском языке. Мы все были обалдевшие просто. И у всех глаза заблестели от слез...раненый,без руки,седой и скромняга- ветеран,родившийся в другой стране...он пел для нас, жителей Донбасса,за который и он воюет уже 10 лет ..Это просто не передать...

https://t.me/nationaldef/7033