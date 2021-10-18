Руслан Осташко - Банда мигрантов под Питером обкрадывала православные кладбища

Банду мигрантов, срезавших ограды и кравших памятники с православных кладбищ, задержали охранники одного из таких кладбищ под Санкт-Петербургом. Нашим согражданам удалось поймать одного из членов банды и закрыть в кузове грузовика. После чего на место событий явилась «крыша» воров из диаспоры и начала предлагать «решить вопрос», а когда не удалось – то и угрожать.

Материал, посвящённый аресту и грядущей депортации из России таджикского блогера Бобиева…

…Вызвал не только позитивные, но и отрицательные отклики. Вот что написал мне наш согражданин УмАр БиджИев из Черкесска.

«Руслан, всё чаще вижу ваши выпуски, где действительно вы очерняете иммигрантов из постсоветских стран, будьте честны, признайте тот факт, что оттуда приезжает очень много трудолюбивых и порядочных людей и таковых подновляющее большинство, вы же концентрируете внимание на ублюдках, которые позволяют себе аморальное поведение.

Сотрудница МВД абсолютно права, целью иноагентов является раздор наций постсоветских республик, что бы из них впоследствии сделать «антироссию» как это было сделано с Украиной, пока тут спонсируют СМИ, чтобы очернять иммигрантов, там спонсируют нациков, которые убеждают местное население, что русский это зло.

В итоге на границе с Россией через несколько поколений враждебное государство. Обидно только то, что вам за это платить не надо, вы это делаете бесплатно на радость иноагентам».

Судя по группам, на которые подписан Умар ВКонтакте, он любит нашу Родину и действительно считает, что процитированная мною высокопоставленная полицейская Валентина Казакова права.

https://vk.com/umarkabest

Исходя из того, что я говорю с таким же патриотом, как и я сам, мой ответ Умару был вежливым, как и его реплика. Я написал: «Умар, Вы не правы. Я всегда подчёркиваю, что мы всегда рады тем мигрантам, которые хотят и готовы интегрироваться в наше общество и принять нашу культуру и нормы поведения».

Я действительно неоднократно говорил, что надо приветствовать тех приезжих из постсоветских республик, кто хочет интегрироваться в российское общество путём принятия русской культуры. И повторяю – таких людей нужно приветствовать, ибо у России – большие демографические проблемы.

Однако ключевое – это именно здравая оценка готовности конкретного мигранта интегрироваться и русифицироваться. Потому что люди среди приезжих есть очень разные.

Одни – реагируют на выходки своих соплеменников так, как отреагировал глава таджикской диаспоры на поведение мамкиного блогера Бобиева.

«Глава Союза таджикистанцев России АбдуллО ДавлАтов заявил, что соотечественникам стыдно за поведение БобИева.

«У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет. Это аморальное, идиотское поведение и оскорбление не только русских, православных россиян», — заявил представитель диаспоры.

По словам Давлатова, в Таджикистане 23-летнему пранкеру «плюнут в лицо, если пустят домой». Глава Союза подчеркнул, что Бобиев унижает таджиков, поскольку в мусульманской культуре даже муж и жена соблюдают дистанцию на людях. Представитель диаспоры добавил, что хотел бы, чтобы блогера наказали по максимуму и именно в России».

https://www.gazeta.ru/social/2021/10/01/14041369.shtml

ДавлАтову – моё уважение. Но есть в диаспорах и другие люди. Которые ведут себя так, как в ситуации под Питером, где охрана одного из местных кладбищ спугнула банду воров, поймав одного из них.

«Группа иностранных специалистов из Средней Азии в Янино срезала ограды, памятники, декоративные элементы могил и сдавала краденое на металлолом, мигранты разоряли только православные кладбища.

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Местные охранники сумели поймать и закрыть в кузове одного вандала, остальные скрылись.

Вскоре после этого на кладбище приехала их "крыша" из диаспоры и начали предлагать выкуп.

- Сначала предложили выкуп за соотечественника - 50 тысяч рублей. Мы, естественно, отказались. Тогда пошли угрозы. Мол, у нас большая диаспора, сейчас позвоним брату, свату и остальным, мол, всем будет плохо. Но так и уехали ни с чем, - рассказал смотритель.

Слава богу, что кладбищенский сторож оказался честным человеком, надеемся, что силовики поймают всю многонациональную банду».

https://t.me/mnogonazi/6845

Вопрос Умару из Черкесска: какие иноагенты заставили этих мигрантов вести себя в России именно так? Накажут ли тех, кто разорял православные кладбища, в их незалежных республиках, если не посадить их за это в тюрьму в России, а просто депортировать? Сомневаюсь, что накажут.

Любая постсоветская нацреспублика, где во главу угла поставлен свидомый дискурс – это уже, по факту, антироссия. Не когда-то там в будущем она станет антироссией, Умар, а это уже произошло. В те самые годы, когда из Азербайджана, Казахстана и далее по списку изгоняли русских.

Сейчас, когда Россия вновь набирает силу, от мигрантов требуется доказывать безоговорочное уважение к нашей культуре, нашим ценностям и нашему образу жизни.

Кто докажет – не словами, а многолетней честной жизнью в России – что уважает всё перечисленное и готов влиться в наш огромный и разносторонний народ, тому – добро пожаловать.

Кто хоть раз позволит себе какое-то пренебрежение к устоям страны, куда явился зарабатывать и жить – пусть едет назад в свою незалежную республику. Обойдёмся мы тут без очередных мамкиных блогеров-дармоедов и кладбищенских воров.

Контроль за приезжими должен быть тотальным. Их принуждение к интеграции – безжалостным. За любой малейший косяк – депортация и запрет на въезд. Режим – визовый, или аналогичный ему, с выдачей каждому мигранту карты с чипом.

Ситуации, в которой иностранец без работы шляется по российским населённым пунктам – не должно быть в принципе. Не трудоустроен официально? Отслеживание по чипу, задержание и пожизненная депортация. Выбросил карту с чипом – объявление в розыск, уголовное дело, тюрьма, а сразу после выхода из неё – пожизненная депортация.

Уверен – такие меры очень стимулируют мигрантов интегрироваться. И – вызовут горячую поддержку со стороны тех, кто действительно выучил русский язык, трудится у нас легально и уважает страну, которая его приняла и народ, в который решил влиться.

https://cont.ws/@ruslanostashko/2102244