За что ругали и превозносили писателя-самоучку Пикуля

Книги писателя-самоучки Валентина Пикуля и сегодня раскупаются увесистыми тиражами. И это несмотря на то, что претензии историков и коллег по перу к творчеству писателя не унимаются. Неприятие произведений Пикуля объединило даже русофилов с русофобами. Но главное – ему, человеку с пятилетним школьным образованием, удалось разбудить небывалый интерес к истории у целых поколений читателей. Ленинградский блокадник и рулевой военного эсминца Юнга Северного флота Валентин Пикуль.

В детстве Валентин Пикуль мечтал стать моряком. Когда семья переехала из Ленинграда в строящийся Молотовск (ныне — Северодвинск), мальчик поступил в кружок «Юный моряк» при местном Доме пионеров. Великая Отечественная война застала Валентина с матерью Марией Пикуль в Ленинграде — они приехали туда на каникулы. После первой блокадной зимы весной 1942 года Пикули выехали в Архангельск по Дороге жизни. Эвакуация прошла успешно, однако здоровье мальчика пошатнулось: из-за недоедания на фоне дистрофии разыгралась цинга. Отец Савва Михайлович, служивший на Беломорской флотилии, летом того же года ушел добровольцем под Сталинград и там погиб. А 14-летний Валентин Пикуль сбежал из дома — он хотел поступить в созданную на Соловецких островах школу юнг.



Валентин Пикуль с родителями.



Несмотря на то, что принимали в учебное заведение только после 15 и на базе 6-7-летнего школьного образования, комиссия приняла в виде исключения будущего писателя с его 5 классами. В детстве Валентин Пикуль мечтал стать моряком. Когда семья переехала из Ленинграда в строящийся Молотовск (ныне — Северодвинск), мальчик поступил в кружок «Юный моряк» при местном Доме пионеров. Великая Отечественная война застала Валентина с матерью Марией Пикуль в Ленинграде — они приехали туда на каникулы. После первой блокадной зимы весной 1942 года Пикули выехали в Архангельск по Дороге жизни. Эвакуация прошла успешно, однако здоровье мальчика пошатнулось: из-за недоедания на фоне дистрофии разыгралась цинга. Отец Савва Михайлович, служивший на Беломорской флотилии, летом того же года ушел добровольцем под Сталинград и там погиб. А 14-летний Валентин Пикуль сбежал из дома — он хотел поступить в созданную на Соловецких островах школу юнг.Валентин Пикуль с родителями.Несмотря на то, что принимали в учебное заведение только после 15 и на базе 6-7-летнего школьного образования, комиссия приняла в виде исключения будущего писателя с его 5 классами.



Как рассказывала вдова Пикуля Антонина, юноша покорил преподавателей отменными знаниями морского дела, буквально скороговоркой выдав названия всех делений компасной картушки. «Все решилось на собеседовании в приемной комиссии, перед которой Валя разложил свои «сочинения» по морскому делу и почти скороговоркой выкрикнул названия всех 32 румбов компасной картушки , — писала вдова писателя Антонина Пикуль. — На Соловках пришлось начинать все с нуля… юнги корчевали пни, валили лес, ворочали камни, строили жилье, служебные помещения, оборудовали учебные кабинеты, по сути дела, своими руками создавали школу» . Этот опыт впоследствии лег в основу повести «Мальчики с бантиками». В 1943 году Пикуль окончил школу юнг — его направили рулевым на эсминец Северного флота «Грозный». Корабль сопровождал конвои, доставлявшие в Мурманск и Архангельск продукты, вооружение, технику из стран-союзников.



Когда Пикуля спрашивали, не пожалел ли он в последствии о том, что вместо учебников в 15 лет держал в руках боевой штурвал, от отвечал однозначным отрицанием. Никакое образование, по мнению Валентина Саввича, не дало бы ему столько жизненно необходимых знаний. Однажды «Грозный» чудом избежал гибели — торпеда прошла под днищем корабля. На корабле Пикуль пробыл до конца войны — дослужился до командира боевого поста, а затем стал штурманским электриком. Сразу после окончания войны Валентин Пикуль получил направление в Ленинградское военно-морское подготовительное училище, но уже через год его отчислили за неуспеваемость. Официальный образовательный опыт в итоге так и остался на уровне пяти школьных лет, а все знания и умения Пикуль получил самостоятельно – из книг. Как рассказывала вдова Пикуля Антонина, юноша покорил преподавателей отменными знаниями морского дела, буквально скороговоркой выдав названия всех делений компасной картушки.«Все решилось на собеседовании в приемной комиссии, перед которой Валя разложил свои «сочинения» по морскому делу и почти скороговоркой выкрикнул названия всех 32 румбов компасной картушкиНа Соловках пришлось начинать все с нуля… юнги корчевали пни, валили лес, ворочали камни, строили жилье, служебные помещения, оборудовали учебные кабинеты, по сути дела, своими руками создавали школу»Когда Пикуля спрашивали, не пожалел ли он в последствии о том, что вместо учебников в 15 лет держал в руках боевой штурвал, от отвечал однозначным отрицанием. Никакое образование, по мнению Валентина Саввича, не дало бы ему столько жизненно необходимых знаний.Официальный образовательный опыт в итоге так и остался на уровне пяти школьных лет, а все знания и умения Пикуль получил самостоятельно – из книг.

Эмоциональный повествователь и историческое непочтение — Вы, очевидно, русский? — Честь имею быть им... (с).

В послевоенные годы Пикуль зарабатывал на жизнь в водолазном отряде, в пожарной части, но все свободное время отводилось литературе. Он посещал литкружок, общался с начинающими писателями и очень много читал. В 1947 году был опубликован первый рассказ, не имевший ни малейшего отношения к истории. Но в голове Пикуль вынашивал идею первого настоящего романа. Успех настиг Валентина Саввича после выхода в 1954-м работы «Океанский патруль», повествующей о схватке в Баренцевом море с немцами. Благодаря этому роману Пикуль вступил в Союз писателей.



Стиль писателя-самоучки принципиально отклонялся от классических догм советских исторических романов. В своих творениях автор выступал предельно эмоциональным рассказчиком и участником повествования. А ведущими героями его книг часто становились не придуманные персонажи или размытые прототипы, а конкретные известные личности. Пикуль позволял себе открыто симпатизировать и грубо осуждать. Такой откровенный писательский подход озадачивал коллег, вызывал осуждение у историков, привлекал внимание власть имущих. Пикуль открыто осуждал Елизавету Петровну, порицал Екатерину Великую и давал невысокую оценку Григорию Потёмкину. И пресыщенный стандартными романами читатель видел в этом новизну и честность. По этой причине максимальный успех пришёл к писателю в перестройку, когда ослабилась цензура и модным стало все необычное.

Фактические неточности и выдуманные события С супругой Антониной. Пикуль в этот период самостоятельно изучал историю литературы и мировую историю, посещал литературные кружки Веры Кетлинской и Всеволода Рождественского, писал стихи и рассказы. В 1946 году он задумал свой первый роман «Курс на солнце». «Как и большинство писателей, пришедших в литературу из сырых фронтовых траншей и со скользких палуб кораблей, я знал, что надо писать, но не всегда понимал, как надо писать» , — признавался он позже в автобиографии «Ночной полет». К роману он приступал трижды — переписывал, редактировал, но все равно остался им недоволен. Пикуль вспоминал: «Слава богу, этот роман света не увидел. Я написал второй роман — тоже полетел в корзину. Тогда я сел и, обозлясь на весь мир, накатал третий роман» . Это был «Океанский патруль» о войне в Кольском Заполярье. Книга вышла в 1954 году в издательстве «Молодая гвардия». После этого романа Пикуля приняли в Союз писателей. Писательский интерес к Русскому Северу и Великой Отечественной войне перерос в интерес к истории Отечества. В 1961 году вышел первый исторический роман Валентина Пикуля «Баязет». Это произведение писатель посвятил героической обороне русским гарнизоном закавказской Баязетской крепости во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. «Более трех недель, почти целый месяц, день за днем, час за часом — под пулями и саблями, в поту и крови, умирая от жажды в араратском пекле, держались только на одном:

— Выстоять!..

И выстояли — как выстрадали, все двадцать три дня».

Валентин Пикуль, «Баязет» В послевоенные годы Пикуль зарабатывал на жизнь в водолазном отряде, в пожарной части, но все свободное время отводилось литературе. Он посещал литкружок, общался с начинающими писателями и очень много читал. В 1947 году был опубликован первый рассказ, не имевший ни малейшего отношения к истории. Но в голове Пикуль вынашивал идею первого настоящего романа. Успех настиг Валентина Саввича после выхода в 1954-м работы «Океанский патруль», повествующей о схватке в Баренцевом море с немцами. Благодаря этому роману Пикуль вступил в Союз писателей.Стиль писателя-самоучки принципиально отклонялся от классических догм советских исторических романов. В своих творениях автор выступал предельно эмоциональным рассказчиком и участником повествования. А ведущими героями его книг часто становились не придуманные персонажи или размытые прототипы, а конкретные известные личности. Пикуль позволял себе открыто симпатизировать и грубо осуждать. Такой откровенный писательский подход озадачивал коллег, вызывал осуждение у историков, привлекал внимание власть имущих. Пикуль открыто осуждал Елизавету Петровну, порицал Екатерину Великую и давал невысокую оценку Григорию Потёмкину. И пресыщенный стандартными романами читатель видел в этом новизну и честность. По этой причине максимальный успех пришёл к писателю в перестройку, когда ослабилась цензура и модным стало все необычное. В 1962 году Валентин Пикуль переехал в Ригу, куда перевез колоссальную библиотеку — более 10 тысяч томов. Прежде чем садиться за роман, Пикуль изучал всю литературу по теме, искал переводы иностранных источников. Он знакомился с воспоминаниями очевидцев, находившихся по разную сторону баррикад. На каждого из персонажей Пикуль заводил карточку, куда выписывал интересные факты из жизни героя. В такой картотеке хранилось более тысячи карточек. Писатель также много общался с профессиональными историками. "Пишущий о современности не задумывается сажать своих героев за стол, поить их чаем и кормить бисквитами; он живет среди своих героев, и потому их привычки — это его привычки. Совсем иное дело в историческом романе! Сказать, что герои сели пить чай — это значит ничего не сказать о чаепитии. Ведь сразу возникает масса вопросов: был ли у них чайник? как заваривали чай? из чего пили? с сахаром или без сахара?.. Вот на таких исторических мелочах романист чаще всего и спотыкается".

Валентин Пикуль, «Ночной полет» Вместе с растущей популярностью множилась и критика. Особенно ругали Пикуля представители исторической науки. Поклонники писателя считают, что перед написанием каждой своей книги Пикуль кучу времени тратил на изучение надежных исторических источников. Противники же пикулевского таланта утверждают, что он ни разу не был в архивах, предпочитая исторической правде мемуаристов и уже когда-то опубликованные произведения других авторов. Критики удивляются, как человек с морским прошлым ошибочно характеризует военные корабли, обывательски описывает морские сражения и дает сомнительный фактаж о жизни известных флотоводцев. Немалая доля претензий касалась уничижительного отношения Пикуля к советскому руководству периода ВОВ, что он недвусмысленно высказал в романе «Барбаросса». Множеством специалистов замечено, что в историческую канву Пикуль позволял себе вплетать события, которые либо не происходили вовсе, либо опирались на исторические слухи и байки. Немалая доля претензий касалась уничижительного отношения Пикуля к советскому руководству периода ВОВ, что он недвусмысленно высказал в романе «Барбаросса». Множеством специалистов замечено, что в историческую канву Пикуль позволял себе вплетать события, которые либо не происходили вовсе, либо опирались на исторические слухи и байки.

За самостоятельность взглядов и недоверие к советским официальным источникам Пикуль нередко оказывался в опале. В публичный скандал вылилось обсуждение исторического романа «Нечистая сила». Его частично опубликовали в 1979 году в журнале «Наш современник». В романе Пикуль описал русскую жизнь накануне революции 1917 года. Главным героем произведения он сделал Григория Распутина — фаворита последнего императора Николая II . Автора упрекали в исторических неточностях. «Остается неясным, зачем понадобилось автору поднимать давно забытые и погребенные на свалке истории события и факты» — писала историк Ирина Пушкарева.

Конфликт с сыном Столыпина и главная заслуга нестандартного романиста Пикуль был писателем-самоучкой.

Наибольшее осуждение заслужил роман «Нечистая сила». Скандал разразился сразу же после написания книги. На Пикуля свалились обвинения и коммунистов, и монархистов. Критикуют писателя за роман и сегодняшние ревнители святости царского режима. «Нечистая сила» описала прискорбный путь Романовых в ипатьевский подвал, не снимая с царской семьи ответственности за собственное бедствие. Пикуля ругали повсеместно и публично. Сын Столыпина опубликовал в зарубежном журнале разгромную рецензию на произведение, назвав его бочкой лжи, клеветой и поводом попасть под суд в правовом государстве. А коллега Пикуля по перу Курбатов и вовсе написал, что опубликовавший «Нечистую силу» авторитетный журнал «Наш современник» замарал себя постыдными страницами опозоренной русской истории. В знак пренебрежения к роману один из членов вышел из редколлегии журнала. «Остается неясным, зачем понадобилось автору поднимать давно забытые и погребенные на свалке истории события и факты»Наибольшее осуждение заслужил роман «Нечистая сила». Скандал разразился сразу же после написания книги. На Пикуля свалились обвинения и коммунистов, и монархистов. Критикуют писателя за роман и сегодняшние ревнители святости царского режима. «Нечистая сила» описала прискорбный путь Романовых в ипатьевский подвал, не снимая с царской семьи ответственности за собственное бедствие. Пикуля ругали повсеместно и публично. Сын Столыпина опубликовал в зарубежном журнале разгромную рецензию на произведение, назвав его бочкой лжи, клеветой и поводом попасть под суд в правовом государстве. А коллега Пикуля по перу Курбатов и вовсе написал, что опубликовавший «Нечистую силу» авторитетный журнал «Наш современник» замарал себя постыдными страницами опозоренной русской истории. В знак пренебрежения к роману один из членов вышел из редколлегии журнала.

Пикуль создал почти два десятка крупных произведений и множество статей. В конце 1980-х годов писатель стал обращаться к жанру исторической миниатюры — так он называл рассказы-эссе об исторических лицах. "Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она — интимна, к ней надо приглядываться, как к книжному петиту… Для меня, автора, каждая миниатюра — это тот же исторический роман, только спрессованный до самого малого количества страниц. Писание миниатюр — процесс утомительный, берущий много времени и немало кропотливого труда. Так, например, миниатюру о художнике Иване Мясоедове в 15 машинописных страниц я писал 15 долгих лет, буквально по крупицам собирая материал об этом странном человеке, о котором в нашей печати упоминалось лишь изредка". Валентин Пикуль, из вступления к сборнику «Через тернии — к звездам» Пикуль написал более сотни миниатюр — они рассказывают о русской и зарубежной истории, о предметах искусства и кораблях, о генералах и простых солдатах, людях известных и давно забытых. Уникальная картинная галерея писателя хранит изображения многих поколений дворянских родов империи, венценосных особ и композиторов, дипломатов и кавалергардов. Портретов одного только князя Таврического - Григория Потемкина, героя двухтомного романа "Фаворит", полсотни. Наиболее ценной считается картотека исторических деятелей России и их биографических данных. Количество своих исторических героев писатель знал наперечет. На каждое событие, на каждого своего героя Пикуль имел уникальные материалы. При этом он свободно перемещался в историческом пространстве - от Гомера до Арагона. От эпохи Ивана Грозного до Второй мировой войны. Он первым сказал доброе и о вице-адмирале Российского флота Колчаке, показав его выдающимся полярным исследователем, океанографом и, бесспорно, патриотом России. А в романе "На задворках великой империи" писатель показал и Столыпина грандиозным политическим деятелем. Исторический романист подарил читателям множество ярких, увлекательных книг. На страницах его произведений жили, боролись, думали, творили во имя Отечества люди разных эпох и разного времени. Не сбрасывая со счетов тупиковых периодов, не деля время на петровское, екатерининское, николаевское, ленинское, сталинское, он писал об истории России. И призывал обращаться за просвещением, знаниями и примерами для подражания именно к нашей истории, к собственному народу, пробуждая истинно человеческие ценности: любовь, дружбу, верность и гордость за свое Отечество. Само наследие Пикуля составляют 30 романов и повестей, более 150 исторических миниатюр. Общий тираж его изданий уже давно превысил полмиллиарда томов, а биографическая картотека писателя насчитывает около 100 тысяч карточек и 50 000 исторических портретов, охватывающих период с XV до начала ХХ века. Валентина Пикуля не стало 16 июля 1990 года. После его смерти была найдена книга с надписью: «Когда я умру — эта книга достанется кому-нибудь, и он подумает, зачем я интересовался подобными предметами? В том-то и дело, что, благодаря разносторонности интересов, я и стал писателем. Хотя при жизни я так никогда не называл себя, предпочитая более скромное слово — «литератор». Я имел образов[ание] всего 5 кл[ассов], а воевал с 14 лет жизни, и все, что я приобрел впоследствии, я приобрел от страстной, почти фантастической любви к познаниям. Сейчас мне 31 год, у меня сделаны два романа, задумано еще четыре. Писал это Пикуль Валентин Саввич, русский, родился 13 июля 1928 года, умер 13 июля 19…» Скончался В.С. Пикуль 17 июля 1990 г. в Риге, похоронен на 1-ом лесном кладбище (Пирмие мэжа капи), Рига, Латвия. От главного входа на кладбище идти прямо примерно 200 метров.

Однако поклонники творчества Валентина Саввича в один голос заявляют, что ни у одного отечественного исторического романиста не было и нет такой очаровывающей магии. Да и нельзя требовать от художественного произведения абсолютной фактической объективности. Пикуль сполна использовал авторское право на собственный взгляд. И сложно спорить с тем, что самобытный мастер слова сумел погрузить в изучение истории миллионы читателей.

Культура нации, любил ненавязчиво, но упрямо повторять при встречах писатель, начинается с бережного отношения к могилам своих предков. Один взгляд на разоренное кладбище уже скажет, что здесь был Х-А-М. А между тем всякая история начинается с могил. Храмы, обращенные в гаражи и картофелехранилища, кладбища, где сворочены кресты и разворованы надгробные плиты, - это явный признак падения нравов, бескультурья, преступности и злобного хамства. Сегодня эпидемия подобного вандализма приобретает во многих точках Восточной Европы особенно вульгарные проявления. Однако поклонники творчества Валентина Саввича в один голос заявляют, что ни у одного отечественного исторического романиста не было и нет такой очаровывающей магии. Да и нельзя требовать от художественного произведения абсолютной фактической объективности. Пикуль сполна использовал авторское право на собственный взгляд. И сложно спорить с тем, что самобытный мастер слова сумел погрузить в изучение истории миллионы читателей.

Приезжали к Пикулю в Ригу в 80-годы из Пушкинского дома, знакомились с архивом, восхищались его титаническим трудом и честно признавались: "Валентин Саввич, даже если бы вы не написали ни одного романа, только то, что вы оставили такую библиографию, собрали коллекцию по истории портрета, обессмертило ваше имя". С другой стороны, по информации Антонины Пикуль, англичане предлагали ей около 800 тысяч фунтов стерлингов, а американцы - более миллиона долларов (оба предложения она отвергла). Сын друга и поклонника Пикуля давно предлагает Антонине Ильиничне открыть музей у себя, в Финляндии. Но она все медлит, потому что уверена, что музей Валентина Пикуля должен быть только на его исторической Родине, если и не к его девяностолетию - 13 июля 2018 года, то в любом случае - при ее жизни. А музея так и нет. Кому же достанется наследие "юнги" Пикуля?