Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.54

У наших артиллеристов свой будильник

https://t.me/mod_russia/25082 Cимволично, однако!

https://t.me/zloy_zhurnalist/3374

Расчеты гаубиц «Мста-С» ведут огонь по окопам и укрепрайонам противника.

https://t.me/mod_russia/25102

Французский журналист Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, сообщил, что получил российский паспорт. Политического убежища в России он попросил после того, как узнал, что во Франции его хотят посадить за то, что он осмелился рассказать правду о «трагедии в Буче».

Такие честные пацаны нам в России нужны.

https://t.me/proofzzz/9495

Где-то на фронте

«Мы постараемся, чтобы зло ушло в свои пещеры и больше не показывалось. Добро должно победить» Командир миномётной батареи с позывным Сейф отправился на СВО добровольцем около года назад. Но родственники до сих пор об этом не знают: для них он трудится вахтой на Севере. А то, чем занимается сейчас на фронте, называет «работа». Сейф начинал службу в расчёте кочующего пулемёта. С напарником вызывали огонь на себя, вскрывали позиции противника. Попадали и под сильнейшие обстрелы. На Лиманском направлении несколько часов провели в маленьком окопе, прижавшись друг к другу и обнявшись. Удалось выжить. Вот тогда я научился молиться.

Самое тяжелое - это терять друзей на фронте. Проблемы здесь, а там... там просто жизнь.

Грязно работают. Вычисляют по лицам с дронов и через сети, разыскивают близких и начинают писать грязные сообщения всем родным и знакомым, кого вычисляют. Я был в такой ситуации, когда приехал домой, а меня встречали как ожившего мертвеца.

https://t.me/boris_rozhin/81391

Новейшие бронеавтомобили АМН-590951 в зоне проведения СВО

https://t.me/boris_rozhin/81394

Боец ОБТФ "Каскад" с позывным "Цыган" в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил несколько боевиков. "Ну вообще, я пришел туда БК принести. Тепловизор надо было принести и БК. Я пришел туда, смотрю – пацаны лежат на полу. Человек 16 было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я просто понял, что до утра, короче, никто просто не доживет", — рассказал боец в беседе с корреспондентом "Известий" Валентином Трушниным.

Они тьам все уставшие были уже сутки бились, а я еще бодрячком... может поэтому? Цыган также добавил, что националисты обстреливали их позиции из гранатометов, минометов и танка. По его словам, каждые 5-6 минут был новый раненый. Боец понимал, что если не взять опорный пункт, то боевики всех убьют.

За подвиг Цыган удостоился ордена Мужества.

https://t.me/izvestia/126021

27 марта - день образования Федеральной службы войск национальной гвардии России. Военнослужащие, и сотрудники Росгвардии наравне с коллегами из Минобороны принимали, и принимают участие в СВО с первых часов. Они работали на различных направлениях как штурмовые подразделения, занимались зачисткой тыловых районов и обеспечивали безопасность на уже освобожденных территориях. Участвовали в штурме Изюма, Гостомеля, Бучи, Херсона, Мариуполя и других населенников.

https://t.me/ok_spn/23673

В ходе торжественной церемонии, которая посвящена дню образования ФСВНГ и проходила на Поклонной горе директор службы Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые проявили себя в ходе СВО. - звание Героя России присвоено генерал-майору Вячеславу Пыткову.

- звание Героя России присвоено командиру софринской 21-й отдельной бригады оперативного назначения полковнику Сергею Хайрудинову.

- звание Героя России присвоено офицеру спецназа капитану Никите Палазнику. Кроме того росгвардейцам были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», знак отличия Георгиевский крест IV-й степени.

Всего же с начала СВО звания Героев России были удостоены 11 сотрудников, и военнослужащих ФСВНГ.

https://t.me/ok_spn/23686

Военнослужащий одного из подразделений Вооружённых сил России в лесах Кременной.

https://t.me/ok_spn/23689

Трофей наших военных

https://t.me/rosich_ru/39007

Военнослужащий ФСВНГ на Херсонской направлении

https://t.me/rosich_ru/39017

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников подписал контракт с Минобороны РФ и отправится служить в зону СВО. Об этом он сообщил на митинге в поддержку специальной военной операции.

https://t.me/c/1524001401/7647

В Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска продвигаются вперед. На передовой побывал военкор "Известий" Дмитрий Зименкин, которому удалось пообщаться с военнослужащим с позывным "Кот" и немного узнать о его службе. Молодой человек оказался одним из первых добровольцев, вставших на защиту Родины. Оказалось, что "Кот" не служил в армии, но он очень метко умеет стрелять и со всего умеет работать. Солдат использует в бою крупнокалиберное оружие, так как автоматы для него слишком слабы: "не чувствуется мужской силы". Также мужчина мечтает пострелять с танка. "С детства я стреляю. На восемь лет подарили воздушку, в десять лет я на охоту ходил. В армии я не служил, но стрелять метко умею, глаз наметанный", — поделился он. Недавно "Кот" сбил небольшой беспилотник противника, и это стало символической победой — седьмым патроном седьмого марта он поразил вражеский объект. "Кот" готов первым идти на штурм, хотя недавно ему пришлось пережить пулю, пролетевшую рядом с ним. Он из местных.

- Вот эту ЛЭП я строил. Был электриком.

Начался обстрел и Кот даже не дернулся. Фигня говорит. Сидел, копался в телефоне. Потом поднял свою махину и начал стрелять.

https://t.me/izvestia/126053

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Александра Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам спецоперации вручили государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и погоны. Отличившимся военнослужащим вручено 12 государственных наград. Среди них: семь орденов Мужества, две медали «За отвагу», одна медаль Суворова и одна медаль Жукова. Отличившимся военнослужащим вручено 12 государственных наград. Среди них - подполковник Максим Шоломов, получивший Золотую Звезду Героя России.

https://t.me/mod_russia/25178?single

Борьба с коррупцией в сфере снабжения и закупок вооружений продолжается. Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан (https://t.me/genshtab24/19617) по делу о поставках некачественного вооружения по заведомо завышенным ценам, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Общий ущерб, нанесенный бюджету, по данным парламентария, составил почти 400 миллионов рублей.

Есть мнение, что это не последнее дело, с учетом вскрывшихся после начала СВО разнообразных проблем с снабжением и обеспечением войск. То что работа следственных органов идет, это хорошо. Плохо, что уже после того, как ущерб был нанесен.

https://t.me/genshtab24/19617

Снайпер одного из подразделений России с 12,7-мм винтовкой АСВКМ.

https://t.me/ok_spn/23718

Россия решила применить оружие массового поражения - Джигурда в Волновахе Джигурда: "Русские отныне не только национальность, но и наднациональное понятие объединяющее людей разных национальностей и вероисповеданий." А вообще красавчик, нормальный!

https://t.me/rosich_ru/39154

Военкоры Сергей Шилов и Александр Харченко получили награды СЖР за мужество при освещении СВО в зоне боевых действий. Горжусь знакомством с этими мужественными и талантливыми людьми, которые свой высочайший класс показали еще в Сирии.

https://t.me/boris_rozhin/81796

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц получил (https://www.kp.ru/daily/27485.5/4741397/?from=tg) премию “Золотое перо России”

Журналист “КП” получил специальный приз “За смелость при исполнении служебного долга”. С первого дня начала СВО Александр находится в командировке в зоне Специальной военной операции. В своих репортажах (https://www.kp.ru/daily/author/133/?from=tg) он честно рассказывает о продвижении российских войск, освобождении городов Донбасса, общается с нашими воинами и мирными жителями.

Поскольку Александр Коц в зоне СВО, премию за него получил его отец – легендарный журналист Игорь Коц.

"Мы с Сашей сегодня разговаривали – он сейчас под Кременной. Там идет жуткий снегопад, температура -2 градуса. Пришел генерал мороз на Луганскую землю, и это, мне кажется, хороший знак. Второй мой сын –военкор РИА Новости Андрей – работает сегодня под Донецком. Работайте, братья", – сказал в ходе вручения премии отец корреспондента.

https://t.me/truekpru/115356

Уничтоженная силами ВС России украинская техника в районе населённого пункта Водяное, что в Донецкой области. Как минимум противником было потеряно 3 единицы бронеавтомобиля MRAP, а также БМП-1.

https://t.me/grey_zone/17962

Указом Президента РФ Александра Сергеевича Ходаковского назначили на должность заместителя начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР. Он будет отвечать за работу спецподразделений СОБР и ОМОН. Почему-то сам командир не написал ничего об этом в своем тг-канале. Я взял на себя такую смелость, радуясь, что Родина всё-таки востребовала командира первой волны ополчения на генеральскую должность. Может мне влетит за такую инициативу, но крепанусь... От души поздравляю и желаю успехов на новой должности - отмечает Владлен Татарский - Немного раньше уже писал о том, что "Восток" также переформируется в подразделение Росгвардии.

https://t.me/vladlentatarsky/20311

Напомню, до 2014 Ходаковский был начальником отдела Центра специальных операций «А» службы безопасности Украины по Донецкой области, затем в ДНР возглавил батальон "Восток", который после реорганизации войдет в состав Росгвардии как полк СпН.

Россия взяла под контроль на Украине полезные ископаемые минимум на $12,4 трлн

По данным издания, Киев потерял к настоящему времени 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов "и других критически важных минералов, включая литий"

Запад жалуется, что из под носа увели триллионы долляров в сырьевом эквиваленте.

https://t.me/OpenUkraine/36377

Михаил Юрьевич Теплинский - один из российских офицеров, шедших с боями через Донбасс с 2015 года. Родился и вырос в Донецкой области, его бойцы освобождали село, где живет его мать и похоронен отец. Карьера была не прямой, но в итоге получил звание генерала-полковника и назначен командующим ВДВ. При штурме Красного Лимана посадил на связь между подразделениями бурятов и тувинцев, поставив в тупик радиоразведку ВСУ. Причины ухода с фронта неизвестны.

https://t.me/raZveddoZor/1040

К выполнению своих служебных обязанностей в зоне СВО вернулся главком ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, один из наиболее любимых генералов среди подчиненных в российской армии.

Сообщается, что 30 марта он был отозван из так называемого отпуска, после чего пробыв в штабе ВДВ меньше суток вылетел в штаб Объединенной группировки войск.

https://t.me/ok_spn/23775

Командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вернулся в строй и приступил к должностным обязанностям.

30 марта Теплинский был отозван министром обороны из отпуска и командирован на фронт, не проведя в штабе ВДВ и полных суток.

Вместе с ним этим же самолетом в Ростов-на-Дону вылетел начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин.

Какие роли будут отведены Теплинскому и Лапину в структуре ОГВ, постараюсь сообщить в ближайшие дни.

https://t.me/voenkorKotenok/46464

Тамбовский хлебокомбинат, помимо булочек и батонов, освоил новое производство: теперь здесь выпускают ещё и столь необходимые для фронта FPV-беспилотники. В прошлом году сотрудники предприятия отправили партию дронов нашим бойцам в зону СВО, а потом попробовал сконструировать беспилотники собственными силами из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине. Свозили несколько экземпляров на фронт, испытали, по возвращению доработали и начали серийное производство, снижая себестоимость, где только можно, рассказывает заместитель директора предприятия Александр Рудик – в прошлом связист, подполковник запаса:

"Мы сами режем рамы из карбона. Применяем композиты, скоро начнем печатать на 3D-принтере держатели для антенн и камеры. Развернутые на комбинате мощности позволяют собирать до 200 дронов в месяц".

https://t.me/tsargradtv/39403

Дрон противника, который не взорвался на позициях.

https://t.me/rsotmdivision/6216

Дрон который был сбит

https://t.me/rsotmdivision/6217 Подразделение спецназа ФСВНГ России в зоне проведения специальной операции.

https://t.me/ok_spn/23757

Рогов заявил о появлении молодых немцев среди наемников Немецкие наемники появились на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас на запорожском направлении появились немцы - молодые, буквально 20 с небольшим лет», - сказал он.

Рогов добавил, что на запорожской линии боевого соприкосновения при радиоперехватах часто слышна польская речь.

https://t.me/c/1801542020/3787

Моменты войны. Моменты войны.

https://t.me/boris_rozhin/81743

Минометчик рассказал, как погода отражается на работе орудий в зоне СВО Корректировать огонь во время дождей или снегопадов с воздуха сложно, поэтому за разрывами следят разведчики, рассказал «Звезде» командир минометного расчета с позывным По. «Погода не имеет никакого значения. Мы помогаем нашим пацанам на передке. Дождь снег, любые погодные условия, мы всегда здесь... Пороха, бывает, мокнут», - сказал российский военнослужащий.

https://t.me/c/1801542020/3762

Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости — Дмитрий Медведев об идее послать миротворцев на Украину Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы, — добавил Зампред Совбеза РФ

https://t.me/c/1801542020/3775

Уздания ООН в Нью-Йорке 31 марта начала работу выставка «Украина. Распятие. Трибунал»

По инициативе Зеленского в Нью-Йорке устроили выставку. Одним из экспонатов стала обувь русский военнослужащих, составленных в пятиконечную звезду. Сатанизм высшего порядка. Армейские сапоги и берцы выставили в форме пятиконечной звезды — эмблемы русской и по-прежнему ненавидимой на Западе советской армии. Guardian с энтузиазмом описало данное мероприятие как выставку «трофейной обуви русских оккупантов».

Тут особо нечего комментировать. Западные цинизм и кровожадность в одном флаконе. Как такое возможно в 21 веке? Фашисты! Ничего святого не осталось. Фашисты в концлагерях тоже примерно так делали...

https://t.me/Crimeanprachka/20916

«В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ», ИЛИ «НАЦИЗМА НА УКРАИНЕ НЕТ» Это видео смотреть едва ли не тяжелее, чем видео разрушений и погибших. Потому что вот такие — явные и скрытые — станут скоро нашей проблемой. Он не раскаялся и никогда не раскается. О том, что шёл убивать, говорит с улыбкой. И он нас с вами считает недолюдьми. Видимо, потому, что его, пленного, не растерзали, не убили, а кормят и лечат. И что с такими вот делать?

https://t.me/codeseven_Z/19835

Вот еще один пример, уже из Киева. "Эту богадельню нужно сжечь», а отправленного под домашний арест митрополита Павла, «отвести в лес, поставить на колени и расстрелять и пустить это видео по всем российским СМИ…мы язычники»».

Это чмо, именующее себя язычником, как и весь его поганый род,должно быть уничтожено.

Кто посмеет сказать,что кто-то из этих упырей на видео нам брат или сестра? Не надо нам приписывать то, что мы не хотим принимать!

https://t.me/Crimeanprachka/20936

Пленный с Украины, экс-боец группировки "Азов"* Антон Штукин рассказал в разговоре с РИА Новости о совершённом им преступлении в Мариуполе. В ходе боёв за город неонацист изуродовал тело убитого военного из Донецкой Народной Республики. Он изрезал его катаной и воткнул холодное оружие в труп.

Затем бывший "азовец"* разместил тело на стуле и оставил в одном из мариупольских кварталов. Тем самым он хотел запугать других русских солдат, которые тогда освобождали город.

Военнопленный также признался, что нашёл катану во время мародёрских рейдов по частным домам местных жителей.

https://t.me/tsargradtv/39606

Из зоны СВО вернулся оренбургский учитель физкультуры Алексей Балалайкин. Он отказался от брони и ушёл на фронт добровольцем. Сначала на три месяца, потом остался ещё на три. Его возвращения ждали все ученики и педагоги лицея №5 имени Героя РФ А. Ж. Зеленко. Встречали всем лицеем, не сдерживая эмоций. Он — герой. Для семьи, коллег, детей и родителей.

https://t.me/c/1801542020/3776

ВСУ пригнали 10 танков Leopard 2A5 к Угледару.

Семен Пегов побывал на позициях ВС РФ во Владимировке, где боец с позывным «Викинг» доложил о концентрации сил ВСУ для отвлекающего удара. Боец обещал «прощупать» немецкие танки. Ждем первые фото и видео горящих бандеровских танков Leopard.

https://t.me/c/1801542020/3781

На первом фото гроссмейстер Александр Толуш дает сеанс одновременной игры для бойцов Ленинградского фронта. 1942 год. На втором гроссмейстер Сергей Карякин дает сеанс одновременной игры для бойцов с Белгородского направления и их детей. 2023 год. Карякин, вообще эталон патриота, он одним из первых написал открытое письмо на имя Путина в поддердку СВО в марте 2022 года, когда все молчали, за что был отстранен от игр Международной шахматной федерацией.

Вице-чемпион мира, талантливый шахматист и настоящий патриот

Его канал. Поддержим спортсмена https://t.me/karjakinchess

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное по факту взрыва в одном из кафе города:

"Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется. По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются".

https://t.me/rabotaembrat/5693

С Максом разговаривали сегодня утром: в рамках нашей инициативы Сдай трофей — помоги российскому ВПК он помог организовать доставку уцелевшей головки наведения от РСЗО HIMARS в Москву. Традиционно смеялись и шутили над тем, что происходит на фронте. По-доброму, в духе «да, они пидорасы, но это наши пидорасы».

Одна из последних заслуг Макса — лоббирование разработчиков перспективных FPV-дронов российскому командованию. Простых парней из Ростова, которые сумели сделать хорошие, качественные, дешёвые дроны-убийцы повели на встречу к Суровикину именно благодаря Максу.

Обсуждали, что в среду его не будет на передаче «Разборы Рыбаря», поскольку он будет на фронте пытаться чему-то научить наших командиров. Всё ждал, что вот скоро начнётся операция «Небесная саранча» и на головы противнику единомоментно полетят сотни дронов.

На прошлой неделе смеялся, что кто-то там его из высоких российских чинов погладил на протокольной встрече по пузу. Мол, вот живот Татарского скоро станет оберегом для всех, кто едет в зону СВО.

У Макса остались жена и трое детей. Он не дожил две недели до самого главного праздника для него в году — Святой Пасхи.

Спи спокойно, муджахид Имарата Донбасс Валид ат-Татари.

Михаил Звинчук, ваш @rybar

https://t.me/rybar/45382

СК РФ опубликовал фото кафе в Петербурге после взрыва.

https://t.me/ssigny/57962

Разведчик-снайпер подразделения СпН России, и оптико-электронный комплекс «Ирония».

https://t.me/ok_spn/23781

Хранители Кременского леса.

https://t.me/rusich_army/8262

Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/39321

Девушка, которая вчера молилась на коленях Киево-Печерской лавре, перестала выходить на связь и задержана СБУ.https://t.me/c/1766288953/20817

Сегодня в ряде тг-каналов появились сообщения, что Катю задержала СБУ, певчая перестала выходить на связь и пропала, но информация оказалась вбросом. «Всё слава богу, всё хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», — говорит Екатерина. По её словам, захватчики лавры — «абсолютно неверующие люди».

Екатерина Ершова перестала выходить на связь. Видимо, девушка своим поступком донесла до мира, какой киевский режим на самом деле. Близкие ей люди утверждают, что Екатерина в лапах СБУ.

https://t.me/radioARBAT/28692

Пишут, что один из тех "танцоров", что глумился вчера над молящейся у стен киевской Лавры Катей Ершовой, упал и умер. Прямо на улице. В тот же вечер. Для людей церкви Церкви история неудивительная.

Я сам слышал подобное много раз - особенно немало такого осталось в советском прошлом, где глумящихся хулителей святынь было много - все заканчивали так же плохо, страшно и нередко - быстро. Есть такое и в описаниях жизни многих святых.

Хула на Духа Святого наказывается скоро и не прощается никогда.

Развидят ли остальные беснующиеся сейчас у Лавры в этой нелепой смерти - страшное указание и на исход их судьбы, если не остановятся и не покаятся?

Может быть, кто-то, но массово - едва ли.

Пьянящий инфо-шум зашумит и заболтает эту смерть, чтобы не заметили и забыли.

А зря. Потому что в этой нечаянной смерти - точный знак скорой смерти и всей глумящейся над верой украины.

https://t.me/boriskorchevnikov/2295

Уничтоженные американские Хаммеры ВСУ. Уничтоженные американские Хаммеры ВСУ.

https://t.me/boris_rozhin/82013

Разбитая техника предположительно наших морпехов под Угоедаром, «спасибо» одному генералу Вечная память погибшим воинам

https://t.me/rosich_ru/39294

"За пособничество в агрессии против Украины" — Зеленский сегодня также наложил санкции на Анну Суровикину жену Сергея Суровикина.

Ню-ню.

https://t.me/c/1801542020/3803

Российская артиллерия уничтожила более 100 украинских боевиков в ДНР До 110 украинских националистов и наемников уничтожены за сутки на Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии

Также ликвидирован один бронетранспортер, пять БМП, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

https://t.me/c/1801542020/3802

Щенок по кличке Мандаринка в лесах под Кременной.

Почему Мандаринка? Потому что родился в новогоднюю ночь

https://t.me/orchestra_w/5886

Ласка нужна всем. И этому бедняге тоже.

https://t.me/rusich_army/8228

Песик по кличке Бандит — талисман морпехов 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Собачка участвует в боевых заданиях на Угледарском направлении, помогает бойцам с переноской боеприпасов и охраняет военных от диверсантов.

https://t.me/c/1801542020/3638



А вот еще один боец. 102 ОБрОН

https://t.me/rosich_ru/39165

Не смогла пройти мимо серии рисунков, посвященных Бандиту и морпехам.

Позывной Сэм и Бандит, автор рисунка ZаПобеду Собака - это не просто животное, а верный друг и помощник на поле боя. Наш Воин и бандит. Работайте, братья! Наш Воин и Бандит. Работайте, братья! Бандит. Все рисунки автора ZаПобеду

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