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Перстни и кольца Красной армии

Вопрос о перстнях и кольцах в Красной Армии в нашей истории практически не изучался ни учеными, ни коллекционерами. Ученые, ссылаясь на большевистскую пропаганду, полагают что красноармейцы, набранные из рабочих и крестьян, понятия не имели о таких украшениях. Перстни и кольца Красной армииБолее того, перстни да кольца у пролетариата ассоциировались с буржуазным строем, а значит, не могли в Красной Армии носить «атрибуты» чуждого класса. Вот так просто – не могли и все.

Чего там исследовать, изучать. У коллекционеров несколько другой подход, однако, базирующейся на точке зрения ученых. Если ученые о предмете коллекционирования ничего не знают – значит его и нет в природе. Или так мало, что шансы найти раритет ничтожно малы.

Сумятицу в эти «аксиомы» внесли отдельные реальные изделия, появляющиеся то там, то здесь на просторах Интернета. Если изделия с ликами героев-революционеров (Ленина, Бухарина, Троцкого, Сталина, Дзержинского и пр.) по признакам изготовления, отнесли к единичным предметам, как правило, изготовленным умельцами на «зонах» или кустарями в артелях, то изделия с советской символикой явно имели признаки заводского массового производства. Некоторые «знатоки» попытались «спихнуть» вопрос на предприимчивых современных бизнесменов, которые «клепают новоделы» направо и налево. Но вмешались «копатели». Они нарыли десятки изделий, которые и по технологии изготовления, и по «железу» не вызывали сомнений в их подлинности.

Перстни и кольца из «копанины»Перстни и кольца Красной армии

Перстни и кольца Красной армииПодсуетились и историки – выложив в сеть фотографии, где красноармейцы (и не всегда краскомы) носили перстни и кольца (и не всегда по одному). Оказывается в 20-30-х годах, по крайней мере, бронзовые колечки и перстни, были вполне по карману и рядовому красноармейцу, и уставами Красной Армии не запрещались. Да и кто запретит носить советскую символику? Это уже контрреволюционной статьей в уголовном кодексе «попахивает». Поэтому, можем смело утверждать, носили и кольца и перстни в Красной Армии. Вероятно не массово, и не все, и доподлинно неизвестны все модели, но носили.
Перстни и кольца Красной армииКрасноармейцы с перстнями и кольцами.
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армииНа вопрос, могли ли такие перстни и кольца существовать во время Второй мировой войны? Ответим нижеприведенной фотографией Героя Советского Союза Постевого С.И. Опять же, уставы не запрещали, а количество украшений похоже было ничтожно маленьким. По крайней мере, несравнимо с количеством немецких перстней и колец
Перстни и кольца Красной армииГерой Советского Союза Постевой С.И.
Перстни и кольца Красной армииНиже приведем варианты перстней и колец, умолчав о их исторической подлинности, а лишь подтвердив теоретическую возможность их существования.
Кольцо «Х лет Советской власти» изготовлено из серебра 835-й пробы с применением цветной горячей эмали.
Перстни и кольца Красной армииВариант кольца «Х лет Советской власти» в бронзе.
Перстни и кольца Красной армииПерстни со щитками на советскую тематику с использованием цветной горячей эмали изготовлены из серебра 835-й пробы.
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армииПерстни и кольца Красной армииПерстни со щитками на советскую тематику с использование чернения изготовлены из серебра 830-й пробы.
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армииПерстень НКВД.
Перстни и кольца Красной армииСовременные реплики по мотивам символики НКВД.
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армииСовременные реплики по мотивам символики РККА.
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армии
Перстни и кольца Красной армии
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