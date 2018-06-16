Перстни и кольца Красной армии

Вопрос о перстнях и кольцах в Красной Армии в нашей истории практически не изучался ни учеными, ни коллекционерами. Ученые, ссылаясь на большевистскую пропаганду, полагают что красноармейцы, набранные из рабочих и крестьян, понятия не имели о таких украшениях. Более того, перстни да кольца у пролетариата ассоциировались с буржуазным строем, а значит, не могли в Красной Армии носить «атрибуты» чуждого класса. Вот так просто – не могли и все.

Чего там исследовать, изучать. У коллекционеров несколько другой подход, однако, базирующейся на точке зрения ученых. Если ученые о предмете коллекционирования ничего не знают – значит его и нет в природе. Или так мало, что шансы найти раритет ничтожно малы.

Сумятицу в эти «аксиомы» внесли отдельные реальные изделия, появляющиеся то там, то здесь на просторах Интернета. Если изделия с ликами героев-революционеров (Ленина, Бухарина, Троцкого, Сталина, Дзержинского и пр.) по признакам изготовления, отнесли к единичным предметам, как правило, изготовленным умельцами на «зонах» или кустарями в артелях, то изделия с советской символикой явно имели признаки заводского массового производства. Некоторые «знатоки» попытались «спихнуть» вопрос на предприимчивых современных бизнесменов, которые «клепают новоделы» направо и налево. Но вмешались «копатели». Они нарыли десятки изделий, которые и по технологии изготовления, и по «железу» не вызывали сомнений в их подлинности.

Перстни и кольца из «копанины»