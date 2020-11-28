Василий Меркурьев спас 6 человеческих жизней, но никогда не считал это подвигом

Василий Меркурьев сыграл более 70 ролей в кино, воплотил на театральной сцене множество ярких образов, запомнился зрителям добродушным и слабохарактерным лесничим в сказке «Золушка». Но главным достижением в его жизни стала даже не работа, которую он очень любил и которой отдавался до самого конца. Вместе со своей супругой Ириной Мейерхольд актёр спас шесть человеческих жизней.

Судьба актёра

Василий Меркурьев в юности. Василий Меркурьев в юности.

Будущий актер родился в уездном городке Острове Псковской губернии весной 1904 года. Мама – немка Анна Гроссен, прибывшая с братом Генрихом в Россию, до замужества работала экономкой. Выйдя замуж за торговца дегтем и снетком Василия Меркурьева, женщина родила супругу шестерых отпрысков, мальчиков. Василий Меркурьев оказался, наверное, самым удачливым из всех шести сыновей Василия Меркурьева и его супруги Анны Гроссен. По крайней мере, до старости дожили только он и, возможно, его старший брат Евгений, уехавший за границу в 1917 году вместе с родственником. Судьба сыновей Меркурьевых сложилась трагично.

«Отец мой в молодости батрачил, рыл по деревням колодцы, пока крестный, купец третьей гильдии, не позвал его торговать в дегтярном ряду.

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Семья Василия Меркурьева была большой… Со слов Петра Меркурьева, сына Василия Меркурьева: Бабушка рассказывала мне, что у них с Василием Ильичом было шестеро детей.

Лавка моего отца получила хорошую репутацию, товар в ней всегда продавался свежим. Помню, отец торговал не только дегтем, но и снетком - маленькой серебристой рыбкой, величиной с булавку, - ее ему привозили с Чудского озера…» Из воспоминаний В. В. Меркурьева.

Учился Василий Меркурьев сначала в церковно-приходском училище, потом в начальном городском, а после революции – в старших классах школы, именовавшейся в послереволюционные годы «школой второй ступени» . Интерес к будущей профессии у В. В. Меркурьева проявился рано. В годы гражданской войны в Острове существовало несколько театров, где собиралась вся местная молодежь. Учась в церковно-приходском училище, Василий играл в любительских спектаклях, позднее - вошел в труппу школьного драматического театра. Был управляющим и работал в труппе драматического театра г. Острова. Это определило решение Меркурьева стать актером.

В 16-летнем возрасте Василий Меркурьев стал пробовать себя в качестве театрального актёра, он впервые сыграл роль Варлаама в «Борисе Годунове. Образ Варлаама потребовал от юного актера таких качеств, как народное лукавство, широта души, удаль и внутренняя теплота. Роль молодому актеру удалась. Ему стали предлагать новые работы, но Меркурьев мечтал учиться дальше.

В 1923 году Псковским губернским комитетом комсомола Василию Меркурьеву была вручена путевка в Петроградский институт сценических искусств. В северной столице Василий поступил в Институт, в мастерскую Л. С. Вивьена. Василий Меркурьев третий справа в верхнем ряду.

Курс, на котором учился Меркурьев, изобиловал талантами. Здесь шлифовали актерское мастерство будущие легенды ленинградских подмостков Николай Симонов, Юрий Толубеев и Виталий Полицеймако. Окончил его он в 1926 году, а в 1928 -м - пришел все к тому же Вивьену в Ленинградский театр актерского мастерства. Здесь, под руководством опытного режиссера и педагога формировалось умение молодого актера создавать реалистические, жизненно полнокровные характеры.

В 1937 году Василий Меркурьев перешел в Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина. На его сцене актеру довелось работать с такими корифеями театра, как: Ю. Юрьев, Е. Корчагина-Александровская, Б. Горин-Горяинов. Меркурьевым было создано множество интересных разноплановых ролей. Одна из лучших – Грознов в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше» В том же 1935 году началась и кинокарьера Василия Меркурьева. Его дебютом на экране стала роль Стася в социальной драме Бориса Шписа и Рашеля Мильмана «Инженер Гофф» . Чуть позже актер сыграл студента-меньшевика в знаменитом фильме Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Возвращение Максима». До войны актер снялся также в военной ленте «Танкисты», драме «Член правительства» и других фильмах. Но настоящий успех к Меркурьеву пришел чуть позже…

Возвращение Максима 1937 г.

На его счету было множество ярких работ, зрители полюбили героев Василия Меркурьева в «Золушке» и «Небесном тихоходе», в шекспировской «Двенадцатой ночи» и в фильме «Верные друзья». А вот руководство страны высоко оценило работы актёра в лентах «Донецкие шахтёры», «Глинка» и «Повесть о настоящем человеке», за которые Василий Меркурьев был удостоен Сталинских премий. Василий Меркурьев.

Сам же Василий Меркурьев всю жизнь был увлечён профессией, волновался перед каждым своим выходом на сцену, как тот самый 16-летний мальчишка, которому ещё только предстояло познать все радости и горести актёрской профессии.

Коллеги относились к актёру с большой теплотой. Он был человеком большой души и удивительного благородства. Удивительно, но даже требовательная и довольно избирательная в своих пристрастиях Фаина Раневская неизменно отзывалась о Меркурьеве с огромным уважением. Фаина Раневская и Василий Меркурьев в фильме «Золушка».

Ей даже приписывали роман с Василием Васильевичем, хотя поработать вместе им довелось только в сказке «Золушка». При этом Василий Меркурьев сыграл роль мягкого и даже отчасти слабохарактерного супруга вздорной мачехи Золушки. Фаина Георгиевна даже сожалела о том, что ей не довелось больше сниматься вместе с Меркурьевым. По словам Раневской, актёр был необыкновенно скромен, деликатен и добр, за что она и полюбила своего коллегу.

Кстати, именно Раневская уговорила чиновников из министерства культуры не снимать актёра с роли лесничего. Функционеры считали, что человек, снимавшийся в патриотических фильмах, не может появиться в детской сказке в роли лесничего, отчаянно боящегося своей сварливой и вздорной жены.

Глава семьи

Василий Меркурьев. Василий Меркурьев.

Василий Меркурьев был из тех людей, которые не предают, ни профессию, ни свои чувства. Его супругой стала Ирина Мейерхольд, дочь легендарного и на момент знакомства с Меркурьевым уже опального режиссёра Всеволода Мейерхольда. Хотя в то время, когда Василий Меркурьев собирался жениться на Ирине, находились «доброжелатели», предупреждавшие актёра о последствиях этого брака. Ирина Мейерхольд.

У Ирины Мейерхольд за спиной было 2 брака, Василий Меркурьев на тот момент жил в гражданском браке с актрисой Антониной Павлычевой. Но вспыхнувший роман «аннулировал» все прежние связи: актер предложил Ирине руку и сердце. Вполне вероятно, что репрессии ожидали и дочь «врага народа» . Но это не остановило Василия Меркурьева (вполне вероятно, что их брак и спас в тот момент Ирину). Вместе они прожили душа в душу 44 года. Вспоминает сын актера Петр Меркурьев: «Это не значит, конечно, что все шло гладко. У мамы-то характер папочкин - Всеволода Эмильевича ! Мама органически не могла быть не правой. И даже понимая, что совсем не права, все равно доказывала, что права. Мы это воспринимали с юмором. А доброты она была потрясающей». Василий в самом начале был уверен: для любви не может быть преград. Самое главное, актёр ни разу за всю жизнь не пожалел о своём выборе. Супругам предстояло пройти через множество испытаний, и в любой ситуации они неизменно поддерживали друг друга.

В этом браке на свет появились трое детей. Анна родилась в 1935 году, а спустя пять лет – Екатерина, в 1943 родился Пётр. Тот год, когда родилась младшая дочь актёров, был очень сложным для семьи. В феврале расстреляли отца Ирины, Всеволода Мейерхольда, а спустя время пришло сообщение о смерти Петра Меркурьева, младшего брата Василия Васильевича. Василий Меркурьев с родными и приёмными детьми.

У Петра Васильевича оставалась тяжело больная жена и трое малолетних детей, которых нужно было срочно спасать. Семейный совет был очень недолгим. Ирина Всеволодовна и Василий Васильевич решили забрать и воспитывать Виталия, Евгения и Наталью. Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд.

Когда началась Великая Отечественная война, Ленинградский театр был эвакуирован в Новосибирск. Уехали и Василий Меркурьев с Ириной Мейерхольд. Уехали, имея на руках двух дочерей Аню и Катю и трех племянников-сирот. Здесь, в эвакуации Василий с Ириной продолжили заниматься творчеством. Они выступали со спектаклями, организовали в городе Нарым Новосибирской области первый профессиональный театр. . . В Новосибирске у них родился сын Петр, которого назвали в честь брата Василия Васильевича. Обладая способностями во все вникать и всем помогать, Василий Васильевич почти не бывал дома. Близкие и друзья ласково его называли Вась Васичем.

Во время возвращения из эвакуации в 1944 году к шестерым детям, уже растущим в семье, прибавилось ещё двое (в некоторых источниках речь идёт о троих). Ирина Мейерхольд подобрала малышей, которые отстали от поезда. Естественно, Василий Васильевич не возражал против решения супруги. Известно, что в 1947 году актёр рассказал эту историю по радио и потерявшихся детей забрала домой их счастливая мама, которая уже даже не надеялась на встречу с ними. Василий Меркурьев.

Первое время их семья, напоминавшая цыганский табор, жила в крохотной квартире, пока им не отдал свое жилье их сосед, директор ленинградского ТЮЗа. Ирину Мейерхольд, как дочь репрессированного, не брали на работу. Почти 12 лет она сидела дома. А когда Ирине Всеволодовне разрешили работать, она стала ставить спектакли в театре им. Пушкина, где работал Меркурьев. Вместе с ним вела актерскую мастерскую в театральном институте.

Была на счету Василия Меркурьева ещё одна спасённая жизнь. В 1955 году в их доме появилась домработница. Молодая женщина во время войны побывала в немецком плену, а после возвращения оказалась без работы и без прописки. Её никуда не принимали. Василий Васильевич назвал её своей племянницей, прописал в их с женой квартире и платил зарплату за нехитрую помощь супруге по дому. Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд с сыном Петром и дочерью Екатериной. Актёр чувствовал себя настоящим главой семьи и был счастлив в окружении своих близких. Приёмный сын Евгений стал, как и отец, актёром. Пётр Васильевич решил посвятить себя музыке, окончил два музыкальных училища, в Ленинграде и в Москве, получил высшее хормейстерское образование в Харьковском институте искусств, руководил детской студией. При этом много и плодотворно на протяжении всей жизни снимался в кино, был музыкальным журналистом. Василий Меркурьев.

Да, Василий Меркурьев был великим театральным актером, но настоящую популярность и всенародную любовь ему принесло все же кино. А началось его триумфальное восхождение с роли старшего лейтенанта Тучи в блистательной картине Семена Тимошенко «Небесный тихоход» , вышедшей на экраны в год окончания Великой Отечественной войны. Веселая музыкальная комедия о похождениях трех бравых друзей летчиков (Василий Меркурьев, Николай Крючков и Василий Нещипленко ) пришлась не по душе критикам. Они принялись дружно ругать создателей за легкомысленное отношение к войне. Зато зрители приняли картину с невероятным восторгом. «Небесный тихоход» стал настоящим кинохитом того времени. Сегодня фильм входит в золотой фонд отечественного кино, а песню «Первым делом самолеты» до сих пор помнят и любят миллионы людей.

Вскоре пришло признание и официальных властей. Сталинские премии. Одна за другой. За роль Ульяныча в историко- биографическом фильме «Глинка» (1947). За роль Степана Ивановича в фильме «Повесть о настоящем человеке» (1949). За роль Горового в фильме «Донецкие шахтеры» (1952). «Повесть о настоящем человеке» 1949 г. «Донецкие шахтеры» 1952 г. Зрителям же больше нравились другие роли Меркурьева. Добрый лесничий в незабываемой сказке «Золушка» , академик-архитектор Нестратов в лирической комедии «Верные друзья» , Мальволио в экранизации шекспировской « Двенадцатой ночи» , Федор Иванович в драме « Летят журавли» . . . Время все расставило по своим местам. Выбор зрителей оказался верным, - эти картины пользуются успехом и сегодня. «Верные друзья» 1954 г. «Золушка» 1947 г. » «Летят журавли» 1957 г. О характере Василия Меркурьева лучше всего рассказывал его сын: «У папы был простой и ясный характер. Какой самый неудобный для музыковедов композитор? Моцарт. Потому что там все ясно, просто и гениально. Вот и у моего папы было все ясно и просто. Он был очень простодушным человеком. Папе было все равно, во что одеться, что съесть. Неприхотлив он был до аскетизма. У него было обостренное чувство справедливости…» Василия Меркурьева любили за его лёгкость и самоиронию, за добрые, лукавые глаза и детскую непосредственность даже в так называемых отрицательных ролях. Он был обласкан славой и почестями, но до конца оставался порядочным, интеллигент. Петр Меркурьев вспоминает: «Мне казалось, что папа все время работает. Он был или в театре, или на съемках, а когда дома - то, сидя в своем кресле или лежа на огромной кровати, обложенный книгами, учил роль. Роль учил всегда тихо - бормотал. А потом, бывало, сидим на кухне - и вдруг он начинает что-то говорить. И это звучало так естественно, что мы не всегда понимали, что это текст роли» . Лучшим эпитетом для него было «труженик» . Он был настоящим тружеником, философски относящимся к своей славе. «Слава приходит к нам между делом, если дело достойно ее», - эту фразу Виктора Гусева Василий Васильевич любил повторять.

Дети Меркурьевых рассказывали, что родители чувствовали друг друга на физическом уровне. Когда Василий Васильевич болел, к доктору супруги ходили вдвоем. И когда врач спрашивал о характере болей артиста, тот переадресовывал вопрос жене. Ирина подробно рассказывала, где и как болит у мужа. Она пережила супруга на 3 года.

Меркурьев не прекращал и работу в театре, причем работал без дублеров. В последний раз вышел на подмостки, сыграв роль в пьесе «Пока бьется сердце». В 2000-х вышла документальная лента о великом артисте под тем же названием.

В 1978 году Василия Васильевича Меркурьева «скорая помощь» доставила в реанимацию прямо с репетиции в ленинградском Театре им. Пушкина, где актёр готовился сыграть роль Рембрандта. 12 мая актёра не стало, а спустя три года ушла из жизни и его любимая жена, которая больше всего волновалась о том, сможет ли она встретиться там, в лучшем из миров, со своим любимым супругом. Погасла звезда 12 мая 1978 года. На похоронах, как он завещал, включили любимую песню в исполнении Федора Шаляпина. Существует легенда, что по щеке артиста в эти минуты скатилась слеза. Похоронили Меркурьева на Литераторских мостках. Василия Меркурьева и Ирину Мейерхольд называли Ромео и Джульеттой за трогательное проявление чувств. Сын Пётр умер в 2010 году.

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https://24smi.org/celebrity/16654-vasilii-merkurev.html